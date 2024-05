Il mondo degli aspirapolveri robot è oramai già molto saturo, ma in questo panorama si è affacciata di recente anche Narwal, che ha da poco presentato anche per il mercato Europeo i modelli Freo X Plus e Freo X Ultra con quest’ultimo che si distingue principalmente la presenza di una base per lo svuotamento automatico.

Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti offre una potente aspirazione di 7800 Pa e una tecnologia di navigazione avanzata grazie al LiDAR SLAM 4.0 e ovviamente un’app dedicata per gestire il dispositivo, la nostra casa virtuale e i vari programmi di pulizia.

Nonostante sulla carta non sembra promettere di più dagli altri prodotti nella sua fascia di prezzo, in realtà ci sono diverse differenze e accortezze che Narwal ha adottato per migliorare l’esperienza utente. Ma scopriamo meglio questo Narwal X Plus a cominciare proprio dal contenuto della confezione e dalle specifiche tecniche.

Narwal Freo X Plus – Specifiche tecniche:

Dimensioni : 350 x 355 x 107 mm

Peso del robot: 8,0 kg

Potenza di aspirazione: 7800 Pa

Spazzola a rullo: Flottante senza grovigli (certficiata TÜV e SGS)

Spazzole laterali: 2

Dimensione serbatoio polvere: 1 L

Panno per mop: mopping piatto

Sollevamento automatico del mop: 9 mm

Controllo dell’acqua: bagnatura del mop a 4 tubi

Pressione massima di lavaggio: 6 N

Serbatoio dell’acqua: 280 ml

Pulizia dei bordi: sì

Mappatura e aggiramento ostacoli: sì (sistema Tri-Laser Array)

Dimensione batteria: 5200 mAh

Autonomia dichiarata: 210 min

Unboxing

Una confezione compatta ma generosa per Narwal che nella scatola di Freo X Plus ha inserito anche diverse ricariche per i panni di pulizia a per gli altri componenti come i filtri. Nello specifico troveremo:

Il Narwal Freo X Plus con i 2 serbatoi ( acqua e polvere )

Basetta anti-scivolo

1 spazzola anti-groviglio

2 spazzole laterali

1 panno in microfibra e 2 usa e getta

Base di ricarica con cavo

2 sacchi per la polvere con i filtri

manualistica

Design & Qualità costruttiva

Il Narwal Freo X Plus vanta un design compatto e a basso profilo, che non solo lo rende facile da riporre, ma consente anche di manovrare senza sforzo intorno a mobili e altri ostacoli. Con dimensioni di 350 x 350 x 95 mm e un peso di soli 3,5 kg, è progettato per comodità e maneggevolezza. Ha la tipica forma circolare e l’unica parte sporgente è la torretta nella parte superiore che ospita il sensore LiDAR.

Freo X Plus è infatti dotato di sensori all’avanguardia LiDAR SLAM 4.0,che s garantisce una navigazione precisa, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questa tecnologia è completata da un array tri-laser brevettato che migliora significativamente la precisione della mappatura e ottimizza il percorso di pulizia, anche grazie all’adozione di algoritmi supportati da IA.

Il Narwal Freo X Plus è dotato di una spazzola centrale a spirale progettata per prevenire l’aggrovigliamento di capelli e peli di animali domestici. Questa caratteristica è certificata da TÜV e SGS, garantendo la sua efficacia e affidabilità. Inoltre, include una pedana che si regola automaticamente durante la pulizia dei tappeti, migliorando la sua funzionalità su diversi tipi di pavimento

Nonostante a prima vista sembra “come tutti gli altri robot aspirapolvere” Narwal ha integrato piccole soluzioni intelligenti che nell’uso di tutti i giorni vanno a migliorare l’esperienza di pulizia. A cominciare dal pannello superiore del robot che non si solleva come gli altri ma permette, tramite dei magneti, di staccarlo completamente per poi riporlo facilmente. Questo è utile per lavarlo e per fare manutenzione al dispositivo in modo più comodo.

Ma la cura di Narwal non si ferma solamente al robot, infatti anche la basetta di ricarica è decisamente unica e particolare rispetto alla concorrenza. Infatti è realizzata in plastica bianca lucida con dettagli in trasparenti e dona alla base di ricarica uno stile decisamente più elegante e ricercato. Inoltre dispone di un LED per indicare lo stato di ricarica del nostro Freo X Plus. Esteticamente è veramente piacevole e molto futuristica con un design che sembra strizzare l’occhio sia ad Apple che a Tesla.

