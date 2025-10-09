Al giorno d’oggi non è semplice e immediato trovare un TV di fascia media. Eppure Hisense, con la serie U7Q, sembra aver trovato la formula giusta per attirare l’attenzione sia degli appassionati di cinema che dei gamer più esigenti.

L’U7Q è la naturale evoluzione dell’apprezzato U7NQ del 2024, e porta con sé miglioramenti significativi in termini di luminosità, gestione del colore e funzionalità gaming. Posizionata strategicamente tra la più economica U6Q e la top di gamma U8Q, questa TV si propone come la scelta ideale per chi desidera un pannello Mini-LED di qualità senza compromessi eccessivi e senza alleggerire troppo il nostro portafoglio.

Ho trascorso diverse settimane con il modello da 55 pollici e posso dire che questa TV ci ha sorpreso in modo molto positivo, soprattutto per chi cerca prestazioni elevate senza dover svuotare il portafoglio. Scopriamolo insieme in questa recensione completa.

Design & Materiali

Dal punto di vista estetico, l’Hisense 55U7Q non reinventa la ruota, ma offre un design pulito e moderno che si integra facilmente in qualsiasi ambiente domestico. Le cornici sono decisamente sottili, come ci si aspetterebbe da un prodotto del 2025, e conferiscono alla TV un aspetto premium che smentisce il suo prezzo contenuto. La finitura in metallo satinato lungo il perimetro del pannello aggiunge un tocco di classe, anche se il resto della scocca è realizzato in plastica di buona fattura.

Lo spessore medio di 7,5 cm non la rende una delle TV più sottili della sua categoria, ma rimane comunque accettabile e non credo sarà un problema per nessuno. Il peso di 14,7 kg per il modello da 55 pollici la rende abbastanza maneggevole per un’installazione a parete, anche se personalmente preferisco utilizzare il supporto centrale fornito in dotazione.

Parlando proprio del supporto, si tratta di una soluzione a due piedi collegati da una barra in plastica, che offre una stabilità più che sufficiente. L’ingombro è contenuto (circa 40 cm di larghezza), quindi non serve un mobile particolarmente grande. Il supporto solleva il pannello di circa 8 cm dal piano d’appoggio, spazio sufficiente per posizionare una soundbar senza ostruire lo schermo. Per montarlo è sufficiente un gioco di incastro e due viti che terranno ferma la base. Ovviamente è una procedura da fare rigorosamente in due persone, visto l’ingombro e la delicatezza del prodotto.

Segnalo che il televisore presenta un leggero oscillamento quando viene toccato, nulla di preoccupante ma qualcosa da tenere presente se avete bambini particolarmente vivaci in casa. Interessante anche il grande subwoofer posteriore che aumenta la vivacità dell’audio, soprattutto dei bassi, un punto che con i Tv sempre più piatti diventa sempre più importante se non vogliamo fare affidamento su una soundbar.

Lo speaker posteriore

Il retro della TV presenta una finitura testurizzata che ricorda vagamente alcuni modelli Sony, con bordi arrotondati che ammorbidiscono l’aspetto generale. Le connessioni sono posizionate lateralmente a sinistra nella parte posteriore ( guardando il display ) ma in una rientranza che, se da un lato aiuta con la gestione dei cavi, dall’altro rende l’accesso un po’ più complicato in caso di montaggio a parete. È comunque presente un sistema di cable management che permette di far passare i cavi attraverso il supporto, mantenendo tutto ordinato.











Nel complesso, l’U7Q offre un design sobrio ed elegante, con materiali che – pur non essendo premium al tatto, alla vista risultano solidi e ben assemblati. Nulla di cui lamentarsi, soprattutto considerando il posizionamento di prezzo.

Software e Funzioni Smart

L’Hisense U7Q monta il sistema operativo proprietario VIDAA U9, l’evoluzione della piattaforma che l’azienda cinese continua a perfezionare anno dopo anno. Devo ammettere che, inizialmente, ero un po’ scettico: i sistemi proprietari raramente reggono il confronto con giganti come Google TV o webOS di LG. Tuttavia, VIDAA U9 mi ha sorpreso positivamente per fluidità e immediatezza e si percepiscono i miglioramenti all’interfaccia anno dopo anno.

L’interfaccia è pulita e ben organizzata, con una home page che presenta le app in righe orizzontali. Su questo aspetto forse la homepage ha anche troppe icone inizialmente rendendo il primo impatto con il sistema VIDAA non immediato.

