OPPO ha lanciato sul mercato i nuovi OPPO A5 Pro 4G/5G da appena poche settimane in Italia ed oggi andiamo a vedere sotto la lente proprio la versione 5G. Come al solito il design di questi smartphone riprende il linguaggio visivo di OPPO con un corpo molto piatto ed elegante e una buon ventaglio di certificazioni e accorgimenti per rendere questi smartphone molto resistenti alla vita di tutti i giorni. Mentre la serie Find X ricopre l’apice della tecnologia OPPO e la serie Reno vuole offrire un approccio di fascia medio curato e prestante dal punto di vista fotografico, la serie “A” di OPPO vuole andare a coprire la fascia medio-bassa senza sacrificare però i tratti distintivi dell’azienda.

Iniziamo con il dire che OPPO A5 Pro 5G è disponibile sul mercato ad un prezzo di listino di 279,99€ nelle colorazioni Black Brown e Olive Green, mentre la versione 4G è disponibile a 229€. Se ve lo state chiedendo rispetto alla versione 4G cambia il chipset: qui troviamo un MediaTek 6300 mentre nella versione 4G, OPPO ha optato per il Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1.

Sulla carta OPPO A5 Pro 5G si presenta quindi come lo smartphone di fascia media pensato per chi cerca un mix di resistenza, autonomia estrema e prestazioni quotidiane affidabili a un prezzo contenuto. Sarà veramente così? Scopriamolo insieme in questa recensione.

SCHEDE TECNICA

Display: LCD Ultra Bright Display 6,67″ 720×1604, 60/90/120Hz refresh rate, 1.000nit picco, Splash Touch, schermo-scocca 89,9%, 264ppi

LCD Ultra Bright Display 6,67″ 720×1604, 60/90/120Hz refresh rate, 1.000nit picco, Splash Touch, schermo-scocca 89,9%, 264ppi processore: MediaTek 6300

MediaTek 6300 memoria: 5G: 6/8/12GB di RAM LPDDR4X espandibile virtualmente e 128/256GB UFS 2.2

6/8/12GB di RAM LPDDR4X espandibile virtualmente e 128/256GB UFS 2.2 OS: ColorOS 15 basato su Android 15

ColorOS 15 basato su Android 15 resistenza: IP66/IP68/IP69, certificazione Military-Grade Shock Resistance, vetro doppio-temperato (con protezione da cadute del 160% superiore al metro doppio-temperato classico), copertura scheda madre con cornice in lega di alluminio ad alta resistenza AM04, imbottitura bionica in spugna per protezione fotocamera e altri componenti

IP66/IP68/IP69, certificazione Military-Grade Shock Resistance, vetro doppio-temperato (con protezione da cadute del 160% superiore al metro doppio-temperato classico), copertura scheda madre con cornice in lega di alluminio ad alta resistenza AM04, imbottitura bionica in spugna per protezione fotocamera e altri componenti sicurezza: riconoscimento facciale, sensore impronte digitali

riconoscimento facciale, sensore impronte digitali dual SIM: nano SIM + nano SIM/eSIM

connettività: WiFi 5, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC, GPS AI LinkBoost 2.0

audio: speaker stereo, Ultra Volume Mode

speaker stereo, Ultra Volume Mode fotocamere: anteriore: 8MP, pixel da 1,12um, 25mm eq., 1/4″, f/2,0 posteriori: 50MP principale, pixel da 0,612um, 27mm eq., 1/2,88″, f/1,8, AF 2MP ritratto, pixel da 1,75um, 22mm eq., 1/5″, f/2,4 funzione Livephoto

batteria: 5.800mAh, ricarica SuperVOOC Flash Charging 45W (100% in 83 minuti)

5.800mAh, ricarica SuperVOOC Flash Charging 45W (100% in 83 minuti) colori: Mocha Brown, Olive Green, Bloom Pink

Mocha Brown, Olive Green, Bloom Pink dimensioni: 164,82×75,53x 7,66mm (Mocha Brown, Bloom Pink) / 7,86mm (Olive Green)

164,82×75,53x 7,66mm (Mocha Brown, Bloom Pink) / 7,86mm (Olive Green) peso: 194g (Black Brown,)/ 196g (Olive Green)

Contenuto della confezione

Come visto negli ultimi anni la confezione degli smartphone OPPO è molto minimalista e al suo interno troviamo:

Smartphone

Cavetto di ricarica

Spillo per rimuovere la Sim

Manualistica

Purtroppo anche qui è assente il caricabatteria ( nonostante la ricarica rapida SuperVOOC supportata dallo smartphone ) ma almeno troviamo una pellicola protettiva pre-applicata sul dispositivo.

