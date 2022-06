POCO annuncia l’arrivo anche in Italia di POCO F4 e POCO X4 GT che offrono performance eccezionali ad un prezzo accessibile.

Il Poco F4 è unflagship che punta sulle prestazioni grazie allo Snap 870, mentre ilPoco X4 GTè un mid-range dotato di ricarica rapida a 67W e deol chipset Dimensity 8100.

Angus Ng, Head of Product Marketing di POCO ha dichiarato:

“I prodotti POCO di categoria flagship hanno sempre offerto performance best-in-class su tutti i fronti, e con il lancio di POCO F4 e POCO X4 GT, siamo sicuri di aver centrato

ancora una volta l’obiettivo. Siamo davvero felici di avere a bordo i chipset Snapdragon 870 e MediaTek Dimensity 8100. “Soddisfare gli standard più elevati per un’esperienza di intrattenimento di altissima qualità, mantenendo al tempo stesso un prezzo competitivo, questo è l’approccio che riassume l’esperienza POCO di categoria flagship.”

Specifiche tecniche

Poco F4 Poco X4 GT Display 120Hz 6,67″ AMOLED20:9, 2400×1800 FHD+DCI-P3, HDR10Corning Gorilla Glass 5 144Hz 6,6″ LCD20,5:9, 2460×1080 FHD+DCI-P3Corning Gorilla Glass 5 SoC Qualcomm Snapdragon 870 MediaTek Dimensity 8100 RAM 6 – 8 GB LPDDR5 8 GB LPDDR5 Archiviazione 128 – 256 GB UFS 3.1 Fotocamere posteriori 64MP f/1.8 OIS8MP f/2.2 FOV 119°2MP f/2.4 macro 64MP f/1.98MP f/2.2 FOV 120°2MP f/2.4 macro Fotocamera anteriore 20MP f/2.45 16MP f/2.45 Audio Dual speaker Dolby Atmos Connettività 5GBluetooth 5.2Wi-Fi 6NFC 5GBluetooth 5.3Wi-Fi 6NFC Batteria 4500mAhRicarica 67W 5080mAhRicarica 67W Altro Lettore d’impronte digitali lateraleInfrarossi

POCO F4

POCO F4 è dotato del chipset Snapdragon 870 a 7nm con supporto 5G inoltre troviamo un a camera di vapore da 3,112mm² e l’adozione di LiquidCool Technology 2.0. La RAM LPDDR5 di POCO F4 e la ROM UFS 3.1 di livello flagship permettono di accedere rapidamente ai dati e sono ideali per utilizzare le diverse applicazioni in multitasking.

POCO F4 è il modello più sottile della linea di prodotti POCO fino a oggi realizzati. Il

dispositivo vanta un display AMOLED E4 da 6.67″ e un DotDisplay ultra-sottile da

2.76mm, tra i più sottili sul mercato. Il display ha un refresh rate di 120Hz e un touch

sampling rate di 360Hz per garantire tempi di latenza più bassi. Con un picco di luminosità di 1.300 nits, lo schermo di POCO F4 fa sì che ogni momento sia visualizzato e

rappresentato rendendo al meglio dettagli e contrasti. Doppi altoparlanti certificati Dolby Atmos aggiungono all’esperienza immersiva un suono chiaro e dinamico. Questa

esperienza d’uso coinvolgente.

La tripla fotocamera posteriore di POCO F4 vede la prima installazione in assoluto di uno

stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS) su un dispositivo con una fotocamera principale

da 64MP. Questo permette di scattare immagini nitide e precise anche in condizioni di

scarsa illuminazione, per una replica digitale quasi perfetta dei momenti catturati. Alla

fotocamera principale da 64MP sono abbinati un obiettivo grandangolare da 8MP e un

obiettivo macro da 2MP. Insieme, riescono a catturare anche i più minuscoli dettagli.

POCO F4 ha una batteria da 4,500mAh ed è dotato di ricarica turbo da 67W che

impiega solo 38 minuti per ricaricare il dispositivo fino al 100%

POCO X4 GT

POCO X4 GT è dotato del chipset MediaTek Dimensity 8100 e del processore avanzato TSMC 5nm, che offre agli utenti performance veloci mantenendo un basso consumo energetico e un surriscaldamento minimo. POCO X4 GT possiede inoltre una RAMLPDDR5 e una ROM UFS 3.1 di livello flagship, che rendono questo dispositivo il più veloce di POCO per RAM e storage, e particolarmente adatto per i giochi con frame-rate elevata. La LiquidCool Technology 2.0 è il sistema di raffreddamento che mantiene il SoC fresco e garantisce prestazioni senza interruzioni, permettendo agli utenti di portare il dispositivo al massimo.

Per la prima volta su un dispositivo POCO, l’innovativo display LCD di POCO X4 GT con

proporzioni 20.5:9 che lo rendono facile da afferrare e comodo da usare. Il dispositivo è dotato del primo LCD True Display di POCO. La temperatura dei colori viene adattata in maniera diversa, a seconda delle condizioni di illuminazione dell’ambiente in cui si trova, permettendo così una visualizzazione ottimale. Per offrire un’esperienza di visualizzazione con tutti i comfort, POCO X4 GT consente di ridurre fino al 30% la luce blu, dannosa per gli occhi .

POCO X4 GT ricarica la propria batteria da 5,080mAh ad alta densità in maniera

veloce e sicura, con una ricarica veloce da 67W, ed impiega fino a 46 minuti per una

ricarica completa.

Questo smartphone offre una fotocamera principale da 64MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e una macro da 2MP, le foto catturano ogni dettaglio, vicino o lontano. E, per scattare selfie di elevata qualità, la fotocamera frontale da 16MP può soddisfare le esigenze degli utenti. Con 19 fantastici modelli di vlog preinstallati, oltre alla funzione ‘Bozze’, gli utenti potranno filmare e modificare contenuti di qualità fin da subito.



Prezzi e disponibilità

POCO F4 sarà disponibile in tre colori: Night Black, Moonlight Silver, Nebula Green, a partire dal 27 giugno, in due varianti:

6GB+128GB: prezzo consigliato €399,90 , acquistabile su po.co

, acquistabile su po.co 8GB+256GB: prezzo consigliato €449,90, acquistabile su po.co e Amazon

POCO X4 GT sarà disponibile in tre colori: Silver, Black, Blue e in due varianti acquistabili su po.co e Amazon dal 4 luglio:

8GB+128GB: prezzo consigliato €379,90

8GB+256GB: prezzo consigliato €429,90

Promo Lancio

POCO F4

La versione 6GB +128GB, per 5 giorni su po.co, a partire dalle ore 13.00 del 27 giugno fino alle 12.59 del 2 luglio, sarà venduto a €349,90 .

. La versione 8GB +256GB, per 5 giorni su po.co e Amazon, a partire dalle ore 13.00 del 27 giugno fino alle 12.59 del 2 luglio, sarà venduto a €399,90.

POCO X4 GT

La versione 8GB +128GB, per 5 giorni su po.co e Amazon, a partire dalle ore 13.00 del 4 luglio fino alle 12.59 del 9 luglio, sarà venduto a €299,90.

La versione 8GB +256GB, per 5 giorni su po.co e Amazon, a partire dalle ore 13.00 del 4 luglio fino alle 12.59 del 9 luglio, sarà venduto a €349,90.

