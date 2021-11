Da oggi è disponibile anche in Italia il nuovo arrivato della famiglia Realme GT ovvero il Realme GT NEO 2 che sarà disponibile in due configurazioni: 8 GB di RAM + 128 GB (449 Euro) e 12 GB di RAM + 256 GB (549 Euro) nei colori NEO Green, NEO Blue e NEO Black.

A caratterizzare l’estetica del nuovo Realme GT NEO 2 ci pensa un sorprendente Digital Urban Design, progettato dal realme Design Studio. Questo design è dotato di tecnologia AG e di un processore a sette nano-multistrati per ottenere la finitura a doppia struttura e una superficie complessivamente più liscia.

Realme GT Neo 2 Scheda tecnica

Il chipset di questo Realme Gt NEO 2 è uno Snapdragon 870 5G, un chip oramai molto affidabile e performante che troviamo su smartphone top gamma.

Non mancano alcuen ottimizzazioni di Realme per il gaming come la GT mode 2.0 che è progettata per ottimizzare l’esperienza di gioco dando un notevole impulso alle prestazioni della CPU e alla frequenza di campionamento del tocco.

realme GT NEO 2 è anche equipaggiato di un innovativo sistema di raffreddamento a vapore in acciaio inossidabile con una struttura di dissipazione del calore tridimensionale a 8 strati con gel termico diamantato come materiale di raffreddamento, in grado di fornire un’esperienza eccezionale ai gamer.

Realme GT NEO 2 è dotato di un display HDR 10+, l’AMOLED E4 a 120Hz con una frequenza di campionamento tattile di 600 Hz e una luminosità di picco di 1300 nit, che consente di vedere chiaramente l’intero schermo anche in condizioni di luce intensa e di godere appieno dei contenuti HDR.

Troviamo poi una batteria da 5000mAh e la ricarica rapida di Realme GT NEO 2 è la 65W SuperDart Charge, che consente al telefono di essere completamente carico in 36 minuti.

Il comparto fotografico è affidato ad una fotocamera principale AI da 64 MP per scattare foto ad alta risoluzione e di una fotocamera frontale da 16 MP con filtri di simulazione della pellicola e modalità Street Photografy. Inoltre, i doppi altoparlanti stereo Dolby Atmos offrono la migliore esperienza audio del segmento.

Prezzo e disponibilità

Realme GT NEO 2 sarà disponibile in due configurazioni: 8 GB di RAM + 128 GB (449 Euro) e 12 GB di RAM + 256 GB (549 Euro).

Infine è stata lanciata la community globale di realme su realme.com/global che permette agli utenti e ai membri del team di connettersi da tutto il mondo. Questa community globale fungerà da hub di comunicazione per gli ultimi aggiornamenti di realme, i lanci di prodotti e gli eventi della community in modo che gli utenti saranno in grado di ottenere informazioni sempre complete sul brand. Questa community permette anche di creare uno spazio per l’interazione tra gli utenti e i dirigenti, per una connessione maggiore tra la comunità e il brand.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!