Narwal ha inoltre adottato un sistema di ricarica leggermente diverso dalla stragrande maggioranza dei competitor: non utilizza i due pin di ricarica posizionati sotto al robot, ma piuttosto sono collocati più in alto e faranno contatto con la parte posteriore del nostro Narwal Freo X Plus. Questo significa che quando torna alla basetta è “parcheggiato” in retromarcia.

I pin posizionati più in alto permettono poi di sporcarsi di meno e fare meno contatto in caso di utilizzo del panno con l’acqua. Questo design ha un solo inconveniente: la basetta di ricarica è più grande di quelle a cui siamo abituati, rendendo la sua collocazione un po’ più difficile in quando non sarà facile nasconderlo sotto mobili o altro. Qui sotto potete vedere una comparativa tra la basetta del Narwal ( a destra ) e quella più tradizionale di un Ecovacs. Se però per voi l’ingombro non è un problema allora potrete solo trarre vantaggio da questo design, soprattutto se posizionato in un posto a vista.

Primo utilizzo

Come tutti i robot aspirapolvere il primo utilizzo richiederà di posizionare la basetta di ricarica in un posto dove il segnale del Wi-Fi della nostra casa sia abbastanza potente, inoltre Narwal fornisce anche una pellicola trasparente antiscivolo da posizionare a terra, davanti la basetta di ricarica. Questo permette al robot di scivolare di meno durante la pulizia con il panno ed evita che il panno umido rimanga a contatto con la superficie, ad esempio nel caso in cui abbiamo del parquet che potrebbe danneggiarsi con l’umidità.

Per sfruttare il nostro Narwal Freo X Plus dovremo scaricare la companion app per Android o Apple e seguire la procedura guidata. Questa è molto standard e richiederà il collegamento con via wi-fi/Bluetooth con il nostro robot aspirapolvere, dopodiché sarà pronto per la prima pulizia; o meglio, per la prima mappatura.

Al primo utilizzo infatti dovrà eseguire una mappatura, tramite il radar LiDAR principalmente, dell’intera abitazione. Durante questa fase non pulirà ma si limiterà semplicemente ad analizzare la casa e tornare poi alla basetta. Una volta fatta questa procedura avremo la nostra mappa 3D di casa e a questo punto potremo iniziare subito la prima pulizia oppure perdere qualche minuto per configurare al meglio le varie impostazioni all’interno dell’app. Al primo avvio sarebbe opportuno anche controllare la presenza di aggiornamenti software che potrebbero migliorare le prestazioni del Narwal Freo X Plus.

L’app è piuttosto intuitiva e salvo qualche piccolo errore di traduzione non ho rilevato problemi durante l’utilizzo. Le funzioni sono tante e almeno la prima volta sarebbe bene configurare le impostazioni di pulizia in modo da avere una pulizia ottimale.

Potremo infatti taggare le varie stanze e addirittura aggiungere “mobili” virtuali per renderla più precisa. Ho apprezzato inoltre la modalità di visualizzazione in 3D della mappa, una funzionalità che spesso si vede solo nei modelli di fascia alta. E inoltre possibile “taggare” determinate zone per evitare l’accesso a specifiche aree della casa, o semplicemente impostare un programma di pulizia diverso in base a dove ci troviamo.

Tra le funzionalità principali dell’app troviamo:

Accesso remoto: possiamo usare Narwal Freo X Plus in remoto tramite l’app. Questa funzione consente l’avvio, la pausa o la pianificazione delle sessioni di pulizia da qualsiasi luogo, offrendo flessibilità e comodità agli utenti con stili di vita frenetici. Modalità di pulizia personalizzabili: l’app offre varie modalità di pulizia che possono essere personalizzate in base alle diverse esigenze e tipi di pavimento. Gli utenti possono regolare la potenza di aspirazione, il flusso dell’acqua e persino il percorso di pulizia, garantendo una pulizia ottimale per aree specifiche o tipi di sporco e detriti. Mappatura in tempo reale: l’app visualizza una mappa in tempo reale della casa mentre il Narwal Freo X Plus pulisce. Questa funzione non solo mostra le aree che sono già state pulite, ma consente anche agli utenti di impostare zone virtuali no-go o aree specifiche per la pulizia mirata. Avvisi di manutenzione: l’app fornisce notifiche tempestive per la manutenzione, ad esempio quando svuotare la pattumiera o pulire i filtri. In questo modo il robot funziona al massimo dell’efficienza e contribuisce a prolungarne la durata. Cronologia di pulizia: Gli utenti possono tenere traccia della cronologia di pulizia, tra cui la durata, l’area coperta e le modalità di pulizia specifiche utilizzate. Questi dati aiutano gli utenti a ottimizzare le future sessioni di pulizia. Integrazione smart con Google Assistant e Amazon Alexa per avviare o interrompere le sessioni di pulizia con semplici comandi vocali.

