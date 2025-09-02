Il Reno14 5G vuole continuare la tradizione Oppo di uno smartphone votato alla fotografia, all’intelligenza artificiale, al design distintivo e a un’esperienza d’uso premium tipica della serie Reno. Già al primo sguardo colpisce per il suo Iridescent Mermaid Design, una finitura cangiante ispirata al mondo marino che riflette colori vividi a seconda della luce: un vero manifesto di stile per un pubblico giovane e attento all’estetica. La scocca posteriore in vetro monoblocco, incastonata in un frame in alluminio aerospaziale, dona al telefono un look raffinato e una sensazione solida in mano. Oppo ha collaborato persino con il collettivo artistico Toiletpaper per una campagna creativa fuori dagli schemi che enfatizza la personalità audace di questo modello – dettaglio che sottolinea l’attenzione al design come forma di espressione personale.

Ma le novità tecniche del Reno14 5G non si fermano all’aspetto. Sotto la scocca batte un nuovo chipset MediaTek Dimensity 8350 a 4nm, sviluppato in collaborazione con Oppo, che promette un significativo salto prestazionale rispetto alla generazione precedente, con un occhio di riguardo all’efficienza energetica. Questo SoC porta la potenza dell’AI ad un livello superiore, supportando funzionalità intelligenti che vanno dalla fotografia assistita all’ottimizzazione dei giochi, fino a innovative feature vocali e di traduzione. Sul fronte fotografico spicca infatti l’AI Flash Photography, un sistema di triplo flash LED unico nel suo genere: per la prima volta una fotocamera tele ha un flash dedicato, affiancando i due flash che illuminano principale e ultra-grandangolare. Ciò consente scatti notturni più luminosi e uniformi persino usando lo zoom, con toni della pelle naturali grazie ad algoritmi avanzati di gestione del flash. Anche la modalità AI Livephoto 2.0 rappresenta un upgrade interessante, combinando esposizioni multiple in tempo reale per cogliere l’attimo perfetto senza sfocature.

Completano il quadro un ampio display AMOLED da 6,59″ a 120 Hz, bordi sottili e una luminosità di picco di 1200 nit, ideale per godersi contenuti multimediali in ogni condizione. Il tutto è alimentato da una generosa batteria da 6000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC a 80W, che promette fino a due giorni di autonomia e ricariche lampo. Nonostante tali specifiche, il Reno14 5G mantiene un profilo insolitamente snello e leggero (solo 7,42 mm di spessore per 187 g), candidandosi tra i più sottili e maneggevoli nella sua categoria. Ma vediamolo ora nel dettaglio.

Scheda tecnica

Caratteristica Oppo Reno14 5G Dimensioni e peso 157,9 × 74,7 × 7,42 mm; 187 g (slim e leggero) Display 6,59″ AMOLED piatto, risoluzione 2760×1256 (460 ppi), refresh 120 Hz, colori 10-bit, HDR10+ Processor (SoC) MediaTek Dimensity 8350 (Octa-core 4 nm: 1× Cortex-A715 @3,35 GHz + 3× A715 @3,2 GHz + 4× A510 @2,2 GHz); GPU Mali-G615 MC6 (6 core a 1400 MHz) RAM 12 GB LPDDR4X Storage 512 GB UFS 3.1 (non espandibile, supporto Dual SIM + eSIM) Fotocamere posteriori Tripla cam: Principale 50 MP f/1.8 (sensore Sony IMX882 1/1,95″, OIS); Ultra-grandangolo 8 MP f/2.2 (FOV 116°, sensore OV08D, AF); Teleobiettivo 50 MP 3,5× f/2.8 (80 mm, sensore Samsung JN5 1/2,75″, OIS). Triple flash LED (doppio per wide+ultrawide, flash dedicato per tele). Video fino a 4K@60fps (HDR, stabilizzazione EIS/OIS) Fotocamera frontale 50 MP f/2.0 (sensore Samsung JN5 1/2,75″, AF); video fino a 4K@60fps, stabilizzazione EIS Batteria 6000 mAh (typical); ricarica rapida 80W SUPERVOOC (0-100% in ~48 minuti); supporto PD/PPS. Connettività 5G Dual SIM Standby + eSIM; Wi-Fi 6 (802.11ax); Bluetooth 5.4; NFC; GPS dual-band (Beidou, GLONASS, Galileo…); USB-C (con rivestimento anti-corrosione al platino); IR blaster (infrarossi per telecomando) Audio e sensori Doppi speaker stereo; 3 microfoni con cancellazione rumore; sensore impronte ottico sotto lo schermo; sblocco volto 2D; feedback aptico con motorino asse X; sensori: accelerometro, giroscopio, bussola, luce, prossimità. Resistenza Certificazione IP66/IP68/IP69 (polvere, immersione fino a 1,5 m per 30 min, getti d’acqua ad alta pressione); vetro frontale Gorilla Glass 7; frame in alluminio serie 6xxx aerospaziale. Sistema operativo ColorOS 15 (basato su Android 14); aggiornamenti garantiti (in attesa di dettagli sul supporto).

Contenuto della confezione

Oppo cura anche l’esperienza di unboxing del Reno14 5G, sebbene adeguandosi alle più recenti politiche ecologiche. Nella confezione di vendita troviamo lo smartphone già protetto da una pellicola pre-applicata sul display, un cavo USB (formato USB-A to USB-C) per ricarica e trasferimento dati, e una cover protettiva in silicone trasparente di buona qualità – un gradito extra che permette di utilizzare sin da subito il telefono senza timore di graffi. Presenti naturalmente anche il pin estrattore per lo slot SIM, la guida rapida e i materiali di garanzia.

Vale la pena notare che l’alimentatore di ricarica da 80W non è incluso nella confezione di Oppo Reno14 5G. Questa scelta, volta a ridurre sprechi elettronici, è mitigata dalle promozioni di lancio: ad esempio alcuni rivenditori (Euronics, Expert, Trony) regalano un caricatore SuperVOOC 80W originale con l’acquisto del telefono, mentre su Oppo Store è possibile ottenerlo a soli 1,99€ in abbinamento all’ordine. In alternativa, il Reno14 5G supporta standard di ricarica universali come USB Power Delivery e PPS, quindi si può utilizzare un caricatore di terze parti compatibile (pur con velocità potenzialmente inferiori ai 80W massimi). Questa filosofia “charger optional” è sempre più comune, ma Oppo ha cercato di addolcirla offrendo soluzioni vantaggiose per dotarsi del caricatore rapido quando necessario.

Design e Materiali

Sin dal primo contatto, Oppo Reno14 5G trasmette un feeling da device premium, riuscendo a coniugare eleganza e robustezza. Il telaio è realizzato in alluminio aerospaziale serie 6000, un materiale che secondo Oppo offre il 200% in più di resistenza a trazione e un miglioramento del 36% nella resistenza alle cadute rispetto alla plastica tradizionalmente usata nei mid-range. In mano il telefono risulta solido ma leggero: soli 187 grammi ben distribuiti e uno spessore di appena 7,42 mm, un record considerata la batteria da 6000 mAh all’interno. I bordi laterali sono piatti ma grazie agli angoli appena smussati e al retro in vetro curvo ai lati, l’ergonomia non viene sacrificata: il Reno14 si impugna con facilità e non scivola, complice anche la finitura satinata della variante Luminous Green.















