La famiglia Find X si espande oggi con l’arrivo di due nuovi dispositivi: Find X9 e Find X9 Pro che vanno ad arricchire il portfolio dell’azienda. Oggi vedremo meglio Find X9 Pro, che è stato presentato ufficialmente a Barcellona il 28 Ottobre 2025.

Questo smartphone rappresenta un’evoluzione significativa rispetto al Find X8 Pro ( qui la recensione ) che avevamo testato lo scorso anno, portando innovazioni interessanti soprattutto nel comparto fotografico grazie al nuovo teleobiettivo da 200 megapixel sviluppato in collaborazione con Hasselblad.​​

Ma Find X9 Pro non vuole essere solo fotocamera: parliamo infatti di un dispositivo completo che offre la batteria più capiente mai vista su un Find X (7500 mAh), il primo display al mondo con luminosità minima di 1 nit, e la nuova ColorOS 16 basata su Android 16, ricca di funzionalità AI all’avanguardia. Il prezzo di lancio in Italia è fissato a €1.299 per la configurazione da 16GB di RAM e 512GB di storage, posizionandosi come diretto concorrente di iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S26 Ultra e Xiaomi 15 Ultra. Ma sarà all’altezza del suo predecessore e della concorrenza? Bene allora scopriamolo insieme a cominciare dalla scheda tecnica e dal contenuto della confezione.​​

Scheda Tecnica

Specifiche Display 6.78″ LTPO AMOLED, 2772×1272px (450 PPI), 1-120Hz adattivo 800 nits (tipica), 1800 nits (HBM), 3600 nits (picco) Chipset MediaTek Dimensity 9500 (3nm) RAM / Storage 16GB LPDDR5X / 512GB-1TB UFS 4.1 Fotocamera Principale 50MP Sony LYT-828 (1/1.28″), f/1.5, OIS Ultra-wide 50MP Samsung JN5 (1/2.75″), f/2.0, AF Teleobiettivo 200MP Samsung HP5 (1/1.56″), f/2.1, 3x ottico, OIS periscopico True Color Camera Sensore multispectrale 9 canali, 2MP Frontale 50MP Samsung JN5, f/2.0, AF Batteria 7500 mAh (Silicon-Carbon 3ª gen) Ricarica 80W cablata, 50W wireless, 10W reverse Sistema Operativo ColorOS 16 su Android 16 Dimensioni 161.3 × 76.5 × 8.25 mm, 224 grammi Certificazioni IP66 + IP68 + IP69, SGS 5 stelle resistenza cadute Colori Silk White, Titanium Charcoal

Contenuto della Confezione

La confezione dell’OPPO Find X9 Pro segue oramai una filosofia minimalista ma funzionale. All’interno della scatola retail troviamo:​

Lo smartphone OPPO Find X9 Pro

Cavo USB-A to USB-C per ricarica e trasferimento dati

Adattatore da USB-A a USB-C

Strumento per l’espulsione del carrellino SIM

Documentazione (guida rapida e informazioni di sicurezza)

Da notare che, come ormai consuetudine per quasi tutti gli smartphone, non è incluso il caricabatterie nella confezione. Chi desidera sfruttare la ricarica rapida a 80W dovrà acquistare separatamente l’alimentatore SUPERVOOC compatibile.​

Per chi vuole OPPO poi un Hasselblad Professional Teleconverter Kit, un accessorio fotografico che estende lo zoom ottico di 3.28 volte, trasformando il teleobiettivo da 70mm in un equivalente 230mm. Questo kit è venduto separatamente e include la lente, due adattatori e un’impugnatura magnetica professionale per un’esperienza fotografica simile a quella di una fotocamera reflex. Non abbiamo avuto modo di testarlo approfonditamente ma lo abbiamo provato un po’ durante l’evento di lancio e oltre ad essere costruito molto bene sembra davvero alzare ulteriormente il concetto di fotografia mobile.​

Design e Materiali

L'OPPO Find X9 Pro segna un distacco estetico rispetto alla generazione precedente. Il dispositivo adotta un linguaggio di design raffinato caratterizzato da linee pulite e una forma bilanciata. Diciamo quindi addio al grande "oblò" centrale che non piaceva a tutti in favore di un'isola per fotocamere più tradizionale. Alcune somiglianze con iPhone si notano, a cominciare dai bordi del display più stondati fino all'isola e la disposizione delle fotocamere posteriori. E' comunque una scelta funzionale e che non dispiace anche se OPPO oramai ha tutto il know how per proseguire per la sua strada a livello di linguaggio visivo.

che non piaceva a tutti in favore di un’isola per fotocamere più tradizionale. Alcune somiglianze con iPhone si notano, a cominciare dai bordi del display più stondati fino all’isola e la disposizione delle fotocamere posteriori. E’ una scelta funzionale e che non dispiace anche se OPPO oramai ha tutto il know how per proseguire per la sua strada a livello di linguaggio visivo.

Find X9 Pro viene proposto in due eleganti colorazioni:​​

Silk White : Una finitura bianca pura con delicato bagliore perlescente, ispirata alla lucentezza naturale della seta fine. Elegante e minimalista.

: Una finitura bianca pura con delicato bagliore perlescente, ispirata alla lucentezza naturale della seta fine. Elegante e minimalista. Titanium Charcoal: Un tono profondo e sobrio con texture opaca non riflettente. Progettato per enfatizzare le capacità fotografiche professionali del dispositivo, trasmette durabilità ed eleganza moderna.

Personalmente, trovo che la colorazione Titanium Charcoal sia quella che meglio esprime la vocazione professionale di questo smartphone, mentre il Silk White risulta perfetto per chi cerca un’estetica più raffinata e distintiva.

