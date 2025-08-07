L’ASUS ROG Flow Z13 del 2025 rappresenta qualcosa di davvero unico nel panorama dei portatili da gaming: un tablet gaming che riesce finalmente a mantenere le promesse che questa categoria fa da anni. Non stiamo parlando del solito compromesso tra portabilità e prestazioni, ma di un dispositivo che ridefinisce completamente le regole del gioco in portabilità. Dopo aver testato decine di tablet “gaming” che si rivelavano inadeguati per titoli moderni, il Flow Z13 arriva come una ventata d’aria fresca in un mercato saturo di mezze misure.

Il segreto di questo successo risiede nella rivoluzionaria architettura AMD Strix Halo, che per la prima volta rende realmente possibile avere prestazioni da gaming serio in un formato tablet. Non si tratta più di accontentarsi di giochi indie o mobile, ma di poter girare Cyberpunk 2077, The Witcher 3 e altri AAA con dettagli alti e frame rate fluidi. È il tipo di salto tecnologico che capita ogni 5-7 anni e che cambia le aspettative di un’intera categoria di prodotti.

A chi è rivolto questo gioiellino tecnologico? Principalmente a professionisti creativi che viaggiano spesso, content creator che necessitano di una workstation mobile, e gamer che privilegiano la versatilità d’uso rispetto al form factory tradizionale. È per chi ha sempre sognato di avere la potenza di un laptop gaming racchiusa in un formato tablet, senza dover scendere a compromessi fastidiosi. Pensate a designer che lavorano su progetti 3D in treno, streamer che vogliono giocare ovunque, o semplicemente a chi desidera il gaming più comodo possibile sul divano di casa.

Ma attenzione: non è un dispositivo per tutti, e il prezzo lo dimostra chiaramente. Stiamo parlando di un prodotto premium che costa quanto un tradizionale laptop da gaming di fascia alta, e che richiede un cambio di mentalità nell’approccio al gaming mobile. La vera domanda è: dopo anni di tentativi fallimentari delle aziemde nel settore dei tablet gaming, ASUS è finalmente riuscita a creare il dispositivo che tutti stavamo aspettando? La risposta breve è sì, ma con alcune considerazioni importanti che esploreremo in questa recensione.

Specifiche Tecniche

Modello: GZ302EA_308

Processore : AMD Ryzen AI Max 390

: AMD Ryzen AI Max 390 Scheda Grafica : Radeon 8050S

: Radeon 8050S Memoria : 32 GB LPDDR5x-8000 (saldata)

: 32 GB LPDDR5x-8000 (saldata) Storage : 1 TB SSD Kioxia BG6 – M.2 2230 PCIe 4.0 x4

: 1 TB SSD Kioxia BG6 – M.2 2230 PCIe 4.0 x4 Display : 13,4″ IPS QHD+ 2560×1600, 180Hz, 3ms, 500 nit

: 13,4″ IPS QHD+ 2560×1600, 180Hz, 3ms, 500 nit Connettività : Wi-Fi 7 (MediaTek MT7925), Bluetooth 5.4

: Wi-Fi 7 (MediaTek MT7925), Bluetooth 5.4 Porte : 2x USB-C USB 4.0, 1x USB-A 3.2 Gen2, 1x HDMI, microSD, jack audio

: 2x USB-C USB 4.0, 1x USB-A 3.2 Gen2, 1x HDMI, microSD, jack audio Batteria : 70 Wh

: 70 Wh Alimentazione : Caricatore principale 200W + caricatore USB-C 100W

: Caricatore principale 200W + caricatore USB-C 100W Dimensioni : 300 x 204 x 13-14,9 mm

: 300 x 204 x 13-14,9 mm Peso : 1,24 kg (tablet), 1,63 kg (tablet + tastiera), +0,7 kg (caricatore)

: 1,24 kg (tablet), 1,63 kg (tablet + tastiera), +0,7 kg (caricatore) Extra: Modulo di raffreddamento dual-fan vapor chamber con metallo liquido, kickstand regolabile, tastiera RGB single-zone

Design e Materiali

Dal punto di vista costruttivo, l’ASUS ROG Flow Z13 2025 è un piccolo capolavoro di ingegneria che dimostra come sia possibile coniugare estetica premium e funzionalità avanzate. Il chassis unibody in alluminio CNC conferisce al dispositivo una sensazione di robustezza che raramente si trova nei tablet tradizionali. La lavorazione è impeccabile: ogni angolo è perfettamente rifinito, le giunzioni sono invisibili e la sensazione al tatto è quella di tenere in mano un oggetto di valore. Le dimensioni di 300 x 204 mm e uno spessore che varia tra 13 e 14,9 mm lo rendono sorprendentemente maneggevole, considerando la potenza che racchiude.

