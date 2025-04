POCO lancia il nuovo M7 Pro 5G, un dispositivo che promette di portare la connettività di ultima generazione e prestazioni avanzate nella fascia media del mercato. Pensato per soddisfare le esigenze dei giovani tech enthusiast senza compromettere il portafoglio, il nuovo modello punta a diventare il riferimento per chi cerca potenza, versatilità e un’esperienza multimediale superiore.

“POCO M7 Pro 5G incarna il nostro impegno a offrire prestazioni 5G di alto livello e un’esperienza interattiva”, dichiara Angus Ng, Head of Product Marketing di POCO Global. “Grazie allo splendido display, al potente chipset Dimensity 7025-Ultra, al design elegante e al sistema di fotocamera migliorato, POCO M7 Pro 5G soddisfa le esigenze sia degli utenti tradizionali che dei veri appassionati di tecnologia”.

Prestazioni al vertice della categoria

Il cuore pulsante del dispositivo è il processore Dimensity 7025-Ultra, che consente al POCO M7 Pro 5G di raggiungere un impressionante punteggio di 477.003 nel benchmark AnTuTu, posizionandolo tra i più performanti del segmento. La fluidità operativa è garantita da 12GB di RAM LPDDR4X, espandibili di ulteriori 12GB tramite memoria virtuale, affiancati da 256GB di storage UFS 2.2.

L’esperienza utente è potenziata da una batteria da 5110mAh (tipica) che supporta la ricarica turbo a 45W, permettendo sessioni di utilizzo prolungate senza preoccupazioni. Il dispositivo vanta la certificazione TÜV Rheinland che garantisce un’efficienza superiore all’80% anche dopo 1600 cicli di ricarica. Le funzionalità di gestione intelligente, previsione dell’invecchiamento e riparazione della batteria contribuiscono ulteriormente a estendere la vita utile del dispositivo.

Esperienza visiva e sonora immersiva

Il POCO M7 Pro 5G è equipaggiato con un display AMOLED da 6,67″ con risoluzione 2400×1080 pixel, che raggiunge una luminosità di picco di 2100 nit – il più luminoso mai implementato nella serie M. Il refresh rate di 120Hz e la frequenza di campionamento del tocco fino a 2160Hz assicurano reattività immediata, mentre le cornici sottili garantiscono un rapporto schermo-corpo del 92%.

La protezione della vista è garantita dalle certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Flicker Free e TÜV Rheinland Circadian Friendly, oltre alla certificazione SGS.

L’esperienza multimediale è completata da un sistema di doppi altoparlanti con supporto Dolby Atmos e audio ad alta risoluzione, capace di incrementare il volume fino al 300% in ambienti rumorosi per non perdere mai un dettaglio.

Fotocamera avanzata firmata Sony

Il comparto fotografico si affida a un sensore principale Sony IMX882 da 50MP con dimensione 1/1,95″, capace di catturare fino al 29,8% di luce in più rispetto ai modelli precedenti. L’ampia apertura f/1.5 crea naturali effetti bokeh, mentre lo zoom ottico 2x integrato nel sensore permette di ottenere scatti nitidi anche a distanza, ulteriormente migliorati dalla tecnologia Zoom AI.

La fotocamera frontale da 20MP supporta il grandangolo AI 0.8X, adattandosi automaticamente per includere tutti i soggetti nell’inquadratura. Il POCO Imaging Engine sfrutta algoritmi AI avanzati per ottimizzare la qualità delle immagini, mentre funzionalità come la modalità notturna Ultra-Sense, AI Bokeh, AI Erase e AI Sky elevano l’esperienza fotografica a nuovi livelli.

Design raffinato e resistente

Con uno spessore di appena 75,7 mm e un peso di 190 grammi, il POCO M7 Pro 5G unisce eleganza e praticità. Disponibile in tre colorazioni vibranti (verde, argento e viola), il dispositivo presenta un design distintivo con texture rock, bordi arrotondati senza soluzione di continuità e un modulo fotocamera curvo 3D trasparente. La certificazione IP64 garantisce protezione contro polvere e schizzi d’acqua.

Il dispositivo integra nativamente l’app Google Gemini, offrendo agli utenti un assistente AI per attività di scrittura, brainstorming e apprendimento.

Disponibilità e prezzi

Il POCO M7 Pro 5G è disponibile in tre colorazioni (Green, Silver e Purple) e due configurazioni: 8GB+256GB a €239,90 e 12GB+256GB a €259,90. Durante la fase di lancio, saranno disponibili offerte early bird a €199,90 e €219,90 rispettivamente. Per ulteriori promozioni, è possibile visitare mi.com.

