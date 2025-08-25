Se fino a poco tempo fa spendere anche 800-1000 euro per un robot aspirapolvere top di gamma sembrava la norma, oggi nuove tecnologie e costi di produzione ridotti stanno aprendo la strada a soluzioni più accessibili. È in questo scenario che si inserisce il Narwal Freo S, un robot 2-in-1 che promette di portare le principali innovazioni del quinto marchio mondiale nel settore a un prezzo decisamente più abbordabile. Avevamo già recensito il Narwal Freo X Plus qualche mese fa ed è tutt’ora il modello che uso tutti i giorni. La sua spazzola principale evita veramente i grovigli di capelli e peli e l’app è ricca di funzionalità.

La promessa è allettante: aspirazione potente da 8.000 Pa, sistema di lavaggio con pressione costante, base di svuotamento automatico e navigazione LiDAR. Tutto questo in un pacchetto compatto pensato per appartamenti e case di medie dimensioni. Insomma, Narwal punta sulla semplicità e sull’autonomia, due caratteristiche che potrebbero fare la differenza per molti utenti.

Con un prezzo di listino di 299 euro (249 euro in promozione lancio fino all’11 settembre 2025), il Freo S si rivolge a chi cerca una soluzione di pulizia completa senza dover necessariamente svuotare il portafoglio. Ma sarà davvero in grado di competere con modelli più costosi? E soprattutto, dove si nascondono i compromessi inevitabili per raggiungere questa fascia di prezzo?

Contenuto della confezione

All’interno della confezione troveremo il Narwal Freo S, una basetta con il mop, la base di ricarica e autopulizia con un sacchetto integrato e la manualistica.

Specifiche Tecniche Complete

Potenza di aspirazione : 8.000 Pa (quattro modalità: Silenziosa, Standard, Forte, Tappeto)

: 8.000 Pa (quattro modalità: Silenziosa, Standard, Forte, Tappeto) Batteria : 3.200 mAh agli ioni di litio

: 3.200 mAh agli ioni di litio Autonomia : fino a 145 minuti (modalità standard), copertura fino a 140 m²

: fino a 145 minuti (modalità standard), copertura fino a 140 m² Serbatoio acqua : 300 ml

: 300 ml Capacità base : sacchetto da 3,5 litri (durata 180 giorni)

: sacchetto da 3,5 litri (durata 180 giorni) Pressione lavaggio : 8 N costanti

: 8 N costanti Rumorosità : <62 dB (aspirazione), <60 dB (lavaggio)

: <62 dB (aspirazione), <60 dB (lavaggio) Altezza ostacoli : fino a 20 mm

: fino a 20 mm Dimensioni robot : 33,0 x 22,8 x 10,0 cm

: 33,0 x 22,8 x 10,0 cm Peso: 4,25 kg

Design e Materiali

Il primo impatto con il Narwal Freo S è decisamente positivo. Nonostante il prezzo contenuto, l’azienda non ha lesinato sull’aspetto estetico, optando per un design che trasmette solidità senza la sensazione di “prodotto economico” che spesso caratterizza questa fascia di prezzo.

La scocca principale è realizzata in plastica ABS di buona qualità, con una finitura lucida nella parte superiore che dona eleganza, bilanciata da dettagli opachi che hanno il vantaggio pratico di ridurre la visibilità di graffi e polvere. Una scelta sensata che dimostra come Narwal abbia pensato all’uso quotidiano del dispositivo.

Le dimensioni sono quelle classiche di un robot circolare: 33 cm di diametro per esatti 10 cm di altezza (LiDAR compreso). Questa compattezza verticale è un vantaggio non da poco, permettendo al robot di infilarsi sotto molti mobili e letti standard senza problemi. La base di ricarica misura 330×228×162 mm, mantenendo un ingombro contenuto anche per la stazione.

