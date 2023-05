L’Oppo A78 5G è arrivato nei primi mesi del 2023 in Italia ed è uno smartphone che offre la connettività 5G in una fascia di prezzo accessibile e senza sacrificare il design.

Si tratta infatti di uno smartphone di fascia media che offre una solida combinazione di specifiche tecniche e design accattivante. Con una fotocamera doppia da 50 + 2 megapixel, ricarica rapida a 33W, display LCD da 6,56 pollici HD+ a 90Hz, chipset Mediatek Dimensity 700 e un prezzo di vendita in Italia di 329€/369€ a seconda della memoria disponibile, l’A78 5G si posiziona come una scelta interessante per chi cerca un dispositivo 5G a un prezzo accessibile. Inoltre, è disponibile in due diverse colorazioni e varianti di memoria, tra cui 4/128GB e 8/128GB. Andiamo quindi a scoprirlo meglio a cominciare come al sempre dall’unboxing e dalle specifiche tecniche

Nota: il modello della recensione in questione è la variante con 8GB di RAM fisica.

Unboxing

All’interno della confezione di vendita troveremo:

Smartphone OPPO A 78 5G

Cavo di ricarica USB Type C

Caricabatterie rapido a 33W

Manualistica e garanzia

Scheda tecnica

chipset MediaTek Dimensity 700, octa core a 7 nanometri da 2,2 GHz di frequenza massima, GPU Mali-G57 MC2 a 950 MHz

MediaTek Dimensity 700, octa core a 7 nanometri da 2,2 GHz di frequenza massima, GPU Mali-G57 MC2 a 950 MHz display : LCD da 6,56 pollici HD+ (1.612 x 720 pixel, 269 pixel per pollice), frequenza di aggiornamento 90 Hz, 600 nit di luminosità massima, vetro protettivo Panda Glass

: LCD da 6,56 pollici HD+ (1.612 x 720 pixel, 269 pixel per pollice), frequenza di aggiornamento 90 Hz, 600 nit di luminosità massima, vetro protettivo Panda Glass memoria 4 o 8 GB di RAM LPDDR4x +5GB virtuali, 128 GB di archiviazione UFS 2.2 espandibile con microSD

4 o 8 GB di RAM LPDDR4x +5GB virtuali, 128 GB di archiviazione UFS 2.2 espandibile con microSD fotocamere : posteriore principale: 50 MP f/1.8, sensore S5KJN1SQ03 posteriore b/n: 2 MP f/2.4 anteriore: 8 MP f/2.0

: connettività : Dual SIM, 5G, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.3, USB-C, GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS, jack audio da 3,5 mm

: Dual SIM, 5G, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.3, USB-C, GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS, jack audio da 3,5 mm sblocco : lettore di impronte digitali laterale, con il viso in 2D

: lettore di impronte digitali laterale, con il viso in 2D resistenza IPX4

audio : stereo

: stereo batteria e ricarica : 5.000 mAh, ricarica rapida SuperVooc a 33 watt

e : 5.000 mAh, ricarica rapida SuperVooc a 33 watt sistema operativo : ColorOS 13 su base Android 13

: ColorOS 13 su base Android 13 dimensioni e peso : 163,8 x 75,1 x 7,99 mm, 188 grammi

e : 163,8 x 75,1 x 7,99 mm, 188 grammi colori: Glowing Black, Glowing Blue

Design e Materiali

L’estetica dell’Oppo A78 5G è semplice ma elegante così come ci ha abituato OPPO su tutte le sue serie principali tra cui anche la serie Reno e Find X.

In questo caso troviamo un retro satinato che dona al dispositivo un aspetto premium e, ciò che è ancora meglio, non trattiene le fastidiose impronte digitali. La parte frontale è dotata di un notch a goccia: una soluzione un po’ datata considerando che ora generalmente si preferisce il punch-hole che è leggermente meno invasivo, ma nel complesso non risulta fastidioso.

Un aspetto interessante da notare è il posizionamento dell’impronta digitale sul tasto di accensione laterale che funziona bene ed in modo preciso. Personalmente trovo più intuitivo il lettore di impronte sotto al display ma è comunque un’alternativa valida e a cui siamo oramai abituati.

Sul lato superiore troviamo solamente il tasto di accensione che integra il lettore di impronte digitali.

Sul lato destro troviamo invece il bilanciere del volume e l’ingresso per la sim.

Nella parte inferiore c’è spazio per il jack audio da 3,5″, l’ingresso di ricarica USB-C, la griglia dello speaker ed infine un microfono ambientale per la riduzione del rumore.

