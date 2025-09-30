Introduzione

Negli ultimi anni il settore delle cuffiette true wireless è esploso. Dai modelli base venduti a poche decine di euro a quelli premium che superano abbondantemente i 200 €, il mercato offre soluzioni per ogni esigenza. Ma la vera sfida resta la fascia media: proporre funzioni avanzate senza compromettere troppo sul prezzo.

Ed è qui che entra in gioco Huawei con la sua serie FreeBuds i, una linea pensata per chi desidera cancellazione attiva del rumore (ANC) e qualità audio di livello senza spendere cifre esorbitanti. Le nuove HUAWEI FreeBuds 7i, presentate a Parigi durante l’evento “Ride The Wind”, incarnano perfettamente questo equilibrio.

A un prezzo ufficiale di 99 € (con promozioni che abbassano la cifra a 89 €), queste cuffiette promettono di portare nelle tasche di molti utenti caratteristiche che fino a poco tempo fa erano appannaggio esclusivo dei top di gamma: ANC dinamico 4.0, audio spaziale con head tracking, certificazione Hi-Res e un sistema con microfoni multipli pensato per chiamate chiare anche in ambienti molto rumorosi.

Contenuto della confezione

Huawei ha scelto la strada della sobrietà. All’interno della scatola troviamo la custodia di ricarica, compatta e ben rifinita, con già alloggiati gli auricolari. Non mancano un cavo USB-C, la manualistica e – dettaglio importante – quattro coppie di gommini in silicone in diverse misure: XS, S, M e L.

Questa scelta è meno banale di quanto sembri. Un adattamento corretto del gommino non solo influisce sul comfort, ma determina la qualità della cancellazione del rumore e la resa dei bassi. Durante i miei test ho sperimentato la differenza tra usare una misura leggermente più grande (che tendeva a creare pressione eccessiva) e quella perfetta per le mie orecchie: con il fit corretto, l’ANC è molto più efficace e l’audio risulta pieno e bilanciato.

In pratica, il contenuto della confezione risponde a tutte le necessità di un utente medio, senza trascurare la personalizzazione della vestibilità.

Design elegante e materiali resistenti

Il design delle FreeBuds 7i è una delle prime cose che colpisce. La custodia ha una forma tondeggiante, levigata, con una finitura opaca che resiste bene alle impronte digitali. È piccola a sufficienza per stare in tasca senza creare fastidio e leggera al punto da dimenticarsene nello zaino.

Gli auricolari riprendono la classica forma “stem”, con stanghette leggermente più sottili e arrotondate rispetto alle generazioni precedenti. Le linee sono pulite, minimaliste, e trasmettono una sensazione di eleganza discreta. Huawei propone tre colorazioni: nero, sobrio e adatto a qualsiasi contesto; bianco, più classico e luminoso; e rosa, pensato per chi vuole distinguersi con un tocco di stile.

Durante le due settimane di utilizzo li ho portati anche in contesti diversi: in ufficio, durante sessioni di allenamento in palestra e perfino in una corsa sotto la pioggia. La certificazione IP54 contro polvere e schizzi d’acqua li rende resistenti a situazioni quotidiane senza problemi. Non sono pensati per immersioni o sport estremi, ma per l’uso di tutti i giorni sono affidabili.

Un aspetto che mi ha colpito è l’ergonomia. Con il gommino giusto, le FreeBuds 7i risultano comode anche dopo ore di utilizzo. Non ho mai avuto fastidi né la sensazione che potessero cadere, nemmeno correndo. È un equilibrio che molti brand faticano a raggiungere in questa fascia di prezzo, ma qui Huawei ha fatto un ottimo lavoro.

Qualità audio: Hi-Res e audio spaziale

Entriamo nel cuore dell’esperienza. La qualità sonora delle FreeBuds 7i è sorprendente per la fascia di prezzo. Grazie al driver dinamico da 11 mm con magnete quadruplo, il suono è pieno e bilanciato.

I bassi sono presenti e corposi, ma mai invadenti. Nei brani elettronici trasmettono energia senza sovrastare il resto. I medi restituiscono voci limpide e naturali, mentre gli alti risultano definiti senza diventare metallici. In generale, l’impronta sonora è neutra, piacevole e versatile, adatta tanto al pop quanto alla musica classica o al jazz.

Il supporto al codec LDAC e la certificazione Hi-Res Audio Wireless rappresentano una garanzia aggiuntiva per chi ascolta in alta qualità. Con servizi come Spotify, Tidal o Amazon Music HD, la differenza rispetto a cuffiette entry-level si percepisce chiaramente: dettagli più ricchi, dinamiche più ampie, separazione degli strumenti più accurata.