Design e Materiali

Il punto di forza estetico e strutturale di OPPO A5 Pro 5G risiede nelle certificazioni di impermeabilità IP66, IP68 e IP69, che consentono l’immersione in acqua fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti e resistono a getti d’acqua calda fino a 80 °C. Completa il quadro la certificazione militare MIL-STD-810H, con test di caduta da 1,8 metri e resistenza a urti e vibrazioni. Certificazione che non sempre si trovano sotto i 300€ e che per questo rendono lo smartphone particolarmente resiliente alla vita di tutti i giorni.

OPPO A5 Pro ha infatti passato 14 test di gradi militare, inoltre troviamo una robusta scheda madre in alluminio e dei cuscinetti interi che funzionano ocme dei piccoli airbag per assorbire gli urti a componenti vitali.

La scocca in plastica opaca dona un tocco premium e assicura una presa salda anche grazie ai bordi leggermente arrotondati, mentre il profilo da 7,8 mm di spessore e il peso di 194 grammi bilanciano solidità e maneggevolezza.

Sicuramente trattiene qualche impronta, ma se siete soliti utilizzarlo con una cover non è niente di cui dovete preoccuparvi. La posizione dei tasti è comoda e facilmente raggiungibile con una mano, anche su display da 6,5 pollici. L’assenza del jack audio è compensata dalla bontà dei due speaker stereo e dal supporto avanzato ai codec Bluetooth che vedremo di seguito.

Sul lato destro il pulsante di accensione integra un sensore di impronte digitale rapido e preciso, mentre il bordo inferiore ospita la porta USB-C e la griglia del doppio speaker. Avremmo preferito trovare il sensore delle impronte sotto al display visto che la tendenza sta andando in quella direzione anche nella fascia medio-bassa ma è solo questione di abitudine dal momento che lo sblocco è risultato comunque reattivo e preciso come sulla serie Reno 13 che abbiamo recensito di recente.

Il carrello SIM ibrido, posizionato sul lato sinistro, supporta due Nano-SIM o una SIM più microSD, aumentando la flessibilità di memoria.

Display

OPPO A5 Pro 5G monta un pannello IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1.600 x 720 pixel) e una densità di circa 270 ppi, sufficiente per un utilizzo quotidiano senza affaticare troppo la batteria. La luminosità di picco raggiunge i 1000 nit, garantendo buona leggibilità all’aperto anche sotto luce diretta, mentre il refresh rate variabile fino a 120 Hz assicura un’esperienza fluida.

Il vetro frontale è protetto da un Gorilla Glass 5 che offre una resistenza ai graffi superiore alla media e una discreta capacità di assorbire urti accidentali, evitando crepe per cadute da altezze contenute. Il trattamento oleorepellente riduce le impronte digitali e facilita la pulizia dello schermo.

La resa cromatica è bilanciata, con un buon livello di contrasto per un pannello IPS: i neri risultano più grigi rispetto a un OLED, ma il bilanciamento naturale dei colori rende l’esperienza visiva confortevole. L’angolo di visione rimane ampio e la calibrazione di fabbrica tende verso toni leggermente freddi, facilmente correggibili tramite le impostazioni del sistema.

Hardware

Sotto la scocca, OPPO A5 Pro 5G è spinto dal SoC MediaTek Dimensity 6300 costruito a 6 nm, con architettura octa-core suddivisa in due core Cortex-A76 a 2,4 GHz e sei core Cortex-A55 a 2,0 GHz, supportato dalla GPU ARM Mali-G57 MC2. Questa piattaforma offre un buon bilanciamento tra prestazioni e efficienza energetica, agevolando gaming leggero, multitasking e streaming senza surriscaldamenti eccessivi.

Il modello italiano viene proposto con 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna UFS 2.2, espandibile tramite microSD fino a 1 TB. La tecnologia UFS 2.2 garantisce tempi rapidi di apertura delle app e i trasferimenti dati, rendendo l’esperienza utente più reattiva rispetto agli standard eMMC. Alcune varianti globali offrono anche versioni con 6/128 GB o 12/256 GB, ma la configurazione 8 + 256 GB è quella disponibile ufficialmente in Italia.

