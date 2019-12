Mancano sempre meno giorni al Natale 2019 e se siete ancora nella fase “Cosa regalo a Natale?” allora abbiamo preparato una guida agli acquisti per Playstation 4 per aiutarvi a districarvi tra i tanti prodotti disponibili oggi sul mercato.

Inoltre in questi giorni troverete diverse e comode mini-guide da consultare e divise sia per tipologia che per fascia di prezzo, in modo da trovare più facilmente quello che state cercando e magari scoprire qualche idea originale.

Amazon Prime Student: ecco come avere 90 giorni senza costi aggiuntivi e l'abbonamento scontato del 50%

Consigli regali di Natale tecnologici

Regali di Natale 2019 : Console Playstation 4

Sony PS4 PRO PlayStation Gamma Chassis + PS Live Card 20€, 4K HDR, 1 TB [Esclusiva Amazon.it]

La massima espressione Playstation di questa generazione. PS4 PRO da 1 TB e una PS Live Card con 20 € di credito per accedere subito al PS Store. Non sono inclusi giochi, quindi attenzione, trovate i nostri consigli per essi più in basso.

PS4 Black 500GB + FIFA20 – Bundle [Esclusiva Amazon.it]

Un’altro bundle esclusivo di Amazon.it, la Playstation 4 con un Hard Disk da 500 GB e il nuovissimo gioco di calcio FIFA 2020 con le sue apprezzate modalità online FUT.

Playstation 4 Slim 500GB F Chassis + Rachet & Clank + The Last Of Us (Remastered) + Uncharted 4 [Esclusiva Amazon.it]

Il pacchetto più completo per apprezzare al meglio la PS4. Tre gran giochi racchiusi all’interno di questo bundle permettono a chiunque di sedersi comodamente sul divano e giocare per tutte le feste natalizie.

Sony PS4 Slim 1TB Nero 1000 GB Wi-Fi

Uno dei pacchetti base per entrare nel mondo Sony Playstation. 1000 GB a disposizione per scaricare tutti i giochi di nostro interesse e un corpo Slim per poter essere posizionata ovunque nella nostra postazione gaming.

Regali di Natale 2019 : Accessori Playstation 4

PS VR – Mega Pack V2 -PS VR headset + PS Camera +5 Giochi- Bundle

Assolutamente da non perdere, per gli appassionati di realtà virtuale, il visore PS VR. Pronto per permettere di immergere l’utente all’interno del mondo virtuale questo pacchetto comprende tutto il necessario per giocare da subito con 5 titoli al suo interno.

Playstation 4 – PS VR Mk4 + Camera + Gioco VR Worlds (Voucher) – Bundle Fisico

Come l’oggetto sopra ma con un prezzo più abbordabile. Troviamo al suo interno solamente 1 gioco e la PS Camera. Oggettivamente vi consigliamo l’offerta superiore.

Nacon Revolution Unlimited Pro Controller – Playstation 4

Una valida alternativa al controller ufficiale Playstation. Possibile l’utilizzo in modalità wireles e wired a seconda delle nostre necessità. Piena compatibilità con il PC per chi gioca anche su di esso. Molto personalizzabile, specialmente negli stick intercambiabili.

Razer Raiju Tournament Edition 2019 Controller Wireless e Cablato, con Pulsanti d’Azione Mecha Tactile, App Mobile, Compatibile con PS4 e PC, Nero

Il famoso brand di periferiche per PC immette sul commercio un’eccellente alternativa al controller PS4. Funziona sia con il filo che senza e grazie al bluetooth è compatibile anche con dispositivi iOS e Android. Disponibile in nero, bianco, quarzo e con la caratteristica illuminazione Chroma.

Regali di Natale 2019 : Giochi Playstation 4

QUa sotto trovate una lista dei migliori giochi in offerta PS4 per questo Natale 2019. Sono tutti titoli molto validi e sono presenti molte esclusive. Non lasciartele sfuggire.

Days Gone + Steelbook [Esclusiva Amazon.it] – PlayStation 4

Marvel’s Spider-Man – PlayStation 4

Kingdom Hearts III – PlayStation 4

Red Dead Redemption 2 (PS4)

Call of Duty: Modern Warfare – Amazon Edition – PlayStation 4

Star Wars Jedi Fallen Order – PlayStation 4

Nba 2K20 PS4 – PlayStation 4

Crash Team Racing Nitro-Fueled – PlayStation 4

FIFA 20 – Standard – PlayStation 4

Need for Speed Heat – PlayStation 4 Standard

Shadow of the Tomb Raider – PlayStation 4

Devil May Cry 5 – Playstation 4