Il modulo fotografico posteriore è stato oggetto di un ripensamento ergonomico fondamentale: è stato spostato nell’angolo superiore sinistro allineandosi perfettamente con il frame. Questa scelta non è solo estetica ma funzionale: quando si tiene il telefono in verticale, l’indice evita naturalmente le lenti, e in modalità orizzontale (per gaming o video) la presa rimane libera e non ostruita.

​​

La scocca posteriore presenta una finitura in vetro opaco (protetto da Corning Gorilla Glass 7i) che non solo conferisce un aspetto elegante e sofisticato, ma riduce anche le fastidiose impronte digitali, mentre il telaio è realizzato in alluminio opaco con bordi piatti che ricordano l’estetica premium di iPhone.​​

Nonostante le dimensioni generose (161.3 × 76.5 mm) e i224 grammi di peso dovuti principalmente alla batteria da 7500 mAh, Find X9 Pro mi ha sorpreso per lo spessore contenuto di 8.25 mm. La forma è stata attentamente studiata con contorni sottili lungo il frame che garantiscono una presa sicura e confortevole durante l’uso.​​

OPPO ha dotato Find X9 Pro di una tripla certificazione di eccezionale nel panorama degli smartphone:​​

IP66 : Protezione completa dalla polvere e resistenza a getti d’acqua ad alta pressione

: Protezione completa dalla polvere e resistenza a getti d’acqua ad alta pressione IP68 : Resistenza all’immersione fino a 1.5 metri per 30 minuti

: Resistenza all’immersione fino a 1.5 metri per 30 minuti IP69: Resistenza a getti d’acqua ad alta pressione e alta temperatura

Quest’ultimo standard IP69 è particolarmente raro nel settore mobile e garantisce una durabilità superiore anche in condizioni estreme. Inoltre, il dispositivo ha ottenuto la certificazione SGS 5 la resistenza alle cadute. Piccola nota: durante i primi giorni di test abbiamo effettuato un “involontario” drop test del dispositivo. Cadendo da un’altezza di 1,5mt sul bordo in​feriore ne è uscito praticamente illeso. Display perfetto e minuscole abrasioni sul bordo che comunque non ne hanno deformato il frame. Insomma, è un dispositivo resistente e ben progettato anche se una cover potrebbe farvi dormire sonni più tranquilli.

Una delle novità più interessanti del design è la modifica di due pulsanti: diciamo addio allo switch rapido sul lato sinistro per mettere il dispositivo in modalità silenziono-normale-vibrazione in favore di un tasto multifunzione e sul lato destro il pulsante aptico per la fotocamera ha subito un piccolo cambiamento: non c’è più feedback tattile, quindi niente “click”, ma solo un tasto virtuale touch screen. Nello specifico:​​

Snap Key (lato sinistro): Un pulsante personalizzabile che di default è collegato alla funzione AI Mind Space di ColorOS 16. Con una pressione breve cattura il contenuto dello schermo, una pressione lunga aggiunge una nota vocale, mentre una doppia pressione apre direttamente Mind Space. È comunque possibile personalizzarlo per attivare profili audio, torcia, registratore vocale, traduzione o screenshot.

(lato sinistro): Un pulsante personalizzabile che di default è collegato alla funzione AI Mind Space di ColorOS 16. Con una pressione breve cattura il contenuto dello schermo, una pressione lunga aggiunge una nota vocale, mentre una doppia pressione apre direttamente Mind Space. È comunque possibile personalizzarlo per attivare profili audio, torcia, registratore vocale, traduzione o screenshot. Quick Button(lato destro): Il pulsante fotografico di nuova generazione, raffinato per maggiore precisione e capace di rilevare movimenti di scorrimento minimi di appena 0.3mm. Supporta doppio tocco per aprire la fotocamera, pressione per scattare, pressione lunga per scatti continui e, in orientamento orizzontale, scorrimento per zoom in/out.​











Personalmente mi trovavo meglio con la configurazione di Find X8 Pro in quanto lo slide per silenziare il telefono era molto comodo così come il feedback fisico sul tasto di scatto mi dava più controllo. Comunque sono scelte soggettive e possono piacere o meno in base alle nostre abitudini.

Passaggio fondamentale rispetto a Find X8 Pro: Find X9 Pro integra uno scanner di impronte ultrasonico 3D sotto il display, abbandonando la tecnologia ottica del predecessore. I vantaggi sono evidenti: 35% più veloce e 33% più affidabile rispetto agli scanner ottici convenzionali, funziona perfettamente anche con dita bagnate o unte. Rispetto a Find X8 Pro il sensore è posizionato più in alto, verso la metà del display. Personalmente un po’ più difficile da raggiungere per chi ha le dita piccole come il sottoscritto.

Display

Per quanto riguarda il display di Find X9 Pro questo è uno dei più avanzati oggi sul mercato e ci è piaciuto molto: è un pannello LTPO AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 2772×1272 a 450 ppi, refresh adattivo 1–120 Hz e supporto HDR completo (Dolby Vision, HDR10+ e HDR Vivid), capace di raggiungere 3600 nit di picco all’aperto e, soprattutto, di scendere fino a 1 nit di luminosità minima per un comfort notturno senza pari; il tutto incorniciato da bordi perfettamente simmetrici da 1,15 mm su quattro lati e protetto da sensore d’impronte ultrasonico 3D più rapido e affidabile dei classici ottici, con PWM dimming a 2160 Hz per ridurre l’affaticamento visivo nelle basse luminosità.

Hardware

Il cuore pulsante di Find X9 Pro è il MediaTek Dimensity 9500, l’ultimo chipset di punta prodotto da MediaTek con processo produttivo TSMC a 3 nanometri.