Un aspetto che eleva davvero l’esperienza è la funzione di audio spaziale con head tracking. Grazie al sensore IMU, il suono resta fedele anche quando muovi la testa. Guardando una serie su Netflix ho avuto la sensazione di trovarmi davanti a un piccolo impianto surround. Con i videogiochi, invece, la percezione della direzione dei suoni rende l’esperienza più immersiva. Non siamo ai livelli delle cuffie gaming dedicate, ma l’effetto è comunque notevole e piacevole.

La cancellazione del rumore è ormai una delle funzionalità più richieste nei true wireless. Ma non tutte le soluzioni sono uguali: alcune si limitano a sopprimere rumori costanti, altre usano algoritmi più complessi che adattano l’effetto alle condizioni ambientali. Le FreeBuds 7i di Huawei adottano una tecnica piuttosto avanzata, chiamata Intelligent Dynamic ANC 4.0, che ambisce a un’ANC dinamica e reattiva, capace di reagire ai cambiamenti del rumore ambientale in pochi istanti.

Per realizzare la cancellazione del rumore, le FreeBuds 7i si basano su un sistema a tre microfoni (oltre ad una “presa d’aria” interna) che lavorano insieme, in tandem con algoritmi AI.

Uno dei microfoni è dedicato al rilevamento del rumore esterno : capta i suoni ambientali (metropolitana, traffico, vento) che entrano nella cuffia.

: capta i suoni ambientali (metropolitana, traffico, vento) che entrano nella cuffia. Un altro microfono è interno, posizionato per rilevare le differenze tra il suono “captato” e quello effettivamente percepito nell’orecchio — utile a correggere la cancellazione residua.

Il terzo microfono è un microfono a conduzione ossea, pensato per isolare la voce dell’utente durante le chiamate, migliorando la chiarezza in ambienti rumorosi.

Insieme, questi microfoni formano un “triangolo acustico” che alimenta l’algoritmo ANC, permettendo di reagire in tempo reale e adeguare la cancellazione alle variazioni ambientali. Secondo Huawei, la tecnologia reagisce in circa 0,5 secondi alle modifiche del rumore esterno.

A tutto questo si aggiunge una presa d’aria (air vent) da 8 mm² che aiuta a equilibrare le pressioni acustiche e a minimizzare distorsioni o “rumori secondari” che potrebbero emergere quando la cancellazione è troppo aggressiva. Huawei dichiara che l’ANC 4.0 sulle FreeBuds 7i può ridurre fino a 28 dB in media su spettro completo.

Modalità e regolazioni

Le FreeBuds 7i offrono più modalità di cancellazione del rumore, selezionabili dall’app AI Life / Audio Connect. Dalle recensioni e dalle specifiche emergono almeno quattro modalità: Dynamic, Cosy, Balanced e Ultra.

Dynamic è la modalità “intelligente” che adatta la cancellazione in base all’ambiente: in presenza di rumore forte l’ANC aumenta, in ambienti più silenziosi si “addolcisce” per non creare pressioni fastidiose.

è la modalità “intelligente” che adatta la cancellazione in base all’ambiente: in presenza di rumore forte l’ANC aumenta, in ambienti più silenziosi si “addolcisce” per non creare pressioni fastidiose. Ultra è la modalità “spinta”, pensata per situazioni rumorose come treni, metropolitane o aereo, con la cancellazione al massimo livello.

è la modalità “spinta”, pensata per situazioni rumorose come treni, metropolitane o aereo, con la cancellazione al massimo livello. Balanced /equilibrata è una modalità intermedia, adatta a contesti misti (ufficio, caffè) in cui si desidera un buon bilanciamento tra isolamento e naturalezza.

/equilibrata è una modalità intermedia, adatta a contesti misti (ufficio, caffè) in cui si desidera un buon bilanciamento tra isolamento e naturalezza. Cosy è una modalità leggera, più delicata, utile quando si vuole comunque un po’ di isolamento senza perdere troppo contatto ambientale.

Si può passare fra le modalità direttamente dall’app, oppure utilizzando le gesture sugli auricolari stessi: stringendo l’area touch sull’impugnatura si cicla tra le modalità ANC (per FreeBuds 7i e simili).