La navigazione è veloce e raramente si notano lag, merito anche del processore Hi-View Engine che gestisce sia l’elaborazione delle immagini che le funzioni smart. Le app principali dello streaming – Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV, YouTube – sono tutte presenti e funzionano senza problemi. Aprire Netflix o avviare un contenuto in 4K HDR richiede pochi secondi, e durante le mie settimane di test non ho mai sperimentato crash o rallentamenti significativi.

La versione utilizzata per il test

Un punto a favore è l’integrazione di Alexa come assistente vocale. Premendo il tasto dedicato sul telecomando è possibile controllare la TV con la voce, cambiare canale, regolare il volume o cercare contenuti. L’assistente risponde con buona precisione, anche se ovviamente non siamo ai livelli di uno speaker Echo dedicato. È presente anche VIDAA Voice, l’assistente proprietario di Hisense, ma personalmente ho preferito affidarmi ad Alexa anche per via dell’ecosistema smart presente in casa.

La TV supporta anche Apple AirPlay 2, una caratteristica che apprezzo particolarmente. Trasmettere contenuti da iPhone o iPad è semplicissimo e la qualità rimane eccellente. È presente anche Anyview Cast per gli utenti Android.

Tuttavia, non tutto è perfetto. L’ecosistema di app di VIDAA U9, per quanto migliorato, resta ancora limitato rispetto a Google TV, Tizen o WebOS. Se utilizzate principalmente Netflix, Prime, Disney+ e YouTube non avrete problemi, ma app di nicchia come Spotify o MAX (HBO Max) non sono disponibili nativamente. È possibile installarle tramite sideload di file APK, ma è un processo che non tutti vorranno affrontare. Un altro punto dolente per i gamer è l’assenza di un’app xCloud/Xbox Gamepass per lo streaming di giochi. In quel caso sarà necessario un dispositivo esterno, come un firestick 4K, per ovviare alla mancanza.

Un’altra piccola pecca è la presenza di pubblicità nell’interfaccia, situazione comune a molte smart TV ma comunque fastidiosa. Le righe di contenuti sponsorizzati sono presenti, anche se non particolarmente invasive.

Hisense garantisce tre anni di aggiornamenti software, un impegno importante che assicura supporto e nuove funzionalità nel tempo. Durante le mie settimane di utilizzo, la TV ha già ricevuto un aggiornamento firmware che ha migliorato la gestione HDR.

La connettività di rete prevede sia Wi-Fi 5 che porta Ethernet, purtroppo limitata a 100 Mbps. Per lo streaming in 4K va più che bene, ma se avete connessioni particolarmente veloci non sfrutterete appieno la banda disponibile. È presente anche il Bluetooth 5.0, utile per collegare cuffie wireless o speaker esterni.

Nel complesso, VIDAA U9 è un sistema operativo maturo, veloce e sufficientemente completo per la maggior parte degli utenti. Non sarà sofisticato come Google TV, ma fa il suo lavoro egregiamente.

Audio

Il comparto audio dell’Hisense U7Q è una delle sorprese che maggiormente mi ha colpito di questo televisore. Vi ricordate quando vi parlavo del grosso speaker nella parte posteriore? Bene, la TV integra un sistema 2.1 canali con una potenza totale di 40W, suddivisa tra due speaker da 10W ciascuno e un subwoofer integrato da 20W. Il supporto a Dolby Atmos e DTS:X completa un quadro piuttosto interessante per questa fascia di prezzo.

Nei miei test, l’audio si è dimostrato equilibrato e sufficientemente potente per ambienti di medie dimensioni. I dialoghi sono chiari e intelligibili, anche nelle scene più caotiche dei film d’azione, merito di una buona separazione delle frequenze. Il subwoofer integrato aggiunge un tocco di corpo alle esplosioni e alle colonne sonore, anche se – comprensibilmente – non ci si deve aspettare i bassi profondi di una soundbar dedicata. Tuttavia è uno dei Tv con audio migliore che abbia provato in questa fascia di prezzo.

La spazialità offerta dal Dolby Atmos è presente, anche se limitata dalla configurazione a 2.1 canali. Guardando film come “Dune” o “Top Gun: Maverick”, si percepisce un certo senso di ampiezza e profondità, ma la componente verticale tipica dell’Atmos rimane ovviamente limitata.