Il retro in vetro adotta infatti due trattamenti differenti a seconda della colorazione. La versione Opal White presenta il nuovo OPPO Velvet Glass, ottenuto incidendo miriadi di micro-particelle sulla superficie per donare un tatto setoso e anti-impronta – quasi come toccare velluto o la pelle, una sensazione davvero peculiare. Al contempo, la colorazione Luminous Green opta per un vetro con finitura opaca AG (Anti-Glare), meno cangiante ma molto raffinato. In entrambi i casi, Oppo ha introdotto un elaborato processo produttivo chiamato Iridescent Glow: fino a 12 strati di rivestimenti ultra-sottili (il doppio rispetto alla generazione precedente) vengono incisi a livello microscopico, creando quelle spettacolari rifrazioni di luce tipiche del “Mermaid Design”. Il risultato è una scocca posteriore cangiante e dai colori cangianti che attirano lo sguardo, senza risultare pacchiana – anzi, trasmette un senso di artigianalità e modernità al tempo stesso. Lo scorso anno avevamo visto un trattamento simile con il Reno 13 che adottava un retro con trama “a farfalla”.

Reno 13 Pro a sinistra, Reno 14 5G a destra

Il modulo fotocamere è scolpito come parte integrante del vetro posteriore (design, senza scalini netti tra cover e isola delle ottiche. Questa lavorazione richiede 65 step produttivi e un tempo doppio rispetto al normale per ogni singolo pezzo di vetro, ma regala un look pulito e facilita la pulizia attorno alle lenti. Sul retro spiccano le tre fotocamere circolari e il flash LED triplo, disposti con simmetria. Il profilo del dispositivo ospita sul lato destro il tasto di accensione/blocco, sul sinistro il bilanciere volume a due pulsanti separati: entrambi in metallo, offrono un feedback solido alla pressione. Sul bordo inferiore troviamo la porta USB-C (protetta internamente da uno speciale strato in platino contro la corrosione), l’altoparlante principale e il microfono principale; in alto sono presenti il secondo microfono e – gradita sorpresa – un sensore IR blaster, utile per controllare TV e altri device (tramite app dedicata).

Il Reno14 5G vanta inoltre una robustezza superiore alla media: può contare su tripla certificazione IP66, IP68 e IP69. Ciò significa che il dispositivo è ermetico alla polvere e resiste sia all’immersione in acqua (fino a 1,5 metri per 30 minuti in acqua dolce, standard IP68) sia all’esposizione a getti d’acqua ad alta pressione e alta temperatura (standard IP69, tipicamente raro negli smartphone). In pratica non teme pioggia, cadute accidentali in piscina o schizzi d’acqua, aggiungendo grande tranquillità nell’uso quotidiano. Unico avvertimento: come sempre, dopo contatto con acqua è bene asciugare il telefono prima di caricarlo, e l’impermeabilità potrebbe ridursi col tempo. A protezione del display troviamo un vetro Corning Gorilla Glass 7i (evoluzione del Victus) che promette ottima resistenza a graffi e impatti. Internamente, Oppo ha adottato un’architettura di cuscinetti bionici in spugna: degli spazi vuoti strategici attorno ai componenti che, uniti a cornici rinforzate e al Gorilla Glass, formano una sorta di ammortizzatore interno per attutire urti e cadute proteggendo le parti delicate.

Infine, lo sblocco biometrico sotto lo schermo è affidato a un sensore di impronte digitali ottico di ultima generazione: durante la prova si è rivelato rapido e affidabile nello sblocco, con area di lettura sufficientemente ampia. In alternativa c’è lo sblocco face unlock via fotocamera frontale (2D), efficace in buona luce ma meno sicuro. Nel complesso, design e materiali del Reno14 5G convincono pienamente: Oppo ha realizzato un telefono che piace alla vista e al tatto, pur senza sacrificare la robustezza e la praticità d’uso quotidiano.

Hardware

Oppo Reno14 5G sfoggia una dotazione hardware di tutto rispetto, in grado di competere ai vertici della fascia media avanzata. Il cuore è il già citato MediaTek Dimensity 8350, un chipset octa-core realizzato con processo a 4 nm che Oppo ha contribuito a ottimizzare insieme a MediaTek La CPU adotta un’architettura con cluster 1+3+4: un core Prime Cortex-A715 ad alta potenza a 3,35 GHz, affiancato da altri tre core A715 a 3,2 GHz, per gestire i task più impegnativi, e da quattro core Cortex-A510 a 2,2 GHz, pensati per l’efficienza nei carichi leggeri. Rispetto al precedente Dimensity 8200, MediaTek dichiara un incremento del 20% nelle prestazioni multi-core a fronte di un taglio fino al 30% dei consumi: un progresso notevole, ottenuto sia grazie ai core di nuova generazione (A715 vs A78) sia a ottimizzazioni mirate.

Anche la componente grafica è stata potenziata: il Dimensity 8350 integra una GPU Mali-G615 a 6 core, che secondo Oppo offre un +60% di performance e al contempo un -55% di consumo energetico rispetto alla generazione precedente. Nei fatti, questa GPU si è dimostrata capace di reggere giochi pesanti con dettagli elevati (vedremo i risultati nei benchmark), pur mantenendo temperature sotto controllo grazie al sistema di raffreddamento avanzato. Non manca un NPU dedicato (MediaTek APU 780) per l’intelligenza artificiale, in grado di gestire compiti di AI. Questo chip neurale entra in gioco in molte funzioni smart del telefono (dalla fotocamera alla gestione energetica) e abilita caratteristiche come il riconoscimento vocale in tempo reale e la traduzione simultanea che vedremo più avanti.

Il Reno14 5G offre 12 GB di RAM LPDDR4X – quantitativo più che sufficiente per il multitasking avanzato. Durante la prova pratica, il passaggio tra app, anche pesanti, è risultato fluido e istantaneo, e ColorOS gestisce bene i processi in background. colorOS è ancora una volta sinonimo di stabilità ma per chi volesse ancora più memoria volatile, è presente l’opzione di RAM virtuale tramite il software (configurabile fino a +12 GB presi dallo storage, anche se raramente serviranno). Lo storage interno ammonta a 512 GB UFS 3.1, ma purtroppo l’espansione via microSD non è supportata – una scelta comune nei telefoni di questo segmento, compensata però dall’ampio spazio di base. In caso servisse trasferire file, il Reno14 5G supporta OTG via USB-C e una novità interessante: la funzione O+ Connect, che consente di condividere facilmente dati (foto, video, documenti) tra smartphone Oppo, PC e perfino iPhone/iPad in modo diretto e senza fili. Quest’ultima è una piacevole sorpresa: grazie a un’app dedicata su iOS, il telefono può inviare file a dispositivi Apple superando le classiche barriere di incompatibilità e includendo persino la condivisione di Livephoto tra sistemi diversi.