Sul retro l’elemento che spicca è senza dubbio la lunga isola verticale “a capsula” che integra i sensori della fotocamera sul retro che sono leggermente rialzati. Come al solito raccomandiamo una cover protettiva per proteggere anche questo elemento dello smartphone.

Nel complesso, l’A78 5G si presenta come un telefono dal design sobrio ma ben realizzato, che si adatta bene alla mano e non passa inosservato. I materiali e l’ergonomia è buona e in mano la sensazione è di un dispositivo solido nonostante la fascia di mercato medi0/bassa a cui si rivolge.

Hardware e Software

Al cuore di OPPO A78 5G si trova il chipset Mediatek 700 octa-core con supporto 5G, che offre prestazioni solide per la fascia di prezzo. Questo dispositivo è disponibile con 4GB o 8GB di RAM, che garantiscono un’esperienza fluida e reattiva durante l’uso quotidiano e il multitasking. Grazie alla funzione Memory Boost di OPPO, l’A78 5G ottimizza l’utilizzo della memoria aggiungendo memoria virtuale ( sfruttando in realtà la memoria interna ), assicurando che le applicazioni si avvino velocemente e che i processi in background non appesantiscano il sistema.

OPPO A 78 5G non nasce ovviamente come un gamingphone e qui sopra potete vedere i risultati del benhcmark Geekbench 6 con i valori single Core ( 711 ) e Multi Core che raggiunge i 1850 punti. Nonostante questo siamo riusciti a giocare anche a titoli come Genshin Impact e CoD scendendo ovviamente ad alcuni compromessi grafici.

Audio

L’audio dell’Oppo A78 5G è sopra la media per uno smartphone di questa fascia di prezzo. I suoni sono nitidi e ben bilanciati, sia durante le chiamate che durante la riproduzione di contenuti multimediali.

Anche con il volume al massimo, l’audio rimane chiaro con poche distorsioni fastidiose. Inoltre, la presenza di un jack audio da 3,5 mm è un vantaggio per gli amanti della musica che desiderano utilizzare le proprie cuffie preferite.

Display

Lo smartphone è dotato di un display LCD da 6,56 pollici con risoluzione HD+. Anche se potrebbe non offrire la stessa nitidezza di un pannello AMOLED, il display offre comunque una buona qualità dell’immagine.

Il refresh rate di 90 Hz garantisce una scorrevolezza superiore durante la navigazione e l’uso quotidiano. Peccato per la risoluzione che non raggiunge il Full HD e che a mio avviso dovrebbe essere oramai uno standard anche nella fascia media. D’altro canto l’autonomia della batteria ci ringrazierà di questa scelta andando a consumare meno.

La luminosità massima di 600 nits consente una buona leggibilità anche sotto la luce diretta del sole ma attenzione agli angoli di visione: il display LCD non ha infatti la stessa resa di un AMOLED o dei LED IPS più recenti e inclinare lo smartphone sotto al sole potrebbe pregiudicarne di molto la leggibilità.

Sebbene la densità dei pixel possa sembrare un po’ bassa rispetto ad alcuni dispositivi in questa fascia di prezzo, l’esperienza complessiva è piacevole e soddisfacente anche grazie ai 90Hz che rendono la navigazione nel menù più fluida.

L’A78 5G è anche dotato di una funzione di protezione degli occhi che riduce l’emissione di luce blu, riducendo l’affaticamento visivo durante l’uso prolungato del dispositivo.

Software

OPPO A78 5G è equipaggiato con Color OS 13 basata su Android 13. E’ un’interfaccia oramai rodata e matura che abbiamo visto di recente anche nella nostra recensione di OPPO Find N2 Flip.

Una delle principali caratteristiche di Color OS 13 è il multitasking avanzato, che consente di gestire più applicazioni contemporaneamente in modo rapido e intuitivo. Inoltre, OPPO ha implementato diverse ottimizzazioni per migliorare l’efficienza energetica e la durata della batteria con la tecnologia Battery Booster, garantendo una buona esperienza d’uso complessiva.

Non ci soffermeremo troppo nell’analizzare la Color OS 13 in quanto ne abbiamo già largamente parlato e in questo smartphone non sono presenti personalizzazioni ad-hoc come nel caso di N2 Flip e della sua cover.

L’interfaccia utente Color OS 13 è pulita e ben ottimizzata e non troviamo bloatware preinstallato se non qualche companion app OPPO che tuttavia non sono invasive e fanno parte del sistema.

L’interfaccia è pulita ed utilizza lo stile Aquamorphic Design e durante il nostro test non abbiamo riscontrato alcun tipo di lag o impuntamento. C’è poi largo spazio per la personalizzazione del sistema, così anche gli utenti più esigenti potranno modificare diversi aspetti dell’interfaccia utente. Molto gradite le funzioni di multitasking, il gamebooster che ottimizza l’uso dei giochi liberando ram e ottimizzando il chipset e il pannello laterale a scomparsa che utilizzo molto frequentemente.