La scelta del Dimensity 9500 invece dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 è stata probabilmente dettata da considerazioni di costo e dall’eccellente ottimizzazione che OPPO riesce a ottenere con i chip MediaTek. ​Questo SoC rappresenta un salto prestazionale significativo rispetto al Dimensity 9400 del predecessore, con miglioramenti che si riflettono in tutte le componenti a cominciare dalla CPU con architettura “All Big Core” di terza generazione con:

1× C1-Ultra core a 4.21 GHz (ultra-core)

(ultra-core) 3× C1-Premium cores a 3.35 GHz

4× C1-Pro cores a 2.7 GHz

Le prestazioni mostrano incrementi sostanziali: +32% velocità CPUe +55% efficienza energetica rispetto alla generazione precedente. Sul lato grafico troviamo la nuova GPU Arm Mali-G1-Ultra MC12, che offre +33% prestazioni grafiche e +42% efficienza energetica. Questa GPU supporta il ray tracing hardware e garantisce un’esperienza di gaming fluida anche nei titoli più impegnativi.​ Tuttavia, va detto che nelle recensioni emerge unlimite nel gaming estremo, con alcune fluttuazioni di frame rate in titoli particolarmente esigenti come Honkai Star Rail. Probabilmente si tratta di ottimizzazioni software ( visto che la potenza bruta di calcolo c’è ) visto che la Color OS 16 non ha ancora debuttato ufficialmente e quella utilizzata nei test è una versione completa, ma alle prime release.

​Grandi progressi anche per l’intelligenza artificiale grazie alla NPU MediaTek NPU 990 di nona generazione, con incrementi prestazionali impressionanti:+111% velocitàe+56% efficienza. Questo processore neurale è fondamentale per le funzionalità fotografiche avanzate e le nuove feature AI di ColorOS 16.

​​Find X9 Pro è equipaggiato con 16GB di RAM LPDDR5X e storageUFS 4.1 da 512GB o 1TB. Questa combinazione garantisce velocità fulminee nel multitasking, caricamenti app istantanei e prestazioni sostenute anche con decine di applicazioni aperte contemporaneamente. L’UFS 4.1 rappresenta l’ultima evoluzione dello storage mobile, con velocità di lettura e scrittura superiori rispetto anche all’UFS 4.0 del Find X8 Pro.​

​Ricordiamo che alla base della Color OS di OPPO c’è il suo Trinity Engine, una suite di ottimizzazioni hardware/software in collaborazione con Mediatek per gestire in modo intelligente le risorse dello smartphone. Troviamo quindi il Chip-Level Dynamic Frame Sync che traccia in tempo reale i requisiti di rendering con distribuzione intelligente della potenza oppure l’OPPO Programmable Scheduler che riduce la ridondanza delle istruzioni fino al 29.6%, abbassando il consumo energetico del 15.65% nei giochi più impegnativi. Troviamo poi Unified Computing Power Model ovvero un tool di modellazione computazionale a livello di sistema per CPU, GPU e DSU, raggiungendo oltre il 90% di accuratezza nella previsione del consumo energetico e il Sensor Offload: sfruttando il chipset Dimensity gestisce più efficientemente i task intensivi tradizionalmente affidati al sensore immagine, riducendo del 16.1% il consumo durante la registrazione video 4K 60fps HDR​

Sistema di Raffreddamento Avanzato

Per mantenere temperature ottimali anche durante sessioni prolungate di utilizzo intensivo, OPPO ha implementato un sistema di raffreddamento a camera di vapore con mesh in acciaio inossidabile ultra-fine da 0.025mm completamente riprogettato con un’area totale di dissipazione di 36,344.4 mm² (+33.7% rispetto alla generazione precedente. Inoltre la copertura è estesa a tutti i componenti critici, incluso il modulo fotografico che grazie alla combinazione di materiali (gel termico ad alte prestazioni e grafite estesa) permette di avere temperature sotto controllo. Questa soluzione previene il thermal throttling durante task intensivi come la registrazione video 4K prolungata o sessioni di gaming estese. e durante i nostri test non abbiamo riscontrato problemi evidenti di surriscaldamento.

Find X9 Pro integra il chip RF proprietario di OPPO che aumenta la potenza uplink di oltre il 30% nelle bande di frequenza chiave. L’architettura antenna a 360 gradi con tecnologia AI LinkBoost ottimizza intelligentemente la connessione anche in ambienti tradizionalmente problematici come ascensori, parcheggi sotterranei o durante viaggi ad alta velocità.. Lo abbiamo già visto in azione con Find X8 Pro e gli ultimi device delle serie Reno e nella vita reale questo garantisce una copertura di segnale anche in aree difficili come garage o ascensori.

Benchmark

Per gli amanti dei numeri parliamo ora di benchmark sintetici che hanno messo alla prova OPPO Find X9 Pro e ne confermano la sua natura da top gamma, anche se emergono alcune considerazioni interessanti nel confronto con la concorrenza.

Il Find X9 Pro ha ottenuto un punteggio AnTuTu di circa 3,448,734 punti, un risultato eccellente che rappresenta un incremento del 41% rispetto al Find X8 Pro (che si fermava a circa 2,880,000 punti).