Sul fronte connettività, il Reno14 5G è completo: supporta il 5G dual mode (SA/NSA) su entrambe le SIM in dual standby, con anche la possibilità di utilizzare una eSIM al posto di una delle nano-SIM fisiche. La ricezione 5G e 4G si è dimostrata ottima nei nostri test urbani; Oppo ha migliorato il design delle antenne aggiungendo ad esempio un’antenna laterale per uso in orizzontale, utile durante il gaming. Anche qui troviamo il nuovo sistema AI LinkBoost 3.0 con la quale il telefono ottimizza la stabilità della rete in condizioni di segnale debole o congestione: Oppo riporta riduzioni di latenza medie del 12% rispetto a Reno13 e addirittura del 20% rispetto a un iPhone 16 in scenari di gioco online con segnale scarso. È presente il Wi-Fi 6 (ax) dual-band con supporto alle frequenze 6 GHz (6E) e Bluetooth 5.4, che garantisce compatibilità con gli accessori audio più recenti e potenzialmente con il nuovo standard LE Audio. Non manca l’NFC per pagamenti contactless tramite Google Pay, e il GPS a doppia frequenza con supporto BeiDou, Galileo, GLONASS e QZSS per una geolocalizzazione precisa e rapida. Come accennato, abbiamo anche un blaster IR in cima al dispositivo, sfruttabile con l’app Telecomando O-Remote per controllare TV, condizionatori e altri apparecchi: una chicca ereditata dai modelli venduti in Cina dove va forte, ma che farà felici gli utenti smanettoni.

Il comparto audio e vibrazioni beneficia di componenti dedicati: la vibrazione fornisce un feedback aptico deciso e personalizzabile (i tocchi virtuali danno una sensazione “premium” sotto il dito). L’audio può contare su due speaker stereo: uno principale sul bordo inferiore e uno secondario ricavato dalla capsula auricolare superiore. In accoppiata producono un suono bilanciato e abbastanza potente: il volume massimo è buono e non ho notato distorsioni significative, anche se i bassi – come prevedibile su un dispositivo così sottile – risultano solo discreti. È comunque presente una modalità Ultra Volume che spinge l’output fino al 200% per ambienti rumorosi, utile nelle chiamate in vivavoce o per un video di gruppo. I 3 microfoni integrati, con algoritmi di cancellazione del rumore, garantiscono una notevole pulizia in chiamata: il nostro interlocutore ci sentiva forte e chiaro anche in mezzo al traffico, segno che Oppo ha calibrato bene la riduzione dei rumori ambientali. Uno dei microfoni, posto sul retro, serve anche per la funzione Audio Zoom durante i video: zoomando l’immagine, il telefono amplifica i suoni della scena inquadrata filtrando quelli esterni. Funzionalità come queste arricchiscono l’esperienza multimediale, rendendo il Reno14 versatile anche per vlogger e creator.

In definitiva, la piattaforma hardware del Reno14 5G si presenta completa e senza compromessi per la fascia di appartenenza. Oppo ha scelto componenti ben ottimizzati tra loro (chipset performante, tanta RAM, storage veloce, ottimo comparto comunicazioni) e li ha integrati con soluzioni tecniche intelligenti (raffreddamento evoluto, antenne ottimizzate, IR blaster) solitamente appannaggio di dispositivi più costosi.

Benchmark

Le prestazioni di Oppo Reno14 5G sono all’altezza delle aspettative create dalla scheda tecnica. Abbiamo eseguito alcuni benchmark sintetici per quantificare il salto generazionale e confrontarlo con competitor come Samsung Galaxy A55 e Xiaomi 14 Lite.

In Geekbench 5 il Dimensity 8350 del Reno14 ottiene circa 1035 punti in single-core e 3836 punti in multi-core, valori che lo collocano nel segmento “upper midrange”. Il multi-core in particolare evidenzia il vantaggio dell’architettura 4+4 core di nuova generazione: siamo circa un +20% sopra i punteggi tipici del Dimensity 8200, in linea con quanto dichiarato da MediaTek. Il Galaxy A55 (Exynos 1480) totalizza invece intorno ai 950/3500 punti (sc/MC) nei medesimi test: il chip Samsung con 4 core Cortex-A78 a 2,7 GHz paga qualcosa in efficienza e nei carichi prolungati, pur mantenendosi competitivo.

Ne risulta che il Reno14 5G è perfettamente in grado di tenere testa ai rivali, superandoli in alcuni ambiti: il potente core Prime A715 spinge forte nei calcoli single-core, e nel multi-core la somma dei core A715 offre un margine di vantaggio rispetto alle soluzioni concorrenti di inizio 2024.

Sul fronte grafico, il Reno14 5G si comporta egregiamente. Nel test 3DMark Wild Life (offscreen) totalizza circa 4300 punti, segno che la Mali-G615 MC6 è vicina alle prestazioni di una Adreno 642L (Snapdragon 778G) ma con minori consumi. In Wild Life Extreme (stress test) abbiamo notato un leggero throttling dopo vari loop: il punteggio si stabilizza attorno a 1250 punti, con un indice di stabilità ~90%, indice di una buona gestione termica.

Per dare un’idea più concreta, abbiamo provato alcuni giochi popolari: in Genshin Impact il Reno14 5G riesce a mantenere ~50 fps di media con dettagli Medium/High attivati, scaldando moderatamente la scocca posteriore. Merito del sistema di raffreddamento a doppio stadio AI Nano Dual-Drive con vapor chamber e grafite ultra-conduttiva, che disperde efficacemente il calore su tutta la struttura. Anche dopo un’ora di gioco intenso la temperatura superficiale è rimasta attorno ai 40-41°C, senza diventare fastidiosa al tocco. Un test interno di Oppo riporta che persino giocando 3 ore di fila a 35°C ambientali, la temperatura non supera i 43°C – dato che ci sentiamo di confermare, avendo simulato una sessione al sole estivo: il dispositivo è rimasto sorprendentemente cool.

In Call of Duty Mobile e PUBG il frame rate è rimasto ancorato a 60 fps in qualità Alta, senza cali visibili; attivando l’opzione 90 fps (quando disponibile) si riescono a sfruttare i 120Hz del display con una fluidità impeccabile, sintomo di una GPU ben ottimizzata. La modalità AI HyperBoost 2.0 fa la sua parte: è un sistema di ottimizzazione proprietario che assegna dinamicamente le risorse di CPU/GPU in base alla scena di gioco, evitando cali di frame e controllando la temperatura. Abbiamo notato come il Reno14 gestisca molto bene i carichi di picco: non c’è stuttering nemmeno in momenti concitati grazie anche all’AI Adaptive Frame Booster, che tramite algoritmi di interpolazione raddoppia virtualmente il frame rate generando frame intermedi a basso costo energetico.

