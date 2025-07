Samsung ha appena ridefinito il concetto di tecnologia mobile con la nuova linea Galaxy presentata ufficialmente oggi, 9 luglio 2025 nella cornice di New York dove si è appena conclusa la conferenza stampa dedicata ai nuovi prodotti. I protagonisti della scena sono quattro: Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Fold7, la versione accessibile Galaxy Z Flip7 FE, e l’innovativa serie Galaxy Watch8, che segna una svolta radicale nel mondo degli smartwatch.

Un ecosistema potente, personalizzabile e profondamente integrato con l’intelligenza artificiale, progettato per offrire un’esperienza utente più fluida, naturale e consapevole. Il tutto accompagnato da un design premium e funzionalità studiate per adattarsi alla quotidianità, tra lavoro, creatività, benessere e mobilità. Con la nuova One UI 8 e il supporto nativo ad Android 16, i dispositivi Galaxy 2025 rappresentano un deciso salto evolutivo. Ma scopriamoli meglio insieme a cominciare dai pieghevoli.

Galaxy Z Flip7 e Flip7 FE: il potere dell’AI in tasca

Il nuovo Galaxy Z Flip7 unisce compattezza e innovazione in un unico dispositivo che entra comodamente in tasca, ma che racchiude la più avanzata esperienza AI mai vista su uno smartphone pieghevole. Il design è stato ulteriormente affinato rispetto al modello precedente: 13,7 mm di spessore da chiuso, 188 grammi di peso e materiali premium come Armor Aluminum e Corning Gorilla Glass Victus 2.

📱 Samsung Galaxy Z Flip7

Display:

Interno: 6,9” FHD+ Dynamic AMOLED 2X (2520 x 1080), 120Hz adattivi (1~120Hz)

Esterno (FlexWindow): 4,1” Super AMOLED (948 x 1048), fino a 120Hz, luminosità 2.600 nit

Dimensioni e peso:

Chiuso: 75.2 x 85.5 x 13.7 mm

Aperto: 75.2 x 166.7 x 6.5 mm

Peso: 188 g

Fotocamere:

Posteriore: 50 MP (grandangolo, f/1.8, Dual Pixel AF, OIS) + 12 MP (ultra-grandangolo, f/2.2)

Frontale: 10 MP (f/2.2)

Processore:

Exynos 2500 (3nm)

Memoria e archiviazione:

12 GB RAM + 256 / 512 GB archiviazione interna

Batteria:

4.300 mAh

Ricarica rapida 25W (50% in ~30 min), wireless 2.0, Wireless PowerShare

Sistema operativo:

Android 16 con One UI 8

Resistenza:

IP48 (resistenza acqua/polvere)

Materiali:

Vetro: Gorilla Glass Victus 2

Telaio: Armor Aluminum 2

📱 Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Display:

Interno: 6,7” AMOLED

Esterno: Layout ottimizzato per notifiche e aggiornamenti (Now Brief)

Fotocamera:

Posteriore: 50 MP FlexCam

Memoria:

8 GB RAM + 128 / 256 GB

Colori disponibili:

Black, White

La novità visiva più importante è la FlexWindow da 4,1 pollici, edge-to-edge e dotata di tecnologia Super AMOLED, con refresh rate fino a 120Hz e luminosità massima di 2.600 nit. Da chiusa, la FlexWindow permette di scrivere messaggi, ricevere aggiornamenti, rispondere a chiamate, controllare notifiche e scattare selfie di qualità, il tutto senza mai aprire il dispositivo.

Aprendolo, si accede a un ampio display Dynamic AMOLED 2X da 6,9”, perfetto per lo streaming, il multitasking e il gaming. A supporto, una batteria da 4.300mAh, la più capiente mai montata su un Flip, che garantisce fino a 31 ore di riproduzione video.

Sul fronte AI, Gemini Live e Now Brief offrono assistenza in tempo reale: basta un comando vocale per trovare voli, ricevere aggiornamenti meteo, pianificare itinerari o suggerire ristoranti. Lo smartphone si trasforma così in un vero assistente personale, sempre accessibile anche dallo schermo esterno.

Fotografia intelligente in formato compatto

Il comparto fotografico di Galaxy Z Flip7 segna un salto di qualità e include:

una fotocamera grandangolare da 50MP con Dual Pixel AF e OIS

con Dual Pixel AF e OIS una ultra-grandangolare da 12MP

una camera frontale da 10MP

Grazie al ProVisual Engine, il sistema ottimizza in tempo reale esposizione, colori e nitidezza, mentre le nuove funzionalità come Filtri in tempo reale, Zoom a scorrimento e Studio ritratti rendono ogni scatto personalizzabile, creativo e professionale. Anche in condizioni di scarsa illuminazione, la Nightography potenziata garantisce risultati sorprendenti.

