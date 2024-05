Nel panorama sempre più affollato degli smartphone di fascia media, OPPO Reno11 F 5G si vuole distinguere come un’opzione solida e duratura. Questo dispositivo non solo offre prestazioni equilibrate, ma punta anche a garantire un’esperienza utente senza pensieri per almeno quattro anni, grazie a diverse accortezze e servizi offerti da OPPO anche nel post vendita. Preparatevi a scoprire come OPPO ha ridefinito la longevità nella fascia medio-bassa degli smartphone con Reno11 F 5G.

Unboxing

Dentro la confezione di vendita troveremo:

OPPO Reno 11 F 5G

Pin per estrarre il tray delle SIM

Manualistica e Garanzia

Cavetto USB-C

Ricordiamo che il caricabatteria rapido ( questo smartphone supporta fino a 55W) è venduto separatamente da OPPO.

Specifiche Tecniche

Display: OLED 2.5D 6,7″ FHD+ 2412×1080, refresh rate 60/90/120Hz, campionamento tocco 120Hz (max 240Hz), schermo-scocca 93,4%, 100% DCI-P3, 100% sRGB, 394ppi, 500nit (1.100nit picco), protezione Panda Glass

OLED 2.5D 6,7″ FHD+ 2412×1080, refresh rate 60/90/120Hz, campionamento tocco 120Hz (max 240Hz), schermo-scocca 93,4%, 100% DCI-P3, 100% sRGB, 394ppi, 500nit (1.100nit picco), protezione Panda Glass processore: MediaTek Dimensity 7050 octa-core

MediaTek Dimensity 7050 octa-core memoria: 8GB di RAM LPDDR4x 128/256GB interna UFS 3.1 espandibile fino a 2TB tramite microSD

sicurezza: sensore impronte digitali, integrato nel display riconoscimento facciale

sensore impronte digitali, integrato nel display riconoscimento facciale audio: Ultra Volume (300% dello speaker)

Ultra Volume (300% dello speaker) connettività: 5G dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5.2 LE, USB-C, NFC, GPS

5G dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5.2 LE, USB-C, NFC, GPS OS: ColorOS 14.0

ColorOS 14.0 fotocamere: anteriore: 32MP, f/2,4, FOV 90°, FF posteriori: 64MP principale, 25mm eq., f/1,7, FOV 81°, AF, NO OIS 8MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 112°, FF 2MP macro, f/2,4, FOV 89°, FF video 4K a 30fps

batteria: 5.000mAh, ricarica SuperVOOC 67W (0-100% in 48 minuti)

5.000mAh, ricarica SuperVOOC 67W (0-100% in 48 minuti) dimensioni: 161,6×74,7×7,54mm

161,6×74,7×7,54mm peso: 177g

177g colori:Palm Green, Ocean Blue

Caratteristiche del Design e Costruzione

L’OPPO RENO11 F 5G si distingue per un design che fonde estetica naturale e innovazione tecnologica, offrendo agli utenti un’esperienza visiva e tattile unica. La costruzione del dispositivo evidenzia un impegno verso la durabilità e l’ergonomia, senza trascurare l’aspetto estetico.

Il design dell’OPPO RENO11 F 5G trae ispirazione dalla natura, con un’estetica che ricorda la tranquillità delle onde azzurre e la rigogliosità di una foresta lussureggiante. Questa scelta di design non è solo una questione di bellezza ma mira anche a creare una connessione emotiva con l’utente. La scocca del telefono utilizza inchiostro magnetico per creare texture dinamiche 3D che cambiano aspetto a seconda della luce, aggiungendo un ulteriore livello di profondità visiva. La costruzione è realizzata in plastica con bordi squadrati che non solo conferiscono al dispositivo un aspetto distintivo ma migliorano anche il grip e l’ergonomia.

La scocca posteriore in plastica potrebbe sembrare un compromesso, ma OPPO ha lavorato meticoloso sulla qualità costruttiva. Il risultato è una sensazione di solidità e un assemblaggio impeccabile che trasmette un’impressione di durata.

Ergonomia e usabilità

Nonostante le sue dimensioni generose, l’OPPO RENO11 F 5G mantiene un’ottima ergonomia, grazie al suo design ultra-sottile e al peso contenuto di soli 177 grammi. Questo rende il telefono comodo da tenere in mano per periodi prolungati, riducendo il rischio di affaticamento del polso. Le dimensioni precise del dispositivo sono 161.1 x 74.7 x 7.5 mm, bilanciando perfettamente la necessità di uno schermo ampio con la portabilità. La sua costruzione leggera, unita ad una certificazione IP65 per la resistenza all’acqua e alla polvere, lo rende un compagno affidabile per ogni avventura.

Resistenza all’acqua e alla polvere

La certificazione IP65 garantisce che l’OPPO RENO11 F 5G possa resistere a condizioni ambientali avverse, come la pioggia leggera e la polvere. Questo livello di protezione è stato confermato attraverso test rigorosi, tra cui l’esposizione a getti d’acqua per 3 minuti e alla pioggia per 60 minuti. È importante notare che, sebbene il dispositivo offra una resistenza significativa all’acqua e alla polvere, le funzioni di impermeabilità possono diminuire nel tempo a causa dell’usura quotidiana. Gli utenti sono quindi invitati a non caricare il telefono in condizioni di umidità e tenere presente che i danni causati dall’immersione in liquidi non sono coperti dalla garanzia.

L’OPPO RENO11 F 5G rappresenta un equilibrio tra bellezza, funzionalità e durabilità, offrendo agli utenti un dispositivo che non solo è piacevole alla vista e al tatto ma è anche costruito per resistere alle sfide del quotidiano.

Specifiche Tecniche ed Hardware

Il cuore pulsante dell’OPPO RENO11 F 5G è il processore MediaTek Dimensity 7050, una scelta che garantisce prestazioni elevate. Questo chipset, realizzato con un processo produttivo a 6nm, è caratterizzato da una configurazione Octa Core che include 2 core Cortex A78 a 2.6 GHz per le operazioni più esigenti e 6 core Cortex A55 a 2.0 GHz, ottimizzati per l’efficienza energetica. La velocità massima del processore raggiunge i 2.6 GHz, permettendo all’OPPO RENO11 F 5G di gestire senza problemi multitasking, gaming e attività complesse come la registrazione video in 4K. La GPU ARM Mali-G68 MC4 supporta le prestazioni grafiche, garantendo una buona esperienza di gioco e fluidità nell’uso quotidiano.

Per gli amanti “dei numeri” qui sotto alcuni benchmark esguiti con l’ultima versione software disponibile al momento. Nello specifico vediamo un punteggio di 884 in single e 2302 punti in multi-thread su geekbench.

A livello grafico abbiamo 2239 punti su Wildilife di 3D Mark.

L’OPPO RENO11 F 5G offre una configurazione di memoria RAM di 8GB, espandibile fino a 16GB grazie alla funzione di RAM Expansion. Questa caratteristica permette di utilizzare una parte della memoria interna come RAM aggiuntiva, migliorando le prestazioni in multitasking. La memoria interna UFS 3.1 da 256GB assicura velocità elevate di lettura e scrittura dei dati, contribuendo a un’esperienza utente fluida e reattiva. Inoltre, il dispositivo supporta l’espansione della memoria fino a 2TB tramite scheda microSD, offrendo ampio spazio per applicazioni, foto, video e giochi.

Connettività e supporto di rete

L’OPPO RENO11 F 5G eccelle anche nell’ambito della connettività, supportando le reti Wi-Fi 6 (802.11ax) per una navigazione internet veloce e stabile sia a 2.4GHz che a 5GHz. La presenza del Bluetooth 5.2 garantisce una connessione wireless affidabile con altri dispositivi, mentre il supporto NFC consente pagamenti mobili e trasferimento dati semplice e veloce. Per quanto riguarda la rete mobile, l’OPPO RENO11 F 5G è dotato di doppia Nano SIM e supporta una vasta gamma di bande di frequenza, garantendo compatibilità globale. La tecnologia 5G assicura velocità di download e upload superiori, migliorando significativamente l’esperienza di navigazione, streaming e gaming online. Grazie a LinkBoost, un motore di ottimizzazione della rete sviluppato da OPPO, l’OPPO RENO11 F 5G offre una trasmissione del segnale migliorata e una ricezione più potente, garantendo una connessione più stabile e veloce.

Display e Qualità di Visualizzazione

Il OPPO RENO11 F 5G presenta un display AMOLED da 6.7 pollici, che offre agli utenti un’esperienza visiva di alta qualità. Questo dispositivo combina tecnologia avanzata e design ottimizzato per garantire immagini nitide, colori vivaci e un’eccellente leggibilità in diverse condizioni di illuminazione.

Il pannello OLED 2,5D del OPPO RENO11 F 5G rappresenta il cuore della sua eccellente qualità di visualizzazione. Questa tecnologia consente al display di curvarsi delicatamente ai bordi, migliorando l’esperienza visiva e rendendo il design del dispositivo più elegante. Inoltre, la protezione Panda Glass, rinforzata due volte, non solo aumenta la durabilità dello schermo ma assicura anche una protezione ottimale contro graffi e impatti.

Il display del OPPO RENO11 F 5G vanta una risoluzione FHD+ (2412×1080) che, insieme a una densità di pixel di 394PPI, garantisce dettagli nitidi e testi chiari. La frequenza di aggiornamento massima di 120Hz, selezionabile tra 60/90/120Hz, offre una navigazione fluida e una visualizzazione ottimale dei contenuti in movimento. La frequenza di campionamento touch raggiunge i 240Hz in modalità massima, assicurando una risposta rapida e precisa al tocco.

Uno degli aspetti più impressionanti del display OPPO RENO11 F 5G è la sua luminosità. Con una luminosità massima globale predefinita di 500 nit e una capacità di raggiungere picchi di 1100 nits, questo schermo assicura una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. Questo livello di luminosità, abbinato a una copertura del 100% delle gamme di colori DCI-P3 e sRGB, rende i colori vivaci e realistici, migliorando l’esperienza di visione in ogni condizione di luce.

In conclusione, il display del OPPO RENO11 F 5G si rivela un elemento di spicco del dispositivo, offrendo un’esperienza visiva di alta qualità grazie alla sua tecnologia avanzata, risoluzione elevata, frequenza di aggiornamento fluida e eccellente visibilità all’aperto.

Durata della Batteria e Opzioni di Ricarica

L’OPPO Reno11 F 5G si distingue in entrambi i campi, offrendo una combinazione di lunga durata della batteria e tecnologie di ricarica all’avanguardia.

L’OPPO Reno11 F 5G è equipaggiato con una batteria da 5000mAh, che garantisce un’autonomia eccezionale. Questa capacità permette agli utenti di affrontare una giornata piena di attività senza preoccuparsi di dover ricaricare il dispositivo. Inoltre, OPPO ha introdotto un’innovativa tecnologia che assicura che la batteria rimanga efficiente e duratura per almeno 4 anni, contrastando uno dei principali motivi di obsolescenza degli smartphone. Questo non solo migliora l’esperienza d’uso ma dimostra anche l’impegno di OPPO verso la sostenibilità ambientale.

La ricarica del Reno11 F 5G è resa veloce e conveniente grazie alla tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC 67W. Con l’alimentatore SUPERVOOC (venduto separatamente), è possibile ottenere il 54% di carica in soli 20 minuti. Questo significa che anche in una breve pausa è possibile ricaricare il dispositivo abbastanza da non doversi preoccupare per il resto della giornata. È importante sottolineare che, oltre al SUPERVOOC, il Reno11 F 5G supporta anche l’USB Power Delivery fino a 55W, offrendo agli utenti una flessibilità ancora maggiore nelle opzioni di ricarica.

Autonomia in uso quotidiano

Gli utenti del Reno11 F 5G possono aspettarsi un’ottima autonomia in uso quotidiano. La combinazione della capacità di batteria da 5000mAh e gli algoritmi AI integrati garantisce che il dispositivo possa resistere a temperature estreme, mantenendo la sicurezza durante la ricarica e garantendo prestazioni consistenti anche dopo anni di utilizzo. Con la possibilità di ricaricare fino al 100% in soli 45 minuti, l’ansia da batteria diventa un ricordo del passato. Inoltre, la tecnologia avanzata della batteria assicura che l’autonomia rimanga notevole anche dopo quattro anni di utilizzo quotidiano, dimostrando l’impegno di OPPO nel fornire dispositivi che durano nel tempo.

Esperienza Fotografica

L’OPPO Reno11 F 5G ha una tripla fotocamera posteriore che combina tecnologia avanzata e design intuitivo per catturare immagini naturali e dettagliate. Questo dispositivo si rivela un compagno ideale per gli appassionati di fotografia di ogni livello, offrendo funzionalità che spaziano dalla fotografia di paesaggi a quella macro, fino alla registrazione video in alta definizione.

Qualità della camera principale

La camera principale da 64MP dell’OPPO Reno11 F 5G si distingue per la sua capacità di catturare immagini nitide, in cui luce e colore sono perfettamente bilanciati. Ogni dettaglio viene accuratamente restaurato, permettendo agli utenti di ottenere scatti di qualità eccezionale in una vasta gamma di condizioni di illuminazione. La tecnologia In-Sensor Zoom 2X, insieme all’algoritmo proprietario Portrait Expert Engine, assicura ritratti realistici e di grande impatto visivo, rendendo ogni scatto un’opera d’arte.

L’OPPO Reno11 F 5G include anche una fotocamera Sony Ultra Grandangolare da 8MP e una fotocamera Macro da 2MP, ampliando notevolmente le possibilità creative degli utenti. La fotocamera ultra-grandangolare permette di catturare scenari più suggestivi, raccontando storie avvincenti attraverso una tensione visiva aumentata tra il soggetto e l’ambiente circostante. D’altra parte, la fotocamera macro rivela meraviglie inedite, consentendo di osservare più a fondo il mondo con scatti che rivelano incredibili dettagli e meraviglie in miniatura, spesso sfuggenti all’occhio nudo.

Anche la capacità di registrazione video dell’OPPO Reno11 F 5G non delude, offrendo agli utenti la possibilità di creare video 4K ultra-nitidi. Grazie alla fotocamera frontale Sony da 32MP, è possibile registrare fantastici video selfie di grande qualità a 4K @30fps, consentendo di catturare momenti indimenticabili con chiarezza e dettagli definiti. Questa funzionalità rende l’OPPO Reno11 F 5G uno strumento perfetto per vlog, post e espressioni personali, senza scendere a compromessi sulla qualità.

In conclusione, l’esperienza fotografica offerta dall’OPPO Reno11 F 5G si posiziona come un punto di forza del dispositivo. Nonostante alcune difficoltà in condizioni di scarsa luminosità e un livello medio per la stabilizzazione dei video fino a 4K, le prestazioni complessive rimangono notevoli. La versatilità delle sue fotocamere, insieme alla qualità delle immagini e dei video prodotti, rende questo smartphone un’opzione attraente per chi cerca un dispositivo capace di soddisfare una vasta gamma di esigenze fotografiche.

Software e Funzionalità Aggiuntive

Il OPPO Reno11 F 5G si distingue non solo per le sue impressionanti specifiche hardware ma anche per il suo software ricco di funzionalità e personalizzazioni. Grazie alla sua interfaccia utente ColorOS 14 basata su Android 14, gli utenti possono godere di un’esperienza fluida, intuitiva e altamente personalizzabile.

Comea bbiamo già visto con gli ultimi prodotti OPPO, ColorOS 14 introduce un’interfaccia grafica rinnovata che mantiene l’estetica gratificante e la professionalità caratteristiche di OPPO. Gli utenti possono godere di un’esperienza più moderna e accattivante, con elementi grafici stondati e fortemente personalizzabili. La personalizzazione raggiunge nuovi livelli con l’introduzione del Material You, permettendo agli utenti di adattare l’aspetto del software alle proprie preferenze. Inoltre, la possibilità di scegliere tra tre set di icone prestabiliti o caricarne di nuovi, insieme a un’ampia gamma di funzionalità, rende l’uso del Reno11 F 5G ancora più facile e produttivo.

Sicurezza e funzioni di privacy

La sicurezza e la privacy sono al centro dell’attenzione in ColorOS 14. Gli utenti possono gestire facilmente tutte le autorizzazioni attraverso una dashboard della privacy chiara e intuitiva. Se un’applicazione si rivela troppo invasiva, è possibile limitarne l’accesso o, al contrario, concedere maggiori permessi. Una funzione particolarmente apprezzata è la possibilità di non condividere la propria posizione precisa, optando invece per una localizzazione approssimativa. Questo livello di controllo sulla privacy si estende anche alla protezione dei dati, con opzioni come il Private System che crea una copia indipendente delle applicazioni e dei dati, accessibile solo tramite impronte digitali o password.

Opzioni di gioco e ottimizzazioni

Per gli appassionati di gaming, il Reno11 F 5G offre un’esperienza ottimizzata grazie a specifiche funzionalità pensate per migliorare le sessioni di gioco. Uno spazio dedicato al gaming permette di selezionare quali notifiche visualizzare durante il gioco, evitando distrazioni indesiderate. Inoltre, diverse modalità di performance e l’opzione per bloccare la luminosità per determinati giochi assicurano un’esperienza di gioco immersiva e senza compromessi. Queste ottimizzazioni, insieme alla potente hardware del dispositivo, rendono il Reno11 F 5G una scelta eccellente per chi cerca un telefono capace di offrire prestazioni di gioco di alto livello, pur rimanendo nei limiti della sua fascia.

In conclusione, il software e le funzionalità aggiuntive del OPPO Reno11 F 5G rappresentano un punto di forza notevole del dispositivo. L’interfaccia utente ColorOS 14, insieme alle avanzate opzioni di sicurezza e privacy e alle ottimizzazioni per il gaming, rendono questo smartphone un’opzione attraente per un’ampia varietà di utenti, garantendo un’esperienza d’uso personalizzata, sicura e divertente.

Durabilità nel Tempo

Qualità costruttiva per la longevità

L’OPPO Reno11 F 5G si distingue per la sua qualità costruttiva, progettata per garantire una lunga durata. Il dispositivo presenta un design sottile e leggero, con uno spessore di soli 7,54 mm e un peso di 177 g, ma senza sacrificare la robustezza. La scocca, oltre a restituire giochi di luce che lo rendono visivamente distintivo, è stata sottoposta a test rigorosi che includono 100.000 pressioni dei tasti del volume, 200.000 pressioni del pulsante di accensione e 20.000 inserimenti e disinserimenti del cavo USB-C. Questi test confermano la resistenza del Reno11 F 5G anche all’uso intensivo quotidiano.

Programma di sostituzione della batteria

OPPO offre un programma di sostituzione della batteria che rafforza ulteriormente la durabilità del Reno11 F 5G. Durante un periodo promozionale, i dispositivi acquistati possono beneficiare della sostituzione gratuita della batteria se, entro quattro anni dall’attivazione, la capacità scende al di sotto dell’80% della capacità massima originale. Questo programma è valido in particolare per il terzo e il quarto anno di utilizzo, garantendo agli utenti una performance ottimale della batteria per un periodo prolungato.

Il Reno11 F 5G ha poi superato oltre 50 controlli di produzione, 130 test di affidabilità e 320 test completi, dimostrando un impegno notevole nella garanzia di un prodotto affidabile e durevole. Inoltre, la batteria del dispositivo è progettata per funzionare efficacemente anche in condizioni estreme, come dimostrato dalla modalità di ricarica Ultra-low Temperature che permette la ricarica rapida fino a -20°C. Questa attenzione ai dettagli è ulteriormente riconosciuta dalla certificazione Safe Fast-Charge System di TÜV Rheinland, che attesta le eccellenti prestazioni e la sicurezza del sistema di ricarica del Reno11 F 5G.

Conclusioni

OPPO RENO11 F 5G emerge come una scelta eccellente per coloro che cercano un connubio tra estetica e prestazioni, offrendo un’esperienza utente superiore grazie a un display AMOLED di altissima qualità, opzioni di fotografia avanzate e una batteria durevole con ricarica rapida. Questi elementi, insieme alle funzionalità software ricche e intuitive offerte da ColorOS 14, forniscono una base solida per un dispositivo che non solo soddisfa le esigenze quotidiane ma spinge anche i confini di quello che gli utenti possono aspettarsi da uno smartphone.

Al momento del lancio in Italia, il OPPO Reno11 F 5G è stato proposto al prezzo consigliato di 369,99 euro, con colorazioni Ocean Blue e Palm Green. Importante notare che, fino al 12 aprile 2024, è stata disponibile una promozione di lancio che includeva una cover in omaggio e una sostituzione gratuita aggiuntiva della batteria fino al quarto anno.

Il OPPO Reno11 F 5G si inserisce in un segmento di mercato competitivo, con uno street price che lo porta già intorno ai 280€. Confrontando il dispositivo con altri smartphone di fascia media il Reno11 F 5G si distingue per la sua capacità di offrire un’esperienza simile a quella dei top di gamma. Questo grazie al suo design elegante, display immersivo e struttura resistente. Inoltre, la sua durabilità è rafforzata da una classificazione di protezione IP65, superiore a molti dispositivi concorrenti.

Considerando le sue caratteristiche di spicco come il display AMOLED Borderless 120Hz, tripla fotocamera da 64MP, e la promozione con sostituzione gratuita della batteria fino al 4° anno, il dispositivo offre un valore considerevole. La presenza di promozioni e sconti ha ulteriormente aumentato l’attrattiva del dispositivo.

Con promozioni e una politica di sostituzione della batteria che ne estendono ulteriormente il valore, il OPPO RENO11 F 5G si presenta come un investimento intelligente per chi desidera innovazione, affidabilità e design in un unico pacchetto senza dover spendere troppo. Questi fattori consolidano la reputazione del OPPO RENO11 F 5G come un dispositivo capace di elevarsi sopra la media del mercato, rendendolo una scelta attraente per una vasta gamma di consumatori.

In sintesi, il OPPO Reno11 F 5G rappresenta un’opzione valida per chi cerca un dispositivo di fascia media con caratteristiche premium. Grazie alle sue specifiche tecniche avanzate, al design sottile e leggero, e alle promozioni disponibili, questo smartphone offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, posizionandosi come una scelta interessante per gli utenti alla ricerca di un dispositivo affidabile e performante.

I nostri voti

Design & Materiali 8 Display 7.5 Hardware 8 Software 8 Fotocamera 8 Autonomia 9 Rapporto qualità prezzo 8 Voto finale 8.1

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!