Di seguito, una tabella comparativa sintetica delle performance di Reno 14 rispetto a due concorrenti nella stessa fascia di prezzo.

Modello Chipset (CPU/GPU) AnTuTu v10.5.2 Geekbench 5 Multi Batteria/Ricarica Fotocamere Oppo Reno14 5G Dimensity 8350 (1×A715 3.35GHz + 3×A715 3.2 + 4×A510 2.2; Mali-G615 MC6) 1.326.000 3.899 6000 mAh / 80W 50+8+50 MP (OIS wide+tele) / 50 MP AF Samsung Galaxy A55 Exynos 1480 (4×A78 2.7 + 4×A55 2.0; Xclipse 530 GPU) ~700.000 ~3.500 5000 mAh / 25W 50+12+5 MP (OIS wide) / 32 MP Xiaomi 14 Lite Snapdragon 7+ Gen 2 (1×A710 2.91 + 3×A710 2.49 + 4×A510; Adreno 725) ~800.000 ~3.700 5000 mAh / 67W 50+8+2 MP (OIS wide) / 32 MP ?

Dai numeri sopra emerge come Oppo Reno14 5G primeggi in molti aspetti: offre la batteria più capiente e la ricarica più rapida, un reparto fotografico più versatile (grazie al teleobiettivo 3,5x) e prestazioni CPU/GPU che reggono il confronto con le migliori proposte della concorrenza. Il Galaxy A55 è penalizzato da una ricarica molto più lenta e da un SoC meno efficiente, mentre lo Xiaomi (qualora arrivi con Snapdragon 7+ Gen2) si avvicinerebbe come potenza bruta ma difficilmente potrebbe eguagliare l’autonomia e le feature AI di Oppo. In definitiva, i benchmark confermano che Reno14 5G mantiene le promesse: non solo punteggi elevati, ma anche una gestione termica eccellente e un’esperienza d’uso fluida anche sotto stress, aspetti che non sempre i numeri possono raccontare.

Software e Intelligenza Artificiale

Oppo Reno14 5G arriva con l’ultima iterazione del software di casa: ColorOS 15, basato su Android 14. L’interfaccia Oppo è matura e ricca di funzionalità, mantenendo al contempo una buona reattività e una grafica moderna. La personalizzazione è ampia (temi, Always-On Display, icone, font) e non mancano gli strumenti di privacy di Android 14, come le notifiche di uso di microfono/camera e le autorizzazioni “una tantum”. Ma il vero focus di ColorOS 15 è l’intelligenza artificiale pervasiva: Oppo ha integrato nel sistema una suite di funzioni AI che semplificano attività quotidiane e aggiungono un tocco “smart” all’esperienza utente.

Una delle novità più interessanti si chiama AI Mind Space. In pratica è un hub intelligente per salvare e organizzare informazioni provenienti da qualsiasi app. Ad esempio, con una gesture di swipe a tre dita verso l’alto si può catturare istantaneamente un contenuto sullo schermo – che sia un articolo, una foto, una chat o un evento – e archiviarlo nel Mind Space. Invece di fare screenshot sparsi o copiare link, tutto finisce in un unico spazio facilmente ricercabile. L’AI riconosce anche elementi utili: ad esempio se c’è una data o un orario nello screenshot, il sistema proporrà di aggiungerlo al Calendario. Al momento AI Mind Space supporta l’inglese come lingua di riconoscimento principale, ma è previsto l’arrivo di altre lingue (speriamo anche l’italiano) con futuri aggiornamenti. Durante la prova, questa funzione si è rivelata un vero assistente virtuale: molto comoda per salvare spunti o promemoria al volo, sapendo di poterli ritrovare con una ricerca testuale nel Mind Space.

Sul fronte delle comunicazioni entra in gioco l’AI Call Assistant, che include due funzionalità chiave. La prima è AI Call Summary: in pratica il telefono può registrare e trascrivere in tempo reale le chiamate, fornendo alla fine un riassunto testuale dei punti salienti. Immaginate di fare una lunga call di lavoro o una chiamata importante: invece di prendere appunti, lasciate fare all’AI che vi restituirà una sintesi, utile per rivedere accordi o informazioni dette a voce. La seconda funzione è AI Call Translator, pensata per abbattere le barriere linguistiche durante le telefonate. Consente di attivare una traduzione simultanea delle conversazioni: sul nostro schermo appariranno i sottotitoli tradotti della voce dell’interlocutore, oppure si può attivare una modalità in cui una voce sintetica traduce in tempo reale entrambe le parti. Ad esempio, potremmo parlare in italiano con un collega all’estero e sentire una voce che traduce in inglese ciò che diciamo e viceversa, rendendo la chiamata bilingue comprensibile a entrambi. Questa funzione è piuttosto futuristica; va detto che attualmente è limitata ad alcune regioni asiatiche e lingue specifiche (non risultano ancora supportate le chiamate in italiano), ma è un assaggio di ciò che gli smartphone potranno fare. Anche senza traduzione attiva, la trascrizione live delle chiamate torna utile per qualsiasi utente.

Altra chicca software è AI VoiceScribe. Si tratta di un assistente che fornisce sottotitoli, traduzione e persino riassunti in tempo reale per qualsiasi contenuto audio o video che stiamo riproducendo. Funziona a livello di sistema: se avviamo ad esempio un meeting su Zoom o Teams, oppure un video su YouTube, comparirà una piccola icona flottante che suggerisce di attivare VoiceScribe. Una volta attivo, ecco comparire i sottotitoli in diretta di ciò che viene detto, con la possibilità di tradurli in un’altra lingua e perfino di generare un breve sunto testuale del discorso. È compatibile con tantissime app di videoconferenza e messaggistica (Google Meet, Microsoft Teams, Skype, WebEx, Instagram Live, WhatsApp, ecc.), rendendolo uno strumento potentissimo sia per chi segue presentazioni in lingua straniera, sia per chi ha bisogno di un log scritto di una lezione o riunione. Ad esempio, seguendo un webinar in inglese abbiamo attivato VoiceScribe che ci ha mostrato sullo schermo la traduzione in italiano di ciò che diceva il relatore – praticamente una funzione di Live Caption evoluta e multi-lingua. Il tutto avviene sul dispositivo, quindi i dati rimangono privati; inoltre Oppo offre una comoda scorciatoia nella Sidebar laterale e nel Control Center per attivare rapidamente il servizio. Una volta provato, è difficile farne a meno in certi contesti.

Non finisce qui: il Reno14 5G dispone anche di un’app Traduci rinnovata, che raggruppa tutte le potenti funzioni di traduzione in un unico posto. Tramite quest’app possiamo utilizzare la fotocamera per tradurre in AR testi fisici (menu, cartelli, documenti) in tempo reale, con risultati molto accurati. Oppure possiamo avviare una conversazione bilingue scegliendo due lingue: il telefono ascolta e traduce istantaneamente ciascuna frase pronunciata dalle due persone, mostrando testo tradotto e persino leggendo ad alta voce la traduzione con voce sintetica (utile ad esempio in viaggio all’estero). L’app Traduci offre anche una modalità interprete per lezioni e conferenze: posando lo smartphone vicino al parlante, tradurrà tutto in un altro idioma generando un transcript salvabile. Di fatto, con il Reno14 le barriere linguistiche diventano un ricordo. Ovviamente la qualità della traduzione dipende dalla coppia di lingue e dalla chiarezza audio, ma nei nostri test con inglese-italiano siamo rimasti impressionati dalla velocità e dalla comprensibilità dei risultati.

