Mancano sempre meno giorni al Natale 2019 e se siete ancora nella fase “Cosa regalo a Natale?” allora abbiamo preparato una guida agli acquisti per la Xbox One per aiutarvi a districarvi tra i tanti prodotti disponibili oggi sul mercato.

Inoltre in questi giorni troverete diverse e comode mini-guide da consultare e divise sia per tipologia che per fascia di prezzo, in modo da trovare più facilmente quello che state cercando e magari scoprire qualche idea originale.

Quasi tutti i link presenti si riferiscono principalmente a prodotti Amazon, visto che con il periodo Natalizio e il tempo che stringe si può approfittare della spedizione Prime in 24 ore permettendo di risparmiare tempo prezioso nell’andare in giro per negozi e per evitare spiacevoli inconvenienti come ritardi di consegna.

Se volete godere al massimo di tutti i vantaggi dello store vi consigliamo di iscriversi al servizio, che offre il primo mese gratis se non siete mai stati abbonati in precedenza.

Inoltre, per gli studenti universitari è disponibile anche l’abbonamento a prezzo, col quale si possono ottenere addirittura 3 mesi gratis.

E non dimenticate che è ancora valida la promozione per i nuovi iscritti a Prime, che possono usufruire di 4 mesi di abbonamento a soli 99 centesimi di euro.



Consigli regali di Natale tecnologici

Regali di Natale 2019 : Console Xbox One

Xbox One S 1TB All Digital Edition Console + 1 Mese Xbox Live Gold + 3 Giochi

La più interessante offerta di questo periodo. Questa versione della console Xbox One è sprovvista del lettore ottico pertanto tutti i giochi dovranno necessariamente essere acquistati via digitale attraverso lo store Microsoft. Ottima per sfruttare il Game Pass.

Xbox One S 1TB + 2° Controller + 14 Days Live Gold + 1 m Gamepass

Console comprensiva di due controller per essere pronti fin da subito a giocare in coppia davanti la televisione. Priva di giochi al suo interno necessita l’acquisto di un titolo per essere completa a meno di non utilizzare il mese incluso di Gamepass

Xbox One S 1TB Bundle Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition, 1Mese EA Access + 1 Mese Live Gold + 1 m Gamepass

L’ultimo titolo della saga Star Wars è presente all’interno di questo bundle che comprende una Xbox One S con 1000 GB di Hard Disk a disposizione. Una interessante idea per un fan del franchise che attende con ansia l’ultimo capitolo della famiglia Skywalker in arrivo a breve al cinema.

Xbox One X – 1TB Bundle Gears of War 5 – Inclusi Gears of War 2, 3, 4 + 14 Days Live Gold + 1 m Gamepass

Gli amanti del titolo Gears of War, vecchi e nuovi, saranno felici di vedere un bundle completo dedicato interamente a loro. Se qualcuno non ha ancora una console di nuova generazione e vuole rivivere l’intera saga questa offerta è perfetta per lui.

Regali di Natale 2019 : Accessori Xbox One

Abbonamento Xbox Game Pass Ultimate – 3 Mesi | Xbox One/Win 10 PC

Il nuovissimo servizio di casa Microsoft che permette di accedere ad una vasta libreria di oltre 100 giochi, molti recenti, ad un costo mensile contenuto. Idea molto interessante da affiancare assolutamente alla versione ALL DIGITAL che trovate come prima offerta nella sezione superiore.

Microsoft PC: Nuovo Xbox Controller + Wireless Adapter per Windows 10 [Bundle]

Una delle tante versioni del controller originale Microsoft per Xbox. In questa particolare versione è presente l’adattatore Wireless per poter utilizzare lo stesso anche con il computer Windows per partite perfette anche su PC.

Xbox One: Controller Wireless, Verde/Arancione – Limited

La versione verde del controller di Xbox One arriva con la dicitura Limited in quanto questo modello non è sempre disponibile sul mercato. Per una valida, e soprattutto originale alternativa al classico nero o bianco, è sicuramente da tenere in considerazione.

Venom Twin Docking Station da XBOX One – Base di Ricarica per 2 XBOX One Controller – 2 batterie ricaricabili incluse

Cosa c’è di meglio nell’avere i controller sempre ben carichi quando iniziamo una sessione di gaming ? Avere due batterie aggiuntive in caso di emergenza ! Questa base di ricarica esterna per i controller ha due ulteriori batterie a disposizione per le maratone di gioco.

Regali di Natale 2019 : Giochi Xbox One

Qua sotto trovate una lista dei migliori giochi in offerta per questo Natale 2019. Sono tutti titoli molto validi e sono presenti molte esclusive. Non lasciartele sfuggire.

The Division 2 – Limited Edition Esclusiva Amazon

Ghost Recon Breakpoint – Limited Esclusiva Amazon – Xbox One

FIFA 20 – Standard – Xbox One

[FIFA 20 – Champions – Xbox One

Call of Duty: Modern Warfare – Amazon Edition – Xbox One

eFootball PES 2020 – Xbox One

The Outer Worlds – Xbox One

Kingdom Hearths 3 – Xbox One

Red Dead Redemption 2 – Xbox One

Forza Horizon 4 – Xbox One

Gears of War 4 Ultimate – Xbox One

Halo 5 Guardians – Xbox One

Altri consigli agli acquisti di Natale

Regali di Natale 2019: Tanti consigli per Playstation 4 con console e giochi in offerta

Regali di Natale: i nostri consigli per periferiche per PC ( Cuffie, Mouse, Tastiere...)