Parlando di numeri, ecco i risultati di alcuni dei più comuni benchmark sintetici che mostrano le potenzialità del chipset Mediatek 6300 di questo OPPO A5 Pro 5G.

OPPO A5 Pro 5G supporta il 5G dual‑mode SA/NSA, Wi‑Fi ac dual‑band, Bluetooth 5.2 con supporto aptX HD e LDAC, NFC per pagamenti contactless e GPS a doppia frequenza per maggiore precisione nel tracciamento. Anche qui troviamo la tecnologia di OPPO AI LinkBoost 2.0 che garantisce una potenza di segnale superiore. Questo grazie all’algoritmo di ottimizzazione della rete integrato con l’hardware. Il segnale resta stabile, affidabile e fluido anche negli ambienti più impegnativi, come stazioni, arene o centri commerciali, e nelle aree con segnale debole come campagne o deserti. Questo anche grazie alla distribuzione simmetrica ottimizzata delle antenne che migliora efficienza ed efficacia, offrendo una connessione di rete più stabile e affidabile. Puoi anche goderti sessioni di gioco in orizzontale senza lag, grazie a un’antenna dedicata al gaming.

Qualità Audio

OPPO A5 Pro 5G sfoggia una coppia di speaker stereo simmetrici che offrono un volume elevato e un buon bilanciamento tra medio-alti e bassi. La funzione Ultra Volume può spingere l’uscita audio fino al 300%, utile in ambienti rumorosi o all’aperto senza compromettere eccessivamente la qualità del suono.

In ambito wireless, il supporto ai codec SBC, AAC, aptX, aptX HD e LDAC garantisce un’esperienza d’ascolto fedele utilizzando cuffie e speaker di fascia alta. Anche in assenza del jack da 3,5 mm, l’utente può contare su un’ampia compatibilità e su una resa sonora di buon livello. Devo dire che sono rimasto piacevolmente colpito dalla qualità audio per uno smartphone di questa fascia di prezzo.

Fotocamera

Il modulo posteriore di OPPO A5 Pro 5G ospita tre sensori:

Sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8, stabilizzazione elettronica e pixel binning 4-in-1 per foto più luminose e dettagliate anche in condizioni di luce non ottimali.

con apertura f/1.8, stabilizzazione elettronica e pixel binning 4-in-1 per foto più luminose e dettagliate anche in condizioni di luce non ottimali. Sensore macro bokeh da 2 MP dedicato ai dettagli ravvicinati, capace di mettere a fuoco fino a 4 cm di distanza dal soggetto.

Siamo oramai abituati all’interfaccia della fotocamera della Color OS: è intuitiva, con rapide gesture per passare da una modalità all’altra e tante modalità.

Ad esempio la modalità Night Portrait sfrutta algoritmi di intelligenza artificiale per unire più scatti e ridurre rumore, garantendo ritratti notturni con volti naturali e sfondi ammorbiditi. La funzione AI Scene Enhancement riconosce invece oltre 20 scenari diversi (dall’alba alle foto di cibo) ottimizzando esposizione, saturazione e contrasto in base al soggetto.

Di giorno il sensore principale restituisce foto più che utilizzabili, dettagliate e con colori vividi ma naturali. Le porzioni in ombra sono gestite bene, senza aloni o zone troppo chiuse. Non siamo ovviamente ai livelli dei sensori della serie Reno 13 ma con qualche accorgimento siamo riusciti a portarci a casa buoni scatti in diverse condizioni.

[Galleria fotografica in aggiornamento NDR]























Macro: la risoluzione limitata di 2 MP rende le immagini meno nitide, ma sufficienti per evidenziare dettagli come texture di foglie o superfici.

Per quanto riguarda le foto in notturna vediamo qualche limite mitigato peròdagli algoritmi di OPPO: la modalità Night Portrait sorprende per la capacità di mantenere naturali i volti, sebbene a costo di un leggero alone attorno alle fonti luminose sullo sfondo.

Nel complesso, il comparto fotografico si difende bene nel giorno e garantisce scatti utilizzabili anche in notturna, benché non al livello dei top di gamma più costosi.

