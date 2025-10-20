Introduzione

Samsung ha lanciato il ViewFinity S6 – S60D da 32 pollici nel giugno 2024, inserendolo nella nuova gamma di monitor professionali presentata durante il Computex. Questo monitor si rivolge principalmente a creativi, professionisti e utenti che cercano un display versatile, capace di eccellere sia nelle attività lavorative che in un utilizzo multimediale più rilassato. Con un prezzo che ad oggi, a distanza di un anno, in Italia si aggira tra i 200 e i 350 euro a seconda del rivenditore e delle offerte disponibili, il ViewFinity S6 si posiziona nella fascia media del mercato, offrendo specifiche tecniche di tutto rispetto.

La risoluzione QHD, il refresh rate a 100Hz e un design ergonomico sostenibile lo rendono un’opzione intrigante per chi desidera migliorare la propria postazione senza spendere cifre eccessive. Ma sarà davvero all’altezza delle promesse? Scopriamolo insieme in questa recensione.​

Unboxing e Montaggio

Aprendo la confezione del Samsung ViewFinity S6, si percepisce immediatamente l’attenzione che il produttore ha dedicato alla completezza della dotazione. All’interno della scatola troviamo il monitor, il supporto con sistema Easy Setup Stand, il cavo di alimentazione, un cavo HDMI, un cavo USB 3.0 e la documentazione utente. Samsung ha scelto di realizzare la confezione utilizzando colla al posto delle graffette metalliche, facilitandone il riciclo e dimostrando un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale.​

La prima cosa che mi ha stupito e di cui devo renderne atto a Samsung è la facilità con cui ho montato questo “bestione” da 32″. Il montaggio è sorprendentemente semplice grazie all’Easy Setup Stand, il sistema proprietario di Samsung che consente l’assemblaggio senza attrezzi o viti. È sufficiente far scattare il supporto nella base del monitor con un movimento deciso e il gioco è fatto. Questa soluzione ingegneristica non solo semplifica l’installazione, ma rende anche più rapida l’eventuale sostituzione o rimozione del supporto. Per chi preferisse una configurazione da parete, il monitor è compatibile con attacchi VESA 100x100mm.​

Design & Materiali

Il Samsung ViewFinity S6 si presenta con un’estetica sobria e professionale, caratterizzata da linee pulite e una colorazione nera opaca su tutti i componenti: cornice, pannello posteriore e supporto. Il pannello da 32 pollici con formato 16:9 e superficie flat offre un’area di visualizzazione attiva di 698,112 x 392,688 mm, ideale per chi lavora con documenti estesi, fogli di calcolo complessi o necessita di affiancare più finestre contemporaneamente.​

Ciò che colpisce maggiormente è l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Samsung ha realizzato questo monitor utilizzando oltre il 50% di plastica riciclata post-consumo, superando ampiamente il minimo del 10% dichiarato per l’intera gamma ViewFinity 2024. Il prodotto ha ottenuto certificazioni prestigiose come TCO, ENERGY STAR ed EPEAT Gold, testimoniando l’impegno dell’azienda verso pratiche produttive responsabili. Durante il processo di fabbricazione, Samsung ha inoltre eliminato l’uso di spray chimici sulla plastica.​

Dal punto di vista ergonomico, il ViewFinity S6 eccelle grazie al suo supporto completamente regolabile. È possibile regolare l’altezza fino a 120mm, inclinare lo schermo da -2° a +25°, ruotarlo di ±30° (swivel) e persino orientarlo in modalità verticale con una rotazione di ±92° (pivot). Questa flessibilità consente di adattare perfettamente il monitor a qualsiasi postazione di lavoro e postura, riducendo l’affaticamento durante le lunghe sessioni davanti allo schermo.​ Peccato che il supporto incluso non permetta una rotazione a 90° su un piano in quanto l’altezza della staffa non è sufficiente e il monitor toccherà la superficie. Bisogna quindi rialzarlo o appenderlo al muro per usarlo in questa configurazioni; probabilmente sui modelli di taglio più piccolo questo è più facile.

Le dimensioni complessive con il supporto sono di 713,9 x 585 x 220 mm, mentre il peso si attesta sui 7,2 kg, rendendo il monitor sufficientemente stabile senza risultare eccessivamente ingombrante.​

Qualità Video e Audio

Il cuore del Samsung ViewFinity S6 è il suo pannello IPS da 32 pollici con risoluzione QHD (2560×1440 pixel). Questa risoluzione offre una densità di pixel superiore del 77% rispetto al Full HD standard, garantendo immagini più nitide e dettagliate, particolarmente apprezzabili quando si lavora con testi, tabelle o immagini ad alta definizione.​

Il pannello montato è di tipo IPS e questo assicura angoli di visione eccellenti di 178° sia in orizzontale che in verticale, permettendo una visione ottimale anche da posizioni laterali. Il ViewFinity S6 supporta la visualizzazione di 1,07 miliardi di colori con una copertura dello spazio colore sRGB del 99%, offrendo una fedeltà cromatica eccellente per la maggior parte delle applicazioni professionali.​

La luminosità tipica di 350 cd/m² (con un minimo di 280 cd/m²) è più che adeguata per ambienti interni e il monitor supporta la tecnologia HDR10, che esalta i contrasti tra le tonalità scure e quelle brillanti, restituendo immagini più realistiche e coinvolgenti. Il rapporto di contrasto statico di 1000:1 è standard per i pannelli IPS, mentre il contrasto dinamico raggiunge valori pubblicizzati da Samsung come “Mega” ( anche se tutt’ora non abbiamo capito esattamente cosa significhi).​

La resa del pannello IPS da 32 pollici in QHD si colloca nel punto d’incontro giusto tra densità e superficie: testi e interfacce risultano molto nitidi a distanza d’uso da scrivania senza costringere a scaling aggressivi, e lo spazio di lavoro extra rispetto al Full HD si sente subito in fogli di calcolo, timeline e multitasking a finestre affiancate. Il contrasto tipico IPS da 1000:1 e luminanza di 350 nit reggono bene uffici ben illuminati ma non puntano a effetti HDR “cinema” (l’HDR10 qui è utile per mappature tonali basilari). Nella pratica, il bilanciamento gamma è lineare e i gradienti appaiono puliti su materiale a 8/10‑bit, mentre la retroilluminazione mantiene una buona omogeneità su sfondi chiari; per lavori colore critici resta consigliata una sonda, ma out‑of‑the‑box il profilo è già convincente per l’ambito produttivo.

Uno degli aspetti più interessanti è il refresh rate di 100Hz, decisamente superiore ai classici 60Hz dei monitor da ufficio. Questo si traduce in una maggiore fluidità delle immagini, particolarmente apprezzabile quando si scorrono documenti lunghi, si visualizzano video o si gioca occasionalmente. Il tempo di risposta di 5ms (GtG) è nella media per un pannello IPS e, sebbene non raggiunga i valori dei monitor gaming dedicati, risulta più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi.​

Samsung ha integrato il sistema Intelligent Eye Care certificato TÜV Rheinland, che include le tecnologie Flicker Free ed Eye Saver Mode. La prima elimina lo sfarfallio dello schermo, mentre la seconda riduce l’emissione di luce blu dannosa, diminuendo significativamente l’affaticamento oculare durante le sessioni di lavoro prolungate.​

Per quanto riguarda l’audio, il ViewFinity S6 S60D non integra speaker. Questa scelta è comprensibile considerando il posizionamento professionale del prodotto e la disponibilità di un jack audio da 3,5mm per collegare cuffie o speaker esterni.​

Funzionalità

Sul fronte della connettività, il Samsung ViewFinity S6 offre una dotazione completa che soddisfa le esigenze dei professionisti moderni. Sul pannello posteriore troviamo:

1 porta HDMI 2.0 con supporto HDCP 2.2​

con supporto HDCP 2.2​ 1 porta DisplayPort 1.4 con HDCP 2.2​

con HDCP 2.2​ Hub USB 3.0 con 3 porte (1 upstream e 2 downstream)​

con 3 porte (1 upstream e 2 downstream)​ 1 jack audio da 3,5mm per cuffie​

La porta DisplayPort 1.4 garantisce la piena compatibilità con la risoluzione QHD a 100Hz, mentre la porta HDMI 2.0 supporta senza problemi la stessa configurazione. L’hub USB integrato è particolarmente comodo per collegare periferiche extra direttamente al monitor per alimentarle e mantenere il cable managment del nostro pc più ordinato. tramite porta USB è anche possibile aggiornare il firmware di sistema del monitor.

Il monitor supporta le modalità Picture-in-Picture (PIP) e Picture-by-Picture (PBP), permettendo di visualizzare contemporaneamente contenuti provenienti da due sorgenti diverse. Questa funzione è estremamente utile per chi lavora con più dispositivi o necessita di monitorare simultaneamente diverse applicazioni.​

Tra le altre funzionalità software troviamo:

Auto Source Switch+ : rileva automaticamente la sorgente attiva​

: rileva automaticamente la sorgente attiva​ Adaptive Picture : regola automaticamente luminosità e colori in base all’ambiente​

: regola automaticamente luminosità e colori in base all’ambiente​ Off Timer Plus: programmazione dello spegnimento automatico​

Come dicevamo nel paragrafo sopra, il set di funzioni privilegia davvero la quotidianità d’ufficio: Intelligent Eye Care certificato TÜV con Flicker Free ed Eye Saver Mode aiuta a tirare lunghe sessioni riducendo sfarfallio e componente blu, e Adaptive Picture regola luminosità/tonalità in base all’ambiente evitando di ritrovarsi “abbagliati” al calar della luce. Le modalità PIP/PBP sono ben implementate: per chi usa un portatile e un fisso o deve comparare flussi video affiancati, avere due sorgenti simultanee su 32″ QHD è più utile di quanto sembri sulla carta, soprattutto combinando DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0 con HDCP 2.2 per compatibilità ampia. Auto Source Switch+ elimina micro‑frizioni: si passa da dock a desktop senza cercare input a menu, e l’hub USB‑A integrato riduce il numero di passacavi sulla scrivania collegando dongle e periferiche “a portata di schermo”.

Il ViewFinity S6 è poi certificato per Windows 11 e garantisce una perfetta compatibilità con i sistemi operativi più recenti. Il consumo energetico è contenuto, si attesta intorno ai 24W in utilizzo tipico e appena 0,5W in modalità DPMS (standby), confermando l’efficienza energetica del prodotto e il suo inserimento nella classe energetica E.​



























Un aspetto da segnalare è l’assenza di alcune funzionalità presenti nel modello superiore S60UD, come la porta USB-C con Power Delivery da 90W, lo switch KVM e la porta LAN Ethernet. Queste caratteristiche sono disponibili solo nel modello S60UD, pensato per chi necessita di una connettività ancora più avanzata e della possibilità di alimentare un laptop direttamente tramite il monitor.​

Conclusioni

Il Samsung ViewFinity S6 S60D da 32 pollici si rivela un monitor estremamente equilibrato, capace di offrire prestazioni professionali a un prezzo accessibile. La risoluzione QHD su un pannello IPS di questa dimensione garantisce immagini nitide e dettagliate, mentre il refresh rate a 100Hz aggiunge quella fluidità extra che rende l’esperienza d’uso più piacevole rispetto ai tradizionali 60Hz.

L’ergonomia è un punto di forza innegabile: la regolabilità completa del supporto, abbinata al sistema Easy Setup Stand, rende questo monitor perfetto per qualsiasi postazione di lavoro. La certificazione Intelligent Eye Care è un valore aggiunto importante per chi trascorre molte ore davanti allo schermo, contribuendo a ridurre l’affaticamento visivo.​

L’impegno di Samsung verso la sostenibilità ambientale, con oltre il 50% di plastica riciclata e le numerose certificazioni ecologiche, rappresenta un elemento distintivo che piacerà agli utenti più attenti alle tematiche ambientali. Il design sobrio e professionale si integra perfettamente in qualsiasi contesto, sia domestico che aziendale.​

Tra i difetti da segnalare, l’assenza di speaker integrati potrebbe risultare scomoda per chi non dispone di cuffie o altoparlanti esterni, anche se per un utilizzo professionale questa mancanza è facilmente giustificabile. Inoltre, rispetto al modello S60UD, mancano alcune funzionalità avanzate come la porta USB-C con Power Delivery e lo switch KVM, che avrebbero ulteriormente ampliato le possibilità d’uso.​

Il rapporto qualità-prezzo è decisamente favorevole, soprattutto considerando che ad oggi si può trovare a prezzi inferiori ai 300 euro. Il ViewFinity S6 è consigliato a professionisti, creativi, studenti e a chiunque cerchi un monitor versatile per lavoro, studio e intrattenimento occasionale. Se invece necessitate di funzionalità gaming più spinte, frequenze di aggiornamento superiori o una porta USB-C con ricarica per il laptop, potrebbe valere la pena considerare il modello S60UD o la nuova linea S7, la Viewfinity S8 o la top gamma S9 ( con specifiche e prezzi che lievitano di conseguenza ).

Potete acquistarlo tramite il sito ufficiale Samsung, nelle catene di elettronica o su Amazon.it ad un prezzo inferiore ai 300€.

In definitiva, il Samsung ViewFinity S6 – S60D rappresenta una scelta solida e affidabile per chi desidera migliorare la propria postazione con un monitor di qualità, senza spendere cifre eccessive e con la consapevolezza di acquistare un prodotto realizzato con attenzione alla sostenibilità ambientale.

Pro Refresh 100 Hz che rende più fluida la navigazione, i video e il casual gaming

Refresh 100 Hz che rende più fluida la navigazione, i video e il casual gaming Ergonomia completa con altezza, tilt, swivel e pivot, più montaggio tool-less

Ergonomia completa con altezza, tilt, swivel e pivot, più montaggio tool-less Connettività solida per PC fissi con HDMI 2.0, DP 1.4, hub USB-A e jack cuffie, adatta a setup da ufficio

Connettività solida per PC fissi con HDMI 2.0, DP 1.4, hub USB-A e jack cuffie, adatta a setup da ufficio Prezzo competitivo sul mercato attuale per un 32" QHD a 100 Hz, spesso in offerta sotto 300€ Contro Manca USB-C con Power Delivery, rete LAN e KVM: presenti solo nella variante S60UD per postazioni laptop-centriche

Manca USB-C con Power Delivery, rete LAN e KVM: presenti solo nella variante S60UD per postazioni laptop-centriche Tempo di risposta IPS di 5 ms e overdrive non pensati per eSport; non è un monitor gaming puro.

Tempo di risposta IPS di 5 ms e overdrive non pensati per eSport; non è un monitor gaming puro. Buona efficienza e attenzione alla sostenibilità nella linea ViewFinity 2024, con certificazioni ambientali.

Buona efficienza e attenzione alla sostenibilità nella linea ViewFinity 2024, con certificazioni ambientali. Assenza di altoparlanti integrati degni di nota: occorrono speaker o cuffie esterni via jack.

I nostri voti

Design & Materiali 9.5 Qualità Video 8.5 Connettività 7.5 Funzionalità 7.5 Rapporto qualità/prezzo 8 Voto finale 8.2

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!