Introduzione

OPPO Reno14 F 5G è il nuovo smartphone di fascia media della serie Reno14 che si affianca al fratello maggiore Reno 14 che abbiamo recensito nelle scorse settimane. Quest’anno per la serie Reno 14 non esiste un modello “Pro” in Italia ma rimane il piccolo Reno 14 F che vuole riprendere il DNA di Reno 14 e portarlo in un dispositivo più economico senza sacrificare troppo i tratti distintivi del modello standard. E’ infatti pensato per offrire un’esperienza completa puntando su batteria a lunga durata, robustezza e funzionalità AI avanzate.

Si tratta di un aggiornamento incrementale rispetto al precedente Reno13 F che abbiamo recensito meno di un anno fa, da cui eredita gran parte delle caratteristiche tecniche, apportando solo piccoli miglioramenti senza stravolgere il dispositivo. Il cuore del Reno14 F è il collaudato chipset Snapdragon 6 Gen1 a 4nm, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espandibile, e alimentato da un’enorme batteria da 6000 mAh. Non mancano un display fluid AMOLED a 120 Hz, una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica e un design rinnovato ispirato alle “sirene”. Il tutto viene proposto in Italia a 380€ di listino, lo stesso prezzo del predecessore, ma con interessanti promozioni lancio (voucher sconto, accessori a prezzo simbolico) per invogliare all’acquisto. Scopriamo insieme, punto per punto, se OPPO Reno14 F riesce a convincere e a distinguersi nella affollata fascia media del 2025.

Design e qualità costruttiva

OPPOReno14F in colorazione Opal Blue mette in mostra il nuovo Iridescent Mermaid Design, un pattern cangiante che brilla sotto la luce. Solo la variante Opal Blue offre questa finitura dinamica “a sirena”che abbiamo già visto su Reno 14, mentre le colorazioni GlossyPink e LuminousGreen presentano una tinta unita opaca.

L’estetica di Reno14 F segue la filosofia di “affinamento” rispetto alla generazione precedente. Il telefono sfoggia un look elegante ma discreto, con bordi piatti e angoli arrotondati che ne facilitano la presa. Il modulo fotocamere posteriore, in alto a sinistra, ospita tre sensori (50MP+8MP+2MP) ed è poco sporgente, restando quasi a filo con il retro. Il telaio è realizzato in plastica: questo contribuisce a mantenere peso e dimensioni contenute (solo 180 grammi per 7,78 mm di spessore), a vantaggio dell’ergonomia, ma rende il telefono piuttosto scivoloso in mano. Purtroppo, almeno nel mercato italiano, non è inclusa alcuna cover protettiva in confezione, quindi conviene procurarsene una separatamente per contrastare la scivolosità e le impronte sul retro lucido. In altri mercati OPPO fornisce una cover trasparente in dotazione, ma qui la si può acquistare a parte (OPPO la offre a 2€ extra in bundle promozionale).















Un aspetto distintivo del Reno14 F è la sua eccezionale resistenza a liquidi e polvere. Lo smartphone vanta la certificazione IP69 (oltre alle classiche IP68/IP66) e la conformità allo standard militare MIL-STD-810H, il che significa che può sopravvivere indenne a immersioni in acqua fino a 1,5 metri per 30 minuti e persino a potenti getti d’acqua calda (fino a 80°C) senza subire danni. In pratica Reno14 F è pronto ad accompagnarvi anche in ambienti ostili – dalla pioggia battente alla spiaggia polverosa – senza necessità di custodie impermeabili.

Questa robustezza, unita al vetro protettivo Asahi Glass AGC DT-Star2 sul display, offre una sicurezza inusuale per un device di fascia media. Nel complesso, il design di OPPO Reno14 F è sobrio ma curato: niente effetti speciali sulla versione verde (che rinuncia al motivo “ali di farfalla” della serie Reno13), mentre la variante blu con Iridescent Mermaid Design cattura davvero lo sguardo con i suoi riflessi cangianti. In ogni caso, l’aspetto elegante si accompagna a una costruzione solida e a un’ottima maneggevolezza, grazie anche al peso ridotto.

Display

OPPO dota il Reno14 F di un display OLED di qualità, leggermente più compatto rispetto a quello da 6,67″ del modello precedente. La diagonale è di 6,57 pollici con risoluzione Full HD+ (2372×1080) e formato 20:9, sufficiente a garantire immagini nitide e una buona definizione (~394 PPI). Uno dei punti di forza è la fluidità: il pannello supporta una frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz, gestita in modo dinamico (adatta automaticamente 60/90/120Hz in base ai contenuti) per bilanciare scorrevolezza e consumi. Scorrere le schermate e giocare risulta quindi molto più piacevole, con animazioni fluide e reattive.

Il display AMOLED da 6,57″ del Reno14 F occupa oltre il 93% del frontale, con cornici sottili e un piccolo foro per la fotocamera frontale al centro. La visibilità è ottima anche all’aperto grazie alla luminosità di picco elevata.

La qualità cromatica è ottima: lo schermo è a 10-bit e copre il 100% dello spazio colore DCI-P3, offrendo colori vividi e profondi, con supporto HDR10+ per i video ad alta gamma dinamica. Un altro miglioramento rispetto al passato è la luminosità di picco incrementata a ben 1400 nit (in modalità High Brightness Mode), valore che permette una buona leggibilità anche sotto la luce diretta del sole. In condizioni normali, la luminosità tipica si attesta attorno ai 600 nit, più che adeguata per interni ed esterni moderati. Durante le nostre prove all’aperto, il display del Reno14 F si è dimostrato quasi sempre visibile e con colori brillanti, senza necessità di strizzare gli occhi anche se qualche riflesso è presente sotto la luce diretta. Rimane un piccolo bordo inferiore (chin) leggermente più spesso degli altri lati, ma nel complesso le cornici sono sottili e contribuiscono a un rapporto schermo-corpo di oltre 93%, offrendo un effetto immersivo. Purtroppo la variante green mantiene un po’ le ditate sulla cover posteriore, un effetto che però viene meno se lo utilizzate con cover o optate per la versione con scocca posteriore ad effetto “mermaid”.

Sotto allo schermo è integrato un lettore di impronte digitali di tipo ottico, rapido nel riconoscimento anche se posizionato un po’ in basso (può richiedere di adattare la presa per poggiare bene il pollice). Presente anche lo sblocco facciale 2D tramite la selfie-cam, utile in buona luce ma meno sicuro. Completano l’esperienza multimediale i doppi altoparlanti stereo, che offrono un audio sorprendentemente ricco e potente per la categoria, ideale per video e giochi. Manca invece il jack audio da 3,5mm, come ormai consuetudine su molti mid-range moderni. In definitiva, il Reno14 F vanta un display veramente convincente per questa fascia di prezzo: ampio ma non esagerato, luminoso, dai colori incisivi e con l’alta frequenza di aggiornamento che rende tutto più piacevole alla vista.

Hardware e prestazioni

Sotto la scocca dell’OPPO Reno14 F batte il SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen1. OPPO abbandona le soluzioni Mediatek per questo modello puntando a soluzioni rodate. Si tratta di un chip octa-core di fascia media (4×2.2 GHz Cortex-A78 + 4×1.8 GHz Cortex-A55) realizzato con processo produttivo a 4 nm. La scelta di OPPO è stata quella della continuità: lo Snapdragon 6 Gen1 era già presente sul Reno13 F e qui viene riproposto senza cambiamenti di rilievo nelle frequenze operative. In termini di potenza, non aspettatevi quindi passi avanti rispetto al modello passato – le prestazioni di CPU e GPU Adreno 710 restano praticamente invariate. Questo significa, però, che il Reno14 F offre performance solide per l’uso quotidiano, paragonabili a quelle di ex top di gamma di qualche anno fa, garantendo fluidità nelle attività comuni come navigazione, social, chat, streaming video e anche un po’ di multitasking spinto senza rallentamenti percepibili. Qui sotto un’infografica ufficiale di OPPO che spiega le principale novità rispetto a OPPO Reno 13 F 5G e come si può vedere sono minime.

Gli 8 GB di RAM LPDDR4X supportano bene il multi-tasking e possono essere virtualmente espansi fino a 16 GB tramite la funzionalità RAM Expansion di ColorOS (che utilizza parte della memoria interna come swap). Lo storage interno è ampio (256 GB UFS 3.1), e OPPO permette anche di espanderlo con microSD fino a 2 TB – attenzione però che lo slot è ibrido, quindi l’uso della microSD occupa lo spazio della seconda SIM. Fortunatamente il telefono supporta anche la eSIM, una rarità apprezzabile in questa fascia, così si può usare SIM virtuale + microSD senza rinunciare alla dual SIM fisica.

Nelle nostre prove, OPPO Reno14 F si è comportato bene in tutti gli scenari quotidiani. Le app si aprono rapidamente, l’interfaccia è reattiva e il passaggio tra applicazioni non mostra incertezze, segno che l’ottimizzazione di ColorOS 15 e i 8 GB di RAM fanno il loro dovere. Anche sotto stress termico il dispositivo si mantiene abbastanza fresco: in sessioni di gioco prolungate la temperatura del chip non raggiunge mai valori “fastidiosi” da tenere in mano dovuto anche al fatto che questo SoC non raggiunge i wattaggi e la potenza (e calore) di un chipset flagship. Ciò si traduce in un’esperienza di gioco confortevole dal punto di vista termico.

Sul fronte gaming, il Reno14 F offre prestazioni accettabili, ma con i limiti prevedibili del suo hardware: titoli popolari ben ottimizzati come Call of Duty Mobile o PUBG girano fluidi con dettagli medi senza problemi, mentre giochi più pesanti e graficamente esigenti (ad esempio Genshin Impact) costringono ad abbassare la qualità grafica per mantenere un frame rate decente. A impostazioni alte su questi giochi avanzati si notano cali di fluidità e scatti, segno che lo Snapdragon 6 Gen1 non ha muscoli da top di gamma – dopotutto è nella norma per questa categoria di smartphone. È importante sottolineare che, pur non essendo una macchina da gaming spinto, Reno14 F riesce comunque a far girare praticamente qualsiasi gioco presente sul Play Store, a patto di scendere a compromessi sui dettagli nei titoli più impegnativi. Per il target di utenza medio (social, messaggistica, multimedia e gaming casual) le prestazioni sono più che sufficienti.

Un elemento positivo è la presenza del cosiddetto Trinity Engine di OPPO, un insieme di ottimizzazioni hardware-software che lavorano in backgropund per garantire fluidità costante e stabilità delle prestazioni anche durante operazioni complesse. In pratica, la gestione intelligente delle risorse e della dissipazione aiuta a prevenire cali di performance improvvisi (throttling) durante carichi prolungati – i benchmark confermano infatti una buona costanza nei test di stress grafico. Reno14 F non punta a battere record di potenza, ma a offrire affidabilità e reattività in ogni momento, e su questo fronte mantiene le promesse di “prestazioni senza compromessi” proclamate da OPPO per l’uso reale di tutti i giorni.

Software e funzionalità AI

OPPO Reno14 F arriva sul mercato con il sistema operativo Android 15 personalizzato con la nuova interfaccia ColorOS 15.0.2 di OPPO. Si tratta di una piattaforma software ricca di funzionalità, esteticamente curata e molto fluida. L’interfaccia ColorOS 15 mantiene un’impostazione user-friendly, con tantissime opzioni di personalizzazione e utilità smart. OPPO ha poi promesso fino a 5 anni di aggiornamenti major di ColorOS/Android per la serie Reno14, quindi ci si può aspettare che Reno14 F riceverà in futuro Android 16 e successivi, garantendo una buona longevità software. Color OS16 dovrebbe uscire tra poche settimane e anche se il rollout inizierà dai modelli di fascia alta ( qualcuno ha detto Find X6? ) è praticamente certo che entro i primi mesi del 2026 anche questo smartphone riceverà Android 16.

Uno dei temi chiave di questo dispositivo è l’Intelligenza Artificiale integrata. OPPO ha investito molto in funzionalità AI e su Reno14 F troviamo la nuova suite AIEditor2.0 che abbiamo visto anche su Reno 14 per la fotografia assistita. Questa include strumenti avanzati per migliorare gli scatti direttamente dal telefono, senza dover passare dal PC: ad esempio AI Scatto Perfetto elimina occhi chiusi ed espressioni poco lusinghiere dalle foto di gruppo, scegliendo i fotogrammi migliori automaticamente, mentre AI Recompose rielabora l’inquadratura andando a ritagliare e riallineare la foto per renderla più bilanciata quando lo scatto originale non è venuto “perfetto”.

Sono presenti poi tutti i must have come AI Eraser (per rimuovere oggetti/persone indesiderati dallo sfondo), AI Aumenta Nitidezza, AI Rimetti a Fuoco e AI Rimuovi Riflessi, strumenti che consentono di ritoccare ogni dettaglio e salvare foto che altrimenti sarebbero da buttare. In pratica, con Reno14 F si ha “in tasca un piccolo studio di montaggio fotografico” grazie a queste funzioni smart integrate – molto comode per chi ama postare sui social e vuole correggere al volo le immagini prima di condividerle.

L’AI di OPPO non si ferma però alla fotografia. Sul fronte produttività, segnaliamo la nuova Trascrizione Vocale AI, che è in grado di trascrivere in testo gli audio (anche in lingua straniera) in un attimo, e la Traduzione Chiamate AI, che durante le chiamate internazionali aiuta a tradurre in tempo reale ciò che si dice e si ascolta. Queste feature sfruttano anche l’integrazione di Google Gemini, la potente AI generativa di Google, ora incorporata più a fondo in ColorOS 15: oltre ad essere l’assistente vocale predefinito, Gemini viene utilizzata “dietro le quinte” in alcune app proprietarie OPPO come quelle per la traduzione, migliorando l’esperienza utente con un’AI avanzata e contestuale. Si nota quindi una stretta collaborazione tra OPPO e Google su questo dispositivo, segno della volontà di portare intelligenza artificiale sempre più pervasiva e utile nell’uso quotidiano. Alcune funzioni non sono ancora del tutto funzionali in Italiano, come Riepilogo AI e MindSpace, ma è questione di tempo prima che siano operative anche nella nostra lingua.

Come spesso accade, l’ampiezza delle funzioni si accompagna anche a qualche bloatware: sul Reno14 F troviamo preinstallate varie app di terze parti non essenziali, per lo più servizi e giochi sponsorizzati. La buona notizia è che la maggior parte di queste app indesiderate può essere disinstallata facilmente, liberando spazio e notifiche. Per il resto, ColorOS 15 si conferma un sistema reattivo e stabile, con animazioni fluide e ottima gestione delle risorse. Piacevoli le tante possibilità di personalizzazione (sfondi animati, temi, Always-On Display configurabile, layout home modificabile) e le utility aggiuntive come la Sidebar intelligente, il Multi-schermo con PC, e un completo set di gesture per navigare senza tasti. Non mancano funzioni di sicurezza e privacy avanzate (cassaforte per foto e documenti, permessi one-time per le app, ecc.). Nel complesso, l’esperienza software su Reno14 F è ricca e moderna, e l’AI Flash Photography di cui parliamo nella sezione fotocamera è un esempio di come l’AI sia messa al servizio anche della creatività fotografica.

Fotocamere e fotografia

OPPO Reno14 F monta una tripla fotocamera posteriore così composta: sensore principale 50 MP f/1.8 con OIS (stabilizzazione ottica), un’ultra-grandangolare 8 MP f/2.2 con campo di 112° e un sensore macro da 2 MP per scatti ravvicinati. Sulla parte frontale, nel foro centrale del display, c’è una fotocamera selfie da 32 MP f/2.4 con autofocus.

Sulla carta, questo comparto fotografico ricalca quello del modello precedente, ma in realtà OPPO ha effettuato alcuni miglioramenti chiave “sotto il cofano”: il sensore principale ora è un Sony IMX882 (lo stesso utilizzato sul Reno14 standard), più grande e prestante, capace di garantire foto migliori soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, è stata introdotta la funzionalità di AI Flash Photography, con un doppio flash LED potenziato dall’AI in grado di raggiungere una luminosità massima di 120 lux, ovvero il doppio rispetto al flash del Reno13 F. Grazie all’intelligenza artificiale, il sistema è in grado di adattare automaticamente l’intensità del flash in base alla distanza dal soggetto e alla scena, evitando sovraesposizioni e illuminando uniformemente lo scenario. Questo permette di ottenere scatti notturni con flash nitidi e dettagliati, con risultati che OPPO paragona addirittura a quelli ottenibili con attrezzatura professionale. Nella pratica, le foto al buio con flash del Reno14 F risultano ben bilanciate: volti illuminati a dovere e sfondi visibili, senza quel classico “effetto buio pesto” oltre il primo piano.

Alla prova sul campo, Reno14 F si difende molto bene in fotografia per la sua categoria. In condizioni di buona luce il sensore principale da 50MP cattura immagini di qualità eccellente: colori vivaci ma naturali, ottimo contrasto e una gamma dinamica ampia che gestisce bene sia le ombre sia le alte luci. Gli scatti appaiono dettagliati e pronti da condividere. Anche l’ultra-grandangolo da 8MP svolge un lavoro discreto: il calo di risoluzione rispetto al sensore principale c’è (come dettaglio fine), ma le foto grandangolari sono comunque piacevoli, con colori coerenti e una distorsione ai bordi ben corretta via software.

[Fare click per ingrandire – Galleria fotografica in aggiornamento























Questo obiettivo torna utile per paesaggi, foto di gruppo all’aperto o architettura, offrendo prospettive ampie difficili da ottenere col solo sensore principale. Il sensore macro da 2MP è più di riempimento: consente di avvicinarsi molto al soggetto (pochi centimetri) per fotografare dettagli di piante, insetti o piccoli oggetti, ma la risoluzione limitata e l’assenza di autofocus rendono i risultati appena sufficienti – è più che altro una lente “divertente” da usare occasionalmente. Sul frontale, la selfie cam 32MP è decisamente sopra la media: sforna autoscatti ad alta risoluzione, con ottimi dettagli facciali e colori ben tarati. In modalità ritratto i risultati sono buoni, con un effetto bokeh abbastanza naturale sullo sfondo (anche se gestito via AI, non essendoci un sensore dedicato di profondità).

Dove Reno14 F sorprende positivamente è negli scatti in condizioni di scarsa luce, grazie alla combinazione di sensore migliorato, stabilizzazione ottica e algoritmi Night Mode ottimizzati. Di sera o in interni poco illuminati, le foto mantengono un livello di rumore contenuto e dettagli ancora validi per la fascia media. Attivando la modalità Notte, il software impiega uno scatto multi-frame per illuminare la scena: i tempi di scatto restano brevi grazie all’OIS che stabilizza il sensore, e l’immagine finale risulta luminosa e abbastanza nitida, senza quel rumore digitale che spesso affligge i telefoni economici. Certo, non siamo ai livelli dei cameraphone top di gamma, ma per uno smartphone di questo prezzo il Reno14 F può tranquillamente essere considerato un camera phone affidabile per foto di ogni giorno, capace di non deludere neanche dopo il tramonto.

Passando al video, la fotocamera posteriore principale può registrare fino alla risoluzione 4K a 30 fps (o in alternativa 1080p a 60 fps). La presenza dell’OIS sul sensore da 50MP è un vantaggio per i video a mano libera: le clip risultano abbastanza stabili e fluide, anche camminando, compensando i piccoli tremolii. È quindi possibile usare il Reno14 F per vlog e riprese dinamiche con una buona confidenza, almeno con la cam posteriore. La ultra-grandangolare purtroppo non supporta la registrazione video – un limite imposto probabilmente dall’hardware (in app, non c’è l’opzione di passare al sensore wide durante i filmati). Di conseguenza, niente video a grandangolo, dovrete accontentarvi del campo standard.

La cam frontale 32MP registra invece video fino al 4K 30fps (secondo le specifiche ufficiali), tuttavia manca la stabilizzazione elettronica sul modulo anteriore: questo significa che i selfie-video/vlog potranno risultare un po’ mossi se registrati in movimento. Meglio usarla con mano ferma o su cavalletto per ottenere il massimo dettaglio (in alternativa si può scendere a 1080p dove interviene qualche algoritmo di stabilizzazione digitale). Il comparto audio nei video è buono: il doppio microfono cattura un suono stereo discreto, adatto a video familiari o social.

Nel complesso, OPPO Reno14 F non rivoluziona la fotografia mobile ma offre un set di fotocamere completo e bilanciato per la fascia media. La mancanza di un teleobiettivo si fa sentire solo se siete amanti degli zoom spinti – qui ci si deve affidare allo zoom digitale 2x e fino a 10x, che all’occorrenza permette di ingrandire soggetti lontani ma con qualità decrescente man mano che si supera il 2-3x. Ma in questa fascia di prezzo è del tutto normale non trovare ottiche zoom dedicate. In compenso, Reno14 F eccelle per versatilità: grandangolo, macro, selfie ad alta risoluzione, video 4K stabilizzati – c’è tutto il necessario per divertirsi a scattare in ogni situazione quotidiana. Le aggiunte dell’AI (Flash intelligente, Editor 2.0 ecc.) arricchiscono ulteriormente l’esperienza fotografica, offrendo quel qualcosa in più che altri telefoni “standard” non hanno. Se consideriamo la qualità fotografica praticamente invariata rispetto al modello precedente (a parte i miglioramenti citati su sensore e flash), chi possiede già un Reno13 F non troverà rivoluzioni, ma chi arriva da uno smartphone più datato apprezzerà sicuramente il salto in avanti in termini di fotocamera e funzioni smart annesse.

Batteria e autonomia

Uno dei punti forti di OPPO Reno14 F è senza dubbio la batteria. La capacità è salita a 6000 mAh, leggermente più ampia dei 5800 mAh del modello precedente, confermando la tendenza di OPPO a privilegiare l’autonomia sulla serie F. Con 6000 mAh a disposizione, questo smartphone copre agevolmente la giornata intensa e, con utilizzo moderato, può arrivare anche a due giorni lontano dalla presa di corrente. Nei nostri test, Reno14 F si è dimostrato un vero “maratoneta”: con uso misto (messaggistica, social, qualche foto, un po’ di YouTube e un’ora di musica in streaming) siamo giunti a sera con oltre il 40% di carica residua. Riducendo l’utilizzo o attivando qualche risparmio energetico, non è utopico avere 48 ore di autonomia con una singola carica, un risultato eccellente nel panorama odierno.

Anche stressando il dispositivo, l’autonomia regge bene: ad esempio una sessione di gaming pesante come CarX Street di 30 minuti ha consumato circa il 8% della batteria, implicando che teoricamente si potrebbero giocare quasi 7 ore di fila prima di scaricarlo completamente – un uso estremo che pochi faranno, ma che dà l’idea della stamina di questo device. Merito non solo della batteria capiente, ma anche dell’efficienza energetica migliorata del chip Snapdragon 6 Gen1 a 4nm e delle ottimizzazioni software di ColorOS (ad esempio la modalità Standby ottimizzato che consuma pochissimo durante la notte).

Quando finalmente dovrete ricaricare, Reno14 F supporta la ricarica rapida SUPERVOOC da 45W via cavo: il caricabatterie dedicato (che purtroppo non è incluso in confezione italiana) permette di passare da 0 al 42% in appena 30 minuti, e di fare il pieno al 100% in circa 79-90 minuti. Nella pratica, con una mezz’ora di ricarica otterrete energia sufficiente per parecchie ore di utilizzo, e in un’ora abbondante sarete di nuovo al 100%. Considerata la grande capacità della batteria, 45W è una velocità di ricarica soddisfacente, sebbene non da record (oggi alcuni concorrenti sfiorano 67W o 100W su batterie simili). La scelta di OPPO privilegia la longevità della batteria: l’azienda dichiara che gli accumulatori utilizzati sul Reno14 F possono reggere almeno 1600 cicli completi di ricarica mantenendo l’80% della capacità, il doppio del minimo garantito dalla maggior parte dei produttori (800 cicli). Ciò significa che anche caricando il telefono ogni giorno, dopo 4 anni la batteria dovrebbe conservare gran parte della sua efficienza – un’ottima notizia per chi tiene lo smartphone a lungo.

Da segnalare la comoda funzione di ricarica inversa via cavo: Reno14 F può funzionare all’occorrenza come powerbank per ricaricare altri dispositivi (cuffie, smartwatch o anche un altro telefono) collegandoli alla porta USB-C. Manca invece la ricarica wireless, una feature che in questa fascia di prezzo ancora non si è diffusa e che quindi non sorprende trovare assente. In sintesi, Reno14 F offre un’autonomia eccellente unita a ricarica rapida sicura e affidabile. L’unico neo lato batteria è la scelta di non fornire il caricatore nella confezione italiana (in ottica eco-friendly e riduzione rifiuti elettronici, come altri brand stanno facendo): OPPO però ha mitigato la cosa con la promozione che permette di acquistare separatamente l’alimentatore originale 45W a soli 2€ al momento dell’ordine. Se siete a corto di caricatori potenti, approfittatene.

Prezzo, disponibilità e conclusioni

OPPO Reno14 F 5G è disponibile ufficialmente in Italia al prezzo di listino di 379,99€ nella configurazione 8+256GB. La cifra è in linea con quella di lancio del precedente Reno13 F e rispecchia le caratteristiche offerte. Va detto che OPPO sta spingendo molto questo modello con offerte lancio piuttosto aggressive: sul sito ufficiale OPPO Store è presente un voucher di 30€ (in pratica lo si porta a casa a 350€), inoltre è possibile aggiungere al carrello la cover protettiva dedicata e il caricatore SuperVOOC 45W a soli 2€ ciascuno. E visto che ci siete non fatevi sfuggire le Enco Air 4/4Pro a 9,99/14,90€ rispettivamente.

Non solo: aderendo al programma trade-in si può ottenere un ulteriore bonus di 50€ restituendo un vecchio smartphone Oppo, oppure – per chi non ha un device Oppo da dare indietro – basta iscriversi alla newsletter OPPO per avere comunque 50€ di sconto fedeltà. Sommati tutti i vantaggi, il Reno14 F può scendere ben sotto i 300€, rendendo l’offerta decisamente più allettante. È disponibile in due colorazioni: Luminous Green (verde tenue) e Opal Blue (azzurro cangiante con pattern “mermaid”). In altri mercati esiste anche una variante rosa, ma al momento in Italia non sembra distribuita.

Conclusione: OPPO Reno14 F 5G è uno smartphone che punta più a consolidare quanto di buono visto sul predecessore piuttosto che a innovare. Le novità principali risiedono nel design (il retro “mermaid” farà gola a chi cerca un telefono esteticamente distintivo) e in piccoli upgrade come il flash potenziato e la batteria leggermente maggiorata. Per il resto, ritroviamo un dispositivo completo e bilanciato: le prestazioni sono adeguate per la vita di tutti i giorni, l’esperienza d’uso è arricchita da un software AI all’avanguardia, e gli aspetti pratici come autonomia e robustezza sono decisamente sopra la media. D’altro canto, chi si aspettava un salto generazionale in termini di potenza o fotocamere rimarrà deluso – Reno14 F offre poco di veramente nuovo rispetto al Reno13 F uscito appena 5-6 mesi fa.

In definitiva, a chi consigliamo l’OPPO Reno14 F? È la scelta giusta per chi cerca uno smartphone di fascia media affidabile, longevo e con ottima autonomia, capace di resistere alle intemperie e agli imprevisti (potrebbe essere il compagno ideale di viaggiatori, sportivi o semplicemente utenti sbadati che temono cadute e acqua). Piacerà a chi dà importanza a un display di qualità e a un design curato, nonché a chi vuole divertirsi con la fotografia mobile senza troppe pretese professionali – le fotocamere del Reno14 F garantiscono scatti validi in quasi tutte le situazioni tipiche. Al contrario, gli utenti power-user o gamer incalliti potrebbero trovare limitante l’assenza di upgrade prestazionali: in questa fascia di prezzo esistono alternative con chipset più potenti (ad es. Snapdragon 6 Gen2/Gen4 su alcuni modelli concorrenti) o con fotocamere più spinte (sensori da 108-200 MP). Se il vostro obiettivo è avere l’ultimissima novità tecnologica, Reno14 F non è il salto generazionale, ma se prioritizzate batteria, solidità e funzioni smart AI nel quotidiano, questo telefono vi soddisferà pienamente. Considerando anche le promozioni di lancio, OPPO Reno14 F risulta un acquisto sensato e con un buon rapporto qualità-prezzo, pur nella consapevolezza che si tratta più di un “ritocco” dell’offerta Reno che di un modello rivoluzionario. In ogni caso, OPPO conferma con Reno14 F la sua capacità di realizzare smartphone equilibrati e piacevoli da usare, ideali per chi vuole un compagno digitale affidabile da “amare tutti i giorni” senza svenarsi.

Vi ricordiamo che potete trovare OPPO Reno 14F 5G sul sito ufficiale OPPO Store

Pro Batteria 6000 mAh

Batteria 6000 mAh Sensore principale molto buono

Sensore principale molto buono Display AMOLED 120HZ

Display AMOLED 120HZ 5 anni di aggiornamenti garantiti Contro Aggiornamento minimo rispetto al passato

Aggiornamento minimo rispetto al passato Fotocamere aggiuntive discrete

I nostri voti

Design & Materiali 8 Display 7.5 Audio 7.5 Hardware 7 Software e IA 8 Fotocamera 7 Autonomia 9 Rapporto qualità/prezzo 7.5 Voto finale 7.7