Il risultato colloca Find X9 Pro tra i dispositivi Android più potenti del 2025, anche se va sottolineato che lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 presente su dispositivi come Xiaomi 15 Ultra mantiene ancora un leggero vantaggio prestazionale nei benchmark sintetici. Ma onestamente cambia davvero qualcosa tra i chipset dei vari top-gamma nell’uso quotidiano? Personalmente penso che è anche troppa la potenza di calcolo dei chipset di oggi ed è più interessante guardare ai consumi energetici.​

Geekbench 6

Nei test Geekbench 6, Find X9 Pro mostra prestazioni solide:​

Single-core : 3,273-3,780 punti (a seconda delle condizioni di test)

: 3,273-3,780 punti (a seconda delle condizioni di test) Multi-core: 9,308-11,700 punti

Questi valori rappresentano un incremento di circa il 20% rispetto al Dimensity 9400 del Find X8 Pro, che otteneva circa 2,841 punti single-core e 8,389 multi-core. Il miglioramento del 14% in single-core è particolarmente rilevante per la reattività dell’interfaccia e per le app che non sfruttano il multithreading.​​

Per quanto riguarda le prestazioni grafiche, il test Geekbench Compute restituisce un punteggio di 29,534 punti, confermando l’eccellente potenza della nuova GPU Mali-G1-Ultra.​

La mia opinione è che per la stragrande maggioranza degli utenti, inclusi i gamer moderati, le prestazioni del Dimensity 9500 siano più che sufficienti.

Software e Intelligenza Artificiale

L’OPPO Find X9 Pro debutta con ColorOS 16, l’ultima evoluzione dell’interfaccia OPPO basata su Android 16. Questa versione rappresenta un salto qualitativo importante, con un focus particolare su tre pilastri: fluidità, intelligenza artificiale e connettività cross-device.​​

ColorOS 15 aveva introdotto le “Parallel Animation”, che permettevano il rendering simultaneo di multiple animazioni. Con ColorOS 16, questa tecnologia evolve in Seamless Animation, estendendo la capacità di elaborazione parallela all’intero sistema operativo. Il risultato è percepibile in scenari d’uso intensi: apertura/chiusura rapida di app dalla home screen, switch tra decine di applicazioni con gesture, navigazione attraverso widget multipli.​​

All’interno delle app native OPPO, le animazioni sono progettate per iniziare dal punto di tocco e tornare alla posizione di partenza quando vengono chiuse, creando un flusso visuale coeso che rende l’intero sistema più intuitivo.​

Luminous Rendering Engine

La tecnologia che alimenta questa fluidità superiore è il Luminous Rendering Engine completamente rinnovato. Invece di renderizzare i componenti uno alla volta sequenzialmente, prende il controllo di tutti gli elementi visuali e li renderizza simultaneamente in parallelo. Questo elimina gli scatti tra le animazioni, garantendo che il sistema operativo rimanga perfettamente fluido indipendentemente da quante operazioni stanno avvenendo sullo schermo.​

Una delle novità più apprezzabili è il Flux Home Screen. Gli utenti possono ora premere a lungo qualsiasi cartella per ridimensionarla in varie forme (alta, larga, grande). Man mano che una cartella viene ridimensionata, il layout della home screen si adatta dinamicamente alla nuova forma, accompagnato da animazioni fluide. Questa funzionalità porta un livello di personalizzazione senza precedenti nell’organizzazione della schermata principale.​

Anche lo stile Aqua Dynamics è stato migliorato per fornire informazioni interattive a colpo d’occhio senza bisogno di aprire un’app completa. supporto è stato esteso a più app preferite, inclusi lettori musicali e servizi di food delivery. In collaborazione con Google, è stato integrato Google Sports, permettendo di seguire punteggi in tempo reale e probabilità di vittoria delle squadre preferite direttamente tramite Aqua Dynamics.​

Oltre alle capacità tradizionali dell’Always-On Display, ColorOS 16 introduce il full-screen AOD: con un singolo tocco, l’AOD transisce fluidamente nel lock screen completo, mostrando lo sfondo insieme a ora, data e notifiche.​

AI Mind Space: Il Cuore dell’Intelligenza

La funzionalità più rivoluzionaria di ColorOS 16 è senza dubbio AI Mind Space. Ogni giorno incontriamo informazioni importanti sui nostri telefoni – articoli, orari, foto, messaggi – ma i metodi tradizionali di salvataggio sono frammentati: screenshot, note, preferiti nelle app, sparpagliando i dati su numerose piattaforme.​ Ma come funziona?

Con AI Mind Space, è sufficiente scorrere verso l’alto con tre dita (o premere brevemente lo Snap Key ) e il contenuto visualizzato viene istantaneamente catturato nel proprio Mind Space personale – un hub unificato dove tutti gli elementi salvati sono organizzati e accessibili in un unico posto.​

Ma Mind Space va oltre l’archiviazione: comprende i contenuti. Ad esempio, quando si salva un poster di un concerto, riconosce automaticamente dettagli chiave come data e ora, suggerendo di aggiungerli direttamente al calendario senza dover prima scattare una foto.​

OPPO ha collaborato strettamente con Google per integrare profondamente AI Mind Space con Gemini. Questa integrazione permette a Gemini di utilizzare il Mind Space come propria base di conoscenza privata, fornendo risposte e risultati veramente personalizzati.​

Ad esempio, si può chiedere: “Pianifica un viaggio in Giappone usando tutte le note e gli articoli che ho salvato in Mind Space, e verifica se è un buon momento per visitarlo in base alle previsioni meteo di domani”. Gemini analizzerà intelligentemente i contenuti pertinenti salvati in Mind Space, recupererà informazioni meteo in tempo reale tramite Google Search, e genererà un itinerario personalizzato progettato specificamente per l’utente.​Questa è davvero intelligenza che ti conosce.