Il design estetico mantiene l’identità ROG senza cadere nell’eccesso tipico dei prodotti gaming. La colorazione nera opaca “Off Black” è elegante e professionale, perfetta tanto per l’ufficio quanto per sessioni gaming casalinghe. Gli elementi di branding sono discreti ma riconoscibili: il logo ROG sulla parte posteriore è sobrio, mentre le scritte “Republic of Gamers” sono incise con classe. La vera chicca è la piccola finestra trasparente sul retro che mostra parte dei componenti interni, illuminata da RGB single-zone. Non è pacchiano come ci si potrebbe aspettare, ma aggiunge quel tocco gaming che i fan del marchio apprezzano. L’illuminazione può essere personalizzata tramite Armoury Crate o completamente disattivata per un look più professionale.

Il kickstand regolabile è uno degli elementi più riusciti del design, e dimostra anni di esperienza ASUS con i dispositivi convertibili. Permette di posizionare il tablet in multiple angolazioni sia in orizzontale che in verticale, con una stabilità eccellente anche su superfici non perfettamente piane.

Il meccanismo di regolazione è fluido ma saldo, e riesce a sostenere il peso del dispositivo anche negli angoli più estremi. L’unica pecca è l’assenza di piedini in gomma, che potrebbero graffiare le superfici durante l’uso – un dettaglio che ASUS avrebbe dovuto curare meglio, considerando il target premium del prodotto.

La tastiera folio magnetica merita un discorso a parte. A differenza di molte tastiere tablet che si piegano sotto il peso, questa mantiene una rigidità sorprendente grazie al sistema di magneti intelligentemente posizionati. Offre due modalità d’uso: completamente piatta sulla scrivania o leggermente rialzata per una digitazione più ergonomica. Quest’ultima è decisamente preferibile, anche se nasconde parzialmente il bordo inferiore del display.

La qualità dei tasti è paragonabile a quella di uno Zenbook, con corsa adeguata e feedback tattile soddisfacente. L’illuminazione RGB single-zone è uniforme ma piuttosto tenue anche al massimo della luminosità ma anche questa é sincronizzabile con Aura. Nonostante la buona fattura non si raggiunge -ovviamente- la qualità e il feeling di una tastiera da gaming meccanica. Nonostante questo l’esperienza è meglio di quello che mi aspettavo inizialmente, con la tastiera che risulta ben salda al tablet grazie ai magneti incorporati.











Parlando di connettività, il Flow Z13 non delude: due porte USB-C 4.0 con supporto Power Delivery e DisplayPort, una USB-A full-size, HDMI 2.1 completa, jack audio da 3,5mm e lettore microSD UHS-II. È una selezione intelligente che copre la maggior parte degli scenari d’uso. È scomparso il connettore proprietario XG Mobile delle generazioni precedenti, sostituito dalla tecnologia USB-C ormai matura – una scelta saggia che aumenta la compatibilità con accessori di terze parti.

C’è poi il supporto all’ASUS Pen 2, inclusa in confezione, per poter sfruttare al meglio il design di questo 2-in-1 e configurandosi come uno strumento utile non solo per il gaming ma anche per la progettazione, modellazione 3D o semplicemente per disegni e prendere appunti.

Hardware e Prestazioni

Il cuore pulsante del Flow Z13 2025 è l’AMD Ryzen AI Max 390, un processore che rappresenta un vero salto generazionale nell’architettura Strix Halo. Con 16 core Zen5 e 32 thread, questo chip offre prestazioni multi-threading che surclassano qualsiasi altra soluzione thin-and-light sul mercato. La frequenza base di 2,0 GHz può raggiungere picchi di 5,1 GHz in single-core, con un TDP configurabile che va dai 35W della modalità Silenziosa agli 80W della modalità Manuale.

La GPU integrata Radeon 8050S con 32 compute unit RDNA3.5 è il vero game-changer di questo sistema. E la variante con Radeon 8060S ( ovvero il modello con AMD Ryzen AI MAX+ 395 3.0GHz) è ancora più sorprendente: parliamo di prestazioni paragonabili a una RTX 4060 dedicata, cosa impensabile fino a pochi anni fa per una GPU integrata.

