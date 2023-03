Introduzione

Il mondo dei Mini-PC è sempre più florido e accessibile anche grazie al costante aumento delle potenza di calcolo e di elaborazione che permettono anche a dispositivi dall’hardware modesto di destreggiarsi bene nel tipico utilizzo da ufficio e salotto. Tra questi oggi parliamo del piccolo NiPoGi GK3 Plus N95, un MiniPC che, come suggerisce il nome, è equipaggiato con chipset Intel Alder Lake N95 affiancato da 16GB di RAM DDR4 e un SSD da 512GB. Sulla carta è un piccolo computer tuttofare dalle dimensioni contenuto e con una buona dotazione hardware che lo rende perfetto per spazi di lavoro ristretti oppure per farlo diventare il centro multimediale del nostro salotto – magari collegandolo al nostro televisore.

Attualmente viene venduto su Amazon nella medesima configurazione ad un prezzo di listino di 397€ anche se è facile trovarlo in sconto o in offerta ad un prezzo medio che oscilla intorno ai 300€ con offerte lampo che lo portano anche al minimo storico di 250€ – un prezzo da vero best buy. Ma prima di sbilanciarci troppo sulle conclusioni diamo uno sguardo più da vicino a questo piccolo NiPoGi GK3 Plus a cominciare come sempre dalla scheda tecnica e dal contenuto della confezione.

Specifiche tecniche

Processore: Intel Alder Lake N95 a 1.70GHz di base e fino a 3.4GHz, con con 4 core ed 4 Thread.

Ram: 16 Gb DDR4 SDRAM .

Scheda madre: America Mega Trade.

Grafica: Intel UHD Graphics (supporta la visualizzazione UHD 4K@60Hz (4096×2160)).

Frequenza dinamica massima della scheda grafica: 1.20 GHz.

UHD 4K@60Hz (4096×2160)

Memorizzazione: SSD M.2 da 512Gb.

Unboxing

All’interno della confezione di vendita troviamo tutto il necessario per usare il piccolo MiniPc oltre a tanti accessori come l’alimentatore da 30W e l’attacco VESA per collegarlo ad un monitor compatibile.

1 mini computer Nipogi GK3 Plus

1 cavo di alimentazione

1 cavo HDMI

1 piastra per VESA (così da poter attaccare il mini pc direttamente sulla parte posteriore del monitor compatibile VESA)

1 manuale utente multilingua (Italiano, inglese, olandese, francese, tedesco, cinese, polacco, spagnolo, svedese).

1 bustina con viteria.

Design e Materiali

Il design di questo NiPoGi MK3 Plus è piuttosto compatto e dal look moderno e “aggressivo” grazie alla griglia color oro rosa e all’utilissimo LED di stato multicolore.

Al tatto tuttavia ci si accorge che la costruzione è per lo più plasticosa; ma poco male visto che una volta collocato difficilmente lo andremo a toccare troppo se non per accenderlo e spegnerlo. Di certo i materiali utilizzati non aiutano neanche la dissipazione del calore, che come vedremo dopo tende a surriscaldarsi durante i task più intensi.

In ogni caso il suo look è elegante e moderno e ogni lato è praticamente occupato da qualche ingresso o porta di qualche tipo. Frontalmente abbiamo infatti il led multicolore che si illumina in base allo stato del PC ( Da acceso è blu e in standby è rosso ad esempio ).

Sul lato sinistro troviamo 3 porte USB A di cui 2 USB 3.x e 1 USB 2.0 oltre al tasto di accensione.

Sul lato posteriore troviamo invece la presa per l’alimentatore, un’altra porta USB 2.0, 2 ingressi HDMI, 1 porta LAN (1000 Mbit/s Gigabit Ethernet), 1 uscita audio (per jack 3.5″); 1 attacco universale Kensington Lock. Sempre su questo lato troviamo una vite da svitare ed un selettore da premere per poter sollevare la scocca superiore ed accedere al vano (vuoto), così da per poter installare un ulteriore hard disk SSD da 2.5″ se se ne richiede necessità.

Nella parte inferiore sono collocati 4 gommini antiscivolo e la presa d’aria per i flussi di raffreddamento.

