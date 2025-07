Da qualche anno OnePlus sembra aver trovato una nuova identità nella fascia media. Non più solo “flagship killer”, ma anche smartphone completi, razionali e con un forte focus su software e ottimizzazione. Il OnePlus Nord CE5 ne è la dimostrazione: punta dritto al cuore della fascia media 2025 con un display AMOLED, funzioni smart e un’autonomia di tutto rispetto.

Ma è abbastanza per convincere? Scopriamolo insieme.

Scheda tecnica OnePlus Nord CE5

Caratteristica Dettaglio Sistema Operativo Android 15 con OxygenOS 15 CPU MediaTek Dimensity 8350 Apex (3.35 GHz) GPU Mali-G615 MC6 RAM 8 GB Memoria interna 128 / 256 GB UFS 3.1 Display 6,77″ AMOLED Full HD+ 120 Hz Batteria 5200 mAh con ricarica 80W SUPERVOOC Peso 199 grammi Fotocamere 50 MP + 8 MP Ultra-wide + 16 MP Frontale Certificazioni IP65, HDR10+, DRM Widevine L1

Design OnePlus Nord CE5

Un punto sul quale OnePlus non osa mai troppo — almeno con la serie CE — è proprio il design. Il Nord CE5 è uno smartphone sobrio, pratico, ben assemblato ma forse un po’ troppo anonimo.

Il retro ha una finitura satinata piacevole, disponibile in due colorazioni: Black Infinity, elegante e classico, e Marble Mist, bianco perlaceo con riflessi dorati sotto la luce. Niente vetro o metallo: plastica, sì, ma ben trattata.

Lo smartphone pesa 199 grammi e ha uno spessore inferiore agli 8,3 mm, quindi si tiene bene in mano, anche a lungo.

Molto bene la certificazione IP65 contro schizzi e polvere, anche se l’assenza della IP68 è un piccolo limite se consideriamo la concorrenza.

Display OnePlus Nord CE5

Qui OnePlus ha fatto le cose bene: il Nord CE5 monta un pannello AMOLED da 6,77 pollici con refresh rate dinamico fino a 120Hz.

Buona la risoluzione Full HD+ e ottimi anche i colori, grazie al supporto HDR10+ e alla copertura completa degli spazi colore sRGB e P3.

La luminosità di picco tocca i 1430 nit, che diventano 1300 in HBM, e la visibilità sotto il sole è più che soddisfacente.

Segnaliamo anche la presenza di Aqua Touch, che migliora la reattività al tocco con dita umide: una chicca forse sottovalutata, ma utile.

Bene anche il sensore di impronte sotto al display: preciso, veloce, affidabile.

Utilizzo e prestazioni

Uno degli aspetti più convincenti del OnePlus Nord CE5 è la fluidità d’uso.

Il merito è tutto del nuovo Dimensity 8350 Apex, un chip a 4nm che spinge senza problemi durante l’uso quotidiano, la navigazione web, l’uso social e anche nel gaming, dove supporta giochi fino a 120 FPS.

Il tutto è aiutato da un sistema di raffreddamento CryoVelocity VC molto efficace, e da una OxygenOS 15 che resta una delle migliori personalizzazioni Android in circolazione: leggera, reattiva, razionale.

La RAM da 8 GB ma lo storage UFS 3.1, in questo sample, è da 128GB: è limitante utilizzare lo smartphone con questo taglio di memoria. Chi è orientato all’acquisto dovrà guardare ai ben più capienti 256GB.

Grande attenzione è stata posta sull’intelligenza artificiale.

OnePlus ha integrato una serie di strumenti avanzati che vanno oltre i semplici gimmick:

AI Search per trovare tutto scrivendo frasi naturali

per trovare tutto scrivendo frasi naturali AI Toolbox 2.0 che cambia strumenti in base all’app in uso

che cambia strumenti in base all’app in uso AI Summary, AI Writer, AI Translation

AI Eraser, Unblur e Reflection Eraser per le foto

per le foto Gemini di Google integrato in profondità, capace di suggerire azioni in base al contenuto sullo schermo

Un ecosistema AI maturo, diffuso, che non si limita a funzioni isolate.