A volumi medi la qualità rimane ottima, con una risposta equilibrata su tutte le frequenze. Alzando il volume al massimo, invece, si nota una certa distorsione e durezza nei toni alti, ma parliamo di livelli sonori che difficilmente utilizzerete in un normale salotto domestico.

Ho apprezzato la modalità “Night Mode” che comprime la dinamica audio, utile quando si guarda un film la sera senza disturbare i vicini. Sono presenti anche vari preset audio (Film, Sport, Musica, Gaming) che modificano l’equalizzazione in base al contenuto.

Detto questo, se siete veri appassionati di cinema o avete un ambiente grande, una soundbar dedicata rimane la scelta migliore per sfruttare appieno le potenzialità visive di questo televisore. Una soluzione come la Hisense AX3100G si abbina perfettamente, ma anche modelli di altre marche nella fascia 200-300 euro farebbero un’ottima figura.

In conclusione, l’audio dell’U7Q è più che valido e superiore alla media delle TV in questa fascia di prezzo, ma una soundbar esterna lo porterebbe su un altro livello.

Qualità Video

Ed eccoci al cuore pulsante di questa recensione: la qualità dell’immagine. È qui che l’Hisense U7Q deve giustificare il suo prezzo e le sue ambizioni, ed è qui che – con qualche distinguo – riesce davvero a brillare.

Pannello e Tecnologia

Partiamo dalle specifiche tecniche. L’U7Q monta un pannello VA da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel) e profondità colore a 10 bit (ottenuti tramite FRC, Frame Rate Control, da un pannello nativo a 8 bit). La tecnologia di retroilluminazione è Mini-LED, con ben 160 zone di local dimming sul modello da 55 pollici. Questo numero sale sulle varianti più grandi: 1260 zone sulla 55″, fino a 2940 sulla 85″.

Il pannello utilizza anche uno strato Quantum Dot, che permette di ottenere una gamma cromatica particolarmente ampia e colori vivaci senza il ricorso ai filtri tradizionali. Questo si traduce in una copertura del 90-92% dello spazio colore DCI-P3, un risultato eccellente per questa categoria.

Luminosità: Il Punto di Forza

Se c’è un aspetto in cui l’U7Q domina la concorrenza, è la luminosità. Con picchi che raggiungono i 900 nit in HDR (secondo le specifiche ufficiali, anche se alcuni test americani sul modello U75QG hanno rilevato picchi quasi fino a 3000 nit su finestre ridotte), questa TV è una delle più luminose nella sua fascia di prezzo. Nella mia esperienza quotidiana, guardando contenuti HDR anche in pieno giorno con le finestre aperte, l’immagine rimane perfettamente visibile e i dettagli nelle zone più luminose sono sempre leggibili.

Anche in SDR la luminosità è eccezionale, superando abbondantemente i 450 nit medi. Questo significa che potete guardare la TV in qualsiasi condizione di luce ambientale senza problemi.

Contrasto e Neri

Il contrasto nativo del pannello VA si attesta intorno ai 5000:1, un valore tipico per questa tecnologia. Con il local dimming attivato (e consiglio di tenerlo sempre al massimo), i neri diventano davvero profondi e convincenti, avvicinandosi alla resa di un OLED, anche se ovviamente senza raggiungerla. Guardando scene notturne o film particolarmente scuri come “The Batman”, le zone nere rimangono compatte e profonde, con un blooming (alone luminoso) contenuto intorno ai sottotitoli o agli elementi molto luminosi.

Il sistema di local dimming lavora bene, con transizioni generalmente fluide tra le zone. Ho notato occasionali aloni dietro oggetti in rapido movimento, ma nulla di così evidente da rovinare l’esperienza. La precisione del local dimming è buona, anche se ovviamente 160 zone non possono competere con i 1000+ di certi top di gamma.

Gestione del Colore

I colori sono uno dei punti di forza dell’U7Q. Grazie al Quantum Dot e al processore Hi-View Engine con intelligenza artificiale integrata, la TV riesce a produrre immagini vibranti e realistiche. L’AI analizza ogni scena in tempo reale, riconoscendo volti, paesaggi, cielo, e ottimizzando di conseguenza luminosità, contrasto e saturazione.

