Roborock, azienda leader nei sistemi robotici per la pulizia domestica e numero uno per vendite globali secondo IDC, amplia la propria offerta in Italia con due nuovi modelli di aspirapolvere senza fili:H60eF25 Ultra. Le due soluzioni si distinguono per tecnologie avanzate e design pensati per aumentare l’efficienza e ridurre l’uso di prodotti chimici.

H60: compatto, pieghevole e potente

Il nuovo H60 arricchisce la gamma di aspirapolvere cordless Roborock con una potenza di aspirazione di 115 AW, elevata manovrabilità e risultati di pulizia accurati. È pensato per chi cerca dispositivi leggeri ma efficaci: l’asta flessibile fino a 90° consente di scivolare sotto i mobili, raggiungendo spazi stretti di appena 5,6 cm.



Una luce verde frontale rivela anche i detriti invisibili, mentre la batteria a polimeri offre un’autonomia fino a 60 minuti. Completano la dotazione due spazzole intercambiabili, una dedicata a pavimenti e tappeti e una per fessure.

Della stessa linea fa parte anche la versione H60 Ultra, già disponibile sul mercato italiano.

F25 Ultra: pulizia a vapore e tecnologia intelligente

Il vero debutto di questa stagione è ilRoborock F25 Ultra, primo modello dell’azienda capace di combinare funzioniwet&drycon pulizia avapore e acqua calda. Al centro del dispositivo ci sono due tecnologie proprietarie:

VaporFlow™ , che eroga vapore a 180°C da sei uscite ottimizzate per eliminare macchie e sporco secco senza detergenti aggressivi.

, che eroga vapore a da sei uscite ottimizzate per eliminare macchie e sporco secco senza detergenti aggressivi. WaveFlow™, che utilizza un flusso costante di acqua calda a 86°C, efficace anche contro residui oleosi, come confermato dai test TÜV SÜD.

Il F25 Ultra rimuove oltreil 99,99% dei batteri, e grazie a test dedicati, è sicuro anche sui pavimenti in legno più delicati.

Dispone inoltre di unapotenza di aspirazione di 22.000 Pae unapressione di 33 N, che assicurano risultati costanti anche su sporco umido e secco.

La manovrabilità è garantita dal sistema SlideTech 2.0, animato da doppi motori brushless potenziati dall’AI che regolano indipendentemente ogni ruota, offrendo un movimento ultra-fluido.

Il design JawScrapers, con lame a dente di squalo e doppio raschietto anti-groviglio, elimina completamente residui di capelli, mantenendo pavimenti senza aloni.

Con uno spessore di soli 12,5 cm e una flessibilità di 180°, il corpo del dispositivo è supportato dal sistema FlatReach 2.0, che facilita la pulizia sotto i mobili. La stazione base automatizza la manutenzione finale del rullo con cicli di pulizia e asciugatura a vapore (180°C) e acqua calda (90°C), mentre il sensore DirTect regola istantaneamente la potenza in base al livello di sporco rilevato.

Prezzi e disponibilità

Roborock H60 : disponibile da oggi in Italia al prezzo di lancio di €209 (fino al 9 novembre 2025) su Amazon e sullo store ufficiale Roborock. Prezzo consigliato successivo: €249 .

: disponibile da oggi in Italia al prezzo di lancio di (fino al 9 novembre 2025) e sullo store ufficiale Roborock. Prezzo consigliato successivo: . Roborock F25 Ultra: in vendita da oggi al prezzo promozionale di €699 (fino al 9 novembre 2025). Dopo tale data sarà disponibile a €799.

Roborock: progresso e innovazione globale

Fondata a Pechino, Roborock è considerata uno dei marchi di punta nel settore dellapulizia intelligente. Con oltre19 milioni di famiglieservite nel mondo, l’azienda continua a espandersi con filiali in Stati Uniti, Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Germania e Corea del Sud.

Grazie a un forte investimento in Ricerca e Sviluppo, Roborock offre soluzioni integrate che spaziano dagliaspirapolvere roboticiai più recenti modellisenza fili e wet&dry, contribuendo a semplificare la gestione domestica con tecnologia e precisione.