Aspirazione

Il Narwal Freo X Plus si è rivelato un’ottimo alleato per la pulizia di tutti i giorni e questo grazie ad un paio di accortezze che lo differenziano dalla maggior parte dei prodotti sul mercato.

La prima di questa è la compressione della polvere. Freo X Plus adotta una vaschetta per la polvere progettata di modo tale da avere un flusso d’aria circolare, con il filtro che è quindi posizionato solamente su un lato della vaschetta come si può vedere qui sotto.

Prima di ogni ciclo di pulizia e al termine dello stesso, Freo X Plus ci avvisa che ha iniziato la fase di “compattamento della polvere” che in sostanza , aumentando per qualche secondo la potenza di aspirazione al massimo, permette di compattare tutta la sporcizia in un lato, lasciando quindi più spazio libero per altra polvere al prossimo utilizzo.

Questa è una delle funzioni che ho apprezzato di più perché nella vita di tutti i giorni significa che non dovremo più svuotare necessariamente il contenitore della polvere ogni 1-2 cicli di pulizia come facevo con il mio precedente robot aspirapolvere ma permette anche di fare 3-4 cicli di pulizia senza doverlo svuotare – ovviamente dipende da molti fattori come la superficie da pulire e la quantità di sporcizia. Narwal sostiene infatti che si può arrivare fino a 7 settimane prima di riempire il cestino della polvere ma nell’uso reale mi sembra un valore molto ottimistico ma che come detto dipende dalla superficie e dalla frequenza di pulizia che adottiamo.

Questo è ottimo per chi sta fuori qualche giorno ma vuole comunque mantenere casa pulita e perché ci farà risparmiare tempo e va a compensare ( anche se in minima parte ) l’assenza di una stazione di svuotamento automatico come nel caso di Narwal Freo X Ultra.

E non si tratta solo di un “gimmick” infatti per il mio utilizzo ( circa 50m2 da pulire ) mi permette di non svuotare più la cassetta ad ogni ciclo di pulizia ma può resistere anche 3/5 cicli prima di doverlo pulire. Una soluzione tanto semplice quanto efficace. Qui sotto potete vedere come si presenta la vaschetta dopo 3 cicli di pulizia. Notare come la polvere è “schiacciata” tutta da un lato.

La seconda delle funzionalità che a mio avviso fanno la differenza in questo prodotto sono la spazzola principale anti-groviglio. Ho testato già diversi prodotti di varie marche ( Ecovacs, Yeedi, Roomba, Xiaomi etc.. ) che vantano dei sistemi anti-groviglio come quello sponsorizzato in questo Freo X Plus ma devo dire che qui abbiamo un netto vincitore. Dopo 2 cicli di pulizia non era presente neanche un capello nella spazzola, un traguardo più che incoraggiante considerando che in casa abbiamo tutti capelli lunghi e anche un cane. Anche qui un design “semplice” che però può fare veramente la differenza. Questo è reso possibile dal design a braccio singolo, dall’allineamento delle setole che favoriscono il passaggio dei peli al contenitore.

Il Narwal Freo X Plus eccelle anche nella raccolta dei peli di animali, che è un vantaggio significativo per i proprietari di animali domestici. Il design della spazzola principale riduce il groviglio dei capelli, garantendo un funzionamento regolare durante le sessioni di pulizia.

Per quanto riguarda la potenza di aspirazione abbiamo un picco di 7800pa ( il modello Ultra arriva a 8200pa) e anche a potenza massima è più silenzioso della maggior parte dei competitor. Narwal sostiene che il dispositivo può sollevare oggetti fino a 100g, dimostrando una forte capacità di aspirazione.

Quello che inizialmente mi aveva “preoccupato” erano le due spazzole rotanti posizionate sui lati che hanno solamente 2 “ciuffi“ di setole a differenza delle 3 a cui siamo abituati.

Questo credevo che avrebbe abbassato la qualità di pulizia, invece si è comportato egregiamente e anzi questa scelta probabilmente è dettata anche da alcune modalità di pulizia specifiche che vedremo a breve.