La differenza rispetto alle precedenti soluzioni AMD è interessante: se la Radeon 890M offre 16 compute unit, qui ne abbiamo 32, con clock che possono raggiungere i 3,2 GHz in condizioni ottimali. Per fare un paragone la 8050S è più performante di una RTX 4060 mobile a 45 W ma rimane indietro rispetto alla RTX 4060 da 75/100W. Se nei giochi attiviamo poi il Ray-TRacing le prestazioni scendono sensibilmente. Da questo punto di vista la soluzione conRyzen AI MAx 395 e Radeon 8060S è senza dubbio raccomandabile.

I 32 GB di memoria LPDDR5x-8000 con controller a 256-bit garantiscono bandwidth più che sufficiente, anche se di default solo 4 GB sono allocati alla GPU – un setting conservative che può essere modificato fino a 24 GB tramite Armoury Crate o BIOS.

Il sistema di raffreddamento dual-fan con camera di vapore e metallo liquido è dimensionato perfettamente per questo hardware. Le ventole rimangono inattive durante l’uso leggero in modalità Silenziosa, mantenendo il processore sotto i 50°C. Solo quando si superano queste temperature le ventole si attivano gradualmente, garantendo un’esperienza d’uso silenziosa per la maggior parte delle attività quotidiane ma sotto gaming intenso sia le ventole che le temperature iniziano a farsi sentire.

Prestazioni nei Benchmark

I risultati ottenuti sono impressionanti e dimostrano la maturità della piattaforma AMD:

Modalità Turbo:

PCMark 10: 8.429 punti

Cinebench: 103 (single core ) 1.330 ( multicore)

Geekbench 6: 2762 Single-Core Score – 16960 Multi-Core Score

Modalità Performance (45W):

PCMark 10: 6.645 punti

3DMark Time Spy: 8.724 punti







Quello che colpisce è la scalabilità del sistema. In modalità Silenziosa, il Flow Z13 mantiene prestazioni superiori a molti laptop gaming di generazione precedente con processori Intel i9 e GPU RTX 4060, il tutto con ventole praticamente inaudibili. Questo lo rende ideale per l’uso in ufficio o in ambienti dove il rumore è un fattore critico.

Gaming Performance

I risultati nel gaming sono sorprendenti per un sistema integrato e testimoniano quanto AMD abbia lavorato sull’ottimizzazione driver, anche se sul Ray Tracing c’è ancora strada da fare. I benchmark ottenuti con 3DMark evidenziano capacità paragonabili a una RTX 4060 Laptop a 75W.

Risoluzione 1440p – Modalità Turbo:

Cyberpunk 2077 (Ultra, RT off): ~49-55 fps (RT attivo): 24fps

The Witcher 3 (NO RT Ultra TAAU): ~51-56 fps

The Witcher 3 (RT Ultra TAAU): ~23-27 fps

Red Dead Redemption 2 (Ultra): ~46-49 fps

Risoluzione FHD+ (1920×1200) | Modalità Turbo Settaggi più alti

Horizon Zero Down: ~81 fps ( di media )

Zero Down: ~81 fps ( di media ) Cyberpunk: ~18fps ( di media )

Metro Exodus: ~52Fps ( di media )

The Witcher 3 (NO RT – Ultra – AA:TAAU): ~53-60 fps

The Witcher 3 (RT – Ultra – AA:TAAU): ~27-30 fps

Questi numeri permettono gaming solido in risoluzione FHD con dettagli alti nella maggior parte dei titoli, o gameplay fluido a 60+ fps abbassando leggermente i settings o utilizzando le tecnologie di upscaling AMD FSR. La differenza tra la modalità Turbo cablata e la modalità Prestazioni a batteria è inferiore di circa il 10%, che comunque è un ottimo compromesso per chi vuole giocare in mobilità; soprattutto se si utilizza il pacchetto di tecnologie HYPR-RX a corredo dei driver AMD.

Un aspetto interessante è la gestione termica durante il gaming: il tablet rimane sempre maneggevole grazie alla separazione fisica tra la tastiera e i componenti caldi. Anche in modalità Turbo, la temperatura della superficie dello schermo non supera mai livelli scomodi per l’uso prolungato.

