Realme ha deciso di presentare in anteprima esclusiva la roadmap di aggiornamento del suo sistema operativo realme UI 3.0 basato su Android 12 ed è stato sviluppato appositamente per i giovani per offrire un’esperienza completamente nuova agli utenti.

La roadmap di aggiornamento di realme UI 3.0

realme UI 3.0 è attualmente in fase di adattamento per ogni modello e si aprirà gradualmente una versione di prova per ogni modello in ogni nuova fase del rollout.

Di seguito l’elenco con la data di arrivo prevista del nuovo aggiornamento

Gennaio 2022: realme GT

Febbraio 2022: realme 8 Pro, realme GT NEO 2, realme 9 Pro+, realme 9 Pro

Marzo 2022: realme GT Master Edition, realme 7 Pro, realme 8, realme GT2 Pro, realme GT 2

Aprile 2022: realme 8i, realme 7, realme X50 Pro 5G

Luglio 2022: realme 8 5G, realme Narzo 30 5G, realme 7 5G, realme 9i

Agosto 2022: realme X3

realme UI 3.0

Le novità di Realme UI 3.0

Design

In realme UI 3.0, il design è più espressivo, il layout è più organizzato e l’esperienza complessiva dell’interfaccia utente più fluida. Le icone sono completamente aggiornate grazie a un nuovo design di icone 3D. Il contorno aggiunge peso e viene utilizzato un metodo semitrasparente per dargli un aspetto più giovanile. L’intero design dell’icona diventa più vibrante e tridimensionale una volta regolati questi elementi. Rispetto all’interfaccia utente 2.0, viene aggiunta una gamma più ampia di colori per adattarsi meglio alle diverse personalità dei giovani.

Personalizzazione

L’interfaccia utente di realme ha sempre consentito una grande personalizzazione. Icone, sfondi, caratteri e altri elementi possono essere personalizzati in base ai gusti degli utenti.

Ora realme UI 3.0 supporta la personalizzazione del colore del tema globale. Gli utenti possono semplicemente selezionare una qualsiasi delle loro tonalità preferite come colore del tema. Anche l’AOD viene aggiornato. Gli utenti possono caricare una foto e godersi un design AOD unico. Inoltre, realme UI 3.0 supporta anche molte Omoji, come fantasmi, cibo, oggetti della vita quotidiana o semplicemente tutto ciò che ti viene in mente.

Fluidità e funzionalità

È stato introdotto il motore AI Smooth in realme UI 3.0, che aggiunge fluidità a tutto tondo e riduce il consumo energetico.

La velocità totale di utilizzo della memoria è stata migliorata, la frammentazione della memoria è stata ridotta al minimo e diversi programmi vengono avviati in modo intelligente grazie alla compressione della memoria AI e alla pianificazione delle risorse unificata.Ciò riduce l’utilizzo della memoria del 30%, migliora le prestazioni complessive di avvio delle app del 10% e aumenta la durata della batteria del 12%.

Privacy

realme UI 3.0 aggiorna anche le sue funzioni di privacy per garantire che i dati e le informazioni personali degli utenti siano più sicuri che mai. realme UI 3.0 ha una nuova funzione di unione dei sottotitoli che ti consente di condividere le foto o i video preferiti in privato. Per condividere in sicurezza i momenti della vita, gli utenti possono eliminare le informazioni sulla posizione della foto e i dati fotografici, inclusi il timestamp, il modello della fotocamera e le impostazioni. Ulteriori limitazioni alle autorizzazioni delle app sono state aggiunte anche nell’interfaccia utente 3.0 di realme. Nel caso dei dati sulla posizione, ad esempio, vengono utilizzate posizioni non specifiche per salvaguardare la privacy della posizione.

Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili sull’account ufficiale di realme e sulla community.