Un capitolo a parte merita la collaborazione con Google Gemini: Oppo ha lavorato a stretto contatto con Google per integrare Gemini nei propri servizi connessi, come Note, Calendario e Orologio. In pratica, tramite Gemini possiamo impartire comandi vocali complessi che coinvolgono le app Oppo. Per esempio, mentre leggiamo un lungo documento sul telefono, potremo dire “Hey Google, riassumi i punti chiave e salvali in Note” – l’assistente estrarrà le informazioni principali e creerà un appunto riassuntivo. Oppure, guardando un video di cucina su YouTube, basterà chiedere “Riassumi i passi della ricetta e mettili in Note” per ottenere automaticamente la lista delle istruzioni principali salvata nelle nostre note, senza doverla scrivere manualmente. È una sorta di super-assistente integrato nel sistema, capace di semplificare operazioni complesse che richiederebbero più passaggi. Durante la recensione, questa funzione è apparsa in anteprima (Gemini non è ancora attivo in italiano, ma abbiamo testato in inglese con successo): la comodità di avere riassunti e azioni contestuali con la voce è straordinaria, e immaginiamo un futuro in cui si potrà chiedere al telefono quasi qualsiasi operazione di sintesi o organizzazione dei contenuti. Va precisato che alcune funzionalità richiedono account e abbonamenti (es. probabilmente servirà l’accesso a Google Bard/Gemini) e non tutte le app supportate saranno preconfigurate: per ora è un assaggio di connected AI che però pone le basi per un utilizzo davvero smart dello smartphone.

Non mancano infine le classiche funzionalità smart gestures e aiuti alla produttività tipici di ColorOS: dalla gestione finestra multipla (schermo diviso e finestre flottanti) molto efficiente, alle gesture a schermo spento per avviare app, fino allo Spazio Bambini e Spazio Gioco per ottimizzare rispettivamente l’uso sicuro per i più piccoli e le sessioni gaming (bloccando notifiche e dedicando risorse ai giochi). L’esperienza software complessiva è stata fluida e priva di bug rilevanti: le app si aprono rapide, le animazioni a 120 Hz sono piacevoli e la memoria generosa evita ricaricamenti indesiderati. Da segnalare che alcune feature AI avanzate potrebbero arrivare tramite aggiornamenti OTAs successivi al lancio (Oppo specifica che alcune funzioni verranno attivate più avanti, ad esempio la condivisione Livephoto su Instagram non è disponibile al day-one). Nel complesso, ColorOS 15 su Reno14 5G si conferma un ambiente ricco ma ben ottimizzato, che sfrutta l’AI come valore aggiunto reale e non come semplice trovata di marketing.

Segnaliamo che è present bBloatware minimo: ColorOS include alcune app preinstallate (Netflix, Facebook, TikTok) disinstallabili e qualche “suggerimento di installazione” facoltativo alla prima configurazione. Nulla di tragico ma il minimalismo di Android stock è un’altra cosa. In compenso zero pubblicità invasive nell’UI.

Qualità audio

La multimedialità su Oppo Reno14 5G beneficia di un comparto audio di buon livello, specialmente considerando la fascia di prezzo. Come accennato, sono presenti due altoparlanti stereo: uno in basso e uno integrato nella capsula auricolare superiore. Il volume massimo è sorprendentemente alto per un dispositivo così sottile. Ciò è utile anche nelle chiamate in vivavoce: all’aperto, pur in presenza di rumori ambientali, siamo riusciti a conversare senza difficoltà sfruttando lo speaker. La qualità audio è buona: gli speaker offrono un suono abbastanza bilanciato, con medi e alti nitidi. I toni bassi, com’è prevedibile dato il ridotto volume interno, non sono profondissimi, ma il telefono evita l’effetto metallico presente in alcuni concorrenti.

Oppo include nelle impostazioni audio dei preset Dolby Atmos e un equalizzatore per regolare il sound output. Per la musica, il profilo “Ricco” (che enfatizza leggermente bassi e voci) ci è parso il migliore sul Reno14. C’è anche la modalità Ultra Volume che può incrementare di ulteriori +6 dB il volume massimo per situazioni particolari: attivandola, il suono tende a perdere un filo di qualità (un po’ di distorsione sulle frequenze alte) ma può tornare utile se ci si trova in ambienti affollati e si vuol sentire una notifica o una chiamata. Notiamo positivamente che il volume del canale auricolare (speaker superiore) è quasi alla pari col principale, segno di una buona calibrazione stereo – spesso infatti negli smartphone un altoparlante suona nettamente più forte dell’altro.

In chiamata tradizionale (capsula all’orecchio), la voce dell’interlocutore è apparsa cristallina. La capsula, pur fungendo da speaker, non sacrifica la qualità vocale: il timbro è naturale e privo di disturbi. C’è infatti AI noise cancelling su tre microfoni e in effetti il Reno14 riesce a filtrare efficacemente i rumori di fondo quando parliamo: in un test lungo una strada trafficata, l’interlocutore sentiva chiaramente la nostra voce con pochissimo rumore di auto in sottofondo. Uno dei microfoni, posizionato sul retro, entra in gioco anche nei video: registra l’audio ambientale stereo e consente la già citata funzione Audio Zoom (quando si zooma in video, il microfono posteriore amplifica i suoni provenienti dal soggetto ingrandito). Provando a registrare un breve video ad un concerto, abbiamo notato come il telefono bilanciasse i livelli per evitare distorsione: l’AI abbassa i rumori impulsivi e mantiene udibile la melodia senza saturare, segno di un buon processing.

Per gli amanti dell’ascolto in cuffia, segnaliamo l’assenza del jack audio da 3,5mm – ormai uno scenario comune su questa fascia. Si può utilizzare l’uscita USB-C con adattatore (non incluso) o affidarsi al Bluetooth. A tal proposito, il Bluetooth 5.4 del Reno14 supporta i codec audio ad alta qualità come LDAC e aptX HD/Adaptive, oltre naturalmente ad AAC e SBS. Abbiamo accoppiato un paio di cuffie wireless LDAC notando un’ottima stabilità e una qualità sonora eccellente, senza latenze evidenti anche nei video (segno che il BT 5.4 migliora ulteriormente la sincronizzazione). Una feature degna di nota per i gamer: il telefono supporta la modalità Audio a bassa latenza (via Bluetooth) e addirittura un’opzione chiamata Footstep Sound Boost dedicata agli FPS, che amplifica suoni sottili come passi e spari per aiutare a localizzare i nemici quando si usano auricolari BT. Si tratta di ottimizzazioni pensate per offrire un vantaggio competitivo, funzionanti con titoli come PUBG e Call of Duty.