L’aspirapolvere offre infatti diversi livelli di potenza e impostazioni del flusso d’acqua, tra cui la modalità Freo che ottimizza l’efficienza di pulizia. Questa modalità regola la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua in base alle diverse esigenze di pulizia, rendendola versatile ed efficace.

Grazie a degli algoritmi proprietari potrà infatti capire il tipo di superficie ( o se c’è un tappeto ) e regolare di conseguenza alcune impostazioni come il percorso, la potenza di aspirazione o sollevare leggermente il panno umido ( fino a 8mm) per evitare problemi. Freo X Plus offre infatti funzionalità di riconoscimento intelligente del tappeto.

Con la modalità pulizia bordi, il Narwal Freo X Plus adatterà il suo percorso per prestare maggiore attenzione al bordi della stanza o dei mobili, adottato un approccio più lento ma minuzioso, sfruttando solamente una delle due spazzole per non lasciare polvere sui bordi. Questo aumenta sensibilmente il tempo di pulizia ma in cambio pulirà meglio i bordi della stanza per non lasciare alcuna sporcizia. E’ la modalità che adotto quotidianamente quando non ho fretta e a mio avviso è quella che offre un risultato migliore. Dal punto di vista dell’aspirazione posso quindi ritenermi pienamente soddisfatto, sopra tutto percgè la spazzola anti-groviglio e la compressione della polvere mi fanno risparmiare molto tempo di manutenzione ogni settimana.

Lavaggio

Non solo il robot Freo x Plus eccelle nell’aspirapolvere, ma impressiona anche con le sue capacità di lavaggio. Include un supporto con panno che si può sollevare di 8 mm durante la pulizia.

Il Narwal Freo X Plus è dotato di una funzione di lavaggio che, pur essendo efficace per lo sporco leggero, è meno efficiente del più avanzato modello Freo X Ultra. Questo perché non dispone di veri e propri panni a movimento autonomo ma solamente di un panno in microfibra “passivo”. Nonostante questo riesce ad applicare 8n di forza sul pavimento che sono più che sufficienti per una pulizia superficiale e per tenere igienizzato per terra.

Anche in questo caso troviamo però alcune ottimizzazioni da parte di Narwal che danno a questo Freo X Plus una marcia in più. A cominciare dalla linguetta viola del panno per staccarlo con facilità fino alla basetta del panno di lavaggio con agganci magnetici come il coperchio superiore. Questo permette di staccarlo più facilmente per pulirlo o sostituirlo ed è meno propenso a rotture dovuto a stress fisico del materiale.

Il serbatoio dell’acqua è piuttosto piccolino ( 280ml ) ma è più che sufficiente per pulire tutta casa, ma ovviamente dipende molto dalla metratura della zona da pulire. Il valore indicativo del serbatoio suggerisce che dovrebbe basare per pulire fino a 90m2 di superficie.

Potremo poi utilizzare sia dei panni in microfibra riutilizzabili sia panni monouso ) entrambi già inclusi in confezione ) offrendo convenienza e flessibilità in base alle preferenze dell’utente. Ovviamente potremo utilizzare o sola acqua o dei prodotti detergenti pensati appositamente per questo tipo di prodotti. In alternativa possiamo aggiungere poche gocce di un lavapavimenti tradizionale a patto che non crei troppa schiuma che potrebbe inficiare il sistema di erogazione di acqua sul panno.

Una delle caratteristiche principali del Narwal Freo X Plus è il suo livello di rumore di funzionamento. È significativamente più silenzioso rispetto a molti altri aspirapolvere robot, migliorando l’esperienza dell’utente, soprattutto in ambienti sensibili al rumore .

Batteria e Manutenzione

Il Narwal Freo X Plus è dotato di una robusta batteria 5200 mAh, che garantisce un ciclo di pulizia prolungato fino a 210 minuti per carica. Questa notevole capacità della batteria consente sessioni di pulizia complete senza frequenti interruzioni per la ricarica.

Ricarica automatica: quando il livello della batteria è basso, il Narwal Freo X Plus ritorna automaticamente alla sua docking station per ricaricarsi e completare il ciclo di pulizia non appena nuovamente carico.