Fotocamera

Il modulo fotografico posteriore è composto da un sensore principale da 50Mpx affiancato da un sensore da 2mpx b/n per la profondità. Il sensore principale regala scatti buoni con la giusta angolazione e luminosità ma nel complesso non è il punto forte di questo OPPO A78 5G.

Il problema principale è infatti che le immagini sono a volte leggermente sgranate e con del rumore che ne pregiudicano la qualità. Da questo punto di vista se siete alla ricerca di ottiche più performanti vi conviene prendere in esame la serie Reno o Find X di OPPO.

Durante il giorno gli scatti sono soddisfacenti, ma attenzione perché lo zoom digitale è disponibile solamente se disattivammo la funzione 50 Mpx. Ovviamente troviamo l’AI di OPPO per migliorare la qualità fotografica che ci può venire in aiuto per migliorare gli scatti non perfetti e migliorare la luminosità di sera/notte.

[galleria fotografica in aggiornamento]

Troviamo anche la modalità PRO e Extra HD oltre che modalità Notte, Slow-Mo, Time-Lapse e Sticker.

La sera purtroppo le foto soffrono maggiormente la scarsa luminosità andando a perdere di dettaglio e di range dinamico.

[galleria fotografica in aggiornamento]

La fotocamera frontale da 8Mpx è invece più che adeguata per videochiamate e selfie, mentre la registrazione video è a 720p o 1080p con risultati apprezzabili ma non eccelsi per la sua fascia di prezzo.

Se la fotografia non è la tua priorità principale, la fotocamera dell’Oppo A78 5G farà comunque un buon lavoro per scattare foto di tutti i giorni. Se cercate una qualità fotografica superiore allora vi consigliamo di valutare anche la serie Reno e la Serie Find X di OPPO.

Autonomia

La batteria da 5000mAh di OPPO A78 5G offre una buona autonomia per un utilizzo prolungato durante la giornata. Inoltre, la ricarica SuperVOOC a 33W garantisce un rapido ripristino dell’energia, permettendoti di tornare in azione in poco tempo. Se preferisci la comodità della ricarica wireless, dovrai però fare una scelta differente poiché questa funzionalità non è disponibile su questo dispositivo.

Tuttavia, la ricarica cablata si dimostra efficace, con tempi di ricarica relativamente brevi, inoltre anche grazie al sistema di Battery Health di OPPO sarà possibile arrivare tranquillamente a fine giornata senza ricaricarlo.

Conclusioni

In conclusione, l’Oppo A78 5G è uno smartphone solido che offre un buon rapporto qualità-prezzo per chi cerca una soluzione 5G elegante, compatta e affidabile a livello software.

I suoi punti di forza includono la connettività 5G, che garantisce una navigazione veloce e fluida, e la ricarica rapida a 33W, che permette di avere il dispositivo pronto in poco tempo. Inoltre, il design elegante e moderno dell’A78 5G lo rende un oggetto che non passa inosservato.

Tuttavia, ci sono anche alcuni aspetti negativi da considerare, a cominciare dal display LCD da 6,56 pollici che ha una risoluzione HD+ e non FULLHD. Anche la fotocamera del dispositivo, nonostante la sua doppia configurazione da 50 + 2 megapixel, potrebbe risultare un po’ deludente in condizioni di scarsa luminosità o in confronto ad altri smartphone concorrenti.

Nonostante questi piccoli difetti, l’Oppo A78 5G rimane una scelta solida per chi desidera un dispositivo 5G ad un prezzo accessibile. Le sue caratteristiche tecniche e il design accattivante lo rendono un ottimo compagno per l’uso quotidiano.

Se sei alla ricerca di un dispositivo affidabile, con prestazioni decenti e un prezzo ragionevole, l’Oppo A78 5G potrebbe essere la scelta giusta per te.

Attualmente viene venduto in Italia nelle colorazioni Nero e Blu su Amazon.it al prezzo di 369/329€ rispettivamente per la configurazione 8GB+128G e 4GB+128GB e ricordiamo che ha slot micro-SD per espandere la memoria. In questi giorni è poi possibile trovarlo in offerta su Oppostore.it e Amazon scontato del 32% e questo lo rende sicuramente allettante visto che ora si trova al prezzo di 225€ per la versione con 4GB di RAM e 259€ pe la versione da 8GB.

I nostri voti

Design e materiali 8.5 Display 7 Software 8.5 Audio 7.5 Autonomia 8 Fotocamera 7 Rapporto qualità prezzo 8 Voto finale 7.8

