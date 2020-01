Il flusso di informazioni per i prossimi Galaxy S20 non cessa la sua enorme diffusione e la notizia di oggi è molto interessante. Il leaker di XDA Developers, è entrato in possesso delle stampe in 3D di tutta la nuova famiglia di smartphone Galaxy S20.

Grazie alle stampe in 3D è possibile vedere in anteprima quanto saranno grandi i device che Samsung svelerà a breve. Tra tutti spicca il Samsung Galaxy S20 Ultra, uno dei più grandi smartphone sul mercato, più grande del Galaxy Note 10+ attuale.

Altri piccoli dettagli che si possono notare delle stampe in 3D dei Samsung Galaxy S20, è la importante riduzione delle curve del display. Sono anni che i consumatori chiedono a Samsung di fixare il problema dei tocchi involontari, il brand al posto di migliorare la gestione software dei tocchi involontari è andato direttamente ad eliminare il problema alla fonte.

Tra le altre cose Samsung Galaxy S20 Ultra ha una sezione fotografica enorme, mastodontica. Pare che al so interno ci dovrebbe essere un modulo da ben 108 Megapixel ed uno “Space Zoom” fino al 100X digitale.

Samsung Galaxy S20 Ultra e tutta la famiglia di Galaxy S20 con la sorpresa del pieghevole Galaxy Z Flip arriveranno tra meno di un mese durante l’evento ufficiale fissato per l’11 Febbraio 2020.