Galaxy Z Flip7 FE: accessibilità pieghevole

Pensato per rendere l’esperienza dei pieghevoli accessibile a un pubblico più ampio, il Galaxy Z Flip7 FE conserva gran parte delle innovazioni del modello principale. Il display principale è un AMOLED da 6,7”, mentre il sistema fotografico sfrutta la FlexCam da 50MP per selfie e video in modalità Flex, ideale per creator e social addicted.

Now Brief e l’ecosistema AI restano pienamente integrati, offrendo funzionalità smart direttamente dallo schermo esterno. Il design sobrio, disponibile nei colori Black e White, conserva l’eleganza della gamma principale.

Galaxy Z Fold7: lo smartphone che diventa uno studio creativo

Con Galaxy Z Fold7, Samsung non si è limitata a perfezionare la formula dei pieghevoli, ma ha ridisegnato da zero l’intera esperienza d’uso. Il Fold più sottile e leggero di sempre (215g, 8,9 mm chiuso), integra un display esterno da 6,5” Dynamic AMOLED 2X con aspect ratio 21:9 per un utilizzo confortevole anche a una mano.

Una volta aperto, lo schermo interno da 8 pollici si trasforma in un vero e proprio tablet: perfetto per produttività, creatività e intrattenimento. Supportato da Vision Booster e una luminosità di picco di 2.600 nit, offre una visione nitida anche all’aperto.

📱 Samsung Galaxy Z Fold7

Display:

Interno: 8,0” QXGA+ Dynamic AMOLED 2X (2184 x 1968), 368 ppi, 120Hz adattivi

Esterno: 6,5” FHD+ Dynamic AMOLED 2X (2520 x 1080), 422 ppi, 120Hz adattivi

Dimensioni e peso:

Chiuso: 72.8 x 158.4 x 8.9 mm

Aperto: 143.2 x 158.4 x 4.2 mm

Peso: 215 g

Fotocamere:

Tripla posteriore: 200 MP (grandangolo, f/1.7, OIS) 12 MP (ultra-grandangolo, f/2.2) 10 MP (teleobiettivo, f/2.4, OIS, zoom ottico 3x)

Frontale esterna: 10 MP

Frontale interna: 10 MP

Processore:

Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Memoria e archiviazione:

12 GB RAM + 256 / 512 GB

16 GB RAM + 1 TB

Batteria:

4.400 mAh

Ricarica 25W cablata, wireless rapida 2.0, Wireless PowerShare

Sistema operativo:

Android 16 con One UI 8

Resistenza: IP48

IP48 Materiali:

Display esterno: Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2

Retro: Gorilla Glass Victus® 2

Telaio: Advanced Armor Aluminum

A bordo c’è il processore Snapdragon 8 Elite for Galaxy, capace di gestire le funzioni AI più avanzate grazie a un incremento delle prestazioni (NPU +41%, CPU +38%, GPU +26%). Il multitasking si arricchisce con nuove interazioni AI, tra cui Gemini multimodale, Cerchia e Cerca, Assistente foto, Drag & Drop intelligente e Assistente alla scrittura. La gestione delle finestre è fluida, e One UI 8 permette di spostare, modificare e analizzare contenuti in real time, senza cambiare schermata.

Galaxy Z Fold7 introduce per la prima volta su un pieghevole una fotocamera da 200MP, accompagnata da:

un ultra-grandangolo da 12MP

un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x

una camera interna e frontale da 10MP

AI, HDR a 10 bit, video notturni ottimizzati e funzionalità ProVisual Engine trasformano ogni utente in un content creator. Funzioni come “Mostra originale” e “Regola audio” migliorano ulteriormente editing e produzione.

Galaxy Watch8 Series: salute, stile e intelligenza

Samsung ha rivoluzionato il concetto di smartwatch con la nuova serie Galaxy Watch8, composta da Galaxy Watch8, Watch8 Classic e l’avanzatissimo Watch Ultra. Con un design rinnovato e più sottile (fino all’11% in meno), questi dispositivi uniscono estetica e comfort. Il nuovo display è il 50% più luminoso e garantisce visibilità in ogni condizione.

Il cuore pulsante è il BioActive Sensor, che permette una misurazione avanzata di parametri vitali. Grazie all’integrazione con Google Gemini e Wear OS 6, gli utenti possono usare la voce per avviare allenamenti, gestire obiettivi o ricevere consigli personalizzati.

Tra le funzionalità più innovative:

Rilevamento precoce dell’apnea notturna

Indice antiossidante per misurare i carotenoidi in 5 secondi

per misurare i carotenoidi in 5 secondi Punteggio energetico AI : valuta energia fisica e mentale

: valuta energia fisica e mentale Carico vascolare , Coaching sonno , Avviso stress elevato

, , Allenatore corsa con scala da 1 a 10

Mindfulness integrata e Together per attività condivise

I modelli

Galaxy Watch8 (40/44mm) – Design minimal, adatto all’uso quotidiano

(40/44mm) – Design minimal, adatto all’uso quotidiano Watch8 Classic (46mm) – Look premium con ghiera girevole

(46mm) – Look premium con ghiera girevole Galaxy Watch Ultra – Pensato per l’outdoor estremo, con batteria potenziata

– Pensato per l’outdoor estremo, con batteria potenziata Galaxy Ring – Indossabile discreto, autonomia fino a 7 giorni

La nuova lineup Samsung Galaxy 2025 non è solo un aggiornamento hardware: è una trasformazione dell’esperienza mobile incentrata su AI, benessere, design e produttività. Con Fold7, Flip7, Watch8 e Flip7 FE, l’ecosistema Galaxy si fa più connesso, più intuitivo e più personale che mai. Il futuro è già qui. Ed è pieghevole.