L’unico vero tallone d’Achille rimane il ray tracing, dove AMD continua a essere indietro rispetto alle soluzioni NVIDIA. Attivando il RT in Cyberpunk 2077, le prestazioni scendono del 50% circa, rendendo necessario l’uso di FSR per mantenere framerate giocabili. Tuttavia, su uno schermo da 13 pollici, l’impatto visivo del ray tracing è meno evidente che su display più grandi, rendendo questa limitazione meno critica del previsto.

Display

Il pannello IPS da 13,4 pollici con risoluzione QHD+ (2560×1600), chiamato ROG Nebula Display è uno degli aspetti più riusciti del Flow Z13 e rappresenta un significativo upgrade rispetto alla generazione precedente. Il formato 16:10 offre più spazio verticale rispetto al tradizionale 16:9, risultando particolarmente apprezzabile per la produttività e la navigazione web. Il refresh rate di 180Hz con tempi di risposta di 3ms lo rende ideale sia per il gaming competitivo che per l’uso professionale, garantendo fluidità cristallina anche nei movimenti più rapidi.

La calibrazione di fabbrica è eccellente e degna di un monitor professionale:

Copertura del 98,8% dello spazio sRGB e 94,7% del DCI-P3

Luminosità massima: 570 nit (più che sufficiente per l’uso all’aperto)

Luminosità minima: 18 nit (comoda per l’uso notturno)

Contrasto: 1327:1 (ottimo per un IPS)

Punto bianco: 6600K (leggermente caldo ma naturale)

Gamma: 2.22 (molto preciso)

Il pannello Gorilla Glass 5 resistente ai graffi e la validazione Pantone lo rendono adatto anche per lavori creativi professionali. I colori sono vivaci senza essere eccessivamente saturi, e l’uniformità di luminosità e colore è eccellente su tutta la superficie. Il light bleeding è praticamente inesistente anche ai massimi livelli di luminosità, un risultato raro per un pannello IPS di queste dimensioni.

L’unica mancanza significativa è l’assenza della tecnologia OLED, che avrebbe portato neri perfetti e colori ancora più vividi. Tuttavia, ASUS ha fatto la scelta giusta: un pannello OLED avrebbe comportato problematiche di burn-in in un dispositivo gaming, oltre a possibili flickering PWM fastidiosi per gli occhi sensibili. L’IPS qui utilizzato rappresenta il miglior compromesso tra qualità visiva, durata nel tempo e utilizzo intensivo.

La modalità touch risponde istantaneamente e supporta gesture multitouch complete con fino a 10 punti di contatto simultanei. La precisione è ottima per navigazione e interazioni base, mentre per lavori di precision drawing rimane consigliabile l’uso di una stylus dedicata. La superficie vetrata offre il giusto equilibrio tra scorrevolezza e grip, evitando sia la sensazione “scivolosa” che quella eccessivamente “appiccicosa” di alcuni competitor.

Il display supporta HDR10, anche se manca la certificazione specifica e la luminosità massima non raggiunge gli standard HDR più esigenti. Tuttavia, per contenuti HDR compatibili, si nota un miglioramento apprezzabile nel contrasto e nella gamma dinamica rispetto alla modalità SDR standard.

Qualità Audio

L’audio è probabilmente il punto debole del Flow Z13, e purtroppo rappresenta uno dei compromessi inevitabili del form factor tablet ultra-sottile. Gli speaker stereo laterali, posizionati strategicamente per evitare l’occlusione quando il dispositivo è appoggiato, offrono un suono discreto ma limitato dalle leggi della fisica. In un chassis così sottile, semplicemente non c’è spazio per driver di dimensioni adeguate a produrre bassi profondi e corposità sonora.

Il volume massimo è sufficiente per l’uso personale in ambienti silenziosi, ma risulta inadeguato per condividere contenuti multimediali in gruppo o per competere con il rumore ambientale di uffici o caffetterie. I medi sono chiari e i dialoghi comprensibili, ma mancano completamente le frequenze basse che renderebbero l’esperienza più immersiva. La separazione stereo è appena percettibile data la vicinanza dei driver.

Per l’uso gaming serio, film, serie TV o ascolto musicale, l’utilizzo di cuffie o speaker esterni diventa praticamente obbligatorio. Fortunatamente, il jack audio da 3,5mm fornisce un’uscita pulita senza interferenze o fruscii, mentre il supporto agli standard audio ad alta definizione tramite USB-C è completo, includendo formati lossless e audio multicanale per cuffie gaming avanzate.

