La nuova linea di smartphone Samsung Galaxy S20 verranno annunciati tra poco meno di un mese ma come al solito la giostra dei leak e delle indiscrezioni non si è fermata. Oggi è possibile dare uno sguardo in anteprima alle prime immagini dal vivo di Samsung Galaxy S20.

Per la precisione, l’esclusiva di XDA Developers mostra la versione Plus di Samsung Galaxy S20 ma nell’articolo viene chiaramente sottolineato come tutta la famiglia di smartphone S20 avrà un design condiviso e con piccolissime differenze. Una delle differenze maggiori riguarderà quel rettangolo sulla back cover, la sezione fotografica.

Samsung Galaxy S20 avrà ben quattro sensori fotografici con una lente standard, una zoom e una ultra wide angle. L’ultimo sensore potrebbe essere un ToF 3D er il calcolo della profondità o una lente macro. Ci sarà anche una versione Ultra di Samsung Galaxy S20 che avrà una selezione di lenti e sensori migliori, pare monterà un nuovo sensore da 12 Megapixel più grande della norma.

Dalle immagini si può vedere come il display Amoled si sia allungato e stretto, cambierà la ratio ed il foro per la fotocamera frontale verrà spostato dagli angoli per andare al centro come sulla linea Note 10. Pare che il foro sia più piccolo degli attuali Galaxy Note 10. Le curve storiche dei pannelli di Samsung sono diventate meno evidenti, pare che il display sia flat e che il vetro sia 2.5D per ridurre in maniera certa i tocchi involontari.

Samsung Galaxy S20 (con S20, S20+, S20 5G e S20 Ultra) arriverà ufficialmente durante il prossimo Unpacked che si terrà il giorno 11 Febbraio 2020. La giostra dei leak è partita forte per Samsung e fino alla presentazione non si fermerà di certo.