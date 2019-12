Mancano sempre meno giorni al Natale 2019 e se siete ancora nella fase “Cosa regalo a Natale?” allora abbiamo preparato una guida agli acquisti per Nintendo Switch per aiutarvi a districarvi tra i tanti prodotti disponibili oggi sul mercato.

Inoltre in questi giorni troverete diverse e comode mini-guide da consultare e divise sia per tipologia che per fascia di prezzo, in modo da trovare più facilmente quello che state cercando e magari scoprire qualche idea originale.

Quasi tutti i link presenti si riferiscono principalmente a prodotti Amazon, visto che con il periodo Natalizio e il tempo che stringe si può approfittare della spedizione Prime in 24 ore permettendo di risparmiare tempo prezioso nell’andare in giro per negozi e per evitare spiacevoli inconvenienti come ritardi di consegna.

Se volete godere al massimo di tutti i vantaggi dello store vi consigliamo di iscriversi al servizio, che offre il primo mese gratis se non siete mai stati abbonati in precedenza.

Inoltre, per gli studenti universitari è disponibile anche l’abbonamento a prezzo, col quale si possono ottenere addirittura 3 mesi gratis.

Per usufruire del primo mese di Prime Gratuito potete iscrivervi qui . Potete cancellare il rinnovo automatico priam della scadenza del periodo di prova di 30gg.

E non dimenticate che è ancora valida la promozione per i nuovi iscritti a Prime, che possono usufruire di 4 mesi di abbonamento a soli 99 centesimi di euro.



Consigli regali di Natale tecnologici

Regali di Natale 2019 : Console Nintendo Switch

Nintendo Switch – Grigio – Switch [ed. 2019]

Sono rimaste veramente poche console Nintendo Switch attualmente sul catalogo Amazon. Segno che la console Nintendo sta andando alla grande. Una delle poche rimaste è questa nella colorazione grigia. Nessun gioco incluso.

Nintendo Switch – Mario Kart 8 Deluxe Bundle 2019 (codice download) – Limited – Switch

Il bundle più amato e apprezzato per un regalo in famiglia. Oltre alla console all’interno si trova un codice per scaricare dal nintendo e-shop il perfetto gioco per litigare divertentosi Mario Kart 8 Deluxe. Un regalo gradito a tutte le età.

Nintendo Switch Lite, Zacian & Zamazenta, Edizione Speciale, Grigio Chiaro

Unica Nintendo Switch Lite attualmente presente a catalogo su Amazon.it è questa versione speciale dedicata al mondo Pokemon. Questa console ha delle serigrafie speciali rappresentanti Zacian & Zamazenta ma non ha alcun gioco al suo interno. Solo per amanti e collezionisti.

Regali di Natale 2019 : Accessori Nintendo Switch

Controller Nintendo Switch Set da 2 Joystick, Blu e Giallo Neon

Due controller aggiuntivi originali per estendere il divertimento ad altre persone. Sono disponibili svariate varianti e combinazioni di colore, questa è la nostra preferita, ma all’interno dell’offerta trovate tutte le altre.

Set da due Joy-Con Blu/Rosso Neon + Mario Kart 8 Deluxe – Nintendo Switch

Combinazione molto interessante. La coppia di controller più riuscita Blu & Rosso insieme a Mario Kart 8 Deluxe in versione fisica. Il tutto racchiuso in un comodissimo pacchetto per permetterci di giocare in più persone sotto l’albero di natale.

Nintendo Switch: Nintendo Switch Pro Controller – Splatoon 2 Edition – Limited

Per tutti gli amanti dei joystick classici, e per chi non riesce a giocare con le mani più larghe dello standard Nintendo ha pensato di creare questo Pro controller per venire in contro alle esigenze dei giocatori più esigenti. Qui in versione limitata del famosissimo Splatoon 2.

Super Mario Party + Joy-Con Verde Neon e Rosa Neon – Limited – Nintendo

Un’altra combinazione molto interessante. Troviamo una coppia di Joy-Con in un’intrigante colorazione Rosa Neon e Verde Neon abbinati in un simpatico pacchetto a Super Mario Party per Nintendo Switch. Cosa c’è di meglio che di un Party game per passare le feste ?

Orzly Kit Accessori per Nintendo Switch Geek Pack

Il pacchetto omnicomprensivo di tutti gli accessori per sfruttare al meglio la propria Nintendo Switch. Custodia da viaggio, pellicola per schermo e vetro temperato, due volanti, due controller classici, base per ricarica esterna per Joycon e Pro, sostegno per schermo, porta cartucce per giochi, cavo e molto altro. Racchiuso in una sola parola: WOW !

Regali di Natale 2019 : Giochi Nintendo Switch

Qua sotto trovate una lista dei migliori giochi in offerta per questo Natale 2019. Sono tutti titoli molto validi e sono presenti molte esclusive. Non lasciartele sfuggire.

Just Dance – Nintendo Switch

Fifa 20 – Nintendo Switch

Final Fantasy X/X2 HD Remaster – Nintendo Switch

Mario Odyssey – Nintendo Switch

Luigi’s Mansion 3 – Nintendo Switch

The Legend Of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch

The Legend Of Zelda: Link’s Awakening – Nintendo Switch

Dragonball Xenoverse 2 – Nintendo Switch

Dragon Ball Fighterz – Nintendo Switch

Goat Simulator: The Goaty – Bundle – Nintendo Switch

Bloodstained Ritual of the Night – Nintendo Switch

Little Nightmares – Complete – Nintendo Switch

Farming Simulator 20 – Nintendo Switch

Altri consigli agli acquisti di Natale

