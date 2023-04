ROG Ally è una nuova console portatile con interfaccia Windows dotata di un processore AMD Ryzen serie Z1. ROG Ally è in grado di riprodurre con facilità giochi AAA e titoli indie. Il display touchscreen luminoso e ad alta frequenza di aggiornamento garantisce ai giocatori una visione chiara dei contenuti anche quando si gioca all’aperto. ROG Ally è facile da trasportare e da maneggiare tutto il giorno, grazie al suo design leggero da 608 grammi e alle maniglie ergonomiche.

Prestazioni incredibili grazie alla tecnologia AMD

Dotata di una nuovissima APU appositamente costruita, il processore AMD Ryzen serie Z1 con grafica RDNATM, ROG Ally è pronta a fornire prestazioni di gioco portatili mai viste prima. I giocatori che amano i titoli indie più leggeri o i giochi AAA più performanti dal punto di vista grafico possono fare tutto con Ally. A rendere possibile tutto questo è anche l’apparato termico Zero Gravity di ROG, che utilizza un sistema a doppia ventola con alette del dissipatore ultrasottili e heat pipe ad alto attrito per garantire che il dispositivo rimanga fresco in qualsiasi orientamento.

Giocare ad alte prestazioni richiede anche uno schermo all’altezza, e ROG Ally non delude. Grazie al suo pannello full HD (1080p) a 120 Hz con supporto Adaptive Sync, i giocatori potranno godere di una chiarezza di movimento fluida e intensa anche nei giochi più veloci, senza tearing o stuttering in caso di calo degli FPS. Il display ha anche una luminosità massima di 500 nits, che consente ai giocatori di seguire facilmente l’azione in ambienti più difficili come quelli all’aperto. Questo display touchscreen consente inoltre di navigare senza problemi su Windows quando i giocatori devono modificare le impostazioni o installare un nuovo titolo.

Esperienza perfetta con Windows 11

ROG Ally esegue Windows 11, il che significa che i giocatori possono accedere a tutte le librerie e ai servizi di streaming di giochi su un unico dispositivo. Indipendentemente dal servizio in cui sono disponibili i giochi, Ally può accedervi. La navigazione sul desktop di Windows è un’esperienza fluida e immersiva, sia attraverso i joystick e i pulsanti di Ally, sia attraverso il robusto supporto touchscreen di Windows.

Inoltre, con la prima console ROG debutta un’edizione speciale di Armoury Crate, personalizzata con modalità di prestazioni rapide, un launcher di gioco, un software di monitoraggio, il supporto Aura Sync e altro ancora. ROG offre anche una prova di 90 giorni di Game Pass Ultimate, che dà agli utenti accesso immediato a centinaia di titoli AAA e indie nel momento in cui avviano la loro Ally.

Per una console portatile, il peso e l’ergonomia sono fondamentali. Gli ingegneri di ROG hanno sviluppato minuziosamente la forma e il peso di ROG Ally fino a quando non sono stati convinti di aver creato la macchina perfetta per essere trasportata e utilizzata tutto il giorno. Con un peso di soli 608 grammi, Ally non peserà mai nello zaino o nelle mani di un giocatore, consentendo delle sessioni in totale comodità e senza interruzioni.

L’ergonomia di questo nuovo device continua con le sue impugnature, con un’esclusiva texture a triangolo sul retro che offre ai giocatori una solida presa sulla macchina da qualsiasi angolazione. Le linee di stile ROG adornano il lato dell’impugnatura e contribuiscono a ridurre eventuali scivolamenti accidentali.

L’evento di lancio

L’evento ufficiale di lancio di ROG Ally si terrà l’11 maggio 2023. L’evento ( qui il link ufficiale ) è aperto a tutti coloro che volessero saperne di più sulle specifiche complete e sui prezzi.

Il keynote online inizierà alle 16.00, seguito da una tavola rotonda con Shawn Yen, Product Management Director of Gaming Business Unit di ASUS, Roanne Sones, CVP of Microsoft Gaming Devices Ecosystem, e Frank Azor, Chief Architect of Gaming Solutions and Gaming Marketing di AMD per parlare della storia del design di ROG Ally e del suo impatto sul panorama dei giochi. Seguiranno aggiornamenti sulla disponibilità italiana di ROG Ally.