In SDR, l’accuratezza out-of-the-box è molto buona, con un Delta E inferiore a 3 nella maggior parte dei test. In HDR la situazione è più complessa: i colori sono estremamente vivaci e saturi, ma la precisione è inferiore, con una temperatura colore troppo fredda che tende al bluastro. Una calibrazione professionale può risolvere questi problemi, ma per l’utente medio le impostazioni di fabbrica vanno più che bene.

Preset e Modalità Immagine

L’U7Q offre diverse modalità preimpostate:

Standard : bilanciata, buona per l’uso quotidiano

: bilanciata, buona per l’uso quotidiano Vivid/Dynamic : colori ultra-saturi e luminosità al massimo, troppo aggressiva per i miei gusti

: colori ultra-saturi e luminosità al massimo, troppo aggressiva per i miei gusti Movie/Cinema : più naturale, ideale per i film

: più naturale, ideale per i film Filmmaker Mode : rispetta le intenzioni del regista, riduce il processing

: rispetta le intenzioni del regista, riduce il processing Game : ottimizzata per il gaming

: ottimizzata per il gaming Sports: enfatizza la nitidezza per seguire meglio il pallone

Personalmente ho utilizzato principalmente la modalità Movie per i film e Game per il gaming, trovandole le più equilibrate.

L’uniformità dello schermo, nonostante possa dipendere molto da unità a unità, è stata ottima. Ho notato un leggerissimo dirty screen effect (DSE) al centro, visibile soprattutto durante le panoramiche nei contenuti sportivi o nelle scene con grandi campiture uniformi. Gli angoli sono leggermente più scuri del centro, ma nulla di eclatante. Come sempre, l’uniformità varia da unità a unità, quindi la vostra esperienza potrebbe differire.

Il pannello utilizza un sottopixel layout BGR anziché il tradizionale RGB, cosa che non influisce su contenuti video ma può rendere il testo meno nitido se usate la TV come monitor per PC. È un dettaglio che la maggior parte delle persone non noterà mai.

HDR: Formati e Prestazioni

L’U7Q supporta tutti i principali formati HDR: Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10 standard e HLG. Il supporto al Dolby Vision IQ è particolarmente apprezzabile, perché regola automaticamente l’immagine in base alla luce ambientale della stanza.

Guardando contenuti Dolby Vision su Netflix o Disney+, l’impatto visivo è notevole. Scene come le distese desertiche di Dune o le battaglie spaziali di The Mandalorian sono semplicemente spettacolari, con un dinamismo e una profondità che sorprendono.

Un aspetto tecnico da segnalare riguarda il tracking della curva EOTF in HDR: la TV tende a sovraesporre i contenuti rispetto alle intenzioni del regista, rendendo le scene più luminose di quanto dovrebbero essere. Questo può piacere o no a seconda dei gusti personali ( a me piace avere immagini più “pop” ) ma i puristi potrebbero storcere il naso. La modalità “Filmmaker Mode” con il tone mapping dinamico disattivato riduce questo comportamento.

Parliamo ora di uno dei limiti principali del pannello VA: l’angolo di visione. Spostandosi oltre i 20-30 gradi dall’asse centrale, si notano perdite di contrasto, spostamenti cromatici e un generale degrado dell’immagine. Per visioni singole o in coppia non è un problema, ma se avete un salotto grande con divani disposti lateralmente, alcuni spettatori vedranno un’immagine meno convincente. È il classico trade-off: pannelli VA offrono contrasto superiore e neri migliori, ma angoli di visione ridotti rispetto agli IPS o agli OLED.

Upscaling e Gestione dei Contenuti a Bassa Qualità

Il processore Hi-View Engine fa un ottimo lavoro nell’upscaling dei contenuti a risoluzione inferiore. Ho guardato diversi film in Full HD e l’immagine risulta sempre nitida e dettagliata, con artefatti di compressione ridotti al minimo. Anche contenuti più problematici, come gli streaming in bassa qualità o le partite di calcio trasmesse in definizione standard, vengono gestiti dignitosamente.