Software

Abbiamo oramai imparato a conoscere bene la ColorOS 15, basata su Android 15 e conferisce a OPPO A5 Pro 5G un’interfaccia moderna, essenziale e ricca di funzioni basate sull’intelligenza artificiale. La personalizzazione delle schermate, i temi dinamici e i widget proprietari rendono l’esperienza utente varia e flessibile. Oramai la Color OS è un’interfaccia solida e ricca, con ottimizzazioni che vanno oltre la UI: al suo interno troviamo ad esempio il Trinity Engine, sviluppata internamente da OPPO , che sfrutta anche modelli AI e LLM per ottimizzare le prestazioni del telefono a livello di sistema, assicurando stabilità e fluidità nel tempo.

Meno rallentamenti, avvii delle app più rapidi e un’affidabilità costante, che tu stia giocando, guardando contenuti in streaming o passando da un’app all’altra durante la giornata. Ma forse la novità più allettante per noi utenti sono l’arrivo di strumenti IA integrati direttamente nel sistema operativo come quelli per migliorare in automatico gli scatti, altri per modificare le foto rimuovendo elementi di disturbo o tra le mie preferite quelle incorporate nella sidebar come il “Riassunto IA” che analizza un contenuto come una notizia su un sito e ne fa un riassunto automatico. Oltre a questi troviamo il già-citato AI LinkBoost 2.0 che gestisce in modo intelligente le antenne per ottimizzare il segnale mobile o il Trinity Engine chemonitora l’usura delle app e le risorse di sistema, garantendo fluidità costante anche a distanza di mesi dall’acquisto.

Parlando di bloatware, OPPO A5 Pro 5G incorpora qualche app preinstallata, ma la maggior parte è disinstallabile. OPPO inoltre garantisce aggiornamenti per 48 mesi, garantendo prestazioni fluide per oltre 4 anni.

Autonomia

La batteria da 5.800 mAh è probabilmente il più grande punto di forza di questo dispositivo. L’uso moderato garantisce oltre due giorni di funzionamento, mentre un giorno intenso fatto di streaming video, gaming leggero e navigazione risulta abbondantemente coperto.

La ricarica SuperVOOC a 45 W porta la batteria dal 0 al 50% in circa 30 minuti e al 100% in circa 70 minuti, con gestione termica efficace che evita surriscaldamenti. Il supporto anche a VOOC 3.0 e Power Delivery determina ampia compatibilità con caricabatterie terzi.

Conclusioni e Prezzo

OPPO A5 Pro 5G è una soluzione solida per chi vuole uno smartphone resistente, affidabile e con un’autonomia da record. I compromessi sul display HD+, sul macro da 2 MP e sull’assenza di ricarica wireless sono perfettamente comprensibili alla luce del prezzo di listino di 279,99 € per la versione 8+256 GB.

Quello che invece brilla è il design OPPO, che seppur molto minimalista risulta sempre elegante, solido e ben ingegnerizzato. In realtà il prezzo reale si è già abbassato dal momento che anche sul sito ufficiale oppostore.it è già possibile trovarlo sui 229€ – 249€, cifra decisamente più allettante per il pacchetto offerto e che rappresenta senza dubbio un’alternativa da tenere in considerazione.

Parlando di solidità non possiamo fare a meno di ricordare che questo smartphone garantisce un’ottima resistenza ad acqua, polvere ed urti pur mantenendo un design elegante. Proprio per questo risulta una buona opzione come primo telefono, o per studenti, professionisti in movimento o chiunque desideri un “secondo” telefono robusto da usare con più spensieratezza. Le ciliegine sulla torta sono poi rappresentate dall’ottima autonomia con ricarica rapida da 45W e la Color OS 15 che con le tante funzioni IA e il supporto per 4 anni rappresentano un altro solido mattone su cui è costruito questo smartphone.

Non è uno smartphone per giocare, se non a titoli leggeri, ma nell’utilizzo quotidiano è molto valido per navigazione e produttività. Sul fronte multimediale troviamo due speaker stereo molto validi e una qualità video buono, ma leggermente sacrificata dalla risoluzione HD+.

Chi cerca la perfezione fotografica o uno schermo ultra nitido potrà rivolgersi a modelli di fascia superiore come la recente serie OPPO Reno 13 o l’ottimo Find X8 Pro, ma difficilmente troverà in questa fascia un’alleanza così efficace tra resistenza, autonomia e prestazioni quotidiane.

Potete trovare OPPO A5 Pro 5G su Amazon a questo link.

I nostri voti

Design & Materiali 8 Display 6.5 Audio 8 Hardware 7.5 Software 8 Autonomia 8.5 Fotocamera 7 Rapporto qualità prezzo 7 Voto finale 7.6

