Razer Ornata V2 • Recensione • Il vantaggio di una tastiera ibrida

Dopo poco più di tre anni arriva, finalmente, la nuova versione della prima tastiera ibrida immessa sul mercato. Con Razer Ornata V2 la famosa casa produttrice con i tre serpenti incrociati, torna prepotentemente sul mercato con una versione rivista e migliorata di una delle loro tastiere più vendute.

Complice un prezzo in linea con le caratteristiche e la completa personalizzazione data dal loro software Synapse 3, Razer ci delizia con alcune delle features più ricercate dalla maggioranza dei giocatori.

Ma quali sono i vantaggi di questa tastiera? Scopriteli insieme a noi in questa recensione di Razer Ornata V2.

I prodotti Razer si riconoscono spesso e volentieri già dalla confezione. E non parliamo solo del tipico colore nero / verde della scatola, ma dalla smisurata lista di caratteristiche tecniche.

Vediamo insieme le più importanti:

Per tutte le altre specifiche tecniche, vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto.

Funzionamento e Comfort • Razer Ornata V2

Descrivere il funzionamento di una tastiera ibrida è un’po particolare in quanto si vanno a unire le due tecnologie, meccanica e membrana. Prima di iniziare, diamo da un minimo di spiegazione per chi non conosce la tecnologia all’interno di questa Razer Ornata V2.

L’unione della calotta di gomma delle tastiere a membrana, con una piccola protuberanza rigida per ottenere il feeling delle classiche tastiere meccaniche, fa si che durante l’utilizzo si riesca a godere dei pregi delle due tipologie.

Stiamo parlando della assoluta comodità delle tastiere a membrana durante la digitazione, attraverso la morbidezza durante la pressione dei tasti, e del feedback durante la digitazione attraverso il caratteristico click delle tastiere meccaniche.

Questa unione dona a questa Razer Ornata V2 il meglio delle due tecnologie donandole un tocco morbido e un feedback deciso nei tasti a metà corsa, permettendo alle nostre mani di volare sulla tastiera garantendo l’input istantaneo del comando senza il rischio di mancare la battitura di un tasto.

Andando a scoperchiare un tasto si può vedere come Razer ha realizzato questa fusione ibrida tra le due tecnologie. A prima vista si nota subito la piccola cupola in silicone, e la linguetta di metallo che permettono di avere un una sensazione tattile piacevole per il massimo comfort di gioco, accompagnata dal feedback tattile definito dei tasti, con un’attuazione a metà corsa che garantisce la massima velocità di digitazione.

Anche su questa Razer Ornata V2 troviamo il meraviglioso cuscino magnetico poggia polsi. Non finirò mai di lodare Razer per questa peculiarità in quanto la comodità, e il tessuto in cui è realizzato, offrono quella marcia in più alla tastiera catapultandola di diritto tra le migliori keyboard che ho avuto la fortuna di provare, soprattutto per il comfort di scrittura e di gaming intenso.

Impressioni di utilizzo • Razer Ornata V2

Come sempre, in caso di recensione di un prodotto che permette la digitazione di testi, preferisco utilizzare lo stesso per stendere la review.

La mia tastiera personale attualmente è una meccanica, pertanto il passaggio a una Mecha Membrana mi ha dato delle sensazioni contrastanti.

Durante i primi paragrafi di questa recensione personalmente non ho notato troppe differenze tra questa e la mia tastiera standard, la scrittura scorre velocemente e il tipico click delle tastiere meccaniche offre una sicurezza in più di una effettiva digitazione del tasto.

La vera e propria differenza la fa la forza di pressione delle dita in comparazione a una tastiera meccanica in quanto, dopo un breve periodo di adattamento, sulla Razer Ornata V2 si riesce a digitare in maniera più leggera e, alla lunga, meno stancante in ambito stesura testi.

In alto a destra troviamo i comandi multimediali dotati di una particolare rotella digitale multifunzione che può essere configurata a piacere a seconda delle nostre necessità.