Software e funzioni intelligenti

La gestione delle FreeBuds 7i avviene tramite due applicazioni: AI Life per dispositivi Android e Huawei, e Audio Connect per iOS. Entrambe consentono di personalizzare le impostazioni, aggiornare il firmware e sfruttare al massimo le funzioni degli auricolari. Qui sotto potete scaricarla direttamente in base al vostro sistema operativo. Vi ricordiamo che l’app non è ufficialmente presente sul Play Store di Google, per questo andrà scaricata in sideload.

Tra le opzioni più utili troviamo la possibilità di regolare l’ANC su più livelli, attivare la modalità trasparenza e utilizzare l’equalizzatore a 10 bande per creare un profilo audio personalizzato.

Un’altra caratteristica distintiva è il controllo tramite movimenti della testa. All’inizio può sembrare una funzione marginale, ma nella pratica si rivela utile: basta annuire per rispondere a una chiamata o scuotere la testa per rifiutarla, senza dover toccare gli auricolari o estrarre lo smartphone.

Molto comoda anche la funzione di connessione multipoint, che permette di collegare le cuffiette a due dispositivi contemporaneamente. In questo modo, mentre ascoltavo un podcast sul tablet, ho potuto ricevere una chiamata sullo smartphone senza interruzioni o riconnessioni manuali.

Sul fronte della stabilità del Bluetooth, le FreeBuds 7i si sono dimostrate affidabili. Ho testato la connessione in ambienti affollati come al centro di Roma e non ho riscontrato interruzioni né ritardi evidenti tra audio e video.

Autonomia e ricarica rapida

L’autonomia è un altro punto forte delle FreeBuds 7i. Huawei dichiara fino a 35 ore complessive di ascolto con la custodia (e ANC disattivato) e circa 25 ore con ANC attivo. Nella mia esperienza, con un utilizzo misto (ANC acceso in metro e spento in ufficio, volume al 60%), ho ottenuto circa 5 ore e mezza con una singola carica degli auricolari.

La custodia permette di ricaricarli completamente circa quattro volte, garantendo una settimana di utilizzo regolare senza dover cercare una presa ogni giorno.

Da non sottovalutare la ricarica rapida: bastano 10 minuti per ottenere circa 4 ore di riproduzione. Mi è capitato più volte di ricordarmi all’ultimo di avere le cuffiette scariche: un breve pit stop alla presa USB è stato sufficiente per affrontare il tragitto casa-lavoro senza restare in silenzio.

Prezzo e promozioni in Italia

Le HUAWEI FreeBuds 7i sono disponibili in Italia a un prezzo consigliato di 99 € su Huawei Store e principali canali online. Al lancio, grazie al coupon A7ICSMKT, è possibile ottenerle a 89 €, rendendole ancora più competitive. Inoltre si può ottenere uno sconto di €30 sul secondo HUAWEI FreeBuds 7i acquistandolo direttamente da HUAWEI Store, magari per regalarli a famigliari, amici o al proprio partner.

A questo si aggiunge un servizio spesso trascurato da altri brand: l’Assistenza Premium Gratuita valida fino al 31 dicembre 2025. Include cinque interventi (consulenza, pulizia, diagnosi, aggiornamento software, ritiro e riconsegna a domicilio), un valore che aumenta ulteriormente la convenienza complessiva del prodotto.

Conclusioni: un best buy sotto i 100 €

Dopo due settimane di utilizzo intenso, posso affermare senza esitazione che le HUAWEI FreeBuds 7i sono tra le migliori cuffiette true wireless della loro categoria. Offrono una combinazione rara: ANC intelligente 4.0, audio spaziale immersivo, chiamate chiare anche in ambienti rumorosi, design elegante e confortevole, autonomia estesa e funzioni software complete. Qui sotto una tabella comparativa con la generazione precedente, le Freebuds Pro 4 ( qui la nostra recensione ) e le HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC.







Non possono sostituire completamente i modelli premium della serie Pro – mancano alcune funzioni avanzate e la cancellazione del rumore non raggiunge i livelli assoluti dei top di gamma – ma per la fascia di prezzo in cui si collocano restano imbattibili.

Il prezzo di 99 € (che al lancio scende a 89 €) le rende un acquisto consigliatissimo per chi cerca cuffiette affidabili e moderne senza spendere troppo. Potete acquistarle direttamente su HUAWEI Store a questo link.

In definitiva se cerchi cuffiette ANC economiche ma complete, con audio Hi-Res e funzioni smart, le HUAWEI FreeBuds 7i sono senza dubbio un best buy del 2025.

I nostri voti

Design & Materiali 8 Audio & ANC 8.5 Software & Funzioni 8 Autonomia 8 Rapporto qualità prezzo 8 Voto finale 8.1

