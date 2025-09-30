La missione di Ring è sempre stata quella di rendere i quartieri più sicuri. Dopo oltre un decennio di sviluppo, l’azienda presenta la sua gamma più avanzata di videocamere e videocitofoni, caratterizzati da risoluzione fino a 4K, funzionalità AI e un design moderno pensato per integrarsi negli ambienti domestici.

Retinal 4K Vision: un nuovo standard visivo

La tecnologia Retinal 4K Vision debutta sui modelli Wired Doorbell Pro, Floodlight Cam Pro e Outdoor Cam Pro, introducendo un livello di chiarezza mai visto prima nella gamma Ring.

Grazie a un’elaborazione basata su AI, Retinal Vision ottimizza ogni fase del processo di imaging, garantendo non solo video più nitidi, ma anche funzioni intelligenti più precise. I dettagli risultano realistici, con una resa che si avvicina a quella percepita dall’occhio umano.

Floodlight Cam Pro unisce faretti da 2000 lumen a zoom ottico fino a 10x e alla modalità Low-Light Sight , che consente una visione a colori anche senza illuminazione artificiale. È progettata per aree ampie come giardini e vialetti. Prezzo: 279,99 € – Acquista qui.

unisce faretti da 2000 lumen a zoom ottico fino a 10x e alla modalità , che consente una visione a colori anche senza illuminazione artificiale. È progettata per aree ampie come giardini e vialetti. Prezzo: – Acquista qui. Wired Video Doorbell Pro e Outdoor Cam Pro offrono le stesse innovazioni in un formato più compatto. Entrambi includono zoom fino a 10x, visione notturna adattiva e rilevamento del movimento 3D. Prezzi: 249,99 € (Doorbell Pro), 199,99 € (Outdoor Cam Pro) – Acquista qui.

Retinal 2K Vision: più nitidezza per gli interni

Per gli ambienti domestici arriva la nuova linea Retinal 2K Vision, che offre maggiore densità di pixel e immagini realistiche in ogni condizione. Disponibile sui modelli Indoor Cam Plus e Wired Doorbell Plus, migliora l’esperienza di monitoraggio quotidiano con funzioni avanzate come Low-Light Sight e Adaptive Night Vision, garantendo immagini a colori anche in condizioni di buio.

Indoor Cam Plus , compatta e versatile, offre video nitidi con zoom fino a 4x. Prezzo: 59,99 € – Acquista qui.

, compatta e versatile, offre video nitidi con zoom fino a 4x. Prezzo: – Acquista qui. Wired Video Doorbell Plus, nuovo videocitofono cablato, integra la tecnologia Retinal 2K per garantire un’alta qualità dell’immagine a ogni accesso. Prezzo: 179,99 € – Acquista qui.

Prezzi e disponibilità in Italia

Disponibilità

Wired Doorbell Pro (€249,99), Wired Doorbell Plus (€179,99), Outdoor Cam Pro (€199,99), Floodlight Cam Pro (€279,99) e Indoor Cam Plus (€59,99) sono disponibili da oggi in pre-ordine e inizieranno a essere spediti a partire da metà ottobre.

