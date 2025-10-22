Samsung Electronics presentaGalaxy XR, il primo dispositivo di una nuova generazione di prodotti nativamente basati sull’intelligenza artificiale. Realizzato per offrire esperienze immersive grazie a un formato ottimizzato per l’AI multimodale, Galaxy XR segna l’avvio di una nuova era che unisce scoperta, gioco e produttività in ambienti virtuali e misti. È il primo passo nella strategia XR (Extended Reality) di Samsung, destinata a estendersi anche agliocchiali AI.

“Con Galaxy XR, Samsung introduce un ecosistema completamente nuovo di dispositivi mobili,” ha dichiaratoWon-Joon Choi, Chief Operating Officer della divisione Mobile eXperience (MX) di Samsung Electronics. “Basato su Android XR, Galaxy XR amplia la visione dell’AI in mobilità aprendo una nuova frontiera di esperienze immersive e significative.”

Anche perSameer Samat, President of Android Ecosystem di Google, l’alleanza segna un punto di svolta: “Android XR è la prima piattaforma Android costruita per l’era Gemini. Insieme a Samsung renderemo possibili nuovi modi di esplorare e connettersi.”

“Galaxy XR incarna la nostra visione del futuro, dove AI e XR ridefiniscono il computing personale,” ha aggiuntoAlex Katouzian, Group GM Mobile, Compute & XR di Qualcomm Technologies.

AI multimodale integrata e interazione naturale

Il nuovo Galaxy XR sfrutta l’integrazione profonda traAndroid XR e Gemini, l’assistente AI di Google, per creare un’esperienza dinamica e naturale. Non è solo un visore, ma uncompagno intelligentecapace di comprendere voce, gesti e sguardo, adattandosi al contesto.

L’headset riconosce ciò che l’utente vede e sente, rispondendo in modo conversazionale e realistico. L’obiettivo è superare la semplice interfaccia vocale per offrire un’interazione fluida e sensoriale, più vicina all’intuito umano.

Ecosistema aperto e scalabile

Galaxy XR nasce da una collaborazione a tre fraSamsung, Google e Qualcomm, dando vita a unecosistema Android XRaperto e flessibile. Tutte le app Android sonoimmediatamente compatibilicon il visore e possono essere utilizzate in un ambiente completamente immersivo.

La piattaforma supportaOpenXR, WebXR e Unity, facilitando il lavoro degli sviluppatori e consentendo una crescita rapida del settore XR. Questo approccio mira a creare una base comune per headset,occhiali intelligentie altri form factor futuri.

Design umano-centrico e comfort prolungato

Samsung ha progettato Galaxy XR con una particolare attenzione all’ergonomia: struttura bilanciata,batteria separataper un peso contenuto evisiera rimovibileper passare da una modalità aperta a una immersiva. La distribuzione del peso riduce la pressione sul viso, rendendo il visore adatto anche a sessioni prolungate di lavoro o intrattenimento.

Esperienze XR per esplorare, lavorare e giocare

Galaxy XR offre esperienze native ottimizzate per XR attraverso le principali app Google:

Google Maps 3D , guidato da Gemini, permette di esplorare ambienti realistici e ricevere suggerimenti personalizzati;

, guidato da Gemini, permette di esplorare ambienti realistici e ricevere suggerimenti personalizzati; YouTube e Google Foto arricchiscono i contenuti con informazioni generate dall’AI e la conversione automatica di foto e video 2D in 3D ;

arricchiscono i contenuti con informazioni generate dall’AI e la ; con Cerchia e Cerca, una semplice gesture consente di ottenere informazioni in tempo reale sugli elementi visibili nell’ambiente.

Intrattenimento e produttività potenziati

Il visore integra undisplay Micro-OLED 4K, sensori avanzati per il tracciamento di testa, mani e occhi, oltre a microfoni direzionali con riduzione del rumore.

L’AI potenzia il gamingcon funzioni di coaching in tempo reale, mentre strumenti professionali comeProject Pulsar di Adobepermettono di creare e modificare contenuti 3D con grande libertà.

Galaxy XR è alimentato dalchip Snapdragon XR2+ Gen 2conNPU Qualcomm Hexagon, per prestazioni superiori e IA integrata. L’autonomia raggiunge2,5 ore di uso continuo, con ricarica rapida e audio spaziale di alta qualità.

XR anche per il mondo delle imprese

Samsung estende il potenziale del dispositivo al settore business, con applicazioni performazione virtuale, progettazione e collaborazione remota. Tra le partnership già attive c’è quella conSamsung Heavy Industries, che utilizza Galaxy XR per la formazione nei cantieri navali. In sinergia conQualcomm Snapdragon Spaces, gli sviluppatori dispongono di strumenti dedicati per soluzioni aziendali basate su Android XR.

Verso la prossima generazione di dispositivi indossabili

All’interno della roadmap XR, Samsung sta lavorando su nuovi form factor, inclusiocchiali AIsviluppati conWarby ParkereGentle Monster, che uniranno tecnologia, moda e comfort. Collegati all’ecosistema Android XR, offriranno esperienze digitali integrate nella vita quotidiana.

Disponibilità

Galaxy XR sarà disponibile dal 21 ottobre negli Stati Uniti e dal 22 ottobre in Corea. Ulteriori informazioni sono accessibili su Samsung.com.