Prezzi e disponibilità

Con l’arrivo della nuova gamma Galaxy, Samsung propone un’offerta commerciale articolata e vantaggiosa. Tutti i dispositivi presentati saranno preordinabili a partire dal 9 luglio 2025, mentre la disponibilità effettiva nei negozi fisici e online inizierà dal 22 luglio 2025.

In occasione del lancio, Samsung ha attivato una campagna promozionale particolarmente interessante, valida fino al 24 luglio 2025 incluso: preordinando uno dei nuovi smartphone, sarà infatti possibile ottenere gratuitamente il modello con memoria superiore al prezzo della versione base, raddoppiando così la capacità di archiviazione senza costi aggiuntivi. A ciò si aggiungono servizi dedicati come Samsung Care+, che offre copertura completa per danni accidentali e sostituzioni, e l’accesso esteso per 6 mesi a Google AI Pro e 2 TB di cloud storage gratuito.

📱 Samsung Galaxy Z Flip7

Disponibile in quattro varianti cromatiche – Jet Black, Blue Shadow, Coral Red e Mint Mint (quest’ultima in esclusiva online) – il Galaxy Z Flip7 è acquistabile in due configurazioni di memoria:

Configurazione Prezzo di listino 12 GB RAM + 256 GB €1.279 12 GB RAM + 512 GB €1.399

Promo lancio:

Preordinando Galaxy Z Flip7 entro il 24 luglio 2025, si riceverà automaticamente la versione da 512 GB al prezzo di quella da 256 GB, risparmiando 120 euro e ottenendo il doppio dello spazio di archiviazione. Una promozione ideale per chi desidera sfruttare appieno le potenzialità di AI, fotografia e multitasking senza preoccuparsi della memoria.

📱 Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Per chi cerca un pieghevole più accessibile senza rinunciare alla qualità, Galaxy Z Flip7 FE rappresenta la porta d’ingresso perfetta all’universo foldable. Proposto nelle eleganti varianti Black e White, è disponibile in due configurazioni:

Configurazione Prezzo di listino 8 GB RAM + 128 GB €1.069 8 GB RAM + 256 GB €1.129

Promo lancio:

Chi effettuerà il preordine entro il 24 luglio riceverà la versione da 256 GB al prezzo di quella da 128 GB, un upgrade di memoria completamente gratuito che rende l’offerta ancora più competitiva. Perfetto per utenti che vogliono creare contenuti, scattare foto in Flex Mode o gestire molte app senza limiti di spazio.

📱 Samsung Galaxy Z Fold7

La punta di diamante della nuova linea Galaxy, il Galaxy Z Fold7 è pensato per professionisti, creativi e chiunque desideri uno strumento potente e versatile per lavorare, giocare e creare. Disponibile nei colori Blue Shadow, Silver Shadow, Jet Black e Mint (esclusiva online), arriva in tre tagli di memoria:

Configurazione Prezzo di listino 12 GB RAM + 256 GB €2.199 12 GB RAM + 512 GB €2.319 16 GB RAM + 1 TB €2.619

Promo lancio:

Anche in questo caso, Samsung propone una promozione di upgrade gratuito, grazie alla quale:

acquistando la versione da 256 GB si riceverà quella da 512 GB allo stesso prezzo;

allo stesso prezzo; acquistando la 512 GB si otterrà direttamente la versione top da 1 TB, risparmiando fino a 300 euro sul valore reale.

Un’offerta pensata per chi vuole il massimo senza compromessi, sia in termini di potenza che di archiviazione.

⌚ Galaxy Watch8 Series e Galaxy Ring

I nuovi indossabili Samsung – Galaxy Watch8, Watch8 Classic, Watch Ultra e Galaxy Ring – saranno disponibili al pubblico a partire dal 25 luglio 2025, con preordini attivi dal giorno della presentazione. I prezzi ufficiali per l’Italia saranno comunicati nei giorni immediatamente precedenti alla distribuzione, ma è già confermata la commercializzazione in bundle con i nuovi smartphone per chi preordina, offrendo vantaggi esclusivi su accessori e servizi.

Tutti i modelli saranno acquistabili su Samsung.com, presso gli Experience Store, rivenditori autorizzati e operatori selezionati. Sarà inoltre possibile personalizzare il proprio smartwatch con un’ampia gamma di cinturini intercambiabili e sfruttare i servizi di assistenza premium per avere sempre il massimo supporto.