La qualità dei microfoni stereo integrati è nella media per videochiamate casual e streaming occasionale. Il beamforming funziona discretamente per ridurre i rumori ambientali, ma la qualità rimane tipica di dispositivi ultra-portatili. Per content creation professionale, podcast o streaming serio, sarà necessario investire in un microfono esterno.

Un aspetto positivo è l’ottimizzazione software: Windows Sonic e Dolby Atmos for Headphones offrono un’esperienza audio spaziale convincente con cuffie compatibili, mentre gli algoritmi di enhancement audio migliorano sensibilmente l’esperienza con gli speaker integrati, anche se non possono fare miracoli.

Software e IA

Il Flow Z13 arriva con Windows 11 Home/Pro e l’arsenale software ROG completo, che negli ultimi anni ha visto significativi miglioramenti in termini di stabilità e funzionalità. Armoury Crate è sempre il centro di controllo principale, permettendo di gestire profili di performance, illuminazione RGB, curve delle ventole e impostazioni avanzate della GPU. L’interfaccia è stata riprogettata rispetto alle versioni precedenti ed è ora più intuitiva.

Una funzionalità particolarmente utile è la possibilità di creare profili personalizzati per singole applicazioni, permettendo al sistema di switchare automaticamente tra modalità Silenziosa per la produttività e Turbo per il gaming. La gestione dell’allocazione della memoria video è ora integrata nell’interfaccia principale, rendendo facile ottimizzare le prestazioni senza dover navigare nel BIOS.

Le funzionalità IA integrate nel processore Ryzen AI Max 390 rappresentano un valore aggiunto concreto, non solo marketing. La NPU (Neural Processing Unit) integrata accelera task di machine learning, elaborazione di immagini e video, e fornisce ottimizzazioni automatiche delle performance basate sui pattern d’uso. Ad esempio Windows Studio Effects sfrutta questa NPU per migliorare automaticamente audio e video nelle videochiamate, con effetti di background blur, eye contact correction e noise suppression che funzionano davvero bene.

MyASUS complementa l’esperienza con funzionalità come il link smartphone (per ricevere notifiche e rispondere a messaggi direttamente dal tablet), aggiornamenti driver automatici, diagnostica sistema avanzata e ottimizzazioni specifiche per la batteria. La sincronizzazione con dispositivi ASUS è fluida e permette di creare un ecosistema integrato per chi possiede più prodotti del brand.

L’integrazione tra hardware e software è generalmente fluida, anche se inevitabilmente si tratta di una suite molto pesante e alcuni utenti potrebbero preferire soluzioni alternative come G-Helper per un controllo più granulare delle impostazioni avanzate.

Un aspetto positivo è la possibilità di allocare dinamicamente la memoria video tra 4 e 24 GB tramite software, ottimizzando le prestazioni gaming senza necessità di riavvio del sistema. Questa flessibilità permette di bilanciare perfettamente le esigenze tra gaming e produttività secondo le necessità del momento.

Autonomia

Con una batteria da 70 Wh, il Flow Z13 offre un’autonomia variabile in base alle condizioni di utilizzo ma generalmente soddisfacente che si attesta sulle 5-6 ore con carico di lavoro misto ma senza utilizzo gaming. In questo caso la situazione cambia drasticamente e con Titoli AAA (modalità Performance) si raggiunge circa 1 ora di utilizzo o poco più. Con gaming più casual in Modalità Silenziosa si raggiungono le 2-3 ore.

Il caricatore principale da 200W è ingombrante (0,7 kg), ma il caricatore USB-C da 100W incluso offre un buon compromesso per la mobilità. Su alimentazione USB-C le prestazioni rimangono quasi invariate, tranne per i frame time un pelo più bassi nel gaming ma neanche ce ne accorgeremo.

Una caratteristica interessante è la possibilità di utilizzare caricatori GaN di terze parti, anche se ASUS consiglia i propri per prestazioni ottimali.

Fotocamera

Le fotocamere del Flow Z13 sono funzionali ma non eccezionali. La webcam frontale da 5MP con supporto Windows Hello IR è adeguata per videochiamate professionali, anche se la qualità dell’immagine in condizioni di scarsa illuminazione lascia a desiderare.

La fotocamera posteriore da 13MP è più un vezzo che una necessità reale. La qualità è paragonabile a quella di uno smartphone di fascia media di qualche anno fa, adeguata per documenti, scansionare QR code e note veloci ma non per fotografia seria.

Il riconoscimento facciale Windows Hello funziona rapidamente e in modo affidabile, anche in condizioni di illuminazione variabile. L’assenza di un sensore di impronte digitali è compensata da questa soluzione biometrica efficace.