A livello di connettività non manca praticamente niente visto che abbiamo 3 ingressi video ( 2 HDMI che suppoirtano 4K60Fps e un attacco VGA per monitor più vecchi ) oltre a quattro prese USB per collegare i nostri dispositivi. Se proprio vogliamo essere pignoli gli unici assenti sono un lettore di schede di memoria – che personalmente posso farne a meno o comunque è rimpiazzabile con i lettori USB da pochi euro.

Se vi state chiedendo quanto è espandibile questo MiniPc la risposta è che possiamo aggiungere un SSD aggiuntivo ( a patto che sia alto massimo 7mm ) e troviamo un solo slot per la RAM SO-DIMM e questo significa che non è espandibile.

Tuttavia con 16GB di RAM e considerando che non è un PC da gaming o editing video direi che non ne avremo necessità. E’ possibile anche smontarlo e pulire le ventole o sostituire l’SSD M.2 anche se c’è bisogno di più pazienza per accedere ai suddetti componenti.



Hardware

L’hardware all’interno fa affidamento principalmente sul processore Intel Pentium N95; un quad-core con architetture Alder Lake affiancato da 16GB di RAM.

Il quattro core del processore possono raggiungere una velocità di clock fino a 3,4Ghz e nei nostri test le performance sono state buone e può tenere testa ad un Intel Core i5-11400T che troviamo anche su altri MiniPc.

A livello di connettività troviamo poi un modulo WiFi di Realtek con supporto al bluetooth 4.2. Buono come standard anche se avremmo preferito trovare il più recente Bluetooth 5.0 soprattutto per chi intende utilizzarlo come centro multimediale per il salotto in quanto garantisce maggiore connettività e qualità audio. Ovviamente se è indispensabile potremo sempre ricorrere ad un dongle esterno per migliorare Wi-Fi e Bluetooth. Il segnale Wi-Fi è buono ma forse un po’ sottotono nei nostri test rispetto a dispositivi analoghi posizionati nello stesso punto: anche qui la scelta di un modulo WiFi 6 avrebbe aiutato.

In ogni caso è possibile sempre ricorrere al cavo Ethernet per velocità fino a 1GBit/s.

Spazio per installare un disco aggiuntivo

Performance

L’Intel N95 ha un’architettura a 4 core con velocità fino a 3.4GHz che per l’utilizzo di tutti i giorni si traduce in buone performance. Per fare un paragone, rispetto all’Intel Pentium Silver N6005 troviamo un’aumento delle performance di circa il 15-20%.

E’ quindi perfetto per un utilizzo moderato, molto versatile in casa e perfetto anche per ambienti di lavoro anche grazie alla possibilità di poter collegare 3 monitor contemporaneamente. La buona dotazione di RAM da 16GB permette poi una buona gestione del multitasking anche se qui ci sarebbe piaciuto vedere una configurazione diversa. Il NiPoGi GK3 Plus ha infatti un solo modulo di RAM da 16GB a 3200MT/s quindi non sarà possibile sfruttare il dual-channel. Inoltre il chipset supporterebbe fino al formato DDR5 a 4800MT/s ma quella equipaggiata è DDR4 a 3200MT/s.

Per quanto riguarda lo storage troviamo un SSD da 512GB di Kimtigo, un brand piuttosto sconosciuto qui da noi. Anche qui la scelta di un NVMe avrebbe aiutato sul lato performance ma in ogni caso l’esperienza d’uso è comunque buono. Inoltre troviamo uno slot libero per un secondo HDD/SSD da 2,5″ con un’altezza massima di 7mm.

Info e Benchmark

Quando il carico di lavoro del MiniPC NiPoGi GK3 Plus sale molto, la ventola incorporata aumenta anche a livello di rumorosità passando dai circa 31db, che sono quasi impercettibili, fino ai 42db a pieno carico. Si sentono abbastanza ma dipende anche dal rumore della stanza, inoltre stiamo parlando di utilizzi che nel quotidiano non si raggiungono sempre, nel nostro caso durante i benchmark o carichi di lavoro elevati con più app.

