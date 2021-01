La lotta contro il COVID-19 non è ancora finita. Il brand Razer, fin dall’inizio della situazione mondiale, ha riadattato i propri impianti di produzione per creare oltre un milione di mascherine chirurgiche donandole agli operatori sanitari nell’ambito dell’iniziativa Razer Health.

Visto l’ottimo successo riconosciuto alla ditta a livello internazionale, il brand ha pensato bene di cogliere la palla al balzo e progettare la mascherina più intelligente al mondo.

Infatti il Project Hazel è un piano per la realizzazione di una maschera intelligente e multiuso per andare incontro a tutti i punti critici dati sia dalle questioni ambientali, con le mascherine monouso, sia alla sempre più importante necessità di autotutela riguardanti a rischi di contagi.

Il concept delle nuove mascherine pensate nel Project Hazel mantiene lo standard di grado medico N95, e lo affianca con valvole attive intercambiabili e Smart Pods che regolano la traspirazione. Grazie ad un potente filtro anti batterico le nuove mascherine potranno filtrare fino al 95% delle particelle trasportate dall’aria.

Razer è conscia dell’incertezza del futuro prossimo, ed era quindi nostro dovere aiutare a proteggere i membri della nostra community e prepararli contro minacce invisibili Il concept della mascherina intelligente del Project Hazel è inteso per essere funzionale, ma allo stesso tempo confortevole e utile per interagire con chi ci sta attorno Min Liang-Tan, co-fondatore e CEO di Razer

Per ottimizzare la socialità tra le persone le mascherine saranno trasparenti per poter comunicare anche con le espressioni del viso, ad esempio un sorriso o una smorfia, per migliorare la socialità delle persone.

All’interno saranno presenti delle piccole luci, che si attivano al buio, per permettere anche a chi necessita della lettura delle labbra, di poter tranquillamente colloquiare con un’altra persona.

Inoltre, poiché le mascherine possono anche smorzare le voci, la nuova tecnologia Razer VoiceAmp (in attesa di brevetto) utilizza un microfono e un amplificatore integrati per

migliorare il discorso dell’utente, garantendo una comunicazione chiara e al tempo stesso sicura nei momenti di massima socialità.

​Per ridurre gli sprechi causati dalle mascherine usa e getta, la mascherina intelligente del Project Hazel utilizza ventilatori a disco sostituibili e ricaricabili che possono essere

convenientemente igienizzati da batteri e virus collocandoli all’interno del case di ricarica rapida wireless dotato di raggi ultravioletti disinfettanti.

Gli indicatori luminosi mostrano i livelli di carica, e la lunga durata della batteria consente facilmente di utilizzare la mascherina per tutto il giorno. Impermeabile e resistente ai graffi, è tanto resistente quanto sostenibile, essendo realizzata in plastica riciclabile nel pieno rispetto dell’ambiente.

La mascherina intelligente rivestita in silicone assicura il massimo comfort con raffreddamento attivo e regolazione dell’aria, introducendone fresca ed espellendo CO 2. Il risultato è una tenuta ermetica grazie agli occhielli auricolari regolabili, che consente di personalizzarne le dimensioni per una vestibilità sicura che non ostruisce la bocca.

Per aggiungere un tocco di colore e stile, chi le indossa può attivare due zone di illuminazione personalizzabili Razer Chroma RGB che offrono 16,8 milioni di colori e una serie di effetti di illuminazione dinamica.

Il concept continuerà ad essere ottimizzato tramite rigorosi test e feedback degli utenti per garantire il massimo di sicurezza, comfort e usabilità. Saranno inoltre garantiti continui miglioramenti al design per supportare le esigenze dell’utente e offrire valore senza compromettere funzionalità e prestazioni. Project Hazel sarà fondamentale per il continuo supporto e l’impegno di Razer nel garantire la salute pubblica e la sicurezza all’interno della community.



Per maggiori informazioni su Project Hazel, visitare questo sito internet.