Dal punto di vista dell’ergonomia, Narwal ha fatto una scelta coraggiosa mantenendo la superficie superiore pulita e priva di sportellini esterni, con solo il pulsante multifunzione e un indicatore LED. Esteticamente il risultato è gradevole, ma all’atto pratico questo ci obbliga a rimuovere il robot dalla base per accedere ai serbatoi dell’acqua e della polvere – un piccolo inconveniente che si fa sentire nell’uso quotidiano.

La base di ricarica e autosvuotamento merita un discorso a parte. Qui Narwal ha davvero fatto centro, optando per un design compatto che rompe con le imponenti “torri” di altri marchi. L’ingombro è minimo sia in profondità che in altezza, rendendola facilmente posizionabile anche in spazi ristretti. Il meccanismo di estrazione del sacchetto da 3,5 litri è semplice ed efficace: basta aprire lo sportello frontale, tirare la linguetta e il sacchetto si sigilla automaticamente, evitando il contatto diretto con lo sporco.

Sul fronte inferiore, il Freo S monta una spazzola centrale a rullo misto gomma-setola progettata per essere anti-groviglio, affiancata da una singola spazzola laterale (non estensibile, vista la fascia di prezzo). Le ruote principali hanno un buon profilo in gomma con sospensioni che permettono di superare ostacoli fino a 20 mm di altezza – sufficienti per tappeti a pelo corto e soglie sottili.

Un aspetto che ho particolarmente apprezzato è la connessione magnetica con la base, ben protetta da una cornice che guida il posizionamento corretto. Considerando che non sempre i robot centrano la base al primo tentativo, questa attenzione ai dettagli fa la differenza.

Specifiche Tecniche e Software

Navigazione e Mappatura

Il sistema di navigazione del Freo S si basa su sensori LiDAR LDS a 360° supportati da luce strutturata per l’evitamento degli ostacoli. Scansiona l’ambiente in tempo reale, riconosce stanze e percorsi complessi, e pianifica il tragitto con movimento a zig-zag seguito da un passaggio incrociato per massimizzare la copertura.

Nella pratica quotidiana, il comportamento è molto buono: il robot crea una mappa precisa della casa e naviga con sicurezza, superando soglie fino a 20 mm, aggirando sedie, gambe di tavoli e oggetti sul pavimento con naturalezza, senza bloccarsi né impantanarsi. La navigazione risulta fluida e intelligente per la fascia di prezzo.

Il sistema è in grado di memorizzare più piani (fino a quattro mappe diverse), riconoscere automaticamente le stanze e permettere la personalizzazione di potenza di aspirazione e umidità del lavaggio per ogni ambiente. Una funzionalità che non ci si aspetterebbe a questo prezzo.

Tuttavia, la precisione non è sempre impeccabile. Durante i miei test, ho notato che in alcune situazioni il Freo S sembra “confondersi”, fermandosi senza motivo apparente in mezzo a una stanza o tentando più volte l’ingresso nella base prima di centrarla correttamente. Non si tratta di errori gravi che compromettono la pulizia, ma di piccole imperfezioni che ricordano che siamo davanti a un modello entry-level.

Applicazione e Controlli

L’app Narwal Freo è probabilmente una delle sorprese migliori di questo robot. Narwal ha scelto di utilizzare la stessa interfaccia dei suoi modelli di fascia alta, offrendo mappe interattive chiare e un ottimo livello di personalizzazione.

Dall’app è possibile:

Avviare pulizie programmate

Scegliere modalità operative (solo aspirazione, solo lavaggio, o entrambe)

Impostare zone vietate

Controllare stato di batteria e serbatoio

Salvare profili diversi per stanze differenti

La compatibilità con Alexa e Google Home completa il quadro, permettendo di avviare o interrompere la pulizia con semplici comandi vocali – una comodità che si apprezza particolarmente quando si hanno le mani occupate.