Per scenari come riunioni o lezioni, AI Recorder fornisce trascrizione vocale in tempo reale. Riconosce e tagga automaticamente diversi speaker all’interno della conversazione. Dopo che una registrazione è completata, l’AI genera un titolo pertinente e un riassunto conciso dei punti chiave. Per personalizzare l’output, gli utenti possono selezionare un template specifico per il riassunto – che sia per una riunione, un’intervista o una lezione – per generare il formato più adatto alle loro esigenze.​















Per la condivisione, è possibile esportare l’audio completo, la trascrizione integrale o solo il riassunto generato dall’AI in vari formati come PDF e documenti Word.​

AI Writer è un assistente di scrittura intelligente a livello di sistema integrato nelle app di sistema come Note e disponibile anche in app di terze parti popolari come Instagram, Facebook e piattaforme di recensioni. Aiuta con attività di scrittura quotidiane – dal correggere email e perfezionare report, al generare didascalie creative per i social quando l’ispirazione scarseggia. Può persino dare struttura alle idee creando istantaneamente spreadsheet o mappe mentali complete.​

ColorOS 16 espande la suite esistente di strumenti di editing fotografico AI (che include AI Eraser, AI Unblur e AI Reflection Remover) con una nuova funzionalità: AI Portrait Glow. Questo strumento è progettato per migliorare ritratti illuminati male o imperfetti con un singolo tocco, utilizzando ottimizzazione avanzata del tono della pelle con l’obiettivo di produrre illuminazione più naturale e bilanciata nelle foto.

ColorOS 16 introduce il O+ Connect completamente aggiornato, ora con piena compatibilità sia con Mac che con PC Windows.​ Una volta connessi, è possibile visualizzare, gestire e persino modificare file dal telefono OPPO direttamente sul computer. La nuova funzionalità Screen Mirroring permette di aprire una finestra in tempo reale dello schermo del telefono sul PC, con la capacità di controllare fino a cinque app del telefono simultaneamente usando mouse e tastiera del computer. Questo permette di operare il telefono da remoto senza toccarlo, utile in situazioni come durante riunioni o lezioni.​

Inoltre, è possibile anche controllare da remoto il PC dallo smartphone, visualizzando il desktop del computer in tempo reale sul telefono e trascinando file direttamente nello storage del telefono.​

Qualità Audio

Il comparto audio dell’OPPO Find X9 Pro presenta una configurazione stereo con altoparlanti stereo​​ con supporto Hi-Res Audio per audio ad alta risoluzione e un sistema a 4 microfoni per cattura audio avanzata e cancellazione del rumore anche per la registrazione video.​​ Assente del jack audio da 3.5mm (come da standard per i flagship moderni) ma troviamo il supporto Bluetooth 6.0 con codec aptX HD​

Il sistema a 4 microfoni eccelle nella cattura audio durante le registrazioni video, con la modalità Sound Focus particolarmente efficace nei concerti per enfatizzare la voce del performer riducendo il rumore ambientale​. L’audio tramite cuffie Bluetooth con codec aptX HD è di buona qualità e il volume massimo è adeguato tuttavia la qualità degli altoparlanti stereo risulta aver fatto pochi passi in avanti rispetto a Find X8 Pro.​

L’audio è oggettivamente il tallone d’Achille di questo Find X9 Pro. Per uno smartphone che costa €1.299 e si posiziona come flagship fotografico/multimediale, avere altoparlanti che non brillano è un limite tangibile. Chi consuma molti contenuti multimediali o guarda spesso video senza cuffie potrebbe rimanere deluso.

Tuttavia, per chi utilizza prevalentemente cuffie Bluetooth (sempre più comune) o non ha aspettative elevate per l’audio degli speaker, il problema è meno rilevante. OPPO dovrebbe comunque lavorare su aggiornamenti software per migliorare almeno il bilanciamento e ridurre le distorsioni in alcune app.

Fotocamera

Il comparto fotografico è indiscutibilmente il punto di forza assoluto dell’OPPO Find X9 Pro, e rappresenta l’evoluzione più significativa rispetto al già ottimo Find X8 Pro. Questo smartphone è stato progettato specificamente per ridefinire gli standard della fotografia mobile, e in larga misura ci riesce.

Find X9 Pro monta il nuovo Hasselblad Master Camera System di livello professionale. Questo sistema include una nuova fotocamera principale Ultra XDR che rivaleggia con la gamma dinamica di un sensore dedicato da 1 pollice, e il rivoluzionario teleobiettivo Hasselblad da 200MP che offre una chiarezza senza precedenti negli scatti con zoom.​

Una delle innovazioni più significative: Find X9 Pro è il primo smartphone al mondo capace di catturare foto a piena risoluzione da 50 megapixel di default. La maggior parte degli smartphone sul mercato – sia con sensori da 50, 108 o persino 200MP – non salva immagini alla loro risoluzione nativa a causa di limitazioni di elaborazione, impiegando pixel binning che risulta in un output finale di soli 12MP.

La fotocamera principale è equipaggiata con un sensore personalizzato Sony LYT-828 da 1/1.28″, co-sviluppato con Sony. Abbinato a un sistema ottico di precisione con 7 elementi e un’apertura ultra-veloce f/1.5, il sistema cattura il 30% di luce in più rispetto alla generazione precedente, risultando in immagini significativamente più luminose e nitide, specialmente in ambienti con scarsa illuminazione.​​

Il sensore introduce la tecnologia Real-Time Triple Exposure: in sostanza per ogni frame, l’LYT-828 unisce intelligentemente tre diverse esposizioni in tempo reale. Questo processo preserva dettagli eccezionali attraverso ombre, luci alte e toni medi, raggiungendo una gamma dinamica ottima e superando persino i sensori dedicati da 1 pollice.

Ma il vero protagonista assoluto è il teleobiettivo periscopico da 200 megapixel Samsung HP5. Si tratta della risoluzione più alta mai vista su uno smartphone OPPO. ​​Si tratta di un sensore da 1/1.56″ (più del doppio rispetto al tele del Find X8 Pro)​ con apertura f/2.1 che migliora significativamente l’ingresso di luce​. Non manca poi l’OIS e lo Zoom ottico 3x (70mm equivalente). Il design floating-focus con distanza di messa a fuoco minima d i10 cm, trasforma poi l’obiettivo in un potente macro lens​ che permette zoom lossless fino a 13.2x e a 6x zoom, fornisce un’immagine nativa da 50MP tramite crop diretto del sensore​. Arriviamo poi allo Zoom digitale fino a 120x con algoritmi Super Resolution​ e una modalità Hi-Res 200MP per risoluzioni 16K-level​.

