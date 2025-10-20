Samsung annuncia la sua partecipazione a Lucca Comics & Games 2025, portando nel celebre evento dedicato a fumetti, animazione e videogiochi un intero padiglione monografico in Piazza dell’Anfiteatro, dal 29 ottobre al 2 novembre. Il marchio coreano punta a offrire ai visitatori un’esperienza di gioco multi-device grazie al proprio ecosistema integrato, che unisce smartphone, TV, monitor, PC e console gaming, potenziato dalle più recenti soluzioni in AI, video e audio immersivi.

Collaborazione con Riot Games e anteprima di 2XKO

Grazie alla partnership conRiot Games, i fan potranno provare in anteprima2XKO, il nuovo titolo atteso per il 2026, oltre a sfidarsi suValorantnella modalità Schermaglia (1v1 o 2v2). L’esperienza è pensata per un pubblico ampio, dai casual gamer ai professionisti, con setup che valorizzano le performance e la fluidità del gameplay.

“Dopo il successo della scorsa edizione, siamo orgogliosi di tornare a Lucca offrendo ai visitatori un’esperienza ancora più ricca e completa,” affermaEmanuele De Longhi, Head of Corporate Marketing di Samsung Electronics Italia. “Quest’anno puntiamo sul nostro ecosistema gaming, dando a ogni giocatore la possibilità di testare le performance dei nostri dispositivi, anche grazie alla partnership con Riot Games.”

Un viaggio tra aree tematiche e tecnologia

Il percorso dello stand si apre con la zona dedicata algaming mobile, dove sarà possibile giocare aLeague of Legends: Wild Riftsui nuoviGalaxy S25, Galaxy Z Fold7 e Galaxy Tab S11 Ultra, sperimentando qualità grafica e reattività grazie a dispositivi ottimizzati per il gaming.

Accanto, l’areaengagementoffrirà momenti di intrattenimento interattivo: conGalaxy S25 UltraeTV The Frame, i visitatori potranno partecipare a photo-op tematici e cimentarsi nella sfida“Spike Defuse”ispirata aValorant.

La sezionePC e consoleospiterà tornei giornalieri e postazioni con monitorOdyssey OLED G6 e G9e SSDSamsung 990 PRO e 9100 PRO, perfette per affrontare partite suValorantper PS5 e sessioni free play di2XKO.

Nell’areahome gaming, dotata diTV OLED 4K e Neo QLED 8Kabbinati aSoundbar Serie Q e Serie S, il pubblico potrà vivere esperienze audiovisive di livello cinematografico e assistere a show match e sfide tra ospiti e talent.

Innovazione e talent in prima linea

Tra le novità più attese, Samsung presenterà il nuovoMonitor Odyssey 3D, con dimostrazioni guidate che esplorano le possibilità del gaming tridimensionale.

Durante tutto l’evento saranno presenti iSamsung Morning Starse numerosicontent creatorcome Xiuder, Michelle Puttini, Matteo “Dread” Picarazzi, Noemi “Sober” Mortella, Luca “Berri” Brera e Giorgia “Gioffy” Castelli, insieme aEmanuela Capitano, in arteKasumi Sen. Gli ospiti animeranno lo spazio con sessioni live, meet & greet e show match.

Con questa presenza a Lucca Comics & Games 2025,Samsungconsolida il proprio ruolo di innovatore nel mondo del gaming, offrendo un ambiente in cuitecnologia, intrattenimento e creativitàconvergono per ridefinire i confini dell’esperienza videoludica.

