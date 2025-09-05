Samsung Electronics ha annunciato di aver ottenuto un risultato di rilievo agli IFA Innovation Awards 2025, conquistando nove premi “Best of Innovation” e 17 menzioni “Honoree” in categorie che spaziano dal design all’intrattenimento, fino alla tecnologia per la casa. I riconoscimenti arrivano alla vigilia di IFA 2025, la principale fiera europea dedicata all’elettronica di consumo, in programma a Berlino dal 5 al 9 settembre.

Gli IFA Innovation Awards sono parte di un nuovo programma globale che debutta quest’anno con l’obiettivo di valorizzare i prodotti distintivi per innovazione, design e impatto sul mercato. Oltre alla certificazione, i vincitori beneficeranno di diritti di licenza, visibilità mediatica e opportunità esclusive nei futuri eventi IFA.

Premi principali

Bespoke AI Laundry Combo

Ha ottenuto il Best in Design Award nella categoria elettrodomestici. La lavasciuga unisce un design sofisticato a prestazioni tecnologiche avanzate, con lavaggio e asciugatura in un unico ciclo e un display touchscreen da 7”. Il ciclo di lavaggio è il 20% più efficiente rispetto allo standard A e l’asciugatura con pompa di calore riduce tempi e consumi fino al 75%.

The Movingstyle

Il display smart portatile si è aggiudicato due riconoscimenti nelle categorie Best in Home Entertainment e Best in Design. Con schermo QHD da 27” e maniglia integrata ispirata a una borsa tote, si distingue per la mobilità semplice e il design elegante. La base con ruote morbide e lo stand 2-in-1 consentono di trasformarlo rapidamente in un display autonomo.

Premiere5

Il proiettore a triplo laser ultra-short-throw più compatto di Samsung ha ottenuto i premi Best in Home Entertainment e Best of Tech Innovation. Permette di proiettare immagini fino a 100” da soli 43,3 cm di distanza e introduce la funzione Touch Interaction, che abilita scenari interattivi per contenuti, giochi e allenamento domestico.

The Freestyle+

Primo proiettore smart portatile con intelligenza artificiale on-device e generativa, ha vinto il premio Best in Home Entertainment. È alimentato dal processore AI Q Processor e include AI OptiScreen con sette strumenti integrati per ottimizzare l’immagine. Grazie al modello AI generativo consente di creare contenuti visivi personalizzati, mentre AI Q-Symphony sincronizza automaticamente l’audio con altri dispositivi Samsung.

Galaxy Tab S11 Ultra

Premiato come Best in Content Creation e Best in Computing & Gaming, si distingue per il display Dynamic AMOLED 2X da 14,6” a 120 Hz, la nuova S Pen, l’esperienza Samsung DeX potenziata e le funzionalità Galaxy AI dedicate alla creatività e alla produttività.

Galaxy Z Fold7

Ha ricevuto il premio Best in Communications & Connectivity. È lo smartphone pieghevole più sottile e leggero mai realizzato da Samsung, con One UI 8 ottimizzata per schermi ampi e Galaxy AI integrata per potenziare produttività e intrattenimento.

Prodotti con menzione speciale

Tra le menzioni “Honoree” rientrano:

Lavatrice Bespoke AI , con motore a controllo preciso e consumi ridotti del 65% rispetto alla classe A.

, con motore a controllo preciso e consumi ridotti del 65% rispetto alla classe A. Bespoke AI Jet Ultra , con aspirazione fino a 400 W e AI Cleaning 2.0 che adatta la potenza al tipo di superficie.

, con aspirazione fino a 400 W e AI Cleaning 2.0 che adatta la potenza al tipo di superficie. Lavastoviglie Bespoke AI , dotata di sensori e algoritmi AI per regolare acqua e programmi in base allo sporco.

, dotata di sensori e algoritmi AI per regolare acqua e programmi in base allo sporco. Frigorifero AI Hybrid Cooling , con doppio sistema di raffreddamento e AI Vision Inside aggiornato.

, con doppio sistema di raffreddamento e AI Vision Inside aggiornato. Climatizzatore WindFree , che ottimizza comfort e consumi con AI Fast & Comfort Cooling.

, che ottimizza comfort e consumi con AI Fast & Comfort Cooling. Micro RGB , display da 115” con retroilluminazione a LED RGB microscopici e 100% BT.2020.

, display da 115” con retroilluminazione a LED RGB microscopici e 100% BT.2020. Odyssey 3D , monitor con esperienze tridimensionali senza occhiali grazie a eye-tracking e lenti proprietarie.

, monitor con esperienze tridimensionali senza occhiali grazie a eye-tracking e lenti proprietarie. Spatial Display , capace di creare profondità 3D senza accessori, pensato per eventi e retail.

, capace di creare profondità 3D senza accessori, pensato per eventi e retail. Galaxy S25 FE , con One UI 8 e ProVisual Engine per funzioni fotografiche e AI avanzata.

, con One UI 8 e ProVisual Engine per funzioni fotografiche e AI avanzata. Galaxy Z Flip7 , con FlexWindow edge-to-edge e nuove funzioni FlexCam.

, con FlexWindow edge-to-edge e nuove funzioni FlexCam. Buds3 FE, con altoparlanti maggiorati, Enhanced ANC e tecnologia Crystal Clear Call basata su AI.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!