A livello di manutenzione troviamo invece diverse soluzioni interessanti che riducono il nostro lavoro per mantenerlo funzionale. Accessori come spazzole, filtri, panni ci verranno segnalati dall’app non appena avranno raggiunto il loro ciclo di vita. Invece per la manutenzione “ordinaria”, ovvero della spazzola principale e del cestino della polvere troviamo delle soluzioni interessanti che ci semplificano la vita: la spazzola anti groviglio certificata farà si che non si incastra praticamente niente su di essa, inoltre la compressione della polvere ci aiuta non dovendo svuotare continuamente il contenitore della polvere. Da questo punto di vista sono soluzioni che funzionano egregiamente e che dovrebbero imparare anche gli altri produttori.

Differenze con Freo X Ultra

Non abbiamo ancora avuto modo di testare il fratello maggiore, Freo X Ultra ma le differenze tra i due modelli sono sostanzialmente:

Base automatica di svuotamento e ricarica dell’acqua per il lavaggio

Potenza di aspirazione leggermente superiore

Doppio panno rotante per il lavaggio dei pavimenti

Come è facile capire, il modello Ultra è suggerito se state cercando una soluzione che richieda ancora meno manutenzione e se preferite avere un lavaggio del pavimento “attivo”, infatti con la tecnologia Dirt Sense il Freo X Ultra laverà il pavimento fino a quando non sarà pulito.

Conclusioni

Narwal Freo X Plus è arrivato da poco in Italia con il modello Freo X Ultra e il suo prezzo di lancio è di 399€ ma sono disponibili diverse promo lancio e codici sconto che lo portano intorno alla cifra dei 329€ al momento della recensione.

Si tratta di un mercato ed una fascia di prezzo molto agguerrita e dove la maggior parte dei prodotti si assomigliano quasi tutti sia per design ( anche dell’app ) che per specifiche tecniche. In questo senso Narwal offre però una marcia in più con il modello Freo X Plus infatti punta molto a distinguersi con scelte di design azzeccate ed eleganti e con piccole features, sia di costruzione che software, che lo distinguono dalla massa.

La combinazione di potenza di aspirazione di 7800 Pa con la tecnologia avanzata LiDAR SLAM 4.0 e le capacità di lavaggio intelligenti, dimostrano la sua capacità di adattarsi efficacemente a vari contesti domestici, migliorando significativamente l’esperienza di pulizia. L’esperienza di aspirazione è eccellente, con una modalità di pulizia dei bordi molto meticolosa ed una navigazione molto fluida e precisa, infatti non ha mai sbattuto contro niente durante i nostri test e lo spostamento tra un’ambiente e l’altro è stato sempre molto deciso e fluido.

Le due chicche che ho apprezzato maggiormente, oltre alle scelte di design, sono la tecnologia della spazzola anti-groviglio che funziona veramente bene e la compressione della polvere che riduce la manutenzione richiesta. Se proprio vogliamo trovare il capello nell’uovo segnalo che il serbatoio dell’acqua poteva essere leggermente più grande. Anche l’app è pulita e ben fatta con diverse opzioni che non troviamo su molti modelli

Anche l’app è ricca di funzioni e l’ausilio di algoritmi AI per la pulizia permette di ottimizzare al meglio il percorso e le impostazioni per un risultato impeccabile.

In definitiva è un”ottimo debutto per Narwal con questo Freo X Plus che si propone come un prodotto simile alla concorrenza ma con una marcia in più: costa leggermente di più dei prodotti in questa fascia di prezzo ma in cambio abbiamo un design più ricercato ed una manutenzione ridotta rispetto alla concorrenza.

Narwal dimostra che è possibile innovare e migliorare a cominciare dalle cose più semplici, ottimizzando quello che si ha già a disposizione. E’ un’ottimo primo robot casalingo per chi cerca qualcosa in più a livello di design e funzionalità, con un’ottima potenza di aspirazione e tante funzioni smart ottimizzate per la pulizia smart.

Prezzo e codice sconto

NArwal Freo X Plus è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale Narwal o su Amazon.

Codice Sconto Amazon Techzilla

Medesimo prezzo anche su Amazon che viene proposto a 349€ e con il nostro esclusivo codice sconto zilla2020 ( da inserire al checkout di Amazon ) avrete altri 20€ di sconto che lo portano a 329€ totale; un vero affare a questo prezzo.

Anche sul sito ufficiale viene proposto a 399Eur di listino anche se sono presenti alcune promo e codici sconto che al momento lo portano a 349€, inoltre iscrivendosi alla newsletter lo potremo acquistare a 329€.

I nostri voti

Design & Materiali 9 Funzioni smart 8 Lavaggio 8 Aspirazione 9 Autonomia 8.5 Rapporto qualità prezzo 8.5 Voto finale 8.5

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!