Realme annuncia oggi il debutto di GT NEO 3 in Cina, lo smartphone con la ricarica rapida più veloce sul mercato e che arriverà presto anche in Europa.

Il nuovo smartphone della serie premium GT vanta la ricarica UltraDart 150W capace di raggiungere il 50% di carica in 5 minuti. realme GT NEO 3 è uno dei primi smartphone equipaggiati con il processore MediaTek Dimensity 8100, con prestazioni migliorate e un significativo risparmio di energia.

Lo smartphone con la ricarica più veloce al mondo fino ad oggi

In occasione del MWC 2022 realme ha svelato la prima UltraDart Charging Architecture

(UDCA) al mondo e realme GT NEO 3 sarà il primo dispositivo dotato di questa tecnologia.

Con 150W il dispositivo si ricarica da 0 al 50% in 5 minuti, inoltre il chip di ricarica indipendente garantisce la disconnessione istantanea in situazioni di rischio. Inoltre, con 38 misure di protezione in termini di sicurezza, lo smartphone ha ricevuto la prestigiosa certificazione TÜV Rheinland per la ricarica sicura.



realme GT NEO 3 è il primo smartphone alimentato dal processore Dimensity 8100 basato su un processo di produzione a 5 nm TSMC, realme GT NEO 3 presenta quattro core CortexA78 a 2,85 GHz e quattro core CortexA55 a 2,0 GHz, in grado di offrire una maggiore efficienza della CPU e raggiungere 90 fps.Il dispositivo ha un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+. Lo schermo ha anche un’alta frequenza di aggiornamento a 120 Hz con certificazione HDR 10+.

realme GT NEO 3 ha utilizzato la nuova generazione del processo di confezionamento COP, che potrebbe fare da traino anche per i prodotti futuri. Di conseguenza il rapporto schermo- corpo di realme GT NEO 3 è del 94,2%, con spessori ultra-sottili: 1,48 (lateralmente), 1,84 (in alto), 2,37 (in basso).

Inoltre, la grafica e le immagini appariranno incredibilmente fluide e di alta qualità grazie al chip indipendente. In particolare, la traiettoria del movimento di un oggetto viene stimata attraverso il chip e l’algoritmo, e viene aggiunto un fotogramma di compensazione del movimento tra due fotogrammi, migliorando la scorrevolezza dell’immagine.

Tripla fotocamera grandangolare con esclusiva modalità Street Photography

realme GT NEO 3 è dotato di un sistema a tripla fotocamera, con la fotocamera principale

che utilizza il sensore Sony IMX 766 a 50MP. Le altre due fotocamere sono una ultra-wide a 8 MP e un obiettivo macro a 2MP. Questo comparto fotografico consentirà a tutti di scattare foto vivide e immortalare momenti memorabili con la famiglia e gli amici.

Prezzo e disponibilità

realme GT NEO 3 sarà da oggi disponibile in Cina a a partire da 1999 RMB. realme GT NEO 3 è disponibile da oggi in Cina e arriverà in Europa molto presto.

