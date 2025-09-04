All’IFA di Berlino 2025, Samsung ha presentato due dispositivi chiave destinati ad ampliare la gamma Galaxy: il nuovo Galaxy S25 FE, smartphone pensato per rendere più accessibili le funzionalità avanzate di Galaxy AI, e la serie Galaxy Tab S11, tablet premium progettati per offrire creatività e produttività in formato portatile. Con questi lanci, l’azienda coreana punta a consolidare la propria strategia, portando l’intelligenza artificiale al centro dell’esperienza utente e proponendo soluzioni pensate per chi cerca potenza, versatilità e design raffinato.

Galaxy S25 FE: la porta d’ingresso all’ecosistema Galaxy AI

Il nuovo Galaxy S25 FE nasce con l’obiettivo di offrire un accesso più immediato alle funzionalità AI già presenti sui modelli di fascia superiore della famiglia S25. Lo smartphone integra un display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici a 120 Hz, protetto da scocca in Armor Aluminum e certificazione IP68, con fotocamera frontale da 12 MP arricchita dal motore ProVisual Engine.

Sotto la scocca si trova il processore Exynos 2400, abbinato a una batteria da 4.900 mAh con ricarica rapida cablata a 45 W e un sistema di dissipazione migliorato grazie a una vapor chamber più ampia del 10%. Il software si basa su One UI 8, arricchito dalle esperienze multimodali di Galaxy AI, che comprendono strumenti come Generative Edit, Instant Slow-mo e Audio Eraser. Samsung garantisce inoltre 7 generazioni di aggiornamenti software e sicurezza, una promessa che rende il dispositivo particolarmente interessante per chi cerca affidabilità a lungo termine.

Galaxy Tab S11: tablet premium per creatività e multitasking

Accanto al nuovo smartphone, Samsung ha svelato i Galaxy Tab S11 e Tab S11 Ultra, due tablet che vogliono ridefinire il concetto di produttività mobile. Entrambi i modelli integrano la suite Galaxy AI per supportare scrittura, traduzione e produttività avanzata, oltre a una S Pen ridisegnata per garantire maggiore precisione ed ergonomia.

La modalità Samsung DeX estesa trasforma i tablet in veri e propri centri di lavoro: è possibile collegarli a un monitor esterno e gestire fino a quattro finestre indipendenti, migliorando il multitasking in contesti sia professionali che creativi. Il design resta sottile e raffinato, con il Tab S11 Ultra che raggiunge appena 5,1 mm di spessore, mantenendo al tempo stesso un display AMOLED a 120 Hz con luminosità di picco fino a 1600 nit.

Entrambi i dispositivi utilizzano il processore Dimensity 9400+, con configurazioni fino a 16 GB di RAM e batterie generose: 8.400 mAh per il Tab S11 e 11.600 mAh per la versione Ultra.

Prezzi e disponibilità

In Italia, il Galaxy S25 FE sarà disponibile da settembre 2025 nelle versioni da 128 GB (769 €), 256 GB (829 €) e 512 GB (949 €), con promozioni di upgrade memoria attive fino al 1 ottobre.

La gamma Galaxy Tab S11 arriverà dal 4 settembre: il modello base parte da 899 € (128 GB), con opzioni a 959 € (256 GB) e 1.079 € (512 GB). Il Tab S11 Ultra è proposto a 1.339 € (256 GB Wi-Fi), 1.459 € (512 GB Wi-Fi), 1.759 € (1 TB Wi-Fi) e 1.489 € (256 GB 5G). Anche in questo caso sono previste offerte di lancio fino al 1 ottobre.