Uno dei veri punti di forza del CE5 è la batteria: ben 5200 mAh che garantiscono una giornata intera anche sotto stress e due giorni pieni con un utilizzo più leggero.

La ricarica a 80W SUPERVOOC è rapidissima e consente di passare da 0 a 60% in meno di 20 minuti.

Presente anche il Bypass Charging, utile durante le sessioni di gaming per evitare surriscaldamenti e preservare la batteria nel tempo.

Peccato solo per l’assenza della ricarica wireless.

Comparto fotografico

Nella parte fotografica, OnePlus ha scelto l’affidabilità.

Il sensore principale è un Sony LYT-600 da 50 MP con stabilizzazione ottica, in grado di produrre buoni scatti, ben bilanciati sia nei colori che nella gamma dinamica.

La qualità scende un po’ in notturna, ma resta in linea con la fascia di prezzo.

C’è anche un’ultra-wide da 8 MP con campo di visione di 112°, che fa il suo dovere solo con buona luce. Niente zoom ottico, ma ci sta.

La selfie cam da 16 MP (Sony IMX480) è adeguata: scatti equilibrati, discreta anche in notturna.

I video si spingono fino al 4K a 60 fps, con stabilizzazione elettronica che se la cava, anche se non ai livelli dei flagship.

Ed eccoci alla nota dolente: l’audio è mono, ed è un vero peccato.

Lo speaker è potente ma manca di corpo e profondità, e nel 2025 un audio stereo dovrebbe essere lo standard minimo su questa fascia. I microfoni invece sono buoni in registrazione e in chiamata.

La vibrazione, purtroppo, è appena sufficiente: nulla a che vedere con quella curata che troviamo su altri OnePlus.

Conclusioni: Nord CE5 convince, ma non sorprende

Il OnePlus Nord CE5 conferma la strada che l’azienda ha intrapreso negli ultimi anni: offrire un’esperienza d’uso fluida, un software ben curato e funzioni intelligenti a un prezzo competitivo. Non è un top di gamma mascherato, né punta a esserlo, ma un dispositivo pensato per chi vuole affidabilità e buone prestazioni senza dover spendere cifre esorbitanti.

La sua vera forza sta nell’equilibrio tra autonomia e prestazioni. La batteria da 5200 mAh è un vero punto di forza e garantisce una tranquillità d’uso rara, mentre il processore MediaTek Dimensity 8350, pur non essendo il più potente in assoluto, è sufficientemente prestante per ogni attività quotidiana, dal multitasking al gaming leggero. La OxygenOS 15, leggera e ricca di funzioni AI davvero utili, fa la differenza in termini di fluidità e personalizzazione.

Il display AMOLED luminoso e ben calibrato è perfetto per chi fruisce di tanti contenuti multimediali e apprezza colori vividi senza rinunciare al risparmio energetico.

Tuttavia, qualche compromesso è inevitabile. L’assenza di uno speaker stereo e di una vibrazione di qualità si fanno sentire, soprattutto se si è abituati a dispositivi più curati sotto questo aspetto. Anche la mancanza della ricarica wireless e una certificazione IP meno “premium” rispetto ad alcuni concorrenti possono far storcere il naso a chi cerca il massimo in ogni dettaglio.

In sintesi, il Nord CE5 è un telefono consigliato a chi vuole un medio gamma completo, con grande autonomia e un’interfaccia moderna e intelligente, senza pretese da flagship. Se l’audio stereo, un design più distintivo o feature come la ricarica wireless sono imprescindibili, allora conviene guardare altrove.

Ma per il prezzo a cui viene proposto, OnePlus riesce a proporre un pacchetto convincente e solido, che non delude nelle esigenze di ogni giorno.

Prezzi

8+128 GB → 349€

8+256 GB → 399€

Pro Autonomia

Autonomia Display AMOLED ben tarato

Display AMOLED ben tarato OxygenOS fluida

OxygenOS fluida Ricarica 80W Contro Vibrazione cheap

Vibrazione cheap Design anonimo

Design anonimo Mancanza di caricatore nella confezione

I nostri voti

Design 6 Display 8 Audio 6.5 Utilizzo 8 Autonomia 9 Fotocamera 7 Rapporto qualità-prezzo 7.5 Voto finale 7.4

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!