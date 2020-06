Samsung Galaxy Book S (Intel), Flex e Ion: Specifiche, prezzi e data

Come anticipato nelle scorse settimane Samsung ha finalmente deciso di tornare in campo nell’ambito Notebook ampliando l’offerta di portatili in Italia. Diamo infatti il benvenuto ai nuovi modelli della linea Galaxy Book presentati al CES di Las Vegas a Gennaio, ovvero Book S, Book Flex e Book Ion. In realtà il Book S era già disponibile in Italia da inizio anno ma c’è da fare una piccola precisazione: quello venduto fino ad ora in Italia montava un SoC Snapdragon 8cx mentre invece il nuovo modello sposta la piattaforma su CPU Intel Core. Non è ancora chiaro il chipset utilizzano ma precedentemente si faceva riferimento al Core i5-L16G e vengono avvalorate dal riferimento alla tecnologia di stacking Intel 3D Foveros che è disponibile su Lakefield.

Specifiche tecniche GALAXY BOOK S (INTEL)

Galaxy Book S è un notebook dalle linee tradizionali che farà della portabilità il suo cavallo vincente. Lo spessore minimo della scocca è pari a 6,2mm, il peso è inferiore al chilogrammo).

Sistema operativo Windows 10 Home o Pro (la configurazione dipende dall’area geografica)

Display: LCD TFT FHD da 13,3 pollici con pannello touchscreen

Dimensioni 305,2 x 203,2 x 6,2 ~ 11,8 mm

Peso: 950 grammi

CPU: Intel Core con Intel Hybrid Tecnology

Grafica: Intel UHD Graphics

Memoria: 8GB di RAM 256 / 512GB eUFS di storage

Fotocamera: 1 MP

Batteria: 42 Wh

Connettività: WiFi 6 (Gig+), 8201.11 ax 2×2

Porte: 2 USB-C, 1 porta combinata uscita cuffie/ingresso microfono, lettore di schede multimediali microSD

Sensori: Sensore di impronte digitali, sensore di luce ambientale (attivazione/disattivazione della retroilluminazione della tastiera)

Autenticazione: Windows Hello tramite impronta digitale

Audio: 4 altoparlanti stereo, audio AKG, Dolby Atmos

Specifiche tecniche GALAXY BOOK FLEX

Galaxy Flex è un convertibile dotato di cerniera che consente di ruotare il display a 360 gradi e questo lo rende perfetto per presentazioni in università o ufficio. Sistema operativo Windows 10 Home

Dimensioni: 302,6 x 202,9 x 12,9 mm

Peso: 1,16 Kg

Display: FHD (1920×1080 pixel) QLED con touchscreen da 13,3″

CPU: Intel core di decima generazione (Ice Lake)

Grafica: Intel Iris Plus

Memoria: 12GB di RAM 512GB di storage (NVMe)

Connettività: WiFi-6 (Gig+), 802.11 ax 2×2

Fotocamera/microfono: 720p HD, Microfono Dual Array

Audio: Altoparlanti stereo AKG con Smart Amp

Sicurezza: impronte digitali

Accessori: S-Pen integrata

Tastiera retroilluminata

Batteria: 69,7 Wh

Porte: Thunderbolt 3 (2) | USB-C (1) | Combinata UFS/MicroSD | Cuffie/microfono

Colore: Royal Blue

Specifiche tecniche GALAXY BOOK ION

Ion è un altro portatile non convertibile caratterizzato dalla particolare attenzione per costruzione e materiali – la struttura è in lega di magnesio e anche in questo caso il peso è inferiore al chilogrammo.