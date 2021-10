Arriva una nuova e coloratissima versione per il Galaxy Z 3 Flip di Samsung in collaborazione con Maison Kitsuné, che è stata presentata durante l’evento online Galaxy Unpacked Parte 2.

Ma non si tratta solo di una nuova colorazione, infatti il nuovo Galaxy Z Flip3 Bespoke Editionoffre ai consumatori una possibilità di personalizzazione totalmente nuova, con esclusive combinazioni di colori e una UX speciale, che per la prima volta portano l’esperienza Bespoke su uno smartphone. Purtroppo questa edizione non arriverà in Italia ( almeno per il momento ).

La collaborazione con il poliedrico marchio Kitsuné, inoltre, ha portato alla realizzazione di due nuovi wearable in edizione speciale:Galaxy Watch4 Maison Kitsuné EditioneGalaxy Buds2 Maison Kitsuné Edition. I dispositivi wearable sono contraddistinti dalla particolare estetica di Maison Kitsuné, oltre che da una nuova raffinata tonalità, Moonrock Beige.

Samsung sta estendendo le possibilità con nuove combinazioni di colori personalizzabili e una UX speciale che consente agli utenti di caratterizzare ulteriormente il proprio dispositivo con la Bespoke Edition, fornendo opzioni non disponibili da nessun’altra parte sul mercato.









Per identificare le diverse opzioni di colore, Samsung ha mappato le tendenze cromatiche presenti e future e ha analizzato i trend socioculturali per anticipare i cambiamenti nelle preferenze e nelle esigenze dei clienti. Samsung ha anche testato migliaia di opzioni di colore e identificato le tonalità che si sarebbero integrate perfettamente a vicenda, indipendentemente dalla combinazione. Il risultato è una tavolozza di 49 possibili combinazioni di colori per Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition. I clienti possono abbinare i colori per creare la propria combinazione unica, scegliendo le opzioni della cornice del telefono in nero o argento e i colori della scocca anteriore e posteriore in blu, giallo, rosa, bianco o nero.

Le caratteristiche di Galaxy Z Flip 3 restano inalterate: a cambiare è dunque solamente la scocca. In sintesi:

display: esterno: 1,9″ Super AMOLED, 260×512, 302ppi, 935 nit interno flessibile: 6,7″ Dynamic AMOLED 2X FHD+, 22:9, 425ppi, refresh rate adattivo 120Hz, 1200 nit picco

piattaforma mobile: Snapdragon 888

Snapdragon 888 memoria: 8/256GB (UFS 3.1)

8/256GB (UFS 3.1) resistenza: IPX8

IPX8 OS: Android 11

Android 11 SIM: 1x nano SIM, 1x eSIM

1x nano SIM, 1x eSIM sensore impronte: laterale

laterale connettività: 5G SA/NSA, WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

5G SA/NSA, WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, Beidou dimensioni: chiuso: 72,2×86,4×17,1mm aperto: 72,2x166x6,9mm

peso: 183g

183g fotocamere: anteriore: 10MP, f/2,4, pixel da 1,22um, FOV 80° posteriori: 12MP grandangolare, Dual Pixel AF, OIS, f/1,8, pixel da 1,4um, FOV 78° 12MP ultra grandangolare, f/2,2, pixel da 1,12um, FOV 123°

batteria:3.300mAh con Fast Charging 15W (10W wireless), ricarica inversa 4,5W

I clienti possono anche personalizzare la serie Galaxy Watch4 presso il Galaxy Watch4 Bespoke Studio, mixando e abbinando una varietà di colori, dimensioni e stili di cinturino. Gli utenti della serie Galaxy Watch4 avranno inoltre ancora più opportunità di personalizzazione attraverso l’ultimo aggiornamento del software, che presenta una serie di nuovi stili per il quadrante, una funzione di rilevamento delle cadute che consente agli utenti di regolare la sensibilità e un nuovo movimento del polso che attiva le app e le funzioni preferite o più utilizzate.

Disponibilità

Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition e Galaxy Watch4 Bespoke Edition saranno disponibili in Corea, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Canada e Australia a partire dal 20 ottobre. Al momento l’Italia non rientra quindi nei paesi scelti per questa nuova variante e non è detto che arriverà mai in via ufficiale.

É incluso un anno di copertura per i danni accidentali Samsung Care+. Il prezzo è di1.149 euroin Germania e di 1.159 euro in Francia (8/256GB).

Se siete curiosi e volete provare a personalizzare il vostro Galaxy Z Flip 3 potete progettare e dare un’occhiata sia ai Galaxy Z Flip3 che Watch4 Bespoke Edition presso il Bespoke Studio esclusivamente su Samsung.com.