Prova di Pulizia: Aspirazione e Lavaggio

Prestazioni in Aspirazione

La domanda che tutti si pongono quando si parla di robot economici è sempre la stessa: saranno sufficienti gli 8.000 PA di aspirazione massima? Dopo settimane di test intensivi, posso rispondere senza esitazioni: assolutamente sì.

Con i suoi 8.000 Pa, il Freo S riesce a raccogliere senza difficoltà polvere fine, briciole e peli di animali domestici. Certo, i modelli top di gamma superano i 15.000 Pa e la differenza si sente, ma per un dispositivo che costa poco più di 200 euro le prestazioni sono sorprendenti e vanno bene per un aiuto domestico automatizzato.

La gestione intelligente della potenza su quattro livelli si traduce in un consumo energetico equilibrato:

Modalità Silenziosa : ideale per pulizie notturne o quando si è in casa

: ideale per pulizie notturne o quando si è in casa Modalità Standard : il giusto compromesso per l’uso quotidiano

: il giusto compromesso per l’uso quotidiano Modalità Forte : per sporco più ostinato

: per sporco più ostinato Modalità Tappeto: con boost automatico quando rileva superfici tessili

Su pavimenti in gres e parquet, il Freo S raccoglie praticamente tutto al primo passaggio. Le briciole spariscono, la polvere fine non scappa e i peli degli animali vengono risucchiati efficacemente grazie alla spazzola centrale anti-groviglio. Sul tappeto attiva automaticamente la modalità Boost aumentando la potenza.

L’unico limite reale riguarda angoli e battiscopa: la singola spazzola laterale fa un discreto lavoro, ma la forma circolare e l’impossibilità di estendere la spazzola non permettono di raggiungere il 100% delle superfici negli spigoli più stretti. Inoltre per quanto pulisca bene quanto un sistema a due spazzole ( come il Narwal Freo ) il fatto di averne solo una aumenta i tempi di pulizia totale, dal momento che il Freo S dovrò sistemarsi e fare più movimenti per pulire allo stesso modo.

Sistema di Lavaggio

Il sistema di lavaggio è stata una piacevole sorpresa che ha superato le aspettative per questa fascia di prezzo. Invece di limitarsi a trascinare un panno umido, il Freo S applica una pressione costante di 8 N sul mop singolo in materiale composito (cotone + poliestere).

Il serbatoio integrato da 300 ml è dimensionato per garantire cicli completi senza interruzioni per la maggior parte degli appartamenti ma se avete un’abitazione medio-grande vi costringerà a ricaricarlo ad ogni ciclo e nel caso di abitazioni più ampie (oltre 80-90 m²), potrebbe essere necessario un rabbocco intermedio.

La qualità del lavaggio è sorprendentemente elevata: non lascia aloni, non rilascia troppa umidità e si adatta bene a ogni tipo di superficie. Il passaggio a zig-zag seguito da uno incrociato garantisce una copertura quasi professionale. I pavimenti risultano asciutti rapidamente e la distribuzione dell’acqua è ben calibrata grazie ai tre livelli di umidità regolabili.

Tuttavia, come prevedibile, non può competere con sistemi a mop rotanti o lavaggi manuali per macchie incrostate. È più indicato per una “rinfrescata” quotidiana piuttosto che per pulizie profonde. Inoltre, l’assenza di un sistema di lavaggio automatico del mop nella base obbliga a lavarlo manualmente dopo ogni utilizzo per evitare cattivi odori.

Autonomia e Gestione Energetica

La batteria da 3.200 mAh garantisce un’autonomia reale di circa 140-150 minuti in modalità standard (fino a 2,5 ore in modalità silenziosa), sufficiente per coprire appartamenti fino a 140 m² con una sola carica. La ricarica completa richiede circa 5 ore, un tempo nella media per questa categoria di dispositivi considerando che al massimo venga utilizzato una volta al giorno.