Questo teleobiettivo si comporta eccezionalmente bene: la nitidezza è impressionante anche a zoom elevati, i colori sono accurati grazie alla calibrazione Hasselblad, e le performance in scarsa luminosità sono nettamente superiori a qualsiasi altro smartphone.































​La fotocamera ultra-wide utilizza un sensore Samsung JN5 da 50MP (1/2.75″)con apertura f/2.0 e autofocus. Con un campo visivo di 120° e distanza focale minima di 3.5 cm, permette di catturare scatti visivamente impressionanti sia di panorami ampi che di soggetti ravvicinati.​​

È l’unico sensore che mostra prestazioni leggermente inferiori rispetto agli altri due, specialmente in condizioni difficili dove il bilanciamento tonale non è perfettamente allineato con le altre fotocamere e si vede il passaggio tra i sensori. Tuttavia, in buone condizioni di luce, produce immagini eccellenti con buon dettaglio e colori vivaci. Qui sotto una progressione 1X, 2X, 6X.​















La selfie camera monta un sensore Samsung JN5 da 50MP (1/2.75″) con aperturaf/2.0e autofocus. La presenza dell’autofocus è fondamentale per garantire nitidezza anche con soggetti a distanze variabili. La qualità è eccellente, con chiarezza paragonabile all’iPhone ma con i colori tipicamente più lusinghieri di OPPO e toni della pelle dall’aspetto più naturale. Il beauty mode è disabilitato di default.​​

Una delle innovazioni più interessanti a livello software è la True Color Camera, il primo sensore spettrale a 9 canali nel settore che utilizza 2 milioni di pixel spettrali per dividere l’immagine in una griglia 6×8, misurando con precisione le variazioni di temperatura colore attraverso diverse zone.​​

Questa informazione viene condivisa con l’intero sistema fotografico, risultando in una riproduzione cromatica più accurata, particolarmente evidente in scenari difficili come l’atmosfera calda e poco illuminata di un bar o il bagliore vibrante delle insegne al neon di notte. Nelle foto di test, la differenza rispetto ad altri flagship è visibile: i toni della pelle sono più naturali, i colori sono fedeli alla realtà senza essere sovrasaturati.​

Il LUMO Image Engine introduce una pipeline di imaging completamente ristrutturata con Parallel Computing. Invece di un processo lento e sequenziale, orchestra ISP, NPU, GPU e CPU per lavorare sulla stessa immagine simultaneamente. Ogni componente è assegnato al task specifico per cui è più adatto, creando un workflow altamente efficiente e sinergico.Il risultato è un salto nelle prestazioni: il LUMO Image Engine riduce sia il carico CPU che il consumo energetico fino al 50%.​​

Con il potente LUMO Image Engine, Find X9 Pro introduce poi la prima 4K Motion Photo al mondo, permettendo di preservare momenti dinamici a quattro volte la risoluzione. Se la foto di copertina non è lo scatto perfetto, si può facilmente selezionare ed estrarre qualsiasi frame dal clip video 4K, con ogni frame che è una foto ultra-chiara.​​

Per i creator professionali, Find X9 Pro offre capacità video di alto livello con video 4K a 120fps in Dolby Vision con fotocamera principale e teleobiettivo​, supporto ai profili LOG con ACES per flessibilità massima in post-produzione​ e Stage Mode che ottimizza contrasto e nitidezza per footage di concerti superiore​

L’editor video integrato è stato aggiornato con suite completa di strumenti: trimming, controlli velocità, integrazione musicale, ritaglio, testo, filtri e regolazioni manuali per contrasto, luminosità e saturazione.​

Modalità Fotografiche Hasselblad

Master Mode : Offre controllo manuale completo per raffinare ogni parametro. Di default, la scienza del colore è sintonizzata per replicare le caratteristiche della fotocamera Hasselblad X2D. Gli utenti possono scegliere tra vari profili preimpostati o creare e salvare le proprie impostazioni personalizzate. Master Mode supporta la cattura in formati multipli, inclusi JPEG MAX ad alta risoluzione 50MP e file RAW MAX ricchi di informazioni ideali per post-processing avanzato.​​

: Offre controllo manuale completo per raffinare ogni parametro. Di default, la scienza del colore è sintonizzata per replicare le caratteristiche della fotocamera Hasselblad X2D. Gli utenti possono scegliere tra vari profili preimpostati o creare e salvare le proprie impostazioni personalizzate. Master Mode supporta la cattura in formati multipli, inclusi JPEG MAX ad alta risoluzione 50MP e file RAW MAX ricchi di informazioni ideali per post-processing avanzato.​​ Hasselblad Portrait Mode : Con la modalità ritratto aggiornata, gli utenti possono selezionare liberamente qualsiasi lunghezza focale da 1x (23mm) a 3.6x (85mm). Grazie al LUMO Image Engine, i soggetti sono ritagliati con precisione – anche fino ai singoli fili di capelli – con bokeh cinematografico che imita le caratteristiche delle lenti classiche Hasselblad. Sfruttando la True Color Camera, i toni della pelle sono catturati più naturalmente, anche in scenari altamente difficili come ritratti notturni sotto illuminazione al neon mista.​

: Con la modalità ritratto aggiornata, gli utenti possono selezionare liberamente qualsiasi lunghezza focale da 1x (23mm) a 3.6x (85mm). Grazie al LUMO Image Engine, i soggetti sono ritagliati con precisione – anche fino ai singoli fili di capelli – con bokeh cinematografico che imita le caratteristiche delle lenti classiche Hasselblad. Sfruttando la True Color Camera, i toni della pelle sono catturati più naturalmente, anche in scenari altamente difficili come ritratti notturni sotto illuminazione al neon mista.​ Hasselblad XPAN Mode: Modalità migliorata che permette di catturare epici scatti ultra-wide 65:24 con chiarezza 8K-level. È possibile unire tre scatti consecutivi in una singola immagine panoramica espansiva per storytelling più ricco.​​

Hasselblad Professional Teleconverter Kit

Per gli appassionati di fotografia, OPPO offre opzionalmente il Hasselblad Professional Teleconverter Kit. Quando attaccato, lo zoom ottico salta a10x (230mm equivalente), con zoom totale che raggiunge i 200x. Il kit include anche un’impugnatura magnetica con design in stile Magsafe per attacco/distacco rapido.

​​

Autonomia

L’autonomia è uno dei punti di forza più impressionanti dell’OPPO Find X9 Pro, grazie a innovazioni tecnologiche significative nel campo delle batterie.

Find X9 Pro fa un salto enorme nella capacità della batteria con una cella massiccia da 7500 mAh– un upgrade significativo rispetto ai già generosi 5910mAh del Find X8 Pro. Questo rappresenta un incremento del 27% in capacità. Ciò che rende questa cifra ancora più impressionante è che questo sostanziale aumento di capacità arriva senza alcun cambiamento nello spessore, mantenendo un profilo elegante di 8.25mm. Il peso aumenta leggermente a 224 grammi (contro i 215g del Find X8 Pro), un compromesso più che accettabile per l’autonomia ottenuta.​​

Questo risultato è reso possibile dalla tecnologia batteria Silicon-Carbon di OPPO di terza generazione. Questa tecnologia, debuttata su Find X8 e ulteriormente perfezionata su Find N5, incorpora un contenuto di silicio del 15%, permettendo un notevole aumento della densità energetica rispetto alle batterie tradizionali a base di grafite.​

Ma c’è un aspetto ancora più importante: la batteria è progettata per durabilità a lungo termine. Grazie al materiale personalizzato silicon-carbon sferico di OPPO, Find X9 Pro è progettato per mantenere fino all’80% della sua capacità originale anche dopo cinque anni di uso tipico, garantendo prestazioni consistenti anno dopo anno. Questa è una caratteristica fondamentale per chi tiene i propri smartphone per più anni.​

Sulla carta OPPO Find X9 Pro permetterebbe fino a 2 giorni di utilizzo moderato dello smartphone. Questa promessa si rivela realistica: anche con uso intenso che include fotografia, social media, streaming video e gaming moderato, il telefono arriva comodamente a sera con ancora il 30-40% di batteria residua. Con uso più moderato, raggiungere tranquillamente il secondo giorno completo è possibile senza ansie. Un plauso ad OPPO che con Find X8 aveva già sfornato un dispositivo eccellente dal punto di vista autonomia/ricarica e che ora viene ulteriormente migliorato.​

Find X9 Pro continua la tradizione OPPO di offrire soluzioni di ricarica veloci:​

80W SUPERVOOC ricarica cablata: permette di ottenere ore di utilizzo in pochi minuti

ricarica cablata: permette di ottenere ore di utilizzo in pochi minuti Fino a 55W ricarica rapida con caricabatterie PD di terze parti compatibili

ricarica rapida con caricabatterie PD di terze parti compatibili 50W AIRVOOC ricarica wireless

ricarica wireless 10W ricarica wireless inversa

Nei test pratici, la ricarica completa da 0 a 100% con cavo a 80W richiede poco più di un’ora; assolutamente ragionevole considerando la capacità molto maggiore rispetto a Find x8 Pro o la concorrenza. Una ricarica di 15-20 minuti fornisce energia sufficiente per diverse ore di utilizzo intenso.​

Finalmente uno smartphone flagship che elimina completamente l’ansia da batteria, permettendo anche agli utenti più intensi di arrivare a sera senza preoccupazioni. La tecnologia silicon-carbon con longevità a 5 anni è particolarmente apprezzabile in un’era dove tendiamo a sostituire gli smartphone troppo frequentemente – questo dispositivo potrebbe durare effettivamente anni mantenendo buone prestazioni della batteria.

Confronto con Find X8 Pro

Il Find X9 Pro rappresenta un upgrade sostanziale rispetto al Find X8 Pro in quasi tutti gli aspetti chiave:​​

Aspetto Find X9 Pro Find X8 Pro Batteria 7500 mAh (+27%) 5910 mAh Processore Dimensity 9500 (+20% prestazioni) Dimensity 9400 Teleobiettivo 200MP 3x singolo Doppio 3x+6x (50MP+50MP) Display minimo 1 nit (novità mondiale) Standard Frontale 50MP con AF 32MP Sensore impronte Ultrasonico 3D Ottico OS ColorOS 16 / Android 16 ColorOS 15 / Android 15 AnTuTu ~4,046,000 (+41%) ~2,798,000

Il passaggio da quattro a tre fotocamere posteriori potrebbe sembrare un downgrade, ma in realtà il singolo teleobiettivo da 200MP con zoom computazionale offre risultati superiori sia a 3x che a 6x rispetto al doppio sistema del predecessore.

​​

Vale l’upgrade da Find X8 Pro? Se la fotografia è la vostra priorità assoluta, assolutamente sì. Se invece siete soddisfatti del vostro X8 Pro e non siete fotografi appassionati, potete anche aspettare il Find X9 Ultra o la prossima generazione.

Conclusioni e Prezzo

L’OPPO Find X9 Pro è un flagship fotografico che mantiene brillantemente le sue promesse, posizionandosi come uno degli smartphone più completi e interessanti del 2025. Dopo settimane di utilizzo intensivo e analisi approfondita, emerge chiaramente che questo dispositivo rappresenta un’evoluzione matura e significativa rispetto al già ottimo Find X8 Pro, con piccole modifiche a livello estetico che potrebbero piacere o meno. In ogni caso è molto solido grazie alla tripla certificazione IP66/IP68/IP69, design raffinato con materiali di qualità, e i nuovi tasti fisici Snap Key e Quick Button aggiungono funzionalità pratiche.

Senza dubbio tra i suoi cavalli di battaglia spicca la fotocamera straordinaria: Il sistema Hasselblad Master Camera con teleobiettivo da 200MP è senza dubbio tra l migliore che ho testato quest’anno. La qualità degli scatti con zoom, la resa dei ritratti grazie alla True Color Camera, e le capacità video 4K 120fps in Dolby Vision sono da camera phone professionale. Le innovazioni come 50MP default e 4K Motion Photo sono industry-first che fanno davvero la differenza.

OPPO Find X9 Pro fa un lavoro fantastico praticamente in qualsiasi scenario di illuminazione, fornendo foto dettagliate con buona gamma dinamica e accuratezza cromatica. OPPO ha collaborato strettamente con Sony e Hasselblad per sintonizzare sia il sensore che gli algoritmi di imaging quest’anno, e c’è una differenza percettibile nella qualità dell’immagine risultante rispetto al Find X8 Pro.

​Anche senza un obiettivo zoom dedicato 6x questa volta, Find X9 Pro si comporta altrettanto bene sia a 3x che a 6x, producendo foto buone quanto la fotocamera principale – regge il confronto con l’X300 Pro a questo riguardo. L’ultra-wide è l’unico modulo che trattiene un po’ il dispositivo; non ha lo stesso bilanciamento tonale in condizioni difficili e non è all’altezza delle altre due fotocamere. Come appassionato di fotografia mobile, devo ammettere che Find X9 Pro ha superato le mie aspettative. Il teleobiettivo da 200MP è semplicemente straordinario – la capacità di zoomare mantenendo dettagli incredibili è qualcosa che va provato per credere. ​

Gli unici aspetti sotto tono sono l’audio che non ha subito grossi miglioramenti rispetto al passato, un frame rate ballerino sotto stress con alcuni giochi come Honkai Star Rail ( probabilmente migliorabili nel tempo con gli aggiornamenti della Color OS ) e un peso di 224g che, seppur minimo per la batteria che possiede, si sento dopo un po’ di utilizzo ad una mano.

​​Altro aspetto che OPPO continua a fare bene è lavorare su batteria e autonomia. Con Find X8 si erano fatti passi da gigante avanti ed ora questo trend continua: la batteria da 7500 mAh con tecnologia silicon-carbon di terza generazione offre due giorni reali di utilizzo, finalmente eliminando l’ansia da ricarica. Il pannello da 6.78″ con luminosità minima 1 nit (unico al mondo) e picco di 3600 nits è perfetto per ogni condizione. Il sensore di impronte ultrasonico 3D è velocissimo e affidabile.​ anche se lo preferivo un po’ più in basso come su X8 Pro.

Parlando di software la ColorOS 16 è probabilmente tra le migliori interfacce Android disponibile. Le animazioni Seamless, il Luminous Rendering Engine, e soprattutto AI Mind Space con integrazione Gemini portano un livello di intelligenza genuinamente utile. A tal proposito mi paice come OPPO stia integrando un po’ alla volta gli strumenti IA, lasciando agli utenti il tempo di adattarsi alle novità.​​

Sono convinto che l’OPPO Find X9 Pro sia uno dei flagship più interessanti e completi del 2025. Non è perfetto – nessun telefono lo è – ma i suoi punti di forza (fotocamera straordinaria, autonomia record, software eccellente) superano nettamente le debolezze (audio migliorabile, peso, prezzo premium).

Il prezzo di €1.299 lo posiziona in diretta competizione con i big player del settore, ed è giustificato dalla qualità complessiva dell’offerta. Se la fotografia è una vostra passione e volete uno smartphone che sia anche un’eccellente camera sempre in tasca, Find X9 Pro è una scelta che difficilmente vi deluderà.

La combinazione di innovazioni hardware (batteria silicon-carbon, teleobiettivo 200MP, display 1 nit, sensore ultrasonico) e software (ColorOS 16 con AI Mind Space e Gemini) crea un pacchetto che sembra progettato per durare anni, non solo mesi. E proprio questa longevità – sia della batteria fisica che del supporto software – rende Find X9 Pro un investimento intelligente per chi cerca un compagno tecnologico affidabile per almeno i prossimi 3-4 anni.

Prezzo e Disponibilità in Italia

L’OPPO Find X9 Pro è disponibile in Italia da oggi, 28 ottobre 2025 al prezzo di €1.299 per la configurazione con 512GB di RAM e 12GB RAM LPDDR5

Promozioni lancio

OPPO Store dal 28 ottobre al 30 novembre: coupon sconto inserendo IMEI di un vecchio OPPO o via newsletter, 100 euro su Find X9 Pro e 50 euro su Find X9, cumulabili con trade‑in per ulteriori 50 euro su Pro e 20 euro su X9. Vendita abbinata allo stesso prezzo di lancio: Find X9 Pro con Enco X3i Blue, cover e power bank; Find X9 con Enco Air4 White e caricatore 80 W, con possibilità di acquisto separato a prezzo pieno; doppi punti OPPO per i membri della community nel periodo promozionale.

I nostri voti

Design & Materiali 9 Display 9 Audio 8 Fotocamera 9.5 software & IA 9 Autonomia 9.5 Rapporto qualità prezzo 8 Voto finale 8.9

