Al nastro di partenza gli OPPO Summers Sales, una promozione della durata di 10 giorni ( fino al 31 Luglio ) su tutto l’ecosistema OPPO – tra cui smartphone e wearable – direttamente dallo store ufficiale OPPO Store.

La promozione è infatti valida solo tramite lo store ufficiale di OPPO e prevede un cashback fino a 100€ di sconto con una soglia minima di spesa. Qui sotto potete vedere lo sconto previsto in base all’importo speso.



Gli sconti verranno applicati direttamente al carrello raggiungendo una soglia minima di spesa, a partire da 30€ di sconto con una spesa di 200€, fino ad un risparmio di 100€ su una spesa di 700€.

Tra i tanti prodotti in offerta segnaliamo i flagshipdella OPPO Find X5 Series ( qui la nostra recensione ), disponibili in bundle con Gift Box o Gift Bag e della famiglia OPPO Reno6, i wearable come OPPO Watch Free, Band Sport e Band Style e gli auricolari, tra cui gli ultimi True Wireless OPPO Enco X2 e tanti altri prodotti, ad un prezzo ancora più vantaggioso.

Ma non è tutto: rimani connesso per scoprire ulteriori offerte flash dedicate ai OPPO che saranno disponibili solo su OPPO Store, fino al 31 luglio solo dalle 21:00 alle 24:00.

Vi ricordiamo che le offerte sono valide solamente sull’OPPO Store.

