realme X50 5G è ufficiale con display 120HZ e Snapdragon 765 5G a 369€

Realme ha appena annunciato la disponibilità per l’Italia del nuovo realme X50 5G, uno smartphone che viene proposto al prezzo di 369€ e con uan scheda tecnica di tutto rispetto.

Tra i punti forte di questo realme X50 troviamo infatti il supporto alle reti 5G oltre che ad un display frontale con refresh rate di 120Hz per godere dei contenuti in modo fluido.

realme X50 5G supporta 5G full Network con Snapdragon 765G, coprendo le 12 bande di frequenza mainstream e supporta anche la doppia SIM 4G+5G.

Inoltre, consente la Dual Wi-Fi Network Acceleration e la Dual Channel Acceleration. La doppia accelerazione di rete Wi-Fi può connettere due Wi-Fi allo stesso tempo per una rete più veloce e stabile riducendo la latenza.

Dispone anche del nuovissimo Dart Flash Charge da 30W che supporta la ricarica mentre lo schermo è acceso e può essere caricato al 70% entro 30 minuti e averlo completamente carico in meno di 57 minuti.

Fotocamera

realme X50 5G è dotato di una fotocamera font Dual-In-Display da 16 megapixel e un sistema quad-camera grandangolare da 48 megapixel. Supporta le riprese video 4K e la funzione di stabilizzazione super video.

Inoltre, realme X50 5G è dotato di 1216 altoparlanti super lineari e supporta sia la certificazione Dolby Atmos e Hi-Res. La qualità del suono è eccellente migliorando significativamente l’esperienza utente.

realme X50 5G prezzo e disponibilità

realme X50 5G è disponibile in 2 colori: Ice Silver e Jungle Green e configurazioni da 6GB+128GB a 369,90 Euro e 8GB+128GB a 389,90 Euro.

realme X50 5G sarà disponibile su realme.com/it a partire dal 17 luglio. Sarà possibile aquistarlo e aggiungendo 1€ si potranno avere le realme Buds Q.

Realme Buds Q

Realme ha anche presentato le nuove cuffie in-ear Realme Buds Q create da José Lévy come Art Director di realme Design Studio. José Lévy si è ispirato ai ciottoli sulle spiagge della Normandia dove giocava durante l’infanzia e ha integrato le curve del ciottolato nel design di Real Buds Q.

realme Buds Q sono leggere e compatte e dalle prestazioni straordinarie. Montano un chip R1Q personalizzato per fornire una bassissima latenza di 119ms, come le cuffie cablate. Può supportare una chiamata di 3 ore o 4,5 ore di riproduzione musicale. Con la custodia di ricarica, ha una durata della batteria di 20 ore.

Il prodotto presenta un grande miglioramento in termini di percezione dei bassi da 10 mm, grazie anche all’utilizzo di uno speciale diaframma composito in polimero (PEEK) che può emettere alti chiari e medi e anche grazie al PU che emette bassi spessi ed elastici. Inoltre, supporta il livello IPX4 impermeabile, rendendolo così più resistente in caso di schizzi d’acqua, pioggia e sudore.

È inoltre possibile accedere alla realme Link App per personalizzare le funzioni operative e aggiornare il firmware del sistema.

realme Buds Q sono perfette da usare tutto il giorno avendo una durata della batteria fino a 20 ore, 10 mm di grande unità e solo 119ms modalità bassa latenza.

realme Buds Q sono disponibili in 3 colori: Quite White, Quite Black and Quite Yellow, e al prezzo di 29,99 Euro.