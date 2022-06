Il Realme GT NEO 3 è uno smartphone molto atteso in Europa per diversi motivi tra cui la ricarica rapida DART 150W super veloce e la bellissima edizione dedicata a Naruto.

Oggi realme annuncia che Realme Gt Neo 3 e Neo 3GT stanno per arrivare in Europa ( Italia inclusa ) a partire dal prossimo 8 Giugno. La super ricarica rapida a 150W lo rende lo smartphone con la ricarica più veloce: basteranno infatti 5 minuti per ricaricare del 50% il nostro smartphone.

Oltre a questo arriverà anche Realme GT Neo 3T, un dispositivo simile al primo: a bordo ci sarà un processore Snapdragon 870, con supporto alla ricarica rapida SuperDart a 80W. Contestualmente arriverà anche un’edizione limitata a tema Dragon Ball Z.

Realme Gt Neo 3



Realme GT NEO 3 possiede anche un maggiore tasso di conversione della carica della batteria, elevata efficienza e minore dispersione, in particolare durante la fase di ricarica.

realme GT NEO 3 è equipaggiato del primo processore MediaTek Dimensity 8100 in Europa, con tecnologia HyperEngine 5.0, che offre CPU e prestazioni di gioco superiori insieme ad una significativa capacità di risparmio energetico. realme GT NEO 3 rappresenta un punto di svolta nel mercato degli smartphone grazie ad una tecnologia di ultima generazione e prestazioni eccellenti. Ma vediamo meglio la scheda completa:

display: AMOLED da 6,7″ FHD+, refresh rate 120Hz, HDR10+, chip indipendente per la gestione del frame rate nel gaming e per la gestione dei consumi

SoC: dimensity 8100

dimensity 8100 memoria: 6/8/12GB di RAM LPDDR5 128/256GB interna UFS 3.1

camera di vapore da 4.129mm2

GT Mode 3.0

connettività: 5G

5G OS: Realme UI 3.0 con Android 12

Realme UI 3.0 con Android 12 fotocamere: posteriori 50MP principale, Sony IMX766, OIS 8MP ultra grandangolare, FOV 119° 2MP macro 4cm

batteria: 5.000mAh con ricarica 80W 4.500mAh con ricarica UltraDart 150W

peso: 188g

188g colori: Black, Silverstone Silver, Le Mans Blue

realme GT NEO 3T

Ma oltre a Realme GT 3 Neo arriva anche GT NEO 3T, dotato di SuperDart Charge da 80 W, processore Snapdragon 870 e design accattivante. Seguendo la filosofia “il potere incontra lo stile”, realme svelerà anche un’edizione limitata per realme GT NEO 3T griffata Dragon Ball Z, una leggenda intramontabile.

I prossimi prodotti realme saranno all’insegna della vision “NEO Speed Awaken” con

l’ambizioso obiettivo di offrire sempre tecnologie all’avanguardia e uno stile sempre più vicino agli utenti di tutto il mondo.

Data e disponibilità

L’8 giugno è la data prescelta da Realme per il lancio europeo dei dispositivi appena menzionati. Attualmente non si conosce il prezzo e le promo di lancio dei prodotti ma sicuramente nei prossimi giorni avremo nuovi aggiornamenti.