Gaming: Una Vera Macchina da Gioco

Se siete gamer, l’Hisense U7Q vi farà sorridere. La TV offre una dotazione gaming di tutto rispetto:

Refresh rate : 60 Hz nativo, ma con supporto fino a 144 Hz in 4K tramite VRR (Variable Refresh Rate) e addirittura 288 Hz in Full HD 1080p

: 60 Hz nativo, ma con supporto fino a 144 Hz in 4K tramite VRR (Variable Refresh Rate) e addirittura 288 Hz in Full HD 1080p HDMI 2.1 : ben 3 porte HDMI 2.1 complete (la quarta è HDMI 2.0), con supporto a 4K@144Hz, VRR, ALLM (Auto Low Latency Mode)

: ben 3 porte HDMI 2.1 complete (la quarta è HDMI 2.0), con supporto a 4K@144Hz, VRR, ALLM (Auto Low Latency Mode) VRR : Supporto a FreeSync, HDMI Forum VRR e certificazione G-Sync Compatible

: Supporto a FreeSync, HDMI Forum VRR e certificazione G-Sync Compatible Input lag: eccezionale, circa 5-6ms a 144 Hz, che la rende una delle TV più reattive sul mercato

Ho testato l’U7Q con PlayStation 5, Xbox Series X e PC gaming, e i risultati sono stati ottimi. L’attivazione dell’ALLM fa partire automaticamente la modalità Game PRO quando la console viene accesa, riducendo al minimo l’input lag e ottimizzando l’immagine per il gaming.

La fluidità a 120 Hz è evidente in giochi come Apex, Call of Duty o Forza Horizon, dove il VRR elimina completamente il tearing. Salire a 144 Hz su PC offre un’esperienza ancora più fluida, ideale per gli FPS competitivi.

Un aspetto da segnalare: il response time (tempo di risposta dei pixel) non è fulmineo come su certi monitor gaming dedicati. Si attesta intorno ai 14-15 ms, che può generare un leggero motion blur nei contenuti molto veloci. Non è un problema per la maggior parte dei giocatori, ma chi è abituato a monitor da 1ms potrebbe notare la differenza.

La modalità Game PRO include anche una Gaming Bar personalizzabile, che mostra informazioni come frame rate, risoluzione, VRR attivo, e permette di regolare al volo parametri come sharpness, black equalizer (per vedere meglio nelle zone scure) e color temperature.

Telecomando

Il telecomando fornito con l’Hisense U7Q è un classico modello in plastica nera, dalle dimensioni generose e allungato e dall’ergonomia buona. Non siamo ai livelli dei telecomandi premium in alluminio di certi brand, ma è comunque ben costruito e piacevole da impugnare.

Personalmente preferisco i telecomandi più compatti, ad esempio quelli senza tastierino numerico completi, dal momento che occupano molto spazio e non li uso quasi per niente. Nonostante questo il layout è intuitivo: sopra ci sono tutti i tasti per gli accessi rapidi alle principali app: Netflix, Prime Video, Disney Plus, TV e altri servizi VIDAA. I tasti non sono retroilluminati e di sera, al buio, può capitare di dover “sentire” i tasti giusti al tatto, almeno finché non si prende confidenza con il layout.

Il telecomando è sia infrarossi che Bluetooth. Al primo avvia userà i raggi infrarossi per associarsi al TV e da quel momento utilizzerà il bluetooth senza nessuna configurazione. Questo significa che non sarà necessario puntarlo verso il TV per inviargli i comandi. Devo segnalare però un comportamento anomalo del mio telecomando, ovvero spesso il TV prendeva comandi “multipli” rendendo la navigazione molto difficoltosa. Ad esempio volendo andare verso destra con le freccette sulla tastiera, a volte prendeva un comando doppio o addirittura triplo, indifferentemente dall’app utilizzata.

Durante il periodo di test è uscito un aggiornamento che sembra aver mitigato molto il problema. Penso di essere stato sfortunato con il mio modello in quanto è un problema piuttosto evidente per risultare ancora “in circolazione” e leggendo online ho riscontrato problemi analoghi che sembrano risolversi con un hard reset del Tv tenendo premuto il pulsante power. Sembra che il problema sia causato da impostazioni di accessibilità del TV.

È presente anche un’app companion per smartphone (disponibile per iOS e Android) che replica le funzionalità del telecomando e aggiunge qualche opzione extra, ma personalmente preferisco il controllo fisico.

Nel complesso, il telecomando è funzionale e fa il suo lavoro senza infamia e senza lode. Avrei apprezzato la retroilluminazione o un design più ricercato, ma per il prezzo del televisore è più che accettabile.