Il robot gestisce autonomamente le ricariche intermedie: quando la batteria scende sotto una certa soglia, interrompe la pulizia, torna alla base, si ricarica e riprende dal punto interrotto. Una gestione intelligente che elimina preoccupazioni per l’utente. Durante test prolungati di oltre due settimane, non è mai stato necessario intervenire per manutenzione o svuotamento manuale: il robot ha effettivamente lavorato in completa autonomia richiedendo solo di ricaricare l’acqua.

Funzioni Extra: La Base di Svuotamento

Una delle caratteristiche più apprezzabili del Freo S è la base con svuotamento automatico, una rarità in questa fascia di prezzo. Il dock con svuotamento automatico ogni 180 giorni e il sacchetto della polvere antibatterico da 3,5 L permettono davvero di dimenticarsi della manutenzione per mesi.

Il meccanismo funziona in modo efficace: dopo ogni ciclo di pulizia, il robot torna alla base e trasferisce automaticamente polvere e detriti nel sacchetto sigillato. La capacità di 3,5 litri è generosa e, secondo le stime del produttore, dovrebbe bastare per circa 6 mesi di utilizzo normale ma ovviamente dipende da molti fattori.

Il funzionamento silenzioso è un altro punto di forza: meno di 62 dB in modalità aspirazione e sotto i 60 dB durante il lavaggio. Livelli che permettono di programmarlo anche durante i cicli notturni senza disturbare il sonno, ideale anche in presenza di bambini, animali o durante lo smart working.

Conclusioni e Prezzo

Dopo settimane di utilizzo intensivo, il Narwal Freo S si rivela uno di quei prodotti che riescono a ridefinire le aspettative nella loro fascia di prezzo. Non è un top di gamma e non pretende di esserlo, ma per la cifra richiesta mette sul tavolo una potenza di aspirazione sopra la media, un sistema di lavaggio con pressione costante non comune in questa fascia di prezzo, e soprattutto una base di svuotamento automatico che garantisce una pulizia nel tempo anche senza essere fisicamente presenti nell’abitazione. Ad esempio si rivela ottimo per case vacanze dove raramente si è presenti di persona ma si vuole comunque tenere pulito.

Il Narwal Freo S è disponibile dall’11 agosto 2025 a 299 euro, con un prezzo promozionale di lancio di 249 euro fino all’11 settembre 2025, acquistabile su Amazonn.it e sul sito ufficiale Narwal Italia.

Prezzo e Disponibilità

Il Narwal Freo S centra perfettamente il suo obiettivo: portare l’automazione domestica a un pubblico più ampio senza sacrificare le funzionalità essenziali. È il robot ideale per chi si avvicina per la prima volta a questa tecnologia o per chi cerca una seconda unità per piani diversi della casa.

I compromessi ci sono e sono evidenti, ma diventano accettabili se inquadrati nel contesto del prezzo. Per 249 euro avete un robot che aspira bene, lava discretamente, si svuota da solo per mesi e si controlla tramite un’app di qualità. Difficile chiedere di più. Se invece state cercando qualcosa di più perforante il Narwal Freo X Plus è ancora una soluzione valida e che permette di avere anche qui una base di svuotamento da acquistare anche in un secondo momento.

Pro Rapporto qualità-prezzo eccellente

Rapporto qualità-prezzo eccellente Base di svuotamento automatico

Base di svuotamento automatico Potenza di aspirazione adeguata

Potenza di aspirazione adeguata Design compatto e curato

Design compatto e curato App completa Contro Serbatoio acqua piccolo

Serbatoio acqua piccolo Mancanza lavaggio mop

Mancanza lavaggio mop Spazzola laterale singola

Spazzola laterale singola Accesso ai serbatoi solo fuori dalla base

I nostri voti

Design & Materiali 8.5 Funzionalità 8.5 Software 8.5 Utilizzo 8.5 Rapporto qualità prezzo 8 Voto finale 8.4

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!