Come è facile intuire dal nome del dispositivo, lo Sharp Partybox PS-929 è una cassa stereo portatile pensata per organizzare feste e serate con amici e parenti, a ritmo di musica e di karaoke.

Il suo funzionamento è a batteria e questo significa che potremo trasportarlo dove ci farà più comodo inoltre offre connettività wireless bluetooth per l’audio e la possibilità di accoppiarlo ad una seconda cassa PS-929 per avere un suono stereo. Il tutto ad un prezzo di circa 135€ di listino che per questa tipologia di prodotto non sono neanche esagerati anche vista le dimensioni di questa piccola bestia.

Quindi, perchè non farci trovare pronti per festeggiare tutti insieme, e perché non cantando a squarciagola, o ballando fino a tardi? Con lo speaker PS-929 possiamo mettere su una discoteca o un karaoke ovunque siamo, in casa (sempre se avete dei vicini pazienti) o all’aperto!

Dimensioni e peso

Le dimensioni sono le seguenti: 26,8 x 25,9 x 55,4 cm e con un peso incredibilmente leggero di soli 6,7 Kg (per le sue dimensioni e per la potenza offerta) può essere trasportata ovunque in maniera abbastanza agevole.

Anche portarlo a mano per qualche centinaio di metri non è problematico, immaginiamo ad esempio di trasportarlo in spiaggia o al parco, grazie alla comoda maniglia posta sulla parte superiore. In bicicletta o in monopattino, al contrario, date le dimensioni generose, il trasporto risulta più difficoltoso.

Caratteristiche e connettività

Sharp Bluetooth Partybox PS-929 ha una potenza totale massima di 180 watt più una funzione SUPER-BASS per offrire un suono davvero potente.

Le dimensioni del dispositivo sono relativamente compatte per la sua categoria: stiamo parlando di 55cm di altezza e una profondità di 25cm. Sono presenti diversi piedini di appoggio per posizionarlo sia in orizzontale che in verticale e grazie alla comoda maniglia sarà possibile spostare facilmente il Partybox PS-929 ovunque vogliamo.

Nella parte posteriore, protetti da un aletta di plastica, troviamo gli ingressi principali che comprendono:

2 porte USB di cui una alimentata che può ricaricare uno smartphone durante la riproduzione.

2 ingressi Jack da 6,35″ una per il microfono e l’altra per la chitarra

Un ingresso Jack da 3,5″

Spina di alimentazione

Tasto di accensione principale

Segnaliamo che nonostante la cover protettiva di plastica sul retro, il PartyBox PS-929 non è un prodotto certificato IP per la resistenza all’acqua di conseguenza è meglio proteggerlo da pioggia o altri liquidi.

Per quanto riguarda i formati audio supportati troviamo la presenza degli standard MP3, WAV e FLAC. Non è sicuramente una scelta molto vasta per tutti i formati presenti oggi sul mercato, ma grazie a questi e alla connessione bluetooth 5.0 con smartphone e notebook siamo sicuri che saprà coprire praticamente tutte le esigenze.

Come abbiamo prima poi, usando la funzione True Wireless Stereo, si possono accoppiare due PS-929 insieme per un sound stage stereo coinvolgente, per raddoppiare il divertimento.

Ovviamente come ogni PartyBox degno di questo nome anche su questo PS-929 di Sharp troviamo un’illuminazione LED RGB per dare vita ai nostri Party. Sia i due woofer che il bordo sono illuminati da alcuni led RGB che renderanno più viva ogni serata. I colori variano anche in base al colore della musica e nonostante non siano potentissimi sono più che sufficienti per dare un po’ di colore all’ambiente senza sacrificare troppo la batteria.

La qualità dei materiali è piuttosto buona e seppur stiamo parlando principalmente di platica per proteggere il partybox, nel complesso è molto solida e resistente soprattutto in vista del fatto che il dispositivo potrebbe essere involontariamente maltrattato durante feste in giro come in spiaggia.

Tutti i comandi principali sono disposti nella parte superiore del dispositivo dove potremo regolare i due volumi ( principale e della chitarra/microfono collegato ) oltre a controllare la riproduzione ( avanti, indietro, pausa/play) e un tasto per accendere l’illuminazione led e regolare i giochi di luce.

Un ulteriore tasto attiva l’effetto echo o cambia l’equalizzazione, mentre un ultimo pulsante permette di accendere gli altoparlanti e cambiare la modalità d’uso, quindi il passaggio dalla sorgente tra varie USB, Bluetooth o altri ingressi audio. Un display superiore mostra le informazioni necessarie per la selezione delle fonti e le altre funzioni che si attivano con i vari pulsanti.

Qualità Audio

Sharp ha dotato la PS-929 di due woofer da 6.5”, abbinati a due tweeter da 2” e sono disponibili 10 preset di equalizzazione: musica classica, rock, pop, jazz, live, club, dance, hall e soft, oltre a flat che è quella “neutra”.

Se collegheremo una pendrive o hardidisk oppure invieremo un flusso audio Bluetooth allora potremo controllare tutto tramite il nostro Partybox Ps-929 mentre se colleghiamo un dispositivo tramite cavo jack allora dovremo ricorrere ai controlli del dispositivo collegato.

Partybox PS-929 include anche un microfono di buona qualità, in modo da poter organizzare serate karaoke, o per fare annunci speciali.

La qualità del suono è eccezionale: audio pieno e pulito, i bassi, anche in modalità predefinita, hanno un suono profondo e nella modalità Super Bass diventano ancora più forti e profondi.

Tuttavia, in modalità karaoke, la resa della voce ne risentirà leggermente poiché i bassi sovrastano leggermente le altre frequenze. Una soluzione è quella di impostare l’EQ pop per rendere la voce più piena e chiara.

Buona la media fascia e anche tutta la parte alta dello spettro. Sharp ha optato per fornire alcuni preset molto semplici ma che possono adattarsi ad ogni esigenza e che non spingano solamente sui bassi. Trovando la giusta configurazione potremo sia utilizzare il PS-929 per allenarci con la chitarra in casa sia organizzare una festa in spiaggia con toni più profondi e in tema con il clima di festa.

Ricco di funzionalità, PS-929 ha 10 preimpostazioni dell’equalizzatore per consentirti di regolare il suono a tuo piacimento. Bluetooth, ingressi per un secondo microfono o chitarra, aux-in e USB (con funzionalità di ricarica) forniscono la massima connettività.

Portabilità e batteria

La batteria incorporata offre una grande portabilità e quando si esaurisce è sufficiente collegarlo alla presa di corrente per continuare a riprodurre e ricaricare i brani: il Partybox PS-929 sarà sicuramente l’anima della festa!

La durata della batteria è elevata, anche se Sharp non ha menzionato la sua esatta capacità.

Dalle nostre prove, la batteria è durata circa 10 ore senza luci e a volume relativamente basso. Con un volume medio, può durare fino a 6 ore, mentre tenuto al massimo volume con luci accese, ha una durata fino a 3 ore circa. Ottimo anche il tempo di ricarica, risultato inferiore alle 3 ore. Ricordiamo che una delle porte USB è autoalimentata quindi potremo usarla anche per ricaricare dispositivi o per collegare ad esempio Hard Disk che hanno bisogno di alimentazione.

Conclusione

Sharp Partybox PS-929 non è un dispositivo pensato esclusivamente per feste ed eventi e ci ha sorpreso piacevolmente: lo speaker può anche essere collegato alla TV, per una resa dell’audio ancora più sensazionale nella visione di film e serie TV.

Sharp PS-929 al momento viene venduto a circa 135 euro, un prezzo davvero interessante se paragonato alla tipologia di prodotto. Ma nonostante il prezzo contenuto c’è ben poco di cui lamentarsi: abbiamo infatti una potenza elevata, la possibilità di adattarsi a più generi musicali, un’illuminazione LED RGB e LED bianchi stroboscopici, due porte USB, jack audio, Bluetooth 5.0, possibilità di abbinamento stereo senza fili, dalle 10 alle 13 ore di riproduzione musicale con batteria, possibilità di collegare chitarra o microfono, quest’ultimo incluso nella confezione.

I materiali costruttivi forse potevano essere più curati, infatti la plastica nera presenta in alcuni punti qualche irregolarità costruttiva ma considerando l’utilizzo sono più che adatti e resistenti per sopravvivere a qualsiasi festa e non compromettono in alcun modo la bontà del prodotto.

L’unica vera pecca forse è la mancanza del supporto nativo ad altri formati audio ma considerando che siamo all’alba del 2021 siamo fiduciosi che i formati Mp3, WAV e FLAC siano sufficienti per l’utilizzo a cui è destinato questo Sharp PS-929 e con la possibilità di collegare fonti Bluetooth come Spotify o Amazon Music le possibilità si espandono notevolmente.

Giulia alle prese con lo speaker

Per concludere: lo speaker Sharp PS-929 è uno degli altoparlanti portatili migliori e più versatili della sua categoria. Si colloca ad un prezzo di listino molto interessante di 135€ ed offre il giusto compromesso per dare vita a feste memorabili, ma è anche utile per uan serata karaoke, per imparare a suonare la chitarra o semplicemente per ascoltare un po’ di musica dai servizi streaming con dei LED di ambiente a tenerci compagnia.

Certamente non ci si può aspettare un autentico palco hi-fi in questa fascia di mercato ma questi Sharp-929 possono fornire una densità spaziale sorprendente, una buona struttura e grandi proprietà dinamiche dell’audio.Poi se si combinano due di questi altoparlanti la festa è assicurata.

È un’ottima scelta per l’intrattenimento soprattutto per uso esterno. Il prezzo è molto competitivo per la sua portabilità, qualità del suono e funzionalità: sicuramente un ottimo prodotto da parte di Sharp che viene promosso a pieni voti.