Conclusioni

Dopo settimane passate con l’Hisense 55U7Q, posso dire con sicurezza che siamo di fronte a una delle proposte più interessanti e bilanciate del 2025 nella fascia media del mercato. Questa TV riesce a offrire prestazioni che, fino a pochi anni fa, erano appannaggio di modelli molto più costosi, mantenendo un prezzo di vendita decisamente accessibile.

Ma di che prezzi stiamo parlando? Al momento la serie Hisense U7Q è disponibile in Italia in cinque tagli:

55″ : da €799 (prezzo di lancio), ora trovabile anche a €499

: da €799 (prezzo di lancio), ora trovabile anche a €499 65″ : da €720 circa

: da €720 circa 75″ : da €799 circa

: da €799 circa 85″ : da €1.049 circa

: da €1.049 circa 100″: da €2.900 circa

Il modello da 55 pollici, quello della nostra recensione, si posiziona quindi intorno ai 550-600 euro, cifra che lo rende estremamente competitivo. A questo prezzo trovare un pannello Mini-LED con Quantum Dot, supporto HDR completo, HDMI 2.1 con 144 Hz e una luminosità così elevata è praticamente impossibile.

L’Hisense U7Q è perfetta per qualsiasi tipo di utente, andando ad accontentare un po’ tutti. I Gamer troveranno una TV versatile per console next-gen e PC gaming, a patto di rinunciare nativamente a xCloud/Gamepass ( almeno finchè non uscirà un app per VIDAA OS ). Gli amanti dell’home cinema troveranno invece un buon pannello anche con ambienti luminosi, con prestazioni HDR eccellenti; ma attenti agli angoli di visione ridotti per via del pannello VA. Anche l’audio integrato è molto valido e ai livelli di una soundbar di fascia bassa. Anche per gli appassionati di sport c’è pane per i loro denti con ottima luminosità e un refresh rate elevato che rende le azioni fluide.

Ovviamente le principali limitazioni in questa fascia di prezzo sono proprio il pannello VA, che nonostante molto valido ,ha angoli di visione ridotti e il software VIDAA OS che seppur maturato non ha ancora tutte le app che si potrebbero trovare su Google TV o altri sistemi come WebOS di LG o Tizen di Samsung. Ma comunque le app principali ci sono tutte: Netflix, Prime Video, Disney+, Paramount, Apple TV, Infinity etc..

Verdetto Finale

L’Hisense 55U7Q si conferma come una delle migliori scelte nella fascia media del 2025. Non è perfetta ( nessuna TV lo è ) ma riesce a trovare un equilibrio quasi perfetto tra prestazioni, dotazione e prezzo. La luminosità stellare, le capacità gaming di altissimo livello e la tecnologia Mini-LED la rendono un acquisto intelligente per la maggior parte degli utenti.

Potete trovarlo su Amazon.it, anche in altri tagli, a questo indirizzo. Se invece state cercando qualcosa in più valutate la serie U7 Pro della stessa variante, che offre luminosità maggiore, standard più recenti ( come AMD FreeSync Premium Pro per il gaming ) e un refresh rate maggiore. Qui sotto un recap della lineup HISENSE 2025 con le principali caratteristiche tecniche ( fare click per ingrandire ).







Se state cercando una TV intorno ai 55 pollici con un budget di 500-700 euro, l’Hisense U7Q merita sicuramente un posto in cima alla vostra lista. È una di quelle TV che riesce a superare le aspettative, offrendo prestazioni che, sulla carta, dovrebbero appartenere a fasce di prezzo superiori.

Un’ottima prova per Hisense, che continua a guadagnare quote di mercato grazie a prodotti intelligenti e ben bilanciati come questo.

Pro Luminosità eccezionale

Luminosità eccezionale Gaming di alto livello: 144 Hz in 4K, VRR, input lag bassissimo, HDMI 2.1

Gaming di alto livello: 144 Hz in 4K, VRR, input lag bassissimo, HDMI 2.1 Supporto HDR completo: Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG

Supporto HDR completo: Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG Rapporto qualità/prezzo

Rapporto qualità/prezzo Audio sopra la media Contro Angolo di visione limitato

Angolo di visione limitato Response time non fulmineo: 14-15 ms

Response time non fulmineo: 14-15 ms Ecosistema app limitato:

I nostri voti

Design & Materiali 7.5 Qualità immagine 8 Audio 9 Software 7.5 Rapporto qualità prezzo 9 Voto finale 8.2