Conclusioni e Prezzo

L’ASUS ROG Flow Z13 2025 rappresenta finalmente la realizzazione del sogno del tablet gaming serio. Con il processore AMD Ryzen AI Max 390, ASUS è riuscita a creare un dispositivo che offre prestazioni da laptop gaming in un form factor tablet senza i compromessi drammatici del passato. Ma per chi è pensato? In effetti è un prodotto difficile da collocare: un 2-in-1 da gaming che si rivolge a professionisti creativi che necessitano di portabilità estrema così come di content creator che lavorano in mobilità oppure da Gamer che privilegiano la versatilità rispetto alle prestazioni pure.

Non è però adatto a chi cerca il miglior rapporto prezzo/prestazioni o gamer hardcore che necessitano di ray tracing avanzato. Stiamo parlando infatti di un prodotto che viene proposto a 2229€ nella configurazione da 32GB/1TB e con AMD AI MAX 390 mentre con 200€ in più ( quindi circa 2499€ ) si può prendere la variante con AMD AI MAX+ 395 e Radeon 8060S. Onestamente quest’ultima sembra senza dubbio la scelta più interessante visto che con qualche centinaio di euro in più si ha una macchina più performante soprattutto per l’ambito gaming (10-20% in più grossomodo ) e con consumi identici e che lavora bene anche a basse frequenze come 10W.

Il prezzo è sicuramente elevato, ma considerando l’unicità del prodotto e l’ingegneria coinvolta, risulta giustificato per il target di riferimento. Laptop gaming tradizionali con prestazioni simili costano meno, ma non offrono la stessa versatilità e portabilità. Di certo c’è da scendere a qualche compromesso, in primis l’autonomia portatile che non permette più di un ora e mezza di utilizzo gaming a qualità elevate e la tastiera folio che per quanto ben congegnata non offre lo stesso feeling delle tastiere presenti su altri prodotti ASUS o paragonabile ad una meccanica.

Da una parte, apprezzo la spinta tecnica che il Flow Z13 cerca di rappresentare, sfruttando le capacità della CPU e della grafica integrata del Ryzen AI Max 390. Questo chip potrebbe persino essere un’anticipazione di quello che AMD ha in serbo per il futuro, se deciderà di proseguire in questa direzione . Durante le mie due settimane in compagna con questo prodotto, ho sentito molto raramente la necessità di scollegare la tastiera o utilizzare il touchscreen del display e per questo per il mio utilizzo un notebook da gaming è sicuramente più indicato.

Continuo comunque ad avere fiducia nelle potenzialità di AMD nel settore APU, che ancora domina: chip con GPU integrate più grandi, efficienti nei consumi e con un buon prezzo potrebbero davvero mandare in pensione le GPU dedicate nei portatili da gaming di fascia media e bassa. Il ROG Flow Z13, per ora, possiamo considerarlo un esperimento curioso per i gamer, ma se davvero volete metterci le mani sopra valutate il modello con AI MAX 395 che sul lungo periodo potrà senza dubbio beneficiare della potenza di calcolo extra.

Il Flow Z13 2025 non è perfetto – il prezzo elevato, l’audio mediocre e alcuni compromessi ergonomici ne limitano l’appeal di massa. Tuttavia, per chi cerca un dispositivo unico che combini prestazioni gaming serie con la versatilità di un tablet, rappresenta attualmente l’opzione migliore sul mercato. Per tutti gli altri conviene puntare su prodotti più tradizionali se si vuole un miglior rapporto prezzo/prestazioni come l’Asus ROG Strix G16 o lo Zephyrus G14. In ogni caso potete trovare l’aSUS ROG Flow Z13 sul sito ufficiale del produttore e in vendita tra i partner ufficiali ASUS o nei negozi fisici e online come Amazon.it

ASUS ha finalmente centrato l’obiettivo che inseguiva da anni: un tablet gaming che non costringe a compromessi inaccettabili.

Pro Vero tablet da gaming

Vero tablet da gaming Potente e compatto

Potente e compatto Buona dissipazione termica Contro Autonomia in mobilità

Autonomia in mobilità Audio non eccelso

Audio non eccelso Prezzo elevato

I nostri voti

Design & Materiali 8.5 Display 7.5 Hardware e prestazioni 8 Autonomia 7 Software e IA 8 Rapporto qwualità prezzo 6.5 Voto finale 7.6

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!