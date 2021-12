Realme ha presentato oggi tre tecnologie in anteprima mondiale in occasione del realme GT 2 Series Event. Le incessanti innovazioni tecnologiche e di design sono sempre state le pietre miliari della rapida crescita di realme e, come nel caso del primo premium flagship smartphone, la serie GT 2 presenta tre novità mondiali: una cover posteriore in materiale bio-polimerico, una fotocamera ultra-wide a 150° e l’Innovation Forward Communication di realme.

Il primo materiale bio-polimerico al mondo con Master Design realme GT 2 Pro presenta un design minimalista e orientato alla sostenibilità ispirato alla carta. Creato dal famoso designer giapponese Naoto Fukasawa, questo “Paper Tech Master Design” rende realme GT 2 Pro il primo smartphone al mondo ad incorporare materiali a base biologica.

La cover posteriore di realme GT 2 Pro utilizza un materiale bio-polimero che viene utilizzato come alternativa ecologica alle materie prime fossili che contribuiscono al riscaldamento globale. Il materiale a base biologica SABIC ha superato non solo l’International Sustainability and Carbon Certification (ISCC), ma anche vari standard di regolamentazione ambientale rigorosi, come REACH, RoHS e EPEAT.

Inoltre, il nuovo design della confezione di realme ha ridotto la percentuale complessiva di plastica dal 21,7% della generazione precedente allo 0,3% di questo modello.

La prima fotocamera al mondo ultragrandangolare da 150° con modalità fisheye Gli obiettivi ultragrandangolari sono spesso utilizzati nella fotografia di paesaggi e di edifici, in quanto consentono alla fotocamera di catturare una prospettiva più ampia in ogni foto. realme GT 2 Pro è il primo smartphone a offrire una fotocamera ultragrandangolare da 150°. Questa fotocamera ultra-wide espande il campo visivo del telefono del 278% rispetto al campo di 84° della fotocamera principale.

realme ha sviluppato sul GT 2 Pro anche la prima modalità di fotocamera fisheye al mondo per smartphone. Questa modalità può produrre una prospettiva sorprendente o un effetto di profondità di campo ultra-lungo. Con un ampio campo visivo, l’immagine complessiva diventa ancora più attraente dal punto di vista visivo.

Innovation Forward Communication con segnale stabile e 360°NFC realme GT 2 Pro è dotato di un sistema Antenna Array Matrix composto da tre tecnologie: la prima

tecnologia al mondo di commutazione d’antenna a banda ultra larga (HyperSmart), un Wi-Fi Enhancer e la tecnologia NFC (Near Field Communication) a 360°.

La tecnologia di commutazione d’antenna HyperSmart di realme è progettata con 12 antenne avvolgenti che coprono tutti i lati del telefono e supportano le bande principali in quasi tutte le direzioni, tutte con la stessa potenza di segnale. Questo permette al GT 2 Pro di valutare in modo intelligente la potenza del segnale di tutte le antenne e selezionare automaticamente quella con il segnale migliore.

L’introduzione del potenziatore di rete Wi-Fi include un’antenna Wi-Fi simmetrica progettata per garantire una forza del segnale più equilibrata intorno al telefono. Nei test realme, questo design ha migliorato la stabilità del segnale del 20% rispetto al design asimmetrico dell’antenna Wi-Fi.

realme GT 2 Pro integra anche le due antenne cellulari superiori con una funzione di ricetrasmissione del segnale NFC, aumentando l’area di rilevamento del 500% e la distanza di rilevamento del 20%.

L’intera parte superiore del GT 2 Pro rileva i segnali NFC in entrambe le direzioni, facilitando l’uso di NFC per i pagamenti senza contatto, l’accoppiamento Bluetooth o altri usi.