Anche il calore non viene gestito benissimo e il MiniPc nelle medesime condizioni di stress tende a scaldare parecchio. Nonostante questo a livello di performance non abbiamo visto cali, con temperature massime della CPU che non superano i 75° e nessun tipo calo delle performance dovuto al throttling.

I consumi invece sono piuttosto ridotti, infatti abbiamo visto che il MiniPc Nipogi GK3 Plus consuma circa 10W in idle e circa 20-21W nell’utilizzo moderato di tutti i giorni.

Scheda video e gaming

Ovviamente non aspettatevi miracoli dall’Intel UHD integrata nel chipset o comunque preparatevi a scendere a compromessi nelle impostazioni grafiche. E’ ottima invece per il casual gaming e titoli meno impegnativi graficamente ma nonostante questo potremo giocare ad Asphalt 9, ma già a titolo come Rocket League dovremo scendere ai 720p per avere un frame rate decente. Lo stesso discorso è applicabile a titoli come minecraft o fortnite, mentre per giochi più semplici, come titoli 2D, emulatori, streaming 4K etc.. non avremo alcun problema.

Software

Al suo interno troviamo Windows 11 Pro preinstallato senza alcun software aggiuntivo. Da un rapido controllo del sistema non mi sembra che siano presenti bloatware o funzionalità aggiuntive preinstallati. Windows 11 con l’accoppiata Intel N95 e 16GB di RAM gira molto bene quindi aspettatevi una buona esperienza d’uso

Conclusioni

NiPoGi potrebbe essere una marca sconosciuta ai più, eppure questo piccolo MiniPc con il nuovo Intel N95 è perfetto per molteplici funzioni. Personalmente lo trovo perfetto per un utilizzo da salotto collegato al TV di casa o come PC poco ingombrante in grado di soddisfare le esigenze tipiche da ufficio come navigazione web, Streaming, elaborazione documenti e qualche gioco non troppo impegnativo.

Il fatto di essere piccolo, di consumare poco (10W in idle e 20 quando si utilizza ) e la possibilità di collegare 3 schermi lo rendono anche perfetto per ambienti di lavoro e versatile per conferenze, presentazioni o smart working.

L’accoppiata Intel N95 con Alder Lake e 16GB di RAM lo rendono infatti una buona macchina per tutti i giorni. A livello hardware ci sarebbe piaciuto vedere un SSD di tipo Nvme insieme alle RAM superiori ai 2666Mhz oltre al supporto per il Bluetooth 5.X, ma in ogni caso fa egregiamente il suo dovere. L’architettura supporta infatti fino alle DDR5 che sicuramente avrebbero aiutato le performance complessive del sistema. Stessa cosa per il Wi-Fi: un più recente Wi-Fi 6 avrebbe aiutato la stabilità e velocità di trasferimento rispetto al Wi-Fi 5 utilizzato qui.

A livello estetico è molto carino e compatto, considerato anche che al suo interno c’è lo spazio per installare un secondo hard disk da 2,5″. Molto bella la barra LED che cambia colore e ci segnala lo stato del dispositivo. Se l’estetica è accattivante invece non ci sarebbe dispiaciuto vedere materiali più premium almeno per la griglia “effetto metallo rosa” in quanto il materiale predominante è la plastica. In ogni caso una volta installato, soprattutto se dietro ad un monito o televisore, non farà poi molta differenza.

NiPoGi GK3 Plus offre infatti un SoC dalle buone prestazioni ed efficiente in termini energetici per chi pensa di tenerlo acceso tutto il giorno. Non è ovviamente adatto per giocare o per lavori che necessitano del supporto di una scheda grafica dedicata, ma per l’utilizzo casa/ufficio è invece un alleato versatile e dalle buone prestazioni.

Nipogi GK3 Plus è acquistabile su Amazon Italia direttamente a questo link e controllate se ci sono sconti lampo o coupon da applicare in pagina ( spesso c’è coupon con sconto di 50€ come al momento della pubblicazione di questa recensione ). Se lo trovate tra i 250€ e i 300€ è infatti un’ottimo acquisto.

I nostri voti

Design e Materiali 7.5 Hardware 7.5 Software 8.5 Utilizzo 8.5 Rapporto qualità/prezzo 8.5 Voto finale 8.1

