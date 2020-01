Finalemente ci siamo, dopo anni che The Pokémon Company ci ha fatto catturare migliaia di mostriciattoli sparpagliati sulle console più disparate è ora di radunarli tutti in un unico posto che si chiamerà Pokémon Home.

La notizia era già nell’aria e ad inizio 2020 è stata ufficializzato l’arrivo di Pokémon Home e finalmente ora abbiamo una data di lancio, infatti Pokémon Home è alle porte e sarà usufruibile già dal 20 Febbraio 2020 con diversi abbonamenti e un piano gratuito e un’altro premium.

Per chi se lo fosse perso, Pokémon HOME è un servizio basato su cloud per Nintendo Switch e dispositivi mobili compatibili, pensato come un luogo in cui tutti i Pokémon possono riunirsi. Se colleghi lo stesso account Nintendo sia alla versione di Pokémon HOME per Nintendo Switch, sia a quella per dispositivi mobili, potrai accedere agli stessi Box Pokémon su entrambe le versioni dell’applicazione. Sarà possibile trasportare ( con un procedimento un po’ più macchinoso ) anche i Pokémon catturati con il GameBoy Advance ( Argento e Oro ).

Pokémon Home sarà un servizio che si dividerà in “base” e “Premium” dove il secondo avrà ovviamente un costo di abbonamento mensile ( o annuale ) per usufruire di tutte le funzionalità. Ovviamente il servizio base è estremamente limitativo permettendoci di depositare solamente 30 Pokémon.

Qui sotto la tabella con le principali differenze tra il servizio base e quello Premium di Pokémon home.

Servizio

base Servizio

premium Aggiornamenti al servizio premium Trasferire Pokémon dalla Banca Pokémon Non disponibile Disponibile Numero di Pokémon che possono essere depositati 30

Pokémon 6.000

Pokémon Numero di Pokémon che possono essere depositati nel Box prodigioso in una volta sola 3

Pokémon 10

Pokémon Numero di Pokémon che possono essere depositati nel GTS in una volta sola 1

Pokémon 3

Pokémon Scambio di gruppo Unirsi a uno scambio Unirsi a uno scambio e organizzarlo Sistema di valutazione Non disponibile Disponibile

Prezzo Pokémon Home I prezzi saranno molto accessibili, infatti si parte da 2,99€ per 30 giorni di utilizzo delle funzioni premium di Pokémon Home fino ai 15,99€ dell’abbonamento annuale che sono all’incirca 1,3€ al mese. Qui sotto i prezzi riportati dalla pagina ufficiale. 1 mese (30giorni) 2,99€

3 Mesi 4,99€

12 mesi ( annuale ) 15,99€ Il Pokédex Nazionale Quando depositi dei Pokémon nei Box di Pokémon HOME, questi vengono registrati nel Pokédex Nazionale. Se il Pokémon che hai depositato può megaevolversi o gigamaxizzarsi, verranno registrate anche le relative forme alternative. Nel Pokédex Nazionale potrai vedere tutte le descrizioni del Pokédex di giochi diversi in un posto solo. Finalmente!

Con la versione di Pokémon HOME per dispositivi mobili potrai vedere molto di più che le descrizioni del Pokédex. Ci saranno anche le abilità di ciascun Pokémon e le mosse che può imparare, particolarmente utile sopratutto per chi gioca a Pokémon in modo competitivo. I Doni Segreti Non mancano ovviamente i Doni Segreti che possiamo ricevere anche nella versione per dispositivi mobili di Pokémon HOME! Grazie a questa funzione, potrai ricevere i Doni Segreti di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, oltre ai regali di Pokémon HOME. I Pokémon ricevuti su Pokémon HOME possono essere depositati direttamente in un Box dell’applicazione. nintendo precisa tuttavia che a seconda del dispositivo e del sistema operativo che stai utilizzando, alcune funzioni potrebbero non essere supportate. Potremo anche ricevere alcuni regali, come ad esempio strumenti da dare ai Pokémon, se ricevi un codice per un Dono Segreto in Pokémon HOME e lo utilizziamo in Pokémon Spada o Pokémon Scudo. Il sistema di valutazione Se hai acquistato il servizio premium avrai accesso al sistema di valutazione, che ti permette di verificare la forza dei tuoi Pokémon. Questo comprende statistiche avanzate come gli IV ( Individual Value ) e gli EV ( Effort Value ) che saranno fondamentali per il gioco competitivo di Pokémon Spada e Scudo. La tua Home Nella tua Home sarai in grado di vedere ogni tipo di informazione su eventi o giochi collegati a Pokémon HOME. Potrai anche modificare il tuo profilo usando degli adesivi che otterremo quando avremo soddisfatto certi requisiti o se svolgi certe attività, ovvero degli obiettivi presenti in Pokémon HOME. La schermata delle lotte Nell’app di Pokémon HOME per dispositivi mobili potrai controllare l’andamento delle Lotte Competitive e delle varie Gare Online di Pokémon Spada e Pokémon Scudo e vedere le classifiche dei Pokémon protagonisti di queste lotte. Ti basterà andare nella schermata “Lotte” per vedere i risultati di ogni Allenatore e scoprire quali sono le mosse Pokémon che vanno per la maggiore nelle competizioni. Attenzione: la schermata “Lotta” è una funzione che verrà resa disponibile in seguito all’uscita di Pokémon HOME (che avverrà il 20 Febbraio).

I punti Pokémon HOME I punti Pokémon HOME vengono accumulati in Pokémon HOME man mano che depositi dei Pokémon. Con la versione di Pokémon HOME per Nintendo Switch potrai convertire i tuoi punti Pokémon HOME in PL (Punti Lotta) da usare nei giochi Pokémon della serie principale.

Versione per

Nintendo Switch Versione per

dispositivi mobili Trasferire Pokémon con Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! SI NO Trasferire Pokémon con Pokémon Spada e Pokémon Scudo SI NO Trasferire Pokémon con la Banca Pokémon SI SI Sistema di valutazione SI SI Scambiare Pokémon NO SI Ricevere Doni Segreti NO SI Controllare dati relativi alle lotte NO SI Controllare le notifiche NO SI Convertire punti Pokémon HOME in PL (Punti Lotta) SI NO

Per altri dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale.