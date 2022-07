Nubia ha annunciato oggi l’arrivo dei nuovi REDMAGIC 7S e 7S Pro per il mercato Cinese, due smartphone da gaming equipaggiati con il più recente Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm, con un chip dedicato al gaming di Nubie e con il sistema di raffreddamento aggiornato ICE 10.0. In particolare il chip da gaming si affianca al chipset principale per garantire prestazioni e frame rate costanti. Le prenotazioni partono dal 2 Agosto mentre la vendita al pubblico dal 9 Agosto.

Il sistema operativo di RedMagic 7S Pro è stato aggiornato con l’interfaccia REDMAGIC OS 5.5 mentre troviamo due nuove colorazioni per il 7 PRO: Mercury Edition e l’edizione speciale Bumblebee edition dedicata alla saga Transfromers.

Il chipset Snapdragon 8+ Gen 1 è attualmente tra i più performanti sul mercato con un clock di 3.2Ghz e supporto a LPDDR5 e UFS 3.1 per garantire performance al top.

Non mancano ovviamente i tasti dorsali, oltre a vibrazioni migliorate, effetti di luce e suoni oltre al nuovo chip Red Core1 che si occupa di mantenere gli FPS dei giochi stabili.

C’è poi il nuovo sistema di raffreddamento ICE 10.0 con una ventola a pinna di squalo e un flusso d’aria superiore del 16% rispetto alla generazione precedente. La ventola può raggiungere i 20.000 rpm con le lame sottili appena 0.1mm. E’ inoltre più silenzioso del predecessore di circa 4 decibel. Oltre alla ventola il sistema di raffreddamento si affida a componenti in grafene, con un 10° layer che abbassa ulteriormente la temperatura di circa 2° rispetto al modello precedente.

Tutto il nuovo REDMAGIC 7 PRO è stato ottimizzato per giocare e in particolare la GPU ha subito alcune ottimizzazioni che hanno permesso di avere framerate più stabili. Questo è reso possibile grazie a tre tecnologie: phase synchronization, TC frame e un quintuplo buffering.

Oltre a questo troviamo un display da 6,8″ AMOLED FHD+, una batteria a due celle da 5000mAh con ricarica rapida a 135W. Anche i trigger sul dorso sono più sensibili passando dai 500Hz ai 520Hz per tempi di risposta più rapidi, di circa 7,4ms.

Troviamo anche l’assistente Mora che ci aiuterà nelle sessioni di streaming con i nostri giochi.

Prezzo e disponibilità ( in Cina )

Saranno disponibili due versioni al momento, la prima chiamata Mercury Edition che combina l’idea dell’argento e quella della trasparenza per creare un prodotto che rispecchi la space-age con un look aerodinamico e futuristico.

L’altra edizione è dedicata ai Transformer, in particolare a Bumblebee che include un’estatica a tema oltre ad altri accessori.

I prezzi per il mercato cinese sono:

Dark Night at 12 + 256GB at 5199¥ ( circa 766€ )

Deuterium Transparent Shadow 16 + 512GB at 5999¥ ( circa 880€ )

Silver Wing Edition at 16 + 512GB at 5999¥ ( circa 880€)

The Bumblebee Transformers edition collection 16+512G at 6499¥ ( circa 958€ )

Deuterium Transparent Shadow 18 + 1T 7499¥ ( circa 1106€)



Nuovi accessori per PC

Nubia ha anche introdotto i primi accessori per PC targati REd Magic: monitor, tastiere e mouse.

Il monitor da gaming REDMAGIC è il primo a 4K 160Hz con MiniLED con proiezione mmWave. Con i suoi 27″ risoluzione 4K UHD, un angolo di visione di 178° e refresh rate a 160Hz.

La tastiera REDMAGIC è invece creata in collaborazione con TTC con switch ottimizzati per tempi di risposta minimi. Troviamo infine anche un mouse REDMAGIC con sensore 3395 che raggiunge i 26.000 DPI e micro Switch GM8.0 per flessibilità estrema.

Prezzi e disponibilità degli accessori ancora da cofnermare.









