realme ha presentato oggi una nuova aggiunta alla gamma narzo: realme narzo 50i Prime, l’entry level più elegante che avevamo già visto nei mesi scorsi debuttare il suolo asiatico.

Questo smartphone viene proposto a 139€ di listino ma nonostante il prezzo contenuto non vuole dimenticare lo stile e le prestazioni. Si tratta di un dispositivo Ultra Slim da 8,5 mm, uno degli smartphone più sottili e leggeri nel segmento di prezzo con i suoi 182 gr.



realme narzo 50i Prime è dotato di un nuovo design accattivante a strisce verticali ed è

alimentato da un potente processore Unisoc T612 (che ha registrato un punteggio di

20,98,32 sui benchmark AnTuTu, uno dei migliori nel segmento), octa-core 12nm fino a 1.82 GHz e adotta la struttura Cortex A75 che offre prestazioni potenti e stabili. Lo smartphone è dotato di memoria flash ad alta velocità UFS 2.2.

Per quanto riguarda le fotocamere,è dotato di una fotocamera con AI da 8 MP, che consente agli utenti di catturare più dettagli nelle loro immagini e scattare foto sensazionali con estrema facilità. La fotocamera è dotata di apertura f/2.0, obiettivo 4P e zoom digitale 4X.

Lo smartphone ha anche una potente batteria da 5000 mAh che consente agli utenti di

godere di 102 ore di riproduzione audio e attività non-stop, e che dura fino a 45 giorni in

standby

Prezzo edisponibilità

realme narzo 50i Prime sarà disponibile in due colorazioni, Dark Blue e Mint Green, e sarà disponibile nella configurazione 3 + 32GB al prezzo di 139,99 euro.

In occasione dell’Amazon Prime Day, 12 – 13 luglio, realme narzo 50i Prime sarà in

promozione su Amazon e sul sito realme all’incredibile prezzo di 109,99 euro.

