Il nuovo Pixel 9a di Google è finalmente arrivato sul mercato, presentandosi come un’opzione di fascia media che non rinuncia alle caratteristiche premium. Equipaggiato con il chip Tensor G4, lo smartphone offre un’esperienza completa a un prezzo competitivo di 549 euro.

Un design rinnovato e un display migliorato

Google ha completamente rivisto l’estetica del dispositivo, optando per un profilo più elegante con bordi piatti e angoli arrotondati. Il display Actua da 6,3 pollici rappresenta un notevole passo avanti rispetto al predecessore, con una luminosità aumentata del 35% (fino a 2700 nit) e un refresh rate adattivo di 120Hz che garantisce fluidità in ogni situazione.

Per quanto riguarda le colorazioni, il Pixel 9a sarà disponibile nelle tonalità Rosa peonia e nel nuovo Viola ametista, oltre ai più classici Nero ossidiana e Grigio creta.

Fotocamere potenziate dall’intelligenza artificiale

Il comparto fotografico vede protagonista una doppia camera posteriore con sensore principale da 48MP e ultra-grandangolare da 13MP. Per la prima volta nella serie A, Google introduce anche la funzionalità di messa a fuoco macro, permettendo di catturare dettagli ravvicinati con maggiore precisione.

Ma il vero punto di forza è l’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle funzionalità fotografiche:

“Aggiungimi” permette di combinare due scatti di gruppo in un’unica foto, includendo anche il fotografo

“Scatto Migliore” fonde automaticamente le migliori espressioni facciali di una serie di foto

“Magic Editor” offre funzionalità avanzate di editing, inclusa l’Inquadratura automatica e la possibilità di modificare creativamente le immagini

Sono inoltre presenti le funzioni più apprezzate come Gomma magica, Foto notturna e Astrofotografia, insieme alla nuova modalità Panorama con Vista notturna.

Autonomia e resistenza da record

Il Pixel 9a vanta la migliore durata della batteria mai vista su un dispositivo Pixel, con oltre 30 ore di utilizzo standard e più di 100 ore attivando il Risparmio Energetico Estremo. Google garantisce inoltre sette anni di aggiornamenti del sistema operativo, patch di sicurezza e Pixel Drops.

La certificazione IP68 assicura resistenza ad acqua e polvere, rendendo il dispositivo il più robusto mai realizzato nella serie A.

Gemini: l’assistente AI integrato

Il Pixel 9a include Gemini, l’assistente personale di Google basato sull’intelligenza artificiale, che si integra perfettamente con le app dell’ecosistema Google come Maps, Calendar e YouTube.

Gli utenti potranno accedere anche a Gemini Live per conversazioni naturali e, presto, alle nuove funzionalità di condivisione video e schermo di Gemini Advanced. Sarà possibile mostrare all’assistente il feed della fotocamera o condividere lo schermo per ricevere assistenza contestuale.

Funzioni AI esclusive e sicurezza avanzata

Lo smartphone è dotato di funzionalità AI come “Cerchia e Cerca” per effettuare ricerche senza cambiare app e “Pixel Studio” per la creazione di immagini con l’intelligenza artificiale. Non mancano le esclusive funzioni di assistenza alle chiamate come “Aspetta per me”, “Trascrivi la chiamata” e “Filtro Chiamate”.

Sul fronte della sicurezza, il Pixel 9a include le stesse caratteristiche dei modelli di punta, come il Rilevamento incidenti, il Blocco per furto e la VPN by Google integrata senza costi aggiuntivi. La funzione “Trova il mio dispositivo” permette ora di condividere la propria posizione in tempo reale con contatti fidati.

Google ha pensato anche alle famiglie, rendendo il Pixel 9a un’ottima scelta come primo smartphone per i più giovani. L’integrazione con Google Family Link consente ai genitori di gestire l’account e il dispositivo dei figli, controllando il tempo di utilizzo, monitorando l’uso delle app e impostando limitazioni durante l’orario scolastico per ridurre le distrazioni.

Acquista il Google Pixel 9a in Italia

Il Pixel 9a parte dal prezzo consigliato di 549 euro e sarà disponibile presso il Google Store e i nostri partner italiani a partire da inizio aprile.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!