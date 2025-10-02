L’intelligenza artificiale generativa sta entrando nelle aule scolastiche italiane, ma lo sta facendo in modo frammentario e spesso accompagnata da perplessità e timori. Samsung Electronics Italia ha scelto la Milano Digital Week 2025 per proporre un approccio diverso, puntando sulla formazione e la consapevolezza come chiavi per trasformare l’AI da minaccia percepita ad alleato concreto della didattica.

L’appuntamento “Sui Banchi con l’AI – Come la scuola può imparare a non preoccuparsi e ad amare l’intelligenza artificiale” si è svolto questa mattina presso il Civico Polo “La Manzoni”, coinvolgendo studenti e docenti delle scuole superiori in un percorso di scoperta e riflessione sulle potenzialità della GenAI in ambito educativo.

Un dialogo necessario tra scuola e tecnologia

L’evento ha visto la partecipazione di Jacopo Perfetti, esperto di Intelligenza Artificiale Generativa e fondatore di PromptDesign.it, e Anastasia Buda, Head of ESG, CSR & Internal Communication di Samsung Electronics Italia. Un confronto che ha toccato temi cruciali: dalle applicazioni pratiche della GenAI nella didattica agli aspetti etici, dalle competenze necessarie per un uso consapevole alle opportunità che questa tecnologia può offrire.

La GenAI sta entrando con forza nelle scuole italiane, ma la sua percezione resta in gran parte negativa. È un dato che fotografa una situazione paradossale: uno strumento potenzialmente rivoluzionario viene vissuto più come problema che come risorsa. Samsung intende contribuire a costruire un modello positivo, promuovendo un uso consapevole dell’AI e coinvolgendo studenti e docenti in un percorso collaborativo.

Il divario tra entusiasmo e competenza

Gli studenti approcciano l’AI con curiosità ed entusiasmo, ma spesso non dispongono delle conoscenze necessarie sui rischi, sugli aspetti etici e sulle competenze di prompt engineering per trasformare un utilizzo occasionale in uno consapevole e costruttivo. È un fenomeno comprensibile: l’AI generativa è accessibile a chiunque abbia uno smartphone, ma padroneggiarne le potenzialità richiede competenze specifiche che raramente vengono trasmesse in modo strutturato.

Dall’altra parte, i docenti si trovano spesso disorientati dalla pervasività dello strumento. Molti raramente lo integrano in modo sistemico nella didattica, perdendo così l’opportunità di sfruttare un alleato rivoluzionario per il loro lavoro quotidiano. Non è una questione di resistenza al cambiamento, ma piuttosto di mancanza di strumenti e formazione adeguati per gestire una tecnologia che evolve a ritmi rapidissimi.

Trasformare la scuola, non sostituirla

“L’intelligenza artificiale non sostituirà la scuola, ma potrebbe trasformarla, rendendola il luogo in cui ogni studente o studentessa possa trovare il proprio percorso, impara a fare domande, a sperimentare e a coltivare quelle competenze umane che nessuna macchina potrà mai avere”

ha dichiarato Jacopo Perfetti, esperto di Intelligenza Artificiale Generativa e fondatore di PromptDesign.it.

È una visione che ribalta la narrazione negativa sull’AI in ambito scolastico. Non si tratta di automatizzare l’apprendimento o di sostituire il ruolo dell’insegnante, ma di creare un ambiente dove la tecnologia amplifica le capacità umane, personalizza i percorsi di apprendimento e libera tempo ed energie per concentrarsi sugli aspetti più creativi e relazionali dell’educazione.

L’impegno di Samsung per l’educazione digitale

L’iniziativa alla Milano Digital Week si inserisce in un percorso più ampio di Samsung verso l’educazione e l’empowerment digitale. Offrendo momenti di formazione a vari livelli, l’azienda si pone al fianco di studenti, insegnanti e universitari per aiutarli ad acquisire le competenze fondamentali legate al mondo dell’innovazione e del digitale, per favorire lo sviluppo di soft skill e l’inserimento nel mondo del lavoro.

L’obiettivo è permettere agli innovatori di domani di raggiungere il loro pieno potenziale e diventare i nuovi leader che guideranno i processi di evoluzione positiva in ambito sociale. È un approccio che va oltre la semplice formazione tecnica, abbracciando una visione olistica dello sviluppo delle competenze necessarie per navigare un mondo sempre più digitale.

“Come Samsung, da oltre dieci anni siamo impegnati attraverso il programma globale ‘Together for Tomorrow! Enabling People’ a supportare i giovani affinché possano sfruttare al meglio le nuove tecnologie e, oggi in particolare, l’intelligenza artificiale, diventando protagonisti di un cambiamento positivo nella società” dichiara Anastasia Buda, Head of ESG, CSR & Internal Communication di Samsung Electronics Italia.

Un impegno concreto sul territorio

I numeri dell’impegno di Samsung Electronics Italia in ambito educativo sono significativi. Attraverso i suoi programmi di Corporate Citizenship, l’azienda ha raggiunto oltre 100.000 studenti su tutto il territorio nazionale, operando, solo negli ultimi 3 anni, con oltre 1000 istituti scolastici e 20 università distribuite su tutto il territorio italiano.

Samsung ha inoltre collaborato con numerose onlus portando opportunità di formazione a categorie svantaggiate, dimostrando che l’impegno per l’educazione digitale deve necessariamente includere anche chi rischia di rimanere ai margini della trasformazione tecnologica.

Nel 2023 e 2024 ha ideato, realizzato e pubblicato il podcast “La Voce della tua generazione”, che ha raggiunto oltre 15.000 ascoltatori. Il progetto, nelle sue due edizioni, ha dato a 30 ragazzi l’opportunità di utilizzare la tecnologia per esprimere i propri disagi, emozioni e desideri, dimostrando come gli strumenti digitali possano diventare veicoli di espressione e consapevolezza.

Oltre la tecnologia, le competenze umane

L’iniziativa alla Milano Digital Week rappresenta un tassello importante di una strategia più ampia che riconosce come l’alfabetizzazione all’AI non sia più un’opzione, ma una necessità. Non si tratta solo di formare all’uso di uno strumento, ma di sviluppare un pensiero critico che permetta di comprendere potenzialità e limiti di queste tecnologie.

La sfida vera non è tecnologica, ma culturale. Richiede un cambio di mentalità da parte di tutti gli attori coinvolti: studenti che devono passare da un uso superficiale a uno consapevole, docenti che devono integrare questi strumenti nella loro pratica didattica, istituzioni che devono creare le condizioni per una formazione adeguata.

Samsung, con questa iniziativa, si propone come partner di questo percorso di trasformazione, offrendo non solo tecnologia ma anche formazione, supporto e una visione di come l’AI possa diventare uno strumento al servizio di una scuola più efficace, inclusiva e capace di preparare davvero le nuove generazioni alle sfide del futuro.

