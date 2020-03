Se stavate cercando un nuovo smartphone allora vi farà piacere sapere che Huawei ha deciso di prolungare fino all’11 aprile l’esclusiva promozione che permette di ricevere un paio di cuffie FreeBuds 3 dal valore di 179€ circa in omaggio.

La promo P40 Lite + Freebuds 3

Nello specifico tutti coloro che acquisteranno un HUAWEI P40 lite presso uno dei punti vendita aderenti o presso uno store online ( come Amazon ad esempio ) riceveranno in omaggio le cuffie wireless HUAWEI FreeBuds 3 dal valore commerciale di 179€.

Inoltre il prolungamento della promozione permette di avere 5GB di storage per salvare i propri dati su HUAWEI Cloud e ulteriori 15GB da poter utilizzare nel corso dell’anno per salvare le informazioni.

Per aderire alla promozione è necessario registrarsi alla promo, allegando la documentazione richiesta (prova di preordine e prova di acquisto), entro e non oltre il 10 maggio.

Recensione P40 Lite - Un fascia media con HMS dal prezzo aggressivo Se stavate cercando un nuovo smartphone allora vi farà piacere sapere che Huawei ha deciso di prolungare fino all’11 aprile l’esclusiva promozione che permette di ricevere un paio di cuffie FreeBuds 3 dal valore di 179€ circa in omaggio. La promo P40 Lite [...] Se stavate cercando un nuovo smartphone allora vi farà piacere sapere che Huawei ha deciso di prolungare fino all’11 aprile l’esclusiva promozione che permette di ricevere un paio di cuffie FreeBuds 3 dal valore di 179€ circa in omaggio. La promo P40 Lite [...]

Assistenza Dedicata e Riparazioni a Domicilio

Un’altra iniziativa carina in questo periodo di quarantena è la possibilità di poter riparare il dispositivo a domicilio. Infatti per venire incontro alle esigenze di coloro che non possono momentaneamente lasciare le loro case ma hanno bisogno di assistenza per i loro device, è possibile utilizzare il servizio, completamente gratuito, di ritiro e consegna a domicilio dei propri device che necessitano di una riparazione.

Per usufruire del servizio è sufficiente registrare un account HW-CARE, accedervi e prenotare il ritiro del dispositivo. I costi di trasporto saranno interamente a carico di Huawei che si occuperà di riparare il device in uno dei centri assistenza autorizzati. Una volta completata la riparazione, il device sarà riconsegnato all’indirizzo segnalato senza alcun costo addizionale per il consumatore, a seconda delle condizioni di garanzia.

Ulteriori informazioni e il regolamento dell’iniziativa saranno disponibile sulla pagina dedicata alla promozione.