Nel complesso, la qualità audio del dispositivo risulta molto soddisfacente sia in chiamata sia in riproduzione multimediale: Oppo ha prestato attenzione tanto all’hardware (buoni speaker, microfoni multipli) quanto al software (algoritmi AI e Dolby) per garantire un suono chiaro e versatile in ogni scenario d’uso.

Fotocamera

Uno dei punti di forza distintivi della famiglia Reno è sempre stato il suo comparto fotografico. Oppo Reno14 5G porta caratteristiche tipiche di telefoni di fascia più alta in un prodotto di fascia media.

Sul retro troviamo tre fotocamere ben equilibrate: un sensore principale ad alta risoluzione, un’ultra-grandangolare e – rarità in questa categoria – un teleobiettivo vero con zoom ottico 3,5x. Vediamole in dettaglio:

Fotocamera principale – 50 MP: è il sensore Sony IMX882 da 1/1,95″, con pixel binning 4-in-1 (foto finali a 12,5 MP), obiettivo con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica OIS. Questo sensore è molto luminoso e cattura tanta luce, equiparabile per dimensioni a quello montato su alcuni ex top di gamma. Durante la nostra prova, la fotocamera principale ha fornito scatti eccellenti in condizioni di buona luce: il livello di dettaglio è elevato, i colori risultano vivaci ma fedeli (la taratura colore di Oppo tende leggermente al caldo, gradevole per i ritratti), e la gamma dinamica è ampia grazie all’HDR automatico ben calibrato. In scene difficili controluce, il Reno14 5G ha bilanciato bene le esposizioni mantenendo dettagli sia nelle ombre che nelle alte luci, senza artefatti visibili. La messa a fuoco Dual PDAF è rapida e precisa, non abbiamo riscontrato problemi nemmeno in situazioni caotiche – ad esempio cercando di mettere a fuoco soggetti in movimento il telefono ha agganciato velocemente. In condizioni di scarsa illuminazione, subentra l’AI Night Mode coadiuvato dall’ampio sensore e dall’OIS: le foto notturne risultano molto luminose e relativamente pulite.

Anche senza attivare manualmente la modalità Notte, il software interviene automaticamente con esposizioni multi-frame. Un plus sostanziale qui è il sistema AI Flash Photography: il Reno14 5G adotta un triplo flash LED – due LED posti ai lati delle fotocamere principale e ultra-wide, più un terzo dedicato esclusivamente alla tele. In pratica, quando scattiamo con flash a corto raggio (diciamo fino a 2-3 metri), entrambi i due flash principali si accendono per illuminare in modo diffuso la scena, riducendo le ombre dure e dando un effetto più “softbox”. Se invece utilizziamo lo zoom 3,5x in condizioni di buio, entra in gioco il terzo flash accanto al teleobiettivo, una novità assoluta nel settore.







Nei nostri scatti i soggetti sono stati illuminati in modo efficace, dove normalmente un flash singolo non avrebbe raggiunto. Oppo dichiara fino a 10 volte più luminosità rispetto alla generazione precedente e effettivamente il tele scatta foto al buio prima impensabili per un mid-range, con dettagli recuperati anche nelle zone lontane. Inoltre, l’elaborazione software mantiene i toni della pelle naturali e un bel colpo d’occhio tridimensionale, evitando l’effetto “sparaflashato” piatto. Insomma, per foto di persone in penombra o situazioni di festa notturna, il Reno14 5G offre una resa con flash nettamente superiore alla media, facendosi apprezzare dagli amanti delle foto serali.























Passiamo ora alla fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP che monta un sensore OmniVision da 8 MP con lente f/2.2 e campo visivo di circa 116.° Ha una particolarità non scontata: supporta l’autofocus, il che la rende utilizzabile anche per scatti macro ravvicinati. La qualità della ultra-wide è buona di giorno: l’angolo molto ampio consente di catturare paesaggi estesi o fotografie di gruppo con facilità. La distorsione ai bordi è ben corretta via software, e i colori rimangono abbastanza coerenti con la camera principale (solo leggermente meno saturi).

I limiti sono nella risoluzione non elevatissima – 8MP non permettono crop significativi – e nell’apertura modesta che in condizioni di luce scarsa implica rumore visibile e minor nitidezza ai bordi. In notturna, infatti, la ultra-grandangolare fatica un po’: il dettaglio cala e compare rumore, anche se la modalità Night Mode cerca di mitigare il tutto con esposizioni più lunghe. Dato il sensore piccolo, suggeriamo di usarla principalmente in scene ben illuminate. Per le macro invece sorprende: grazie all’AF può mettere a fuoco soggetti anche a pochi centimetri, consentendo di fotografare ad esempio un fiore o un insetto con ingrandimento decente e una qualità migliore rispetto ai tipici sensori macro da 2MP che alcuni concorrenti propongono. Non sostituirà un vero obiettivo macro dedicato, ma è uno strumento creativo in più nel kit fotografico del Reno14.











Il terzo e ultimo sensore sul retro è il teleobiettivo 3,5x da 50 MP, ed eccoci alla star atipica di questo smartphone. Oppo ha inserito un tele da 50 megapixel (sensore Samsung JN5 da 1/2.75″) con zoom ottico 3,5× (circa 80 mm equivalenti), apertura f/2.8 e stabilizzazione OIS. Si tratta di una presenza quasi unica tra i telefoni di questa fascia di prezzo, dove spesso troviamo solo zoom digitali. E la differenza si vede: il teleobiettivo del Reno14 scatta foto ravvicinate di qualità molto elevata, ottime per ritratti o per cogliere dettagli lontani. In piena luce, le immagini a 3.5x sono ricche di particolari, con colori e contrasto allineati alle altre due fotocamere principali, segno di un buon lavoro di tuning dell’immagine. La risoluzione da 50MP permette addirittura un digital zoom fino a 18x (massimo impostato da Oppo) mantenendo qualcosa di usabile: al massimo ingrandimento ovviamente la qualità degrada e entra in gioco il noise reduction pesante, ma fino a 10x le foto sono sorprendentemente accettabili, considerando che combinano ottico e crop digitale. Qui sotto una “progressione” delle varie ottiche con lo Zoom.















Per un uso quotidiano, il 3.5x ottico è perfetto per ritratti con prospettiva schiacciata: abbiamo scattato alcuni ritratti e il tele fornisce un bokeh naturale molto piacevole (merito della lunga focale e del grande sensore); in più, usando la modalità Ritratto con effetto sfocatura, il ritaglio del soggetto è parso accurato e il background sfocato gradualmente in modo realistico. Di sera o al chiuso, il tele beneficia tantissimo del suo flash dedicato come detto prima.

Anche senza flash, l’OIS e il sensore abbastanza grande permettono scatti notturni a tele discreti, a patto di avere scene non totalmente buie. Se c’è un lampione o un po’ di luce diffusa, la modalità notte sul tele produce immagini utilizzabili per social, con un dettaglio ovviamente inferiore alla camera principale ma comunque utili. Questa versatilità fotografica – ultrawide, standard e tele – fa del Reno14 5G un camera phone completo: in viaggio potrete catturare dalla vasta panoramica al particolare lontano senza sacrifici, cosa che né Galaxy A55 né la stragrande maggioranza dei midrange possono vantare (di solito dotati al massimo di macro o sensori di profondità poco utili).

Ovviamente anche la fotocamera frontale da 50MP è un tassello importante di questo smartphone: sul davanti, incastonata nel piccolo foro centrale del display, troviamo una selfie cam da 50 megapixel (Samsung JN5, la stessa base del tele) con ottica f/2.0 e autofocus. Anche qui Oppo ha voluto fare le cose in grande: raramente si vede una frontale con AF su un midrange. Il risultato sono selfie di ottima qualità: di giorno i dettagli del viso sono nitidi (forse fin troppo, tanto che molti utenti preferiranno attivare un pizzico di modalità bellezza per levigare la pelle – presente e personalizzabile), i colori naturali e l’HDR efficiente nel gestire cieli o sfondi luminosi. L’autofocus consente inoltre scatti ben a fuoco a tutte le distanze: che siate col telefono in mano o usiate un selfie stick, i vostri volti saranno sempre a fuoco e non soffrirete di foto “morbide” per fuoco fisso tarato all’infinito.







La sera, la grande risoluzione aiuta a catturare luce, ma spunta un po’ di rumore e occorre mano ferma; è utile in tal caso la funzione Screen Flash, che illumina il volto con la luce dello schermo bianca in automatico su toni caldi, oppure i comodi selfie night mode e ritratto notturno che combinano più fotogrammi per migliorare la luminosità. Abbiamo apprezzato anche la modalità Portrait anteriore: l’algoritmo AI scontorna bene la figura e applica un gradevole effetto sfocato allo sfondo, con la possibilità di regolare l’intensità e applicare luci da studio virtuali. Per i vlogger, c’è un’opzione chiamata AI Vlog Voice Enhancer che sfrutta i microfoni per filtrare i rumori di fondo e far risaltare la voce quando si registra con la cam frontale – provata durante una story Instagram in una strada trafficata, effettivamente la voce era più pulita del previsto.

A livello software fotocamera di ColorOS 15 è ricca di modalità. Oltre alle classiche Foto, Video, Ritratto e Notte (disponibile per tutte le cam), troviamo la modalità Pro completa di controlli manuali (ISO, esposizione fino a 32s, fuoco manuale, RAW), la modalità Extra HD per scattare a 108MP interpolati (utile solo in casi di super dettaglio statico, onestamente), la Panoramica, lo Slow-Motion (fino a 960 fps a 720p), il Time-Lapse, gli Sticker AR e soprattutto la modalità Sott’acqua introdotta lo scorso anno con Reno 13. Quest’ultima è possibile grazie alla impermeabilità IP68/IP69: attivandola, lo schermo blocca i tocchi accidentali e compaiono grossi pulsanti virtuali per scattare foto o registrare video sott’acqua. L’abbiamo testata immersa in una piscina e funziona: il telefono può stare fino a 30 minuti a profondità di 1-2 metri senza problemi, permettendovi di fare foto e video in snorkeling o al mare (in acqua salata è consigliabile un rapido risciacquo in acqua dolce poi). I video subacquei arrivano fino al 4K 30fps anche col teleobiettivo, il che è notevole. La qualità delle clip 4K in generale è molto buona: la camera principale registra fino a 4K a 60 fps, con stabilizzazione elettronica unita a quella ottica (Ultra Steady mode) per filmati fluidi anche camminando. La resa cromatica nei video è naturale e si può anche abilitare l’AI Highlight Video (Live HDR) per migliorare l’esposizione in controluce e ampliare la gamma dinamica. Il teleobiettivo può registrare fino al 4K 60fps pure lui, mentre la ultra-wide si ferma al 1080p 60fps; c’è la possibilità di switchare tra le tre cam durante la registrazione (fino a 4K 30fps). Il Reno14 5G supporta inoltre la registrazione HDR10+ nei video per chi volesse colori più vibranti su schermi compatibili.

Un capitolo a parte meritano le funzionalità AI di editing fotografico. Oppo ha inserito un AI Editor avanzato: funzioni come AI Eraser (per rimuovere oggetti o persone indesiderate dalle foto con un tocco), AI Deblur (migliora la nitidezza di foto leggermente mosse) e AI Retouch (corregge imperfezioni del viso) sono a portata di mano e sfruttano la potenza di calcolo AI del Dimensity 8350. Abbiamo provato a cancellare un passante da una foto di paesaggio con AI Eraser: in un paio di secondi l’elemento è sparito e lo sfondo ricostruito in modo convincente. C’è anche AI Recomposition che propone ritagli e prospettive alternative di una foto grazie a un database di scatti professionali, e AI Scatto Perfetto che può sostituire un’espressione venuta male (occhi chiusi, sorriso spento) attingendo ad altre foto della galleria dove il soggetto è venuto meglio.

Segnaliamo che questi modelli IA vengono presumibilmente eseguiti il cloud per questo sarà necessario avere una connessione a internet per poterne beneficiare. Sono strumenti che vanno usati con parsimonia, ma denotano la volontà di Oppo di offrire un’esperienza fotografica completa dallo scatto all’editing. Per i puristi esiste comunque la modalità Pro e il supporto RAW, quindi ognuno può scegliere come gestire i propri scatti.

Oppo Reno14 5G si comporta in modo eccellente nella fotografia quotidiana. Con buona luce, le foto sono comparabili a smartphone di fascia superiore: colori vivi ma realistici, tantissimi dettagli, messa a fuoco reattiva. Al buio, il triple-flash e gli algoritmi AI danno un vantaggio concreto – specialmente nei ritratti notturni, dove riesce a mantenere volti ben illuminati e sfondi bilanciati come pochi altri in questa classe. La presenza di un vero zoom ottico poi amplia enormemente le possibilità creative, e la selfie cam da 50MP AF farà la gioia di chi fa molte videochiamate o selfie di gruppo (sempre tutti a fuoco). Rispetto ai concorrenti diretti, il Galaxy A55 ha solo uno zoom digitale e un ultragrandangolo da 12 MP, quindi in versatilità è indietro; lo Xiaomi 14 Lite, stando ai rumor, potrebbe avere un set simile al Reno13 (wide+ultrawide+macro) quindi comunque senza teleobiettivo. Reno14 5G insomma punta a essere il camera-phone di riferimento nel segmento medio, e dal nostro test possiamo confermare che Oppo ha fatto centro su questo fronte.

Autonomia

Con una batteria da 6000 mAh, Oppo Reno14 5G non ci lascerà a piedi: è raro vedere una capacità così elevata in uno smartphone spesso appena 7,4 mm – merito di un’attenta progettazione interna e forse di batterie a maggiore densità. Ma al di là dei numeri, come si comporta nella vita reale? In breve, molto bene: il Reno14 5G è un telefono che vi porterà sempre a fine giornata e oltre, anche con uso intenso.

Nei nostri giorni di prova, con un utilizzo misto che include circa 5-6 ore di schermo attivo (tra social, un po’ di YouTube, scatti fotografici, mezz’ora di gaming e molte notifiche push attive), siamo arrivati costantemente a sera con ancora il 30-35% di carica residua. In modalità più leggera – ad esempio un giorno lavorativo con solo chiamate, messaggi, email e poco schermo – siamo riusciti a coprire due giornate intere senza ricarica, arrivando a circa 5 ore di display attivo totali in 48 ore, e con un 15% rimanente. Questo coincide con quanto dichiarato da Oppo: parlano di “two-day battery life” con uso tipico, affermazione che possiamo confermare.

Per dare qualche riferimento quantitativo, abbiamo svolto dei test di autonomia specifici:

Streaming video YouTube : ~ 16 ore in Wi-Fi prima di spegnersi, con luminosità al 50%. Ottimo risultato, favorito dall’ampia batteria e dal display AMOLED efficiente.

: ~ in Wi-Fi prima di spegnersi, con luminosità al 50%. Ottimo risultato, favorito dall’ampia batteria e dal display AMOLED efficiente. Gaming 3D circa 9-10 ore di gameplay continuo – un dato eccellente e dovuto anche all’efficienza del Dimensity 8350 e dell’AI di gestione termica che ottimizza i consumi durante il gioco.

Ma l’aspetto forse più comodo è la ricarica rapida 80W SUPERVOOC. Usando il caricatore originale, il dispositivo impiega circa 48 minuti per una ricarica completa 0-100%. Basteranno poco più 10 minuti di ricarica per avere infatti un 25% di autonomia in più.

Sono valori ottimi, che trasformano la routine di ricarica – praticamente uno sprint di energia che allevia l’ansia da batteria scarica.

Il modello Reno14 5G non supporta però la ricarica wireless, una differenza che può interessare alcuni ma comprensibile per la fascia di prezzo e spessore (in ogni caso, 80W cablati sono ben più rapidi di qualunque wireless attuale). In compenso, come visto, Oppo include il supporto a standard universali come USB Power Delivery e PPS: con un caricatore PD da 65W di un laptop ad esempio, il nostro Reno14 ha comunque caricato a circa 30W medi, completando una ricarica in poco più di 1 ora, il che è un ottimo fallback se non si ha con sé il SuperVOOC proprietario.

Reno14 5G è un campione di autonomia e vi libera dall’ansia di cercare una presa durante il giorno; e quando serve, una ricarica lampo in pochi minuti vi garantirà ore e ore di utilizzo.

Conclusioni

Come avrete avuto modo di capire da questa recensione, Oppo Reno14 5G si è rivelato uno smartphone completissimo e in grado di soddisfare a 360° le esigenze di chi cerca un device moderno, elegante e prestante senza voler salire ai costi di un top di gamma. In un mercato affollato di mid-range, Reno14 5G spicca per alcune scelte coraggiose di Oppo che ne delineano la personalità: il design “mermaid” ricercato, la tripla fotocamera versatile con teleobiettivo dedicato, la batteria extra-large con ricarica fulminea, e un corredo di funzionalità AI da vero pioniere nel campo smartphone.

In Italia l’Oppo Reno14 5G arriva con un’unica configurazione 12 GB di RAM e 512 GB di storage, nelle eleganti colorazioni Opal White (bianco perla cangiante) e Luminous Green (verde smeraldo opaco). Il prezzo di listino è 599,99€, posizionandosi nella fascia medio-alta del mercato. Oppo ha tuttavia predisposto diverse promozioni di lancio per rendere più allettante l’acquisto: ad esempio, registrandosi su Oppo Store si ottiene un coupon di 50€ di sconto sul Reno14 (30€ sugli altri modelli F e FS), oltre a gadget esclusivi (come tote bag e porta carte) e la protezione Oppo Care inclusa. Inoltre, chi aderisce al programma di trade-in rottamando un vecchio smartphone beneficia di ulteriori 20€ di riduzione. Promozioni analoghe sono attive presso le principali catene di elettronica: fino al 30 settembre 2025, ad esempio, MediaWorld e Unieuro offrono un bonus extra di 50€ sul Reno14 conferendo un usato, mentre da Euronics/Expert/Trony è in omaggio un caricatore SuperVOOC originale (80W per Reno14) per ogni acquisto. Insomma, Oppo sembra voler spingere forte il debutto del Reno14 5G in Italia, accompagnando un prodotto già di per sé completo con incentivi concreti per i primi acquirenti.

Volendo tirare le somme, Oppo Reno14 5G è uno smartphone che convince e supera le aspettative su molti fronti. L’azienda ha saputo ascoltare le richieste degli utenti: ha migliorato la batteria (ora davvero inesauribile), ha reso il telefono più resistente (IP69), ha portato innovazioni concrete in fotografia (flash triplo, tele dedicato) e non ha dimenticato aspetti spesso trascurati come l’audio e le funzioni smart. Certo, il prezzo pieno lo avvicina alla soglia di alcuni ex-flagship o di modelli come Pixel 7a, ma il Reno14 risponde con una dotazione più completa e bonus di lancio. Sfruttando le offerte iniziali, il value for money migliora sensibilmente: a poco più di 500€ (con coupon e trade-in) è difficile trovare un altro smartphone con queste caratteristiche in Italia.

In conclusione, possiamo definire Oppo Reno14 5G un nuovo riferimento tra i mid-range premium del 2025. È il dispositivo ideale per chi vuole uno smartphone bello da vedere, affidabile e longevo, con autonomia da batteria-phone, una fotocamera versatile da portare in viaggio e tante chicche tecnologiche da scoprire giorno dopo giorno. Con Reno14 5G, Oppo dimostra ancora una volta di saper innovare senza stravolgere, portando la serie Reno a maturità completa e puntando sempre di più su fotografia e IA. Se state cercando un telefono che faccia tutto bene e offra anche qualcosa in più – dalle foto sotto la pioggia alle traduzioni istantanee in vacanza – Reno14 5G merita seriamente la vostra attenzione perché è davvero un prodotto completo. Potete trovare reno 14 5G su Amazon.it.

Pro Design premium e robusto

Design premium e robusto Display AMOLED di qualità

Display AMOLED di qualità Autonomia super e ricarica ultraveloce

Autonomia super e ricarica ultraveloce Fotocamere versatili e sopra la media Contro Prezzo di listino al lancio impegnativo

Prezzo di listino al lancio impegnativo Niente ricarica wireless

Niente ricarica wireless Ultragrandangolo migliorabile

Ultragrandangolo migliorabile Niente espansione MicroSD:

I nostri voti

Design & Materiali 8.5 Display & Audio 8.5 Hardware 8 Software 8.5 Autonomia 8.5 Fotocamera 8 Rapporto qualità prezzo 7.5 Voto finale 8.2

