Le cuffie true wireless sono arrivate qualche anno fa con l’ascesa delle AirPods, tutte le aziende hanno cercasto di creare prodotti dal migliore rapporto qualità prezzo. Creative, un marchio storico del settore audio ha presentanto le nuove Outlier Air V2, un upgrade delle già ottime Air che durante il 2020 hanno venduto tantissimo. Riusciranno a confermarsi ancora? Spoiler, si.

Creative Outlier Air V2 – Unboxing e Confezione

La confezione delle nuove Creative Outlier Air V2 è molto semplice e funzionale, oltre agli auricolari e al case di ricarica sono presenti il cavo USB A – USB-C e ben quattro paia di gommini di diverse taglie e grandezze. Due coppie di gommini sono più spessi degli altri, io ho preferito quelli sottili ma è una questione di vestibilità.

Creative Outlier Air V2 – Design e costruzione

La prima cosa che mi ha incuriosito di queste Outlier Air V2 è stato il case di ricarica, è a forma di cilindro e si apre scorrendo la base verso l’esterno. Il rivestimento esterno è metallico e all’interno invece è in plastica. A differenza dei competitor, il case sembra molto più resistente e duraturo, a livello di design l’ho apprezzato molto. Quello che mi ha lasciato perplesso è la sua grandezza, non è comodissimo da portare in tasca.

Nella base del case troviamo la porta di ricarica USB-C con 3 led che indicano lo stato di carica dei due auricolari e del case.

Creative Outlier Air V2 – Comodità

Le Creative Outlier Air V2 sono comode in linea generale ma con qualche sbavatura. I due auricolari sono molto stabili all’interno del case e non rischiano di cadere una volta aperti, i magneti sono molto forti.

Gli auricolari invece sono abbastanza ingombranti ma stanno ben saldi alle orecchie e vanno bene anche per uso sportivo. Come tutte le cuffie in-ear dopo qualche ora ho provato qualche fastidio alle orecchie e ho dovuto rimuoverle, ciò comunque mi succede con tutte le cuffie in-ear che tendono ad isolare troppo.

Una delle più importanti novità rispetto al modello precedente è l’introduzione dei controlli touch sugli auricolari. È possibile controllare la musica, rispondere alle chiamate o attivare gli assistenti vocali semplicemente sfiorando gli auricolari.

I tasti touch sono inoltre circondati da un LED che indica lo stato della batteria. LED rosso per indicare lo stato in carica e LED blu quando sono in fase di associazione allo smartphone.

Creative Outlier Air V2 sono certificati IPX5, gli auricolari sono abbastanza resistenti da sopportare il sudore, gli schizzi accidentali e persino la pioggia senza incorrere in problemi.

Creative Outlier Air V2 – Audio e funzioni

Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla qualità audio di questi auricolari. L’audio, grazie ai diffusori da 5,6mm in grafene offre una qualità davvero eccellente per la fascia di prezzo proposta. Il grafene è il nano-materiale più sottile e solido al mondo, più leggero della carta, più resistente dell’acciaio e più elettro conduttivo del rame. Oltre a questo troviamo un diaframma rivestito in grafene che ottimizza i consumi grazie a un fabbisogno minimo di energia e consente una riproduzione audio di eccellenza per le cuffie.

L’audio è pulito, orientato ai bassi e gli alti sono molto precisi. La qualità sonora è sicuramente promossa a pieni voti.

L’audio è eccellente grazie anche al Bluetooth 5.0 e ai codec aptXTM e AAC.

I nuovi Creative Outlier Air V2 incorporano dei microfoni dotati della tecnologia Qualcomm cVc 8.0. Le chiamate sono eccellenti, così come l’interattività con gli assistenti vocali. È sufficiente toccare tre volte il controllo tattile dell’auricolare per attivare Siri o Google Assistant.

Una delle cose uniche di queste cuffie e il supporto alla tecnologia SXFI, attraverso un’applicazione è possibile simula un audio surround 7.1. Il suono sembra che ci circondi e che non venga dagli auricolari. Una soluzione vista già con le AirPods Pro di Apple su una fascia di prezzo molto più elevata. Questa funziona purtroppo è solo disponibile con i file salvati in locale e non è possibile usarla su applicazioni come Spotify.

Ho confrontato le chiamate con le Huawei FreeBuds e le OnePlus Bullets e non ho trovato differenze, le Creative Outlier Air V2 si comportano benissimo e reggono il confronto con cuffie più costose.

L’autonomia è davvero sorprendente, sono riuscito ad arrivare a ben 12 ore con una singola carica e circa 34 ore grazie alle ricariche fornite dal case.

Creative Outlier Air V2 – Prezzo

Le Creative Outlier Air V2 sono in vendita dal 27 ottobre sul sito di Creative con un prezzo di 79 euro, in occasione del lancio sono in offerta al costo di 69 euro. La qualità audio, le funzioni e la costruzione le rendono un best buy in questa fascia di prezzo.

Creative Outlier Air V2 – Conclusioni

Creative Outlier Air V2 mi hanno convinto, la qualità audio è eccellente considerando il prezzo davvero economico, le funzioni smart non mancano, le chiamate sono eccellenti grazie ai microfoni con la tecnologia del chipset Qualcomm e i controlli touch funzionano egregiamente. Insomma, se state cercando delle cuffiette TWS senza spendere oltre i 100 euro potete optate per Creative Outlier Air V2 e non rimarrete delusi, sia per la buona qualità dell’audio sia per l’ottima autonomia.



