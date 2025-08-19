POCO lancia il nuovo M7, uno smartphone che promette di ridefinire gli standard del segmento medio con alcune caratteristiche decisamente interessanti. Presentato oggi a Milano, il dispositivo si distingue principalmente per un’autonomia da record e un ampio display pensato per l’intrattenimento mobile.

Il vero protagonista di questo device è senza dubbio la batteria. Con i suoi 7000mAh (typ), il POCO M7 integra la tecnologia al silicio-carbonio al 5%, una soluzione finora riservata ai flagship più costosi. I numeri parlano chiaro: fino a 2 giorni¹ di utilizzo normale, 28 ore¹ di riproduzione video continua e ben 46 ore di chiamate. Ma la vera chicca è il chip BatteryExtender, che permette al telefono di funzionare anche a temperature estreme (-20°C²) garantendo comunque 14 ore di video.

“POCO M7 unisce intrattenimento mobile accessibile con funzionalità migliorate e un’autonomia che dura tutto il giorno”, spiega Kang Lou, Senior Product Marketing Manager di POCO Global. “Siamo convinti che POCO M7 possa offrire un’esperienza funzionale e allo stesso tempo emozionante, ispirando i giovani utenti a vivere con più entusiasmo”.

La ricarica rapida da 33W³ si accompagna a una funzione di ricarica inversa da 18W, trasformando il telefono in un powerbank per altri dispositivi. Particolarmente intelligente la gestione della batteria con la tecnologia Battery Health 4.0: quando la carica scende sotto il 40%, la modalità Boost Charging elimina i controlli di temperatura per velocizzare il processo, mentre la funzione Zero Power Instant On permette l’accensione immediata anche con batteria completamente scarica.

Sul fronte del display, POCO ha scelto di puntare in grande con un pannello FHD+ da 6,9 pollici, il più ampio mai visto nella serie M. La tecnologia AdaptiveSync offre 9 livelli di regolazione del refresh rate fino a 144Hz, garantendo fluidità sia nel gaming che nella navigazione quotidiana. Non mancano le certificazioni per il comfort visivo: TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free e Circadian Friendly assicurano un utilizzo prolungato senza affaticare gli occhi.

Anche l’audio non è stato trascurato, con certificazione Hi-Res Audio e un sistema che può amplificare il volume fino al 200% per una resa sonora più coinvolgente.

Dal punto di vista estetico, POCO M7 propone tre varianti cromatiche ben distinte. La versione Silver strizza l’occhio ai classici supereroi con dettagli blu e rossi, mentre la Blue richiama l’estetica mecha giapponese. Per i più sobri c’è la variante Black, un equilibrio perfetto tra eleganza e semplicità. Tutti i modelli vantano certificazione IP64⁷ contro polvere e schizzi.

Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 685, una scelta equilibrata per le prestazioni quotidiane, abbinato al nuovo Xiaomi HyperOS 2 che promette maggiore efficienza. Non mancano le funzioni AI con Google Gemini integrato e Circle to Search per ricerche immediate. La memoria può essere espansa fino a 16GB di RAM (partendo dalla versione 8GB) e 2TB¹³ di storage interno.

Il comparto fotografico si affida a una doppia camera posteriore con sensore principale da 50MP e una frontale da 8MP per i selfie. Completano il quadro funzioni come Auto Night Mode, Selfie Beauty Mode e Dynamic Shots per scatti più creativi.

Il POCO M7 si presenta quindi come una proposta interessante nel panorama dei mid-range, puntando forte sull’autonomia eccezionale e su un display generoso per conquistare i giovani utenti sempre connessi. Resta da vedere se il mercato accoglierà favorevolmente questa formula che privilegia durata e intrattenimento rispetto alle prestazioni pure.

Disponibilità prodotto

POCO M7è disponibile in Italia sumi.comeAmazonnelle tre colorazioniSilver, Blue e Black, e nelle due varianti di memoria:

·6GB+128GBad un prezzo suggerito a pubblico di169,90€

·8GB+256GBad un prezzo suggerito a pubblico di189,90€

Inoltre,dal 19 agosto al 1 settembre, sarà possibile acquistare POCO M7 ad un prezzo speciale:

·6GB+128GBin sconto a129,90€

·8GB+256GB a 149,90€

