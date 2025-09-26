ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia l’apertura dei preordini per le nuove ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, disponibili a partire da oggi in selezionati mercati globali tra cui l’Italia. Frutto di una stretta collaborazione con Xbox, le due console portatili portano il meglio dell’esperienza console e PC in un unico dispositivo, con un design ergonomico ottimizzato e prestazioni nettamente superiori alla precedente generazione ROG Ally.

Prestazioni di nuova generazione

La vera differenza è sotto la scocca.ROG Xbox Ally Xintegra il processoreAMD Ryzen AI Z2 Extreme, capace di garantire un salto prestazionale fino al 30% in titoli comeIndiana Jones and the Great CircleeDoom: The Dark Ages, a fronte di un’autonomia quasi raddoppiata in giochi impegnativi comeHollow Knight: Silksong. Il chip si affida anche a una NPU dedicata, pensata per gestire in futuro funzionalità AI applicate al gaming.

Il modello standardROG Xbox Allyinvece monta l’AMD Ryzen Z2 A, con un boost prestazionale fino al 20% in giochi comeForza Horizon 5eGears of War: Reloadedrispetto alla generazione precedente, e una batteria fino al 110% più duratura.

Entrambi i processori supportano le tecnologie grafiche più recenti di AMD, tra cuiFidelityFX Super Resolution (FSR),Radeon Super Resolution (RSR)eFluid Motion Frames (AFMF), che migliorano qualità visiva e fluidità, con un aumento dei frame rate fino al 60%.

Esperienza integrata Xbox + Windows

Le nuove console ROG Ally non si limitano all’aspetto hardware. Grazie aWindows 11e all’integrazione conXbox, offrono un accesso immediato alle principali librerie di giochi PC e console, supporto al cloud gaming e una fruibilità ibrida che elimina le barriere tra piattaforme. L’esperienza è ottimizzata sia con i titoli scaricati dai principali store digitali (tra cui Xbox Game Pass e Steam) che con il gioco in mobilità.

Mercati e disponibilità

I preordini partono oggi 26 settembre 2025 in nazioni tra cui Italia, Stati Uniti, Francia, Germania, Giappone e Regno Unito, oltre a decine di altri mercati globali. Dal16 ottobre 2025, la serie ROG Xbox Ally sarà disponibile anche in altri Paesi, tra cui India, Malesia, Sudafrica e Thailandia. Ulteriori lanci seguiranno a livello globale, compresi mercati come Brasile e Cina.

Prezzi e disponibilità

ROG Xbox Ally – pensato per chi cerca un dispositivo versatile ed equilibrato – sarà disponibile a 599 € .

– pensato per chi cerca un dispositivo versatile ed equilibrato – sarà disponibile a . ROG Xbox Ally X – il modello potenziato per i gamer più esigenti – sarà disponibile a 899 €.

Entrambi i modelli saranno distribuiti globalmente dal16 ottobre 2025e sono disponibili da subito inpreordine tramite Microsoft Store, ASUS eShop e rivenditori autorizzati.

Il preordine è attivo su Xbox Store o sul sito di ASUS, qui troviamo in vendita anche alcuni accessori come la custodia rigida per il trasporto. ROG Xbox Ally con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione costa 599 euro mentre ROG Xbox Ally X con 24 GB di RAM e 1 TB di spazio costa 899 euro.