Vi abbiamo parlato delle prime impressioni di utilizzo, e visto che la Razer Ornata V2 è una tastiera gaming, pertanto mettiamo da parte la digitazione e entriamo nel vivo dell’azione.

Gaming • Razer Ornata V2

Come sempre, prima di partire in una sessione di gaming intensa, Razer ci da la possibilità di personalizzare al meglio la propria tastiera attraverso Razer Synapse 3. E persino possibile importare velocemente il proprio setup di un’altra tastiera dello stesso brand per velocizzare la transizione alla nuova Razer Ornata V2.

Regolati i piedini alla nostra altezza preferita, due posizioni disponibili, e incanalato il cavo attraverso una delle tre posizioni possibili è possibile mettersi comodi e apprezzare appieno la Razer Ornata V2.

Per gli appassionati, come il sottoscritto, è indispensabile fare un giro all’interno dell’impostazione Chroma, presente all’interno del software Synapse 3, per regolare tutti gli effetti luminosi della tastiera e sincronizzare, se presenti, altri device del brand Razer.

E’ possibile anche per tutti gli utenti che le utilizzano, creare le proprie macro o le scorciatoie, attraverso il software Synapse 3 in maniera veloce e facile da replicare durante un gioco o un programma specifico. Peccato persista la necessità di passare dal programma per usufruire appieno di questa funzione vista la, ormai consueta, mancanza di un tasto specifico per le Macro.

Il software Synapse comunque conferma il suo valore aggiunto ai prodotti Razer inglobando tutte le periferiche in una unica schermata. Giunto alla sua terza revisione risulta sempre chiaro, semplice e offre tutte le personalizzazioni possibili a portata di click e con un’interfaccia moderna e gradevole.

Conclusioni • Razer Ornata V2

Razer Ornata V2 riesce a migliorare in maniera netta l’esperienza ottenuta con il modello visto qualche anno fa grazie ad un ottimo feeling durante la digitazione e alla completa personalizzazione attraverso il software proprietario.

Il morbido cuscino, ormai presente su ampia parte della linea tastiere del brand, è certamente un punto a favore rispetto alla concorrenza che non offre questa comodità.

Il prezzo ufficiale della Razer Ornata V2 è di 109.99€, un prezzo in linea con la tecnologia con cui è realizzata e con tutte quelle possibilità che il software offre ai suoi utenti. Come sempre Razer non risulta tra le scelte più economiche nel campo delle periferiche, ma negli anni abbiamo imparato a conoscere i suoi pregi, pertanto non ne colpevolizziamo il valore di vendita, che è praticamente lo stesso della prima versione uscita tre anni fa.

Personalmente mi sento di consigliarla per la comodità è il feeling che si ha già dopo un breve periodo di adattamento. L’illuminazione Chroma continua ad essere una caratteristica estetica dall’invitante appeal che una volta provata è difficile farne a meno.

Razer Synapse infine offre quel tocco di personalizzazione in più che dovremmo trovare in ogni software di ogni produttore che si rispetti. Razer rimane un passo avanti alla concorrenza in quanto è partita prima di tutti gli altri permettendo al suo ecosistema di risultare completo e performante in ogni situazione.

In sostanza Razer Ornata V2 è un’ottima tastiera da gioco per chi cerca quel compromesso di cui abbiamo parlato prima: il feeling delle tastiere a membrana e la precisione di quelle meccaniche. Aggiungiamoci poi tutto il comparto di Razer Synapse 3 e l’inconfondibile illuminazione Chroma RGB e avremo la tastiera ideale per il gamer moderno.

E come dopo ogni recensione di una nuova periferica, si torna a giocare!

Pro Facilità di battitura

Facilità di battitura Personalizzazione software

Personalizzazione software Cuscino morbidissimo Contro Illuminazione a zone e non per tasto

Illuminazione a zone e non per tasto Cara, ma è una costante del brand

Offerte • Razer Ornata V2

Scandagliando la rete cerchiamo sempre la migliore offerta disponibile nei negozi online per tutti i prodotti che recensiamo. Il prezzo ufficiale è circa 110 €, questa attualmente è la migliore offerta per Razer Ornata V2 